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ລ​າວຖືກຈັດຢູ່​ອັນ​ດັບ 154 ໃນ​ຈຳ​ນວນ 190 ປະ​ເທດ​ຂອງ​ໂລກ​ ໃນ​ເລື້ອງ​ຄວາມ​ຍາກ-ງ່າຍ​ໃນ ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ທຸ​ລະ​ກິດ

​ສະ​ພາບ​ຄວາມ​ຍາກ-ງ່າຍ​ໃຍ​ການ​ດຳ​ນ​ເນີນ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ໃນ​ລາວ ສຳ​ລັບ ປີ 2018-2019 ຊຶ່ງ​ລ​າວຈັດ​ອັນ​ດັບ 154 ໃນ​ຈຳ​ນວນ 190 ປະ​ເທດ​ຂອງ​ໂລກ​.

ລັດ​ຖະບານລາວ​ຈະຕ້ອງປັບປຸງວຽກງານໃນ 6 ດ້ານດ້ວຍ​ກັນຈຶ່ງ​ຈະ​ສາ​ມາດຍົກສະຖານະພາບສູງ​ຂຶ້ນໃນ​ການເປັນປະເທດທີ່ໜ້າລົງ​ທຶນ ແລະດຶງດູດເອົາການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ. ຊົງ​ລິດ ໂພນ​ເງິນ​ມີ​ລາຍ​ງານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງນີ້​ມາ​ສະ​ເໜີ​ທ່ານ​ຈາກ​ບາງກອກ.

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ເຊີນ​ຟັງ​ລາຍ​ງານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ລາວ​ຖືກ​ຈັດ​ຢູ່​ໃນ​ອັນ​ດັບ​ຕ່ຳ​ກວ່າ​ເກົ່າ​​ເມື່ອ​ເວົ້າ​ເຖິງ​ການເປັນ​ປະ​ເທດ​ໜ້າ​ລົງ​ທຶນ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ນັກ​ຊ່ຽວ​ຊານ​ດ້ານ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ລະ​ຫວ່າງ​ລາວ-ໄທຢືນ​ຢັນ​ວ່າ ການ​ອຳ​ນວຍຄວາມ​ສະ​ດວກທາງ​ດ້ານການ​ລົງ​ທຶນ​ໃນ​ລາວ​ ຍັງດໍ​າເນີນໄປ​ຢ່າງ​ຊັກຊ້າເພາະ​ວ່າ ພາກ​ສ່ວນ​ທີ່​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບໃນ​ການ​ສົ່ງ​ເສີມການ​ລົງ​ທຶນ ຜ່ານລະບົບໃຫ້ບໍລິການແບບປະຕູດຽວ (One Stop Service) ນັ້ນ ຍັງມີຂໍ້ຈຳກັດທາງດ້ານ ບຸກຄະລາກອນທີ່ີມີຄວາມຮູ້-ຄວາມສາມາດໃນການປະຕິບັດງານຈຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ສາ​ມາດ​ດຶງ​ເອົາ​ການ​ລົງ​ທຶນ ຈາກ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ເຂົ້າ​ມາ​ໃນ​ລາວໄດ້​ຕໍ່​າກວ່າ​ເປົ້າ​ໝາຍ ແລະເຮັດໃຫ້ອັນດັບຂອງລາວໃນການເປັນ ປະເທດທີ່ໜ້າລົງທຶນໃນສາຍຕາຂອງນັກທຸລະກິດຊາວຕ່າງຊາດ ໄດ້ຕົກຕໍ່າລົງຈາກ​ອັນ​ດັບ 134 ໃນ​ປີ 2016 ລົງ​ມາ​ຢູ່​ອັນ​ດັບ​ທີ 154 ຈາກ 190 ປະ​ເທດ​ທົ່ວ​ໂລກ​ໃນ​ປີ 2020. ເພື່ອແກ້ບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້ ຈຶ່ງມີພຽງການພັດທະນາ ແລະຍົກລະດັບປະສິດທິພາບໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງພະນັກງານລັດຖະ​ບານໃຫ້ສູງຂຶ້ນໃນ 6 ດ້ານດັ່ງທີ່ທ່ານນັກ​ຊ່ຽວ​ຊານ​ດ້ານ​ການ​ລົງ​ທຶນຢືນ​ຢັນວ່າ:
“ອັນ​ທີ 1 ​ທີ່​ຈະຕ້ອງ​ໄດ້​ປັບ​ປຸງ​ຄື​ອັດ​ຕາ​ສ່ວນຂອງ​ການ​ລົງ​ທຶນ ຫມາຍຄວາມວ່າ ເພີ່ມສັດສ່ວນຂອງ ການລົງທຶນໃຫ້ນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດນີ້ ສາມາດເຂົ້າ​ໄປຖືຫຸ້ນໄດ້ 100 ເປີ​ເຊັນ ໃນຫຼາຍທຸລະກິດໃຫ້​ຫລາຍ​ຂຶ້ນ, ປະ​ການທີ 2 ກໍ​ຄືສິດເໜືອທີ່ດິນ ຫຼືຕົວໂຮງງານ, ລວມທັງຊັບສິນຕ່າງໆ ຕ້ອງ​ມີການ​ປັບ​ປຸງ ເລື້ອງ​ການ​ມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຫຼາຍ​ຍິ່ງ​ຂຶ້ນ. ປະ​ການ​ທີ​ 3 ​ກໍ​ຄື​ເລື້ອງການ​ນຳ​ເຂົ້າ​ແລະ​ສົ່ງ​ອອກ. ບໍ່ວ່າຈະເປັນການນໍາເຂົ້າສິນ​ຄ້າ, ວັດຖຸດິບ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານ, ລວມທັງຫລັງຈາກການຜະລິດ ແລ້ວ ຂັ້ນຕອນໃນການສົ່ງອອກອັນ​ໃດ​ຕ່າງໆ ຫຼາຍຈຸດຍັງເປັນຄໍ​ແກ້ວ​ຢູ່.”

ສ່ວນອີກ 3 ດ້ານ​ທີ່​ຈະ​ຕ້ອງ​ປັບ​ປຸງ​ກໍ​ຄືການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ໂຄງ​ຫລ່າງ​ພື້ນ​ຖານ​ທາງ​ເສດ​ຖະ​ກິດ, ການ​ຊຳ​ລະ​ພາ​ສີ​ອາ​ກອນ ດ້ວຍລະບົບ Electronic ແລະ​ການ​ລະ​ງັບຂໍ້​ຂັດ​ແຍ້ງ​ທາງ​ທຸ​ລະ​ກິດຢ່າງ​ໂປ່ງ​ໃສ.

ທັງ​ນີ້ ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດໃນລາວຫຼຸດລົງ ຫຼາຍກວ່າ 80 ເປີ​ເຊັນໃນ​ຊ່ວງປີ 2020 ຫາ 2021 ທຽບໃສ່ກັບປີ 2019 ທີ່​ຕ່າງ​ປະ​ເທດລົງທຶນໃນລາວ ມີມູນຄ່າເກີນກວ່າ 9.8 ຕື້ໂດລາ. ຍິ່ງ​ໄປ​ກວ່ານັ້ນ ການ​ລະ​ບາດ​ຂອງໄວຣັສ​ໂຄ​ວິດ -19 ຍັງ​ເຮັດ​ໃຫ້ບໍ​ລິ​ສັດຕ່າງປະເທດໄດ້ນໍາເອົາທຶນຕົວຈິງເຂົ້າມາໃນລາວພຽງແຕ່ 17 ເປີ​ເຊັນ ເທົ່າ​ນັ້ນຂອງການລົງທຶນ ທັງຫມົດເນື່ອງຈາກວ່າ ການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ​ເຮັດ​ໃຫ້ບໍ່​ສາມາດ​ດຳ​ເນີນກິດ​ຈະ​ການ​ໄດ້​ຢ່າງ​ເປັນ​ປົກກະຕິນັ້ນ​ເອງ.

ທ່ານ​ນາງ​ຄຳ​ຈັນ ວົງ​ແສນ​ບຸນ ຮອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ແຜນ​ການ ແລະ​ການ​ລົງ​ທຶນ ຖະ​ແຫຼງຍອ​ມຮັບ​ວ່າ ການ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ການ​ລົງ​ທຶນຂອງ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ໃນ​ລາວ ໂດຍ​ລະ​ບົບ​ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ການ​ແບບ​ປະ​ຕູ​ດຽວ ຫຼື One Stop Service ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ​ຕ່ຳ ແລະຊັກ​ຊ້າຄື​ບັນ​ຫາ​ສຳ​ຄັນ ເພາະ​ກົດ​ໝາຍ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ໄດ້​ກຳ​ໜົດ​ໄວ້​ຢ່າງ​ຊັດ​ເຈນ​ແລ້ວວ່າ ການ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ການ​ລົງ​ທຶນກິດຈະ​ການ​ທີ່​ລັດຄວບ​ຄຸມ​ນັ້ນ ​ໃຫ້​ໃຊ້​ເວ​ລາບໍ່​ເກີນ 8 ວັນ​ທຳ​ການ ແລະ​ 60 ວັນ​ທຳ​ການ​ ສຳ​ລັບກິດ​ຈະ​ການ​ສຳ​ປະ​ທານ​ຈາກ​ລັດ ແຕ່​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໂຕ​ຈິງ​ ​ບໍ່​ທັນສາ​ມາດ​ເຮັດ​ໄດ້​ເຊັ່ນ​ກັນ ເພາະ​ຍັງ​ບໍ່​ມີ​ກົນ​ໄກ​ການ​ສ້າງ​ຕັ້ງໜ່ວຍ​ງານ​ປະ​ສານ​ງານ​ສັງ​ກັດ​ຢູ່​ນຳ​ຂະ​ແໜງ​ການ​ຂັ້ນ​ສູນ​ກາງ ແລະ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ພະ​ນັກ​ງານ​ທີ່​ເຮັດ​ວຽກ​ປະ​ຕູດຽວ​ຍັງ​ບໍ່​ເປັນ​ເຈົ້າ​ການ​ໃນ​ການ​ຕິດ​ຕາມ​ງານ​ກັບ​ຂະ​ແໜງ​ການ​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​, ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ການ​ແບບ​ປະ​ຕູ​ດຽວ​ຍັງ​ເຮັດ​ບໍ່​ໄດ້​ດີ ຍ້ອນ​ຂາດ​ພະ​ນັກ​ງານ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ຮູ້-ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ຕົວ​ຈິງ.

ທັງ​ນີ້ ທະນາຄານໂລກໄດ້ຈັດອັນດັບປະເທດລາວເປັນປະເທດທີ່ລົງທຶນດີທີ່ສຸດອັນດັບທີ 154 ໃນຈຳນວນ 190 ປະເທດໃນໂລກໃນປີ 2020 ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເລີ່ມຕົ້ນ​ດຳ​ເນີນທຸລະກິດ, ການ​ຂໍອະນຸຍາດ ກໍ່ສ້າງສຳ​ນັກ​ງານ, ການ​ຕອບ​ສະ​ຫນອງ​ໄຟ​ຟ້າ, ການ​ແຈ້ງການລົງທະບຽນຊັບສິນ, ການເຂົ້າເຖິງສິນເຊື່ອ, ການປົກປ້ອງນັກລົງທຶນ, ມາດຕະຖານການຊໍາລະພາສີ, ການ​ຄ້າ​ຂ້າມ​ຊາຍ​ແດນ​ສະ​ດວກ​,​ ການບັງຄັບໃຊ້ສັນຍາ ລົງທຶນ, ຄໍາຕັດສິນໃນກໍລະນີລົ້ມລະລາຍ ໂດຍລາວໄດ້ຄະແນນສະເລ່ຍ 50.8 ເປີ​ເຊັນ ທີ່ມີສອງດ້ານທີ່​ໄດ້​ປັບ​ປຸງ​ໃຫ້​ດີ​ຂຶ້ນຄື: ການເລີ່ມຕົ້ນດຳ​ເນີນທຸລະກິດ ແລະການຕອບສະໜອງໄຟຟ້າ. ສ່ວນການ​ຕັດສິນ​ໃນ​ກໍ​ລະ​ນີ​ລົ້ມລະລາຍ ​ແລະການຄຸ້ມ​ຄອງນັກ​ລົງທຶນ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ຢູ່​ລາວ​ຈະ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປັບປຸງ​ຢ່າງ​ຮີບ​ດ່ວນທີ່ສຸດ​ໂດຍ​ໃນ​ປີ 2021, ກໍ​ປາ​ກົດ​ວ່າ ບໍລິສັດ​ຂອງ​ຈີນ​ໄດ້​ລົງທຶນ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ໃນ 28 ​ໂຄງການ​ມີ​ມູນ​ຄ່າ​ການ​ລົງທຶນລວມ​ຫຼາຍ​ກວ່າ 2.5 ຕື້​ໂດ​ລາ. ອັນ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຈີນ​ຍັງ​ເປັນ​ຜູ້​ລົງ​ທຶນລາຍ​ໃຫຍ່​ທີ່​ສຸດ​ໃນລາວ ທີ່ມີມູນ​ຄ່າລົງທຶນທັງໝົດຫຼາຍກວ່າ 16 ຕື້ໂດລາໃນ 815 ໂຄງການ.

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