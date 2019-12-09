ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍືນຢັນວ່າ ລາວໄດ້ດຸນການຄ້າຕ່າງປະເທດໃນ 3 ໄຕມາດຂອງປີ 2019 ຫາກແຕ່ຍັງປະເຊີນກັບບັນຫາຂາດດຸນການຊຳລະບັນຊີ ເພາະເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ບໍ່ໄດ້ໂອນເຂົ້າມາລາວ.
ທ່ານສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ ຖະແຫລງຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ 8 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ທີ່ດຳເນີນກອງປະຊຸມ ໃນວັນທີ 7 ພະຈິກ ຫາ ທີ 6 ທັນວາ 2019 ວ່າ ການຄ້າຕ່າງປະເທດຂອງລາວ ໃນໄລຍະ 3 ໄຕມາດຫຼື 9 ເດືອນຂອງປີ 2019 ມີມູນຄ່າລວມ 8,582 ລ້ານໂດລາ ໃນນີ້ເປັນການສົ່ງອອກ 4,380 ລ້ານໂດລາ ແລະການນຳເຂົ້າ 4,202 ລ້ານໂດລາ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ລາວ ໄດ້ດຸນການຄ້າຕ່າງປະເທດໃນມູນຄ່າ 178 ລ້ານໂດລາ ຫາກແຕ່ວ່າ ດ້ວຍການສົ່ງອອກ ແລະນຳເຂົ້າສ່ວນໃຫຍ່ເປັນການຊຳຫຼະບັນຊີຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດ ຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ໂອນເງິນຕາຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາໃນລາວ ດັ່ງທີ່ ທ່ານສອນໄຊ ໄດ້ຖະແຫລງຢືນຢັນວ່າ:
“ເຖິງວ່າ ສະພາບການຄ້າ ຈະເກີນດຸນ ແຕ່ວ່າ ການໂອນເງິນຕາເຂົ້າປະເທດຕົວຈິງ ບໍ່ໄດ້ຕາມມູນຄ່າທີ່ສົ່ງອອກ ເພາະວ່າ ສິນຄ້າບາງປະເພດຂາອອກ ບໍ່ໄດ້ໂອນເງິນເຂົ້າມາໃນປະເທດ ຍ້ອນວ່າ ມີຂໍ້ຜູກພັນທາງສັນຍາກັບຜູ້ລົງທຶນ ນອກຈາກນັ້ນ ບາງໝວດສິນຄ້ານຳເຂົ້າປະເທດ ເພື່ອສົ່ງອອກຄືນ ສະນັ້ນ ຈຶ່ງບໍ່ມີການຊຳຫຼະສະສາງຄ່າອຸປະກອນ ຄ່າວັດຖຸດິບ ໃນເວລານຳເຂົ້າມາ.”
ໂດຍໃນປີ 2019 ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ວາງຄາດໝາຍການຄ້າຕ່າງປະເທດໄວ້ໃນມູນຄ່າ 11,292 ລ້ານໂດລາ ໃນນີ້ແບ່ງເປັນການສົ່ງອອກໃຫ້ໄດ້ເຖິງ 5,516 ລ້ານໂດລາ ແລະຄວບຄຸມການນຳເຂົ້າໃຫ້ບໍ່ເກີນ 5,776 ລ້ານໂດລາ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຂາດດຸນການຄ້າບໍ່ເກີນ 260 ລ້ານໂດລາ ຫາກແຕ່ກໍບໍ່ແມ່ນເລື້ອງງ່າຍ ເພາະວ່າ ໃນປີ 2018 ລາວ ມີມູນຄ່າການຄ້າລວມ 11,258 ລ້ານໂດລາ ໃນນີ້ເປັນການສົ່ງອອກ 5,410 ລ້ານໂດລາ ແລະນຳເຂົ້າ 5,848 ລ້ານໂດລາ ທຽບໃສ່ປີ 2017 ເພິ່ນຂຶ້ນ 10.9 ເປີເຊັນ ແລະ 21 ເປີເຊັນ ຕາມລຳດັບ ອັນເຮັດໃຫ້ລາວຂາດດຸນການຄ້າໃນມູນຄ່າ 438 ລ້ານໂດລາ ທັງຍັງຖືເປັນປັດໄຈສຳຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ທຶນສຳຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດຂອງລັດຖະບານລາວຫຼຸດລົງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງອີກດ້ວຍ.
ທັງນີ້ ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການເງິນຂອງທະນາຄານໂລກປະຈຳລາວ ຢືນຢັນວ່າ ທຶນສຳຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດຂອງລັດຖະບານລາວ ມີມູນຄ່າຕ່ຳກວ່າ 1,000 ລ້ານໂດລາ ຊຶ່ງທຽບໄດ້ກັບການນຳເຂົ້າສິນຄ້າຈາກຕ່າງປະເທດ ບໍ່ເຖິງ 2 ເດືອນ ເພາະວ່າ ລາວນຳເຂົ້າສິນຄ້າໃນມູນຄ່າສະເລ່ຍເຖິງ 490 ລ້ານໂດລາ ຕໍ່ເດືອນ ພາຍໃຕ້ສະພາບການດັ່ງກ່າວ ກໍຍັງເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານລາວ ປະເຊີນກັບການເປັນໜີ້ເພີ້ມຂຶ້ນດ້ວຍ ເພາະຕ້ອງກູ້ຢືມເງິນຈາກຕ່າງປະເທດເພື່ອດຸນດຽງລາຍຈ່າຍທີ່ສູງກວ່າລາຍຮັບ ໂດຍປີ 2018 ໜີ້ສິນຂອງລັດຖະບານລາວ ມີມູນຄ່າເກີນກວ່າ 12,104 ລ້ານໂດລາ ຄິດເປັນ 65.3 ເປີເຊັນ ຂອງຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ ຫຼື GDP ແລະຄາດວ່າ ຈະເພີ້ມຂຶ້ນເປັນ 13,491 ລ້ານໂດລາ ຄິດເປັນ 68 ເປີເຊັນ ຂອງ GDP ໃນປີ 2019 ທັງຍັງມີທ່າອຽງທີ່ຈະເພີ້ມຂຶ້ນເປັນເກີນກວ່າ 70 ເປີເຊັນ ຂອງ GDP ໃນປີ 2020 ອີກດ້ວຍ.
ທາງດ້ານ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງກອງທຶນການເງິນສາກົນ ຫຼື IMF ປະຈຳອາຊຽນ ເປີດເຜີຍວ່າ ການຂາດດຸນການຄ້າຕ່າງປະເທດຂອງລາວ ຍັງເຮັດໃຫ້ເງິນກີບອ່ອນຄ່າລົງອີກດ້ວຍ ໂດຍໃນໄລຍະ 11 ເດືອນຂອງປີ 2019 ກໍປາກົດວ່າ ເງິນກີບໄດ້ອ່ອນຄ່າລົງ 3.2 ເປີເຊັນ ທຽບໃສ່ດອນລາສະຫະລັດ ແລະ 6.7 ເປີເຊັນ ທຽບໃສ່ເງິນບາດ ຊຶ່ງກໍເຮັດມໃຫ້ສິນຄ້າທຸກຊະນິດທີ່ລາວນຳເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດໄດ້ມີການປັບລາຄາສູງຂຶ້ນ ລວມເຖິງເຂົ້າສານທີ່ປັບຕົວສູງຂຶ້ນດ້ວຍເຊັ່ນກັນ ເນື່ອງຈາກການຜະລິດເຂົ້າທີ່ໄດ້ຕ່ຳກວ່າແຜນການທີ່ວາງໄວ້ເຖິງ 2 ລະດູ ທີ່ເປັນຜົນກະທົບຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມ ແລະໄພແຫ້ງແລ້ງໃນປີ 2018 ແລະໃນປີ 2019 ນີ້.
ທັງນີ້ ທ່ານສົມຈິດ ອິນທະມິດ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະການຄ້າ ຢືນຢັນວ່າ ໃນສ່ວນກ່ຽວກັບການປັບລາຄາ ຈຳໜ່າຍນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟໃນລາວ ຕາມການປັບລາຄາຂຶ້ນ-ລົງຂອງລາຄານ້ຳມັນໃນຕະຫຼາດໂລກນັ້ນ ກໍເປັນອີກປັດໄຈນຶ່ງ ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ລາຄາສິນຄ້າໃນລາວ ເພາະລາວຕ້ອງນຳເຂົ້ານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟຈາກຕ່າງປະເທດທັງ 100 ເປີເຊັນ ຂອງການຊົມໃຊ້ທັງໝົດ.
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