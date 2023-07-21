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ວັນສຸກ, ໒໑ ກໍລະກົດ ໒໐໒໓
ລາວ

ລາວ ມີກົດໝາຍ ຄຸ້ມຄອງການສ້າງເຂື່ອນ ແຕ່ປາກົດວ່າ ຍັງບໍ່ທັນມີກົນ​ໄກ ໃນ​ການບັງຄັບໃຊ້ ກົດໝາຍນັ້ນ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບເທື່ອ, ອີງ​ຕາມ ນັກຊ່ຽວຊານເວົ້າ

  • ​ບົວ​ສະ​ຫວັນ ​ສິມ​ມາ​ລາ
ລາວ​ມີ​ການ​ສ້າງ​ກົດ​ໝາຍ, ສ້າງ​ຄູ່​ມື​ຕ່າງໆ ແລະ​ສ້າງ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ, ອີງ​ຕາມ ດ​ຣ. ອາ​ນຸ​ລັກ​
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ລາວ​ມີ​ການ​ສ້າງ​ກົດ​ໝາຍ, ສ້າງ​ຄູ່​ມື​ຕ່າງໆ ແລະ​ສ້າງ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ, ອີງ​ຕາມ ດ​ຣ. ອາ​ນຸ​ລັກ​

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ລາວ​ມີ​ການ​ສ້າງ​ກົດ​ໝາຍ, ສ້າງ​ຄູ່​ມື​ຕ່າງໆ ແລະ​ສ້າງ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ, ອີງ​ຕາມ ດ​ຣ. ອາ​ນຸ​ລັກ​

ລາວ​ເປັນ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ສ້າງ​ເຂື່ອນ​ຫລາຍ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ເຂດ​ລຸ່ມ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ ແລະ​ກໍ​ມີ​ການ​ສ້າງ​ກົດ​ໝາຍ ແລະ​ລະ​ບຽບ​ໃນ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງແລະ​ກວດ​ກາການສ້າງ​ເຂື່ອນໄຟ​ຟ້າຢູ່​ຕາມ​ແມ່​ນ້ຳ​ຕ່າງ​ໆ​ ທີ່​ເປັນ​ສາ​ຂາ​ຂອງ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຕໍ່​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ແຕ່​ນັກ​ຊ່ຽວ​ຊານ​ເວົ້າ​ວ່າ ການ​ບັງ​ຄັບ​ໃຊ້​ກົດ​ໝາຍ​ເຫລົ່າ​ນັ້ນ ຍັງ​ບໍ່​ທັນໄດ້​ດີ​ເທື່ອ ຊຶ່ງ​ບົວ​ສະ​ຫວັນ ​ຈະ​ນຳ​ເອົາ​ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ມາ ສະ​ເໜີ​ທ່ານ​ໃນ​ອັນ​ດັບ​ຕໍ່​ໄປ.

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ເຊີນ​ຟັງ​ລາຍ​ງານ​ການ​ປົກ​ປ້ອງ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຕໍ່​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ຈາກ​ການ​ສ້າງ​ເຂື່ອນ​ໃນ​ເຂດ​ລຸ່ມ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ການ​ສ້າງ​ເຂື່ອນ​ເພື່ອ​ຕອບ​ສະ​ໜອງ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາເສດ​ຖະ​ກິດ​ຂອງປະ​ເທດ​ ແລະໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ຈະ​ນຳ​ຜົນ​ດີ​ມາ​ໃຫ້​ສັງ​ຄົມ ແຕ່​ຖ້າການ​ສ້າງ ແລະ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ເຂື່ອນ​ເຫລົ່າ​ນັ້ນ ບໍ່​ໄດ້​ຕາມ​ມາດ​ຕະ​ຖານ​ສາ​ກົນ​ໃນການ​ຈັດ​ການເຂື່ອນເພື່ອ​ຈຳ​ກັດຜົນ​ກະ​ທົບ​ຕໍ່​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມແລ້ວທຳ​ມະ​ຊາດ ຫລື ຖ້າ​ຫາກ​ລະ​ບົບ​ນິ​ເວດ​ຖືກ​ທຳ​ລາຍ​ໄປແລ້ວ​ກໍ​ຈະບໍ່​ສາ​ມາດ​ເອົາ​ກັບ​ຄືນ​ມາໄດ້. ຈຸດນີ້ ​ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່ເປັນ​ສິ່ງ​ທີ່ທຸກ​ພາກ​ສ່ວນ​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ການ​ສ້າງ​ເຂື່ອນ ແລະ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຂອງ​ແຕ່​ລະປະ​ເທດ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຄຳ​ນຶງ​ເຖິງ ຊຶ່ງ​ ​ດ​ຣ. ອາ​ນຸ​ລັກ ກິ​ຕິ​ຄຸນ, ຫົວ​ໜ້າ​ຜູ້​ບໍ​ລິ​ຫານ ຫລື CEO ຂອງ​ກຳ​ມາ​ທິ​ການ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງຫລື MRC ຊຶ່ງ​ເປັນ​ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ຂອງ 4 ປະ​ເທດ​ໃນ​ເຂດ​ລຸ່ມ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ​ແມ່ນ​ເຫັນ​ພ້ອມ​ນຳ.

ແຕ່​ປາ​ກົດ​ວ່າ ໃນ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ​ຄັ້ງ​ຫລ້າ​ສຸດ ທີ່​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ນະ​ຄອ​ນ​ຫລວງ ວຽງຈັນ​ເມື່ອເດືອນ​ເມ​ສາ​ຜ່ານມານີ້ ມີ​ແຕ່​ສອງ​ປະ​ເທດ​ ຄື​ຫວຽດ​ນາມ ແລະ​ກຳ​ປູ​ເຈຍ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ໃນ 4 ປະ​ເທດ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ຂອງ MRC ທີ່ສະ​ແດງໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ​ມີ​ຄວາມ​ມຸ້ງ​ໝັ້ນສູງ​ຕໍ່​ການ​ອະ​ນຸ​ລັກ​ສິ່ງ​ແວ​ດ​ລ້ອມ​ໃນ​ເຂດ​ລຸ່ມ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ, ອີງ​ຕາມ​ການ​ສັງ​ເກດ​ຂອງ​ທ່ານໄບ​ຣ​ແອນ ອາຍ​ເລີ (Brian Eyler), ນັກ​ຄົ້ນ​ຄວ້າອະ​ວຸ​ໂສ​ກ່ຽ​ວ​ກັບ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ ແລະ​ຫົວ​ໜ້າໂຄງ​ການພະ​ລັງ​ງານ, ນ້ຳ ແລະ​ຄວາມ​ຍືນ​ຍົງຂອງ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາໃນ​ເຂດ​ເອ​ເຊຍ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສຽງ​ໃຕ້ຂອງ​ສູນ​ກາງສ​ຕິມສັນ (Stimson) ຊຶ່ງ​ທ່ານ​ກ່າວ​ດັ່ງ​ນີ້:

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​ສຽງ 1 ​ຂອງ​ທ່ານໄບ​ຣ​ອັນ, ຊ່ຽວ​ຊານ​ດ້ານ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

“ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຄິດ​ວ່າ ການ​ປະ​ກາດ ແລະ​ຄຳ​ປາ​ໄສ​ຂອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ກຳ​ປູ​ເຈຍໄດ້​ໃຫ້ຄວາມ​ມຸ້ງ​ໝັ້ນສູງ​ ແລະ ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ 2 ປະ​ເທດ​ດັ່ງ​ກ່າວ ​ໃຫ້​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາວ່າ​ຈະ​ມີໂຄງ​ການ​ພາຍ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ໃໝ່, ມີ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ພາຍ​ໃນ​ປະ​ເທດໃໝ່ ​ເພື່ອ​ປົກ​ປັກ​ຮັກ​ສາ​ພາກ ສ່ວນ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໃນແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ. ສຳລັບຫວຽດນາມແລ້ວ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດ ທະນາ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ທຶນແມ່ນໄດ້ທຸ້​ມ​ເທ​ເງິນ​ຫລານ​ຮ້ອຍ​ລ້ານ​ໂດ​ລາ ເຂົ້າໃນການ ປົກປັກຮັກສາເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງ.”

ແຕ່ທາງ​ ດ​ຣ. ອະ​ນຸ​ລັກນັ້ນອະ​ທິ​ບາຍ​ວ່າ ເພື່ອ​ຫລຸດ​ຜ່ອນຜົນ​ກະ​ທົບ​ຕໍ່​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ໃນ​ເຂດ​ລຸ່ມ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ​ທີ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ 60 ລ້ານກວ່າ​ຄົນເພິ່ງ​ພາ​ອາ​ໄສ​ໃນ​ການ​ຫາ​ລ້ຽງ​ຊີບຢູ່ນັ້ນ ແນ່ນອນ​ປະ​ເທດເຂດ​ລຸ່ມແມ່​ນ້ຳ​ຂອງຕ້ອງໄດ້ມີ​ໂຄງ​ການ​ອະ​ນຸ​ລັກ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ຂອງ​ຕົນ​ເອງ​ນຳ ເພາະ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ທາງ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ໃນ​ເຂດ​ລຸ່ມ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງບໍ່​ແມ່ນ​ເກີດ​ມາ​ແຕ່​ຈາກການ​ສ້າງ​ເຂື່ອນ​ໃນຕອນ​ເທິງ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ມັນ​ຍັງ​ມາ​ຈາກ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ດິນຟ້າ​ອາ​ກາດ​ຊຶ່ງ​ເປັນ​ບັນ​ຫາຂອງທົ່ວ​ໂລກ ແລະ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຢູ່​ໃນ​ປະ​ເທດເຫລົ່ານັ້ນ ​ອີກ​ດ້ວຍ. ​ທ່ານເວົ້າກ່ຽວ​ກັບ​ສິ່ງ​ທີ່​ຫວຽດ​ນາມກຳ​ລັງ​ເຮັດ​ ເພື່ອ​ແກ້​ໄຂ​ບັນ​ຫານີ້ ຕໍ່​ວີ​ໂອ​ເອວ່າ:

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ສຽງ ດ​ຣ. ອາ​ນຸ​ລັກ ກິດ​ຕິ​ຄຸນ​, ຫົວ​ໜ້າ​ຜູ້​ບໍ​ລິ​ຫານ MRC
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ເມື່ອ​ຖາມ​ເຖິງ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຂອງປະ​ເທດລາວນັ້ນ ດ​ຣ. ອາ​ນຸ​ລັກ​ຕອບ​ວ່າ ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ ​ກໍ​ໄດ້​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ໃນ​ດ້ານ​ກົດ​ໝາຍ​ຄຸ້ມ​ຄອງ ແລະ​ພັດ​ທະ​ນາບຸກ​ຄະ​ລາ​ກອນ ຊຶ່ງ​ທ່ານ​ເວົ້າ​ວ່າ “ເພິ່ນ​ກະ​ມີ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ທາງ​ດ້ານ​ກົດ​ໝາຍ ແລະ​ດ້ານ​ເຄື່ອງ​ມືຕ່າງໆ ເພື່ອ​ວ່າ ​ມາ​ຊ່ວຍ​ບໍ​ລິ​ຫານນ້ຳ​ໃນ​ສາ​ຂາແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ ເຊັ່ນ​ວ່າອອ​ສ​ເຕ​ຣ​ເລຍ, ເກົາ​ຫລີ​ ມາ​ຊ່ວຍ​ເລື້ອງ​ສ້າງ​ລະ​ບົບ, ສ້າງ​ຄູ່​ມື, ສ້າງ​ຄວາມ​ສາ​ມາດອີ່​ຫຍັງ​ຕ່າງ ແລະ​ກໍ​ມີ MRC ເນາະ​ທີ່​ຊ່ວຍ​ໃນ​ການ​ສ້າງ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ.”

ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມທາງ​ຊ່ຽວ​ຊານເຊັ່ນ​ທ່ານ ອາຍ​ເລີ (Eyler) ​ທີ່ທຳ​ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ ແລະ​ຕິດ​ຕາມ​ບັນ​ຫານີ້​ຢ່າງ​ໃກ້​ຊິດ​ຜັດ​ເຫັນ​ວ່າໃນ​ການ​ສ້າງ​ເຂື່ອນ​ສອງ​ແຫ່ງ​ໃສ່​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ​ໃນ​ເຂດຂອງ​ລາວນັ້ນ ແມ່ນ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ຂອງ MRC ໄດ້ດີຫລາຍ ​ແຕ່ການ​ສ້າງ​ເຂື່ອນ​ຢູ່​ໃນ​ສາ​ຂາ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງທີ່ເປັນ​ແຫລ່ງ​ນ້ຳ​ສຳ​ຄັນ​ຢ່າງ​ຍິ່ງ​ຕໍ່​ຄວາມ​ອຸ​ດົມ​ສົມ​ບູນ​ທາງ​ດ້ານ​ປາ ແລະ​ຊີ​ວະພັນ​ນາໆ​ຊະ​ໜິດ ​ໃນ​ແມ່ນ​ນ້ຳ​ຂອງ​ຕອນລຸ່ມນັ້ນ ​ລັດ​ຖະ​ບານລາວ​ຍັງຂາດເຄື່ອງ​ມື​ທີ່​ມີປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ​ໃນ​ການບັງ​ຄັບ​ໃຊ້​ກົດ​ໝາຍຢູ່ ຊຶ່ງ​ທ່ານໃຫ້​ຂໍ້​ສັງ​ເກດດັ່ງ​ນີ້:

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​ສຽງ 2 ​ຂອງ​ທ່ານໄບ​ຣ​ອັນ, ຊ່ຽວ​ຊານ​ດ້ານ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

“ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ ເຈົ້າ​ຕ້ອງ​ຢ່າ​ລືມ​ວ່າ ບໍ່​ມີ​ກ່ອງ​ເຄື່ອງ​ມື​ໃນ​ການເປັນ​ຜູ້​ຈັດ​ການ ບັນ​ດາ​ເຂື່ອນ​ເຫລົ່າ​ນີ້ ​ສະ​ນັ້ນ​ຫລະ​ມັນ​ຈຶ່ງ​ພາ​ໃຫ້​ຕ່າງປະ​ເທດ​ຢາກ​ເຂົ້າ​ມາ​ສ້າງ ເຂື່ອນ​ໃນ​ລາວຫລາຍ, ​ຝ​ຣັ່ງ, ໄທ, ຈີນ, ຫວຽດ​ນາມ ແລະ​ປະ​ເທດ​ອື່ນ​ອີກ ແລະ​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ສ້າງ​ເຂື່ອນ​ແມ່ນ​ມີ​ລະ​ດັບ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ ແລະ​ມີ​ຄວາມ​ສາ​ມາດແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ​ ບາງ​ຄົນ​ກໍ​ສູງ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ບາງ​ຄົນ​ກໍ​ຕ່ຳ ສະ​ນັ້ນ​ມີ​ບັນ​ຫາ​ຢູ່​ໃນ​ລາວ ເຊັ່ນ​ວ່າ ເລີ້ມ​ມີ​ການ​ປ່ອຍ​ນ້ຳອອກ​ມາ​ໃນ​ລະ​ດູ​ຝົນ ແລະ​ບໍ່​ໄດ້​ແຈ້ງ​ໃຫ້​ຊຸມ​ຊົນ​ຢູ່​ເຂດ​ລຸ່ມ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ​ຊາບ ແລະ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວກໍມີ​ກົດ​ລະ​ບຽບທີ່​ເວົ້າ​ວ່າ​ພວກ​ສ້າງເຂື່ອນບໍ່​ສາ​ມາດ​ເຮັດ​ແນວນັ້ນ​ໄດ້ ແຕ່​ວ່າ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວກໍບໍ່​ວິ​ທີ​ທີ່​ຈະ​ບອກ​ໃຫ້​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມກົດ​ລະ​ບຽບນັ້ນ​ໄດ້.”

ບັນ​ຫານີ້​ແມ່ນ​ໜ້າ​ເປັນ​ຫ່ວງ ​ແລະ​ຍົກ​ຂຶ້ນ​ມາ​ໃຫ້​ເຫັນໂດຍຫວຽດ​ນາມຢູ່​ໃນ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ​ຂອງ MRC ຄັ້ງຫລ້າ​ສຸດໃນ​ບໍ່​ເທົ່າ​ໃດ​ເດືອນ​ຜ່ານ​ມານີ້​ ຊຶ່ງໃນ​ນັ້ນ ຫວຽດ​ນາມ​ສະ​ເໜີ​ໃຫ້ລາວ ແລະ​ຈີນ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ກົດ​ລະ​ບຽບໃນ​ການ​ສ້າງ​ ແລະຈັດ​ການ​ເຂື່ອນ​ໄຟ​ຟ້າຢ່າງເຂັ້ມ​ງວດ​ຂຶ້ນ, ອີງ​ຕາມ​ທ່ານ​ໄອ​ເລີ​ເວົ້​າ.

ລາຍການກະຈາຍສຽງຂອງວີໂອເອ ລາວ ຜ່ານໂທລະພາບ

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