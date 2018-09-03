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ນັກຊ່ຽວຊານໄທ ເວົ້າວ່າ ເຂື່ອນເຊປຽນ- ເຊນໍ້ານ້ອຍແຕກ ຈະບໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບ ຕໍ່ຄວາມ ໝັ້ນຄົງ ດ້ານພະລັງງານ ໃນໄທ

ການເຊັນສັນຍາຊື້-ຂາຍກະແສໄຟຟ້າ ລະຫວ່າງໄທ ກັບເຈົ້າ ຂອງໂຄງການເຊປຽນ-ເຊນໍ້ານ້ອຍ

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ນັກຊ່ຽວຊານດ້ານພະລັງງານໄທ ຢືນຢັນວ່າ ເຂື່ອນເຊປຽນ-ເຊນໍ້ານ້ອຍແຕກ ຈະບໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບ ຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງ ດ້ານພະລັງງານໃນໄທ ເພາະໄທມີປະລິ
ມານໄຟຟ້າສໍາຮອງເກີນຄວາມຕ້ອງການເຖິງ 39 ​ເປີ​ເຊັນ​.

ລິງໂດຍກົງ

ດຣ. ກຸນລະຍົດ ອຸດົມວົງເສລີ, ຜູ້ອໍານວຍການສະຖາບັນວິໄຈພະລັງງານແຫ່ງ
ມະຫາວິທະຍາໄລຈຸລາລົງກອນຂອງໄທໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ກໍລະນີເຂື່ອນເຊປຽນ
-ເຊນໍ້ານ້ອຍແຕກ ຈະບໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງ ດ້ານພະລັງງານໃນປະ
ເທດໄທ ທັງໄລຍະສັ້ນ ແລະໄລຍະຍາວ ເນື່ອງຈາກວ່າໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນໄທມີປະລິ
ມານໄຟຟ້າສໍາຮອງເກີນຄວາມຕ້ອງການຕົວຈິງໃນອັດຕາສະເລ່ຍສູງເຖິງ 39
​ເປີ​ເຊັນຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ບໍ່ຈໍາເປັນຈະຕ້ອງນໍາເຂົ້າໄຟຟ້າຈາກຕ່າງປະ​ເທດ​ເພີ້​ມຂຶ້ນ​ອີກ
​ເລີຍຈົນ​ເຖິງ​ປີ 2026. ໃນຂະນະດຽວກັນການນໍາເຂົ້າໄຟຟ້າຈາກລາວ ຄິດເປັນ
ສັດສ່ວນພຽງແຕ່ 15 ເປີເຊັນ ເທົ່ານັ້ນ ຂອງການຊົມໃຊ້ພະລັງງານໄຟຟ້າ ທັງ
ໝົດໃນທົ່ວປະເທດໄທ.

ເພາະສະນັ້ນ ຜົນກະທົບພຽງຢ່າງດຽວ ທີ່ຈະມີຕໍ່ປະເທດໄທ ຈາກກໍລະນີເຂື່ອນ
ເຊປຽນ-ເຊນໍ້ານ້ອຍແຕກ ກໍຄື ຜົນກະທົບດ້ານລາຄາພະລັງງານໄຟຟ້າ ທີ່ຈະສຸູງ
ຂຶ້ນ ເພາະວ່າພະລັງງານໄຟຟ້າທີ່ໄທຊື້ຈາກລາວນັ້ນ ມີລາຄາສະເລ່ຍ 2.4 ບາດ
ຕໍ່ກິໂລວັດ/ໂມງ ຊຶ່ງກໍຖືເປັນລາຄາໄຟຟ້າທີ່ຕໍ່າທີ່ສຸດ ເມື່ອປຽບທຽບກັບລາຄາພະ
ລັງງານໄຟຟ້າທີ່ໄທຊື້ຈາກແຫລ່ງອື່ນໆ ດັ່ງທີ່ ດຣ. ກຸນລະຍົດ ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ
“ດ້ວຍຕົວເລກທີ່ເຮົານໍາເຂົ້າຈາກລາວ ປະລິມານໄມ້ສູງມາກ ແລ້ວກໍໃນໄລຍະ
ຍາວ ເຮົາກໍຍັງມີສ່ວນສໍາຮອງໄວ້ຢູ່ເນ້ຍ ມິຕິທາງດ້ານພະລັງງານກະທົບກັບໄທ
ໃນດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງພະລັງງານເນ້ຍມີນ້ອຍມາກ ເນື່ອງຈາກສັດສ່ວນພະລັງ
ງານສໍາຣອງຂອງໄທເນ້ຍສູງນະຄຣັບ ແລ້ວກໍເຣົານໍາເຂົ້າຈາກລາວເນ້ຍ ໄມ້ໃຊ້
ເຊື້ອເພີງຫລັກ ແຕ່ກໍອາດຈະມີຜົນກະທົບທາງດ້ານຕົ້ນທຶນ ຄ່າໄຟຟ້າ ເພາະວ່າ ຕົວໄຟຟ້າທີ່ມີລາຄາຖູກ ມັນສະລໍອອກໄປ ກໍຕ້ອງໃຊ້ຕົວທີ່ແພງກວ່າ ມາຜະລິດ
ໄຟຟ້າເພີ້ມ ກໍຈະມີຕົ້ນທຸນຄ່າໄຟຟ້າເພີ້ມຂຶ້ນບ້າງ ທີ່ເຣົາຕ້ອງຈ່າຍ.”

ພິທີເຊັນສັນຍາຊື້ຂາຍກະແສໄຟຟ້າລະຫວ່າງລາວກັບໄທ
ພິທີເຊັນສັນຍາຊື້ຂາຍກະແສໄຟຟ້າລະຫວ່າງລາວກັບໄທ

ດຣ. ກຸນລະຍົດ ຢືນຢັນອີກດ້ວຍວ່າ ການທີ່​ໄທ​ມີ​ປະ​ລິ​ມານ​ພະລັງງານ​ໄຟຟ້າ​ສໍາ​ຮອງ
​ເກີນ​ກວ່າ​ຄວາມ​ຕ້ອງການຊົມໃຊ້​ພາຍ​ໃນປະເທດ ໃນອັດຕາສະເລ່ຍທີ່ສູງ​ເຖິງ 39
​ເປີ​ເຊັນ ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນນີ້ ​ແລະເມື່ອ​ພິຈາລະນາ ​ປະກອບ​ກັບ​ການ​ຊົມ​ໃຊ້​ໄຟຟ້າ​ພາຍ​ໃນ​
ທີ່​ເພີ້​ມຂຶ້ນ​ໃນ​ອັດ​ຕາສະ​ເລ່ຍ 3 ​ເປີ​ເຊັນ​ຕໍ່​ປີ ກໍຍັງເຮັດ​ໃຫ້ສາມາດ​ຄາດ​ການ​ໄດ້​ວ່າ ​ນັບ
​ຈາກ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ໄປ​ຈົນ​ເຖິງ​ປີ 2026-2027 ປະ​ເທດໄທ​ບໍ່​ມີ​ຄວາມຈຳເປັນ​ ທີ່​ຈະ​ຕ້ອງ​ຊື້
ຫຼື​ນຳ​ເຂົ້າ​ພະລັງງານໄຟຟ້າ​ຈາກ​ຕ່າງປະເທດເພີ້ມຂຶ້ນອີກແຕ່ຢ່າງໃດ ຊຶ່ງລວມທັງຈາກ
ປະເທດລາວດ້ວຍ.

ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ລັດຖະບານໄທ ຍັງໄດ້ກຳນົດແຜນການພັດທະນາແຫລ່ງພະລັງງານ
ທາງເລືອກທີ່ແນໃສ່ການເສີມສ້າງຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານພະລັງງານ ໃນລະຍະຍາວໄວ້
ເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວອີກດ້ວຍ ໝາຍຄວາມວ່າປະເທດໄທ ຈະລົດການນຳເຂົ້າພະ
ລັງງານໄຟຟ້າຈາກຕ່າງປະເທດລົງ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະຈະສົ່ງເສີມການຜະລິດພະລັງ
ງານທາງເລືອກພາຍໃນປະເທດ ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນນັບມື້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ພະລັງງານ
ໝູນວຽນ ພ້ອມທັງພະລັງງານແສງອາທິດ, ພະລັງງານລົມ, ພະລັງງານເຊື້ອເພີງຊີ
ວະພາບ ນັ້ນ.

ທັງນີ້ ໃນປັດຈຸບັນ ລັດຖະບານໄທ ໄດ້ຕົກລົງຮັບຊື້ກະແສໄຟຟ້າຈາກລາວ 9,000 ເມ
ກາວັດເປັນເວລາ 25 ປີ ນັບຈາກປີ 2019-2044 ແຕ່ວ່າໃນປີ 2021 ລາວຈະມີແຫລ່ງ
ຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າເຖິງ 100 ໂຄງການທີ່ມີກໍາລັງຕິດຕັ້ງລວມເຖິງ 13,000 ເມກາ
ວັດ ແລະຄາດວ່າການຊົມໃຊ້ພະລັງງານໄຟຟ້າພາຍ​ໃນລາວ​ຈະເພີ້ມຂຶ້ນເປັນ 2,862 ເມ
ກາວັດໃນປີ 2021 ໝາຍຄວາມວ່າ ລາວຈະມີປະລິມານພະລັງງານໄຟຟ້າເກີນຄວາມ
ຕ້ອງການພາຍໃນ 1,138 ເມກາວັດ ທີ່ຈະຕ້ອງສົ່ງອອກໄປຕ່າງປະເທດ ຊຶ່ງບໍ່ແມ່ນ
ປະເທດໄທ.

ທັງ​ນີ້ ລັດຖະບານ​ຫວຽດນາມ​ໄດ້​ຕົກລົງ​ຈະ​ຮັບ​ຊື້ພະລັງງານໄຟຟ້າຈາກ​ລາວ​ໃນ​ປະລິ
ມານລວ​ມເຖິງ 5,000 ​ເມ​ກາ​ວັດພາຍ​ໃນ​ປີ 2025 ຊຶ່ງ​ໃນ​ໄລຍະ​ຜ່ານ​ມາລັດວິ​ສາ​ຫະ
ກິດໄຟຟ້າຫວຽດນາມ (EVN) ກໍ​ໄດ້​ຕົກລົງ​ຮັບ​ຊື້ພະລັງງານ​ໄຟຟ້າ​ຈາກ​ໂຄງການ​ເຂື່ອນ
​ເຊ​ກອງ, ​ໂຄງການ​ເຂື່ອນ​ນໍ້າ​ຊໍາ, ​ໂຄງການ​ເຂື່ອນ​ນໍ້າໝໍ້, ​ແລະ​ໂຄງການ​ເຂື່ອນ​ເຊຂະ
ໝານ ທັງ​ຍັງໄດ້ທໍາ​ການກໍ່ສ້າງ​ແນວ​ສາຍ​ສົ່ງ​ກະ​ແສ​ໄຟຟ້າ​ແຮງ​ສູງ ທີ່​ມີ​ຂະໜາດ
220 KV ​ແລະ 500 KV ​ເພື່ອ​ຮອງ​ຮັບ​ການ​ສົ່ງ​ກະ​ແສ​ໄຟຟ້າ​ຈາກ​ລາວ​ໄປ​ຫວຽດນາມ
​ອີກ​ດ້ວຍ.

ສ່ວນລັດຖະບານກໍາປູ​ເຈຍ ກໍ​ໄດ້​ຕົກລົງ​ໃນ​ຫລັກການ​ວ່າ ຈະ​ຮັບ​ຊື້ກະ​ແສໄຟຟ້າຈາກ​
ລາວ 1,000 ​ເມ​ກາ​ວັດ ພາຍ​ໃນ​ປີ 2025. ຫາກ​ແຕ່​ວ່າດ້ວຍ​ຂໍ້​ຈໍາກັດ​ໃນ​ດ້ານ​ເງິນທຶນ
ສໍາລັບ​ນໍາ​ໃຊ້​ໃນ​ການກໍ່ສ້າງ​ແນວ​ສາຍ​ສົ່ງ​ກະ​ແສ​ໄຟຟ້າ​ແຮງ​ສູງຈາກ​ລາວ ໄປ​ກໍາປູ​ເຈຍ
ຈຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ກໍາປູ​ເຈຍ​ສາມາດ​ນໍາ​ເຂົ້າພະລັງງານໄຟຟ້າຈາກ​ລາວໄດ້​ພຽງ 115 ກິ​ໂລ​ວັດ
ເທົ່ານັ້ນ​. ສ່ວນລັດຖະບານ​ມຽນມານັ້ນ ກໍ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ ທີ່ຈະ​ຮັບ​ຊື້ກະ​ແສ
ໄຟຟ້າຈາກ​ລາວບໍ່ໜ້ອຍກວ່າ 200 ​ເມ​ກາ​ວັດນັ້ນ ​ກໍ​ຍັງ​ບໍ່ມີ​ຄວາມ​ຊັດ​ເຈນ​ວ່າ​ຈະ​ສາມາດ
​ລົງ​ນາມຮ່ວມ​ກັນ​ໃນ​ສັນຍາ​ຊື້ຮ່ວມກັນໄດ້ເມື່ອ​ໃດແທ້.

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