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​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຂອງ ສ​ປ​ປ ລາວ ຂະ​ຫຍາຍ​ຕົວ ປະ​ມານ 6.5 ເປີ​ເຊັນ ໃນ​ປີ 2018

ທ່ານທອງ​ລຸນ ສີ​ສຸ​ລິດ ນາ​ຍົກລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ລາວ

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ນາ​ຍົກລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ລາວ ຍອມ​ຮັບ​ວ່າ ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຂອງ​ລ​າວ ໃນ​ຕະ​ຫຼອດ​ປີ 2018 ນີ້
ຈະ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຕົວ ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ອັດ​ຕາ​ສະ​ເລ່ຍ 6.5 ເປີ​ເຊັນໂດຍ​ມີ ສາ​ເຫ​ດສຳຄັນຈາກ​
ການຂາດ​ດຸນ​ທາງ​ດ້ານ​ງົບ​ປະ​ມານ​ແລະ​ການ​ຄ້າຊົງຣິດ ​ໂພນ​ເງິນ ມີ​ລາຍ​ງານ​ຈາກ​
ບາງກອກ

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​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຂອງ ສ​ປ​ປ ລາວ ຂະ​ຫຍາຍ​ຕົວ ປະ​ມານ 6.5 ເປີ​ເຊັນ ໃນ​ປີ 2018
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ທ່ານທອງ​ລຸນ ສີ​ສຸ​ລິດ ນາ​ຍົກລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ ຖະ​ແຫຼງຍອມ​ຮັບ​ ເນື່ອງ​ໃນ​ໂອ​ກາດ
​ໄຂ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສະ​ໄໝ​ສາມັນ​ຄັ້ງ​ທີ 6 ຂອງ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ລາວ ຊຸດ​ທີ 8 ຢ່າງ​ເປັນ
​ທາງການ ໃນ​ວັນ​ທີ 20 ພະ​ຈິກ 2018 ນີ້ວ່າ ສະ​ພາ​ວະ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຂອງ​ລາວ ໃນ​ປີ
2018 ຈະ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຕົວ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ ໃນ​ອັດ​ຕາ​ສະ​ເລ່ຍ 6.5 ເປີ​ເຊັນ ຊຶ່ງ​ຕ່ຳ​ກວ່າ
ເປົ້າ​ໜາຍທີ່​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ໄດ້​ກຳ​ນົດ​ໄວ້ ທີ່​ອັດ​ຕາ​ສະ​ເລ່ຍ 7 ເປີ​ເຊັນ ໂດຍ​ມີ​ສາ​ເຫດ
​ສຳ​ຄັນມາ​ຈາກ​ບັນ​ຫາ​ໜີ້​ສິນ​ທັງ​ພາຍ​ໃນ​ແລະ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ທີ່​ສົມ​ທົບ​ດ້ວຍ​ບັນ​ຫາ​ຖານ
​ລາຍ​ຮັບຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ແນ່ນອນ ແລະ​ການ​ຂາດ​ດຸນການ​ຄ້າ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​
ຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ອງ.

ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ ການ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຕົວ​ທາງ​ເສດ​ຖະ​ກິດ ໃນ​ອັດ​ຕາ​ສະ​ເລ່ຍ 6.5 ເປີ​ເຊັນ
ດັ່ງ​ກ່າວ ກໍ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຍອດ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ຮວມ​ພາຍ​ໃນ (GDP)ໃນ​ປີ 2018 ສາ​ມາດ​
ສະ​ເລ່ຍ​ເປັນ​ລາຍ​ໄດ້​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ລາວ ທີ່​ລະ​ດັບ 2,599 ໂດ​ລາ ຕໍ່​ຄົນ ຕໍ່​ປີ ຊຶ່ງ​ສູງ
ກວ່າ​ເປົ້າ​ໝາຍ ທີ່​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ໄດ້​ຮັບ​ຮອງ ໄວ້​ທີ່​ອັດ​ຕາ​ສະ​ເລ່ຍ 2,536 ໂດ​ລາ
ຕໍ່​ຄົນ ຕໍ່​ປີ ດັ່ງ​ທີ່​ທ່ານ​ທອງ​ລຸນ ໄດ້​ຖະ​ແຫຼງ ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ: “ຍ້ອນສະ​ພາບ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ​
ຂອງ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ມະ​ຫາ​ພາກ ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ສະ​ສົມ​ມາ ບໍ່​ທັນ​ແ​ກ້ໝົດ ເປັນ​ຕົ້ນ​ແມ່ນ
​ບັນ​ຫາ​ໜີ້​ສິນ​ພາຍ​ໃນ ແລະ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ການ​ຂາດ​ດຸນ​ການ​ຄ້າ ຖານ​ລາຍ​ຮັບ​ບໍ່​ທັນ
​ແນ່ນອນເຮັດ​ໃຫ້​ອັດ​ຕາການ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຕົວ​ຂອງ​ເສດ​ຖະ​ກິດ (GDP) ບັນ​ລຸ​ໄດ້​ແຕ່
6.5 ເປີ​ເຊັນ ຫຼຸດ​ຄາດ​ໝາຍ​ທີ່​ສະ​ພາ​ຮັບ​ຮອງ​ນັ້ນ​ແມ່ນ 0.5 ເປີ​ເຊັນ ສະ​ເລ່ຍ​ຕໍ່​ຫົວ​ຄົນ
ໝົດ​ປີ ສາ​ມາດ​ບັນ​ລຸ​ໄດ້ 2,599 ໂດ​ລາ ສະ​ຫະ​ລັດ ຕໍ່​ຄົນ ຕໍ່​ປີ ລື່ນ​ແຜນ​ທີ່​ສະ​ພາຮັ​ບ
​ຮອງ​ເອົາແມ່ນ 2,536 ໂດ​ລາ.”

ກ່ອນ​ໜ້າ​ນີ້ ຄະ​ນະ​ຊ່ຽວ​ຊານ​ຂອງ​ທະ​ນາ​ຄານພັດ​ທະ​ນາ​ແຫ່ງ​ເອ​ເຊຍ (ADB) ກໍ​ໄດ້​ປັບ​
ຄາດ​ໝາຍ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ທາງ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຂອງ​ລາວ ໃນ​ປີ 2018 ຈາກ​ເດີມ​ທີ່​ລະ​ດັບ 7
ເປີ​ເຊັນ ລົງ​ມາເປັນ 6.6 ເປີ​ເຊັນ ເພາະ​ໄພ​ນ້ຳຖ້ວມຄັ້ງ​ໃຫຍ່ ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ຜະ​ລິດ​
ດ້ານ​ກະ​ສິ​ກຳ​ໄດ້​ຕ່ຳ​ກວ່າ ແຜນ​ການ​ທີ່​ວາງໄວ້ ແລະ​ຄາດ​ວ່າ ການ​ຜະ​ລິດ ໃນ​ພາກ​
ກະ​ສິ​ກຳ ຂະ​ຫຍາຍ​ຕົວ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ພຽງ 2 ເປີ​ເຊັນ ທຽບ​ໃສ່ ປີ 2017 ຂະ​ນະ​ທີ່​ການ​ຜະ​ລິດ
​ດ້ານ​ແຮ່​ທາດ​ຈະ​ຫຼຸດ​ລົງ 2 ເປີ​ເຊັນ ເປັນ​ຢ່າງ​ນ້ອຍ ທັງ​ຍັງ​ຈະ​ຕ້ອງ​ປະ​ເຊີນ​ກັບ​ບັນ​ຫາ​
ເງິນ​ເຟີ້​ທີ່​ຈະ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ລະ​ຫວ່າງ 3 ຫາ 5 ເປີ​ເຊັນ ຈາກ​ການ​ປັບຂຶ້ນ​ລາ​ຄາ​ສິນ​ຄ້າ ທີ່​ນຳ​
ເຂົ້າ​ຈາກ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຊຶ່ງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ ກໍ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ຄວບ​ຄຸມ​ລາ​ຄາ​ສິນ​ຄ້າ ໄດ້​ຢ່າງ
​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ​ດ້ວຍ​ນັ້ນ.

ນອກ​ຈາກ​ນີ້ ADB ຍັງ​ຄາດ​ໝາຍ​ດ້ວຍ​ວ່າ ພາກ​ບໍ​ລິ​ການ ຈະ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຕົວ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ
ໃນ​ອັດ​ຕາ​ສະ​ເລ່ຍ 9 ເປີ​ເຊັນ ສ່ວນ​ພາກ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ-ຫັດ​ຖະ​ກຳ ແລ​ະພາກກະ​ສິ​ກຳ
-ປ່າ​ໄມ້​ນັ້ນ ກໍ​ຈະ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຕົວ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ ໃນ​ອັດ​ຕາ​ສະ​ເລ່ຍ 8 ເປີ​ເຊັນ ແລະ 2.8 ເປີ​ເຊັນ
ຕາມ​ລຳດັບ ຫາກ​ແຕ່​ດ້ວຍ​ການ​ປັບ​ການ​ຄາດ​ໝາຍ​ຄັ້ງ​ໃໝ່ນີ້ ກໍ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ຕ້ອງ​ປັບ​ຫຼຸດ​
ຄາດ​ໝາຍ​ການ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຕົວ ພາກ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ-ລົງ​ມາ​ທີ່​ອັດ​ຕາ​ສ​ະເລ່ຍ 6 ເປີ​ເຊັນ
ຊຶ່ງ​ກໍ​ເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັນ​ກັບ​ພາກ​ບໍ​ລິ​ການ​ແລະພາກກະ​ສິ​ກຳ ທີ່​ປັບລົງ​ມາ​ເປັນ 7 ເປີ​ເຊັນ
ແລະ 2 ເປີ​ເຊັນ.

​ໂດຍ​ສະ​ພາບ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ ຍັງ​ໄດ້​ສົ່ງ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຕໍ່​ແຜນ​ການ​ງົບ​ປະ​ມານລາຍ​ຮັບ​ແລະ​
ລາຍ​ຈ່າຍ​ຂອງລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ​ໃນ​ປີ 2018 ຢ່າງ​ຫຼີກ​ລ່ຽງ​ບໍ່​ໄດ້ ດ້ວຍ​ເຊັ່ນ​ກັນ ທັງ​ນີ້
ກອງ​ທຶນ​ການ​ເງິນ​ສາ​ກົນ (IMF) ລະ​ບຸ​ວ່າລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ ຈະ​ຕ້ອງ​ຈັດ​ເກັບ​ລາຍ​ຮັບ
ໃຫ້​ໄດ້​ບໍ່​ໜ້ອຍກວ່າ 25,452 ຕື້​ກີບ ຄິດ​ເປັນ 17.02 ເປີ​ເຊັນ ຂອງ GPD ທັງ​ຍັງ​ຈະ
​ຕ້ອງ​ຄຸມ​ລາຍ​ຈ່າຍ ໃຫ້ບໍ່​ເກີນ 32,809 ຕື້​ກີບ ຄິດ​ເປັນ 21.94 ເປີ​ເຊັນ ຂອງ GPD
ຊຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຕ້ອງ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ວິ​ໄນ​ການ​ເງິນ​ຢ່າງ​ເຂັ້ມ​ງວດ.

ຫາກ​ແຕ່​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງປະ​ຕິ​ບັດ​ໃຫ້​ໄດ້​ຕາມ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ດັ່ງ​ກ່າວ ຕາມ​ການ​ສະ​ເໜີ​ແນະ​ຂອງ
IMF ນັ້ນ​ກໍ​ບໍ່​ແມ່ນ​ເລື້ອງ​ງ່າຍ ເພາະ​ວ່າ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ການ​ເງິນ​
ໃນ​ບັນ​ດາ​ໜ່ວຍ​ງານ​ຕ່າງໆ​ຂອງລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ ຍັງ​ຂາດ​ວິ​ໄນ​ທາງ​ການ​ເງິນ ແລະ​ມີ​
ການ​ຈ່າຍ​ງົບ​ປະ​ມານ ທີ່​ບໍ່​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ​ດ້ວຍ ທັງ​ນີ້ ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ​ຕ້ອງ​ຄວບ​ຄຸມ​
ການ​ຂາດດຸນງົບ​ປະ​ມານ​ໃຫ້​ບໍ່​ເກີນ 7,357 ຕື້​ກີບ ຫຼື 4.92 ເປີ​ເຊັນ ຂອງ GDP ໃນ​ປີ
2018 ຫາກ​ແຕ່​ໃນ​ປີ 2017 ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ ຂາດ​ດຸນ ງົບ​ປະ​ມານ ເຖິງ 8,019 ຕື້​ກີບ
ຄິດ​ເປັນ 6.18 ເປີ​ເຊັນ ຊຶ່ງ​ຍັງ​ບໍ່​ຮວມ​ເຖິງ​ໜີ້​ເງິນ​ກູ້ 6,216 ຕື້​ກີບ ທີ່​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ
ໄດ້​ຊຳ​ລະ​ຄືນ​ໃຫ້​ກັບ​ເຈົ້າ​ໜີ້​ທັງ​ພາຍ​ໃນ​ແລະ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ໃນ​ປີ 2017 ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​
ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ.

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