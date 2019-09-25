ປະຊາຊົນທີ່ຖືກກະທົບຈາກກໍລະນີ ເຂື່ອນເຊປຽນ-ເຊນ້ຳນ້ອຍແຕກໃນປີ 2018 ຈະຕ້ອງຄອຍຖ້າຈົນຮອດປີ 2022 ຈຶ່ງຈະມີເຮືອນຢູ່ທີ່ຖາວອນ ເພາະທາງການລາວ ຍັງຕົກລົງກັບບໍລິສັດ ລົງທຶນບໍ່ທັນໄດ້ເທື່ອ. ຊົງລິດໂພນເງິນ ມີລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງໃນແຂວງອັດຕະປື ເປີດເຜີຍວ່າ ປະຊາຊຊົນລາວ ທີ່ຢູ່ໃນເຂດເມືອງ ສະໜາມໄຊທີ່ຖືກກະທົບຈາກກໍລະນີ ເຂື່ອນເຊປຽນ-ເຊນ້ຳນ້ອຍແຕກໃນວັນທີ 23 ກໍລະກົດ ປີ 2018 ເປັນຕົ້ນມາຍັງຈະຕ້ອງຄອຍຖ້າຕໍ່ໄປຈົນເຖິງປີ 2022 ຈຶ່ງຈະມີເຮືອນຢູ່ຢ່າງຖາວອນ ເພາະທາງການລາວກັບກຸ່ມລົງທຶນ ໃນໂຄງການເຂື່ອນເຊປຽນ-ເຊນ້ຳນ້ອຍ ຈາກເກົາຫລີໃຕ້ນັ້ນຍັງບໍ່ສາມາດຕົກລົງຮ່ວມກັນໄດ້ເທື່ອ ແລະໃນປັດຈຸບັນນີ້ ກໍຍັງເປັນການເຈລະຈາສະເພາະໃນສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຊົດເຊີຍຄ່າເສຍຫາຍຕ່ງໆ ໃຫ້ກັບຜູ້ປະສົບໄພທັງໝົດໃຫ້ຄົບຖ້ວນເສຍກ່ອນ ດັ່ງທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງໃຫ້ການຢືນຢັນກັບອີໂອເອວ່າ:
“ຖືວ່າທາງຄະນະກຳມະການ ກຳລັງສືບຕໍ່ເຈລະຈາເປັນຂັ້ນຕອນໄປຫັ້ນແຫລະ ເພື່ອການຊົດເຊີຍທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍເລື້ອງຜູ້ເສຍຊີວິດແລ້ວກະ ລູກກຳພ້າ ກຳພອຍ ແລ້ວກະ 50 ເປີເຊັນ ທາງດ້ານເສດຖະກິດຄົວເຮືອນ 5-6 ບ້ານ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໜັກໜີ ປັດຈະບັນນີ້ ກຳລັງສືບຕໍ່ຊິຊົດເຊີຍສາມກຸ່ມບ້ານທີ່ຖືກຜົນກະທົບກາງ ແລະກະອີກ 13 ບ້ານທີ່ຖືກຜົນກະທົບເບົາ ເພື່ອຊົດເຊີຍ ນົນເສຍຫາຍເສດຖະກິດ ຄົວເຮືອນ 50 ເປີເຊັນກ່ອນ ແລະຕໍ່ໄປ ຈະຕ້ອງເຈລະຈາ ກະຕ້ອງເວົ້າເລື້ອງການປຸກສ້າງເຮືອນຖາອວນ. ອັນນີ້ ກະຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ເຈລະຈາບໍ່ທັນມີການຕົກລົງກັນເທື່ອ.”
ໄພນ້ຳຖ້ວມຄັ້ງໃຫຍ່ທີ່ເກີດຈາກເຂື່ອນເຊປຽນແຕກໃນວັນທີ 23 ກໍລະກົດ 2018 ໄດ້
ເຮັດໃຫ້ນາເຂົ້າເສຍຫາຍກວ່າ 8,050 ເຮັກຕາໂດຍທີ່ກະທົບຢ່າງໜັກໜ່ວງທີ່ສຸດຄືບ້ານ
ຫີນລາດ, ບ້ານສະໜອງໃຕ້, ບ້ານທ່າຫີນ, ບ້ານໃໝ່, ບ້ານທ່າແສງຈັນ ແລະ ບ້ານໃຫຍ່
ແທ ທີ່ມີປະຊາກອນລວມກັນ 7,095 ຄົນໃນ 1,611 ຄອບຄົວ ຊຶ່ງຫຼ້າສຸດກຸ່ມຜູ້ລົງທຶນ
ໄດ້ຈ່າຍເງິນເປັນມູນຄ່າຊົດເຊີຍໃຫ້ກັບ 587 ຄອບຄົວໃນອັດຕາ 50 ເປີເຊັນ ຂອງການ
ເສຍຫາຍຕົວຈິງ ໂດຍຄິດເປັນມູນຄ່າການຊົດເຊີຍລວມກັນ 26 ກວ່າຕື້ກີບ ສ່ວນຄອບ
ຄົວອື່ນໆທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍນັ້ນຕ້ອງລໍຖ້າຜົນການປະເມີນໃນຮອບໃໝ່.
ທັງນີ້ ອົງການຮ່ວມມືສາກົນແຫ່ງ ເກົາຫຼີໃຕ້ (KOICA) ໄດ້ສົ່ງມອບການຊ່ວຍເຫຼືອໃນ
ມູນຄ່ານຶ່ງລ້ານສອງແສນໂດລາ ໃຫ້ກັບກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ຂອງລາວ ເມື່ອເດືອນສິງຫາ 2019 ເພື່ອນຳໃຊ້ໃນການຟື້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະ ຊາຊົນລາວທີ່ຖືກກະທົບຈາກເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊປຽນ-ເຊນ້ຳນ້ອຍແຕກໂດຍຖືເປັນສ່ວນນຶ່ງ ຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ລັດຖະບານເກົາຫຼີໃຕ້ ໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານລາວໃນຊ່ວງປີ 2019
-2023 ທີ່ມີມູນຄ່າລວມ 11 ລ້ານ 5 ແສນໂດລາ ສຳລັບ ການພັດທະນາໃນດ້ານ ສາທາລະນະສຸກ, ການສຶກສາ, ກະສິກຳ, ການຝຶກອົບຮົມ ວິຊາຊີບ, ການພັດທະນາ ສະຫວັດດີການຂອງແມ່ແລະເດັກ, ການປ້ອງກັນໄພພິບັດ, ການພັດທະນາພື້ນຖານ
ໂຄງລ່າງ ແລະສ້າງທີ່ຢູ່ອາໄສຖາວອນ ໃຫ້ກັບຜູ້ປະສົບໄພ ຈາກເຂື່ອນແຕກ.
ສ່ວນທ່ານເລັດ ໄຊຍະພອນ ເຈົ້າແຂວງອັດຕະປືໄດ້ຢືນຢັນວ່າການຈັດສັນແລະສ້າງ
ເຮືອນຢູ່ອາໄສ ຊົ່ວຄາວໃຫ້ກັບປະຊາຊົນທີ່ຖືກກະທົບຈາກກໍລະນີ ເຂື່ອນເຊປຽນ-
ເຊນ້ຳນ້ອຍແຕກ ໃນປັດຈຸບັນເປັນການບຸກເບີກທີ່ດິນເພື່ອຮອງຮັບການສ້າງເຮືອນ ຢູ່ຖາວອນໃນເນື້ອທີ່ຂະໜາດ 800 ຕາແມັດຕໍ່ຄອບຄົວຊຶ່ງໄດ້ບຸກເບີກ ແລະຈັດສັນ
ໃຫ້ກັບປະຊາຊົນແລ້ວໃນເຂດບ້ານດົງບາກ ແລະບ້ານຕໍມໍຍອດ ໂດຍໃນປັດຈຸບັນ ກຳລັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນຂອງການຮັບຮອງແບບ ແລະຄັດເລືອກຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງຕາມ ລະບຽບກົດໝາຍ ຊຶ່ງເປັນການພິຈາລະນາຮ່ວມກັນລະຫວ່າງທາງການລາວ ກັບ
ບໍລິສັດຜູ້ລົງທຶນໃນໂຄງການເຂື່ອນເຊປຽນ-ເຊນ້ຳນ້ອຍ.
ໂດຍຄຽງຄູ່ກັບການຈັດສັນທີ່ດິນສຳລັບສ້າງເຮືອນຢູ່ຖາວອນດັ່ງກ່າວນີ້ທາງການແຂວງ
ອັດຕະປື ກໍໄດ້ບຸກເບີກທີ່ດິນ 2,140 ເຮັກຕາ ໃນເຂດບ້ານດົງບາກ, ບ້ານປີນດົງ
ແລະບ້ານຕໍມໍຍອດ ເພື່ອຈັດສັນໃຫ້ປະຊາຊົນ 1,611 ຄອບຄົວທີ່ຖືກກະທົບຈາກ
ເຂື່ອນແຕກຢູ່ໃນເຂດເມືອງສະໜາມໄຊ ສຳລັບປູກພືດເສດຖະກິດ ເພື່ອຕອບສະ
ໜອງຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດເຊັ່ນ ອ້ອຍ, ມັນຕົ້ນ, ກ້ວຍ, ຖົ່ວລຽນ ແລະໝາກໄມ້ຕ່າງໆ ໂດຍ ໄດ້ຮ່ວມມືກັບບໍລິສັດເອກະຊົນລາວ ແລະຕ່າງປະເທດ
ໃນການເຂົ້າໄປສົ່ງເສີມ ແລະຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານເງິນທຶນ, ວິຊາການ ແລະຕະຫຼາດ ສ່ວນ
ປະຊາຊົນເປັນຝ່າຍທີ່ອອກແຮງງານ ແລະທີ່ດິນ.
ສ່ວນການຈັດສັນທີ່ດິນໃຫ້ປະຊາຊົນນັ້ນ ໄດ້ໃຊ້ຫຼັກເກນກຳລັງແຮງງານໃນແຕ່ລະຄອບ
ຄົວເປັນສຳຄັນຄື ຄອບຄົວທີ່ມີກຳລັງແຮງງານ 2 ຄົນ ຈະໄດ້ຮັບທີ່ດິນ 1 ເຮັກຕາ, 3 ຄົນຈະໄດ້ 2 ເຮັກຕາ ແລະ 4-5 ຄົນຈະໄດ້ 3 ເຮັກຕາ ສ່ວນຄອບຄົວທີ່ມີແຕ່ຜູ້ເຖົ້າ ກັບເດັກນ້ອຍຈະໄດ້ 1 ເຮັກຕາ ຕາມລຳດັບ. ນອກຈາກນັ້ນ ສຳລັບຄອບຄົວທີ່ມີຜູ້ເສຍ
ຊີວິດ ແລະສູນຫາຍທັງ 71 ລາຍນັ້ນ ກໍໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍລາຍລະ 10,000 ໂດລາ ຫລື 85 ລ້ານກວ່າກີບ ເມື່ອທ້າຍເດືອນມັງກອນ 2019 ທີ່ຜ່ານມາ.
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