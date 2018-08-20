ນັກເສດຖະສາດກ່າວວ່າ ໄພນໍ້າຖ້ວມ ເຮັດໃຫ້ ເສດຖະກິດ ລາວ ຂະຫຍາຍຕົວ ຕໍ່າກວ່າ ຄາດໝາຍ ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ເປີເຊັນ

ໄພນໍ້າຖ້ວມຄັ້ງໃຫຍ່ ຈະສົ່ງຜົນກະທົບເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຂອງລາວຂະຫຍາຍຕົວເພີ້ມ
ຂຶ້ນ ໃນອັດຕາສະເລ່ຍທີ່ຕໍ່າກວ່າເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ບໍ່ໜ້ອຍກວ່າ 1 ເປີເຊັນ ທັງຍັງ
ຈະກະທົບຕໍ່ການລົບລ້າງ ບັນຫາຄວາມຍາກຈົນອີກດ້ວຍ.
ທ່ານ ລີເບີ ລີບົວປາວ ຮອງຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດລາວຢືນຢັນ
ວ່າ ໄພນໍ້າຖ້ວມຄັ້ງໃຫຍ່ທີ່ເກີດຈາກອິດທິພົນຂອງພາຍຸເຊີ່ນຕິງ ທີ່ພັດເຂົ້າມາລາວ ໃນ
ຊ່ວງວັນທີ 15-23 ກໍລະກົດ 2018 ນັ້ນ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດ
ຂອງລາວໂດຍກົງ ເພາະຄວາມເສຍຫາຍ ທີ່ເກີດກັບຜົນຜະລິດດ້ານກະສິກໍາ, ຊັບສິນ
ຂອງລັດຖະບານ ແລະປະຊາຊົນ ແລະລະບົບໂຄງລ່າງພື້ນຖານຕ່າງໆ ໃນທົ່ວປະເທດ
ນັ້ນ ຈະເຮັດໃຫ້ຍອດຜະລິດຕະພັນລວມພາຍໃນ ຫລື GDP ຂອງລາວໃນປີ 2018 ນີ້ ບໍ່ເປັນໄປຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ຊຶ່ງຈາກການປະເມີນເບື້ອງຕົ້ນຄາດວ່າ ໄພພິບັດ
ຄັ້ງນີ້ ຈະເຮັດໃຫ້ GDP ຂະຫຍາຍຕົວເພີ້ມຂຶ້ນໃນອັດຕາສະເລ່ຍ ບໍ່ເກີນ 6 ເປີເຊັນ ຈາກ
ເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ທີ່ລະດັບ 7 ເປີເຊັນໃນປີ 2018 ນີ້.
ທາງດ້ານ ທ່ານ ຢາຊູຊີ ເນກີຊີ (Yasushi Negishi) ຜູ້ອຳນວຍການທະນາຄານພັດທະ
ນາເອເຊຍ (ADB) ປະຈຳສປປ ລາວ ຖະແຫລງວ່າ ຄະນະຜູ້ຊ່ຽວຊານຂອງ ADB ໄດ້
ໃຫ້ການຄາດໝາຍກ່ອນໜ້ານີ້ວ່າ ເສດຖະກິດຂອງລາວໃນປີ 2018 ຈະຂະຫຍາຍຕົວ
ເພີ້ມຂຶ້ນໃນອັດຕາສະເລ່ຍ 7 ເປີເຊັນ ທຽບໃສ່ປີ 2017. ຫາກແຕ່ວ່າ ການທີ່ລາວໄດ້ປະ
ເຊີນກັບໄພນໍ້າຖ້ວມ ຄັ້ງໃຫຍ່ ທັງຍັງປະເຊີນກັບບັນຫາໄພເງິນເຟີ້ ທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນເຖິງ 5
ເປີເຊັນ ໃນປັດຈຸບັນ ເພາະວ່າມີການສວຍໂອກາດປັບຂຶ້ນລາຄາສິນຄ້າ ໂດຍທີ່ທາງ
ການລາວບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ອີກດ້ວຍນັ້ນ ຈຶ່ງກະທົບເຖິງສະ
ພາວະການຄອງຊີບຂອງປະຊາຊົນລາວ ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ໃນເວລານີ້ ທັງກໍຍັງຈະເຮັດ
ໃຫ້ GDP ຂອງລາວຂະຫຍາຍຕົວເພີ້ມຂຶ້ນບໍ່ເຖິງ 7 ເປີເຊັນ ໃນປີ 2018 ນີ້ອີກດ້ວຍ.
ພ້ອມກັນນີ້ ADB ຍັງຄາດໝາຍວ່າ ພາກບໍລິການ ຈະຂະຫຍາຍຕົວເພີ້ມຂຶ້ນບໍ່ເຖິງ 9
ເປີເຊັນ, ພາກອຸດສາຫະກໍາ ຫັດຖະກໍາ ແລະພາກກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ຈະຂະຫຍາຍຕົວ
ເພີ້ມຂຶ້ນບໍ່ເຖິງ 8 ເປີເຊັນ ແລະ 2.8 ເປີເຊັນ ຕາມລໍາດັບ ໃນຂະນະທີ່ກ່ອນໜ້ານີ້ ລັດຖະ
ບານລາວກໍໄດ້ວາງຄາດໝາຍການຂະຫຍາຍຕົວໃນພາກອຸດສາຫະກໍາໄວ້ ໃນລະດັບ
9.1 ເປີເຊັນ, ພາກບໍລິການ 6.4 ເປີເຊັນ, ພາກກະສິກໍາ 2.8 ເປີເຊັນ ແລະພາສີອາກອນ
ການຄ້າຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ຈະຂະຫຍາຍໂຕໃນລະດັບ 9 ເປີເຊັນຕາມລໍາດັບນັ້ນ ກໍຍ່ອມ
ຈະເປັນໄປໄດ້ຍາກເຊັ່ນກັນ ໂດຍສະເພາະກໍແມ່ນພາກບໍລິການ ແລະທ່ອງທ່ຽວໃນລາວ
ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມຄັ້ງໃຫຍ່ແລ້ວ ໃນຂະນະນີ້.
ເຖິງແມ່ນວ່າໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2018 ນີ້ ໄດ້ມີນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຕ່າງຊາດ ເຂົ້າ
ມາທ່ອງທ່ຽວໃນລາວຫລາຍກວ່າ 20.1 ລ້ານຄົນ ຊຶ່ງເພີ້ມຂຶ້ນໃນອັດຕາສະເລ່ຍເຖິງ 6
ເປີເຊັນ ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນ ໃນປີ 2017 ກໍຕາມ ຫາກແຕ່ວ່າການທ່ອງທ່ຽວໃນລາວ
ກໍຕ້ອງປະເຊີນກັບສະພາວະຕົກຕໍ່າລົງຢ່າງຮຸນແຮງ ນັບຈາກກາງເດືອນ ກໍລະກົດ ເປັນ
ຕົ້ນມາ ອັນເປັນຜົນກະທົບມາຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມຄັ້ງໃຫຍ່ໃນເວລານີ້ ທີ່ສົມທົບກັບການບໍ
ລິການທີ່ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານຂອງລາວເອງ ດັ່ງທີ່ ທ່ານບໍ່ແສງຄຳ ວົງດາລາ ລັດຖະມົນຕີ
ວ່າການກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ-ວັດທະນະທຳ ແລະທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ໃຫ້ການຍອມຮັບວ່າ
“ຜ່ານການປະຕິບັດ 6 ເດືອນຜ່ານມານີ້ ຍັງມີຂໍ້ຄົງຄ້າງ ມີຈຸດອ່ອນບາງຢ່າງ ເປັນຕົ້ນ
ວ່າ ການເຂົ້າ-ອອກເມືອງມີເລື້ອງການຕັ້ງຈຸດກວດກາທີ່ສ້າງຄວາມລໍາຄານແດ່ບໍ່.
ບັ້ນເລື້ອງຂອງການອໍານວຍຄວາມສະດວກ, ດ້ານລະບຽບການຕ່າງໆ ບໍ່ທັນດີບໍ່
ຫລືວ່າ ເລື້ອງລາຄາສິນຄ້າເຮົາອາດຈະຍັງແພງບໍ່ ເລື້ອງການນໍາທ່ຽວ, ການບໍລິ
ການບໍ່ທັນດີ ເລື້ອງການຂົນສົ່ງບໍ່ທັນປອດໄພຕ່າງໆນີ້ ອັນນີ້ກໍເປັນສະພາບລວມ
ພວກເຮົາຈະໄປຮຽກຮ້ອງໃຫ້ການທ່ອງທ່ຽວພວກເຮົາ ມັນພັດທະນາຄືປະເທດທີ່
ທັນສະໄໝນັ້ນ ມັນກະເປັນໄປໄດ້ຍາກຫລາຍ.”
ທາງດ້ານທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະ
ຊວງການເງິນຖະແຫຼງວ່າ ຖ້າຫາກການພັດທະນາເສດຖະກິດໃນປີ 2018 ນີ້ ເປັນໄປ
ຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້ ກໍຄື GDP ຂະຫຍາຍໂຕເພີ້ມຂຶ້ນໃນອັດຕາສະເລ່ຍ 7 ເປີ
ເຊັນ ຈະເຮັດໃຫ້ GDP ມີມູນຄ່າລວມ 18,100 ລ້ານໂດລາ ແລະສະເລ່ຍ ເປັນລາຍ
ໄດ້ຂອງປະຊາຊົນລາວ ທີ່ລະດັບ 2,536 ໂດລາ ຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ.
ສ່ວນກອງທຶນການເງິນສາກົນ (IMF) ລະບຸວ່າ ລັດຖະບານລາວຈະຕ້ອງຈັດເກັບລາຍ
ຮັບໃຫ້ໄດ້ 25,452 ຕື້ກີບ ຄິດເປັນ 17.02 ເປີເຊັນຂອງ GDP ແລະຈະຕ້ອງຄຸມລາຍ
ຈ່າຍໃຫ້ບໍ່ເກີນ 32,809 ຕື້ກີບ ຫລື 21.94 ເປີເຊັນຂອງ GDP ດ້ວຍການປະຕິບັດ
ວິໃນການເງິນຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
ໃນປີ 2017 ທີ່ຜ່ານມາ ລັດຖະບານລາວກໍໄດ້ວາງຄາດໝານການຂະຫຍາຍໂຕທາງ
ເສດຖະກິດໄວ້ ໃນລະດັບ 7 ເປີເຊັນເຊັ່ນດຽວກັນ ແຕ່ກໍສມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຈິງ
ໃນລະດັບ 6.8 ເປີເຊັນ ໂດຍທີ່ GDP ມີມູນຄ່າລວມ 16,210 ລ້ານໂດລາ ແລະສະ
ເລ່ຍເປັນລາຍໄດ້ຂອງປະຊາຊົນລາວທີ່ລະດັບ 2,341 ໂດລາ ຕໍ່ຄົນ ຕໍ່ປີ.
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