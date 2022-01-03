ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍໃນການສະໜອງໄຟຟ້າ ໃຫ້ແກ່ບັນດາປະເທດ ໃນຂົງເຂດອາຊຽນນັ້ນ ລາວຍັງໄດ້ມີໂຄງການໄຟຟ້າພະລັງງານລົມແຫ່ງທໍາອິດ ທີ່ກໍາລັງເລີ້ມການພັດທະນາໃນປີນີ້ ເພື່ອສົ່ງໄຟຟ້າ ໄປຂາຍແກ່ຫວຽດນາມ ໃນ 25 ປີຂ້າງໜ້າ. ໄຊຈະເລີນສຸກມີລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ຈາກນັກຂ່າວຂອງພວກເຮົາ ມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ລາວນອກຈາກເປັນປະເທດທີ່ມີແມ່ນໍ້າລໍາເຊ ທີ່ເໝາະສົມແກ່ການສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກແລ້ວ ກໍຍັງມີພື້ນທີ່ເໝາະສົມແກ່ການຜະລິດພະລັງງານສໍາຮອງ ຫລືພະລັງງານສະອາດ ເຊັ່ນພະລັງງານຈາກລົມອີກດ້ວຍ. ເມື່ອເທົ່າໃດເດືອນຜ່ານມານີ້ໄດ້ມີການເຊັນສັນຍາກໍ່ສ້າງໂຄງການຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າຈາກລົມຢູ່ທີ່ ເມືອງດັກຈຶງ ແຂວງເຊກອງ ແລະເມືອງສັນໄຊ ແຂວງອັດຕະປື, ຊຶ່ງເປັນເຂດສາມຫລ່ຽມພັດທະນາເສດຖະກິດ ລະຫວ່າງລາວ-ຫວຽດນາມ-ກຳປູເຈຍ. ໂຄງການນີ້ເປັນໂຄງການຟາມລົມເທິງຝັ່ງ ແລະເປັນການລົງທຶນຂະໜາດໃຫຍ່ໃນລາວ ເພື່ອສົ່ງກະແສໄຟຟ້າໄປຂາຍໃຫ້ຫວຽດນາມ. ມັນຈະເປັນຟາມລົມເທິງຝັ່ງ
ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ໃນຂົງເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້. ໂຄງການນີ້ຍັງຖືວ່າເປັນ "ໂຄງການແລກປ່ຽນໄຟຟ້າຂ້າມຊາຍແດນອັນທຳອິດ ຈາກການຜະລິດພະລັງ ງານທີ່ມາຈາກລົມ" ໃນຂົງເຂດນີ້.
ໂຄງການຜະລິດພະລັງງານ ທີ່ມີມູນຄ່າປະມານ 1 ຕື້ 5 ຮ້ອຍລ້ານໂດລານີ້ເປັນການລົງທຶນຮ່ວມກັນ ລະຫວ່າງບໍລິດສັດພະລັງງານທົດແທນຂອງໄທ BCPG Pcl. (BCPG.BK) ທີ່ຖືຮຸ້ນ 45 ເປີເຊັນ ແລະບໍລິສັດ Impact Wind Investment ທີ່ສະໜັບສະໜູນໂດຍບໍລິສັດ Mitsubishi ຂອງຍີ່ປຸ່ນ ຖືຮຸ້ນ 55 ເປີເຊັນ ຊຶ່ງທັງສອງບໍລິສັດໄດ້ເຊັນສັນຍາ 25 ປີ ກັບບໍລິສັດໄຟຟ້າຫວຽດນາມ ຫລື EVN ວ່າ ຈະສະໜອງກະແສໄຟຟ້າຜ່ານສາຍສົ່ງ 500 ກິໂລໂວນ ຈາກພາກໃຕ້ຂອງລາວ ໄປແຂວງກວາງນາມໃນຫວຽດນາມ ໃນທ້າຍປີ 2025, ອີງຕາມອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້ສ໌. ທາງບໍລິສັດ BCPG ຂອງໄທ ກໍໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ ການກໍ່ສ້າງໂຄງການລົມມໍລະສຸມນີ້ ຈະເລີ່ມຂຶ້ນ ໃນປີ 2022 ນີ້ເອງ.
ເມື່ອຖາມເຖິງໂຄງການດັ່ງກ່າວ ພະນັກງານຂັ້ນສູງຂອງບໍລິສັດໄຟຟ້າລາວ ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ກໍໃຫ້ຄໍາເຫັນກ່ຽວກັບໂຄງການດັ່ງກ່າວ ແມ່ນກໍາລັງຢູ່ໃນຂັ້ນກະກຽມການພັດທະນາ ຊຶ່ງທ່ານກ່າວວ່າ:
“ກໍາລັງຈະເຮັດໂຄງການ ຊິສົ່ງໄຟໄປຫວຽດຢູ່ ຍັງເປັນແຜນຢູ່ ບໍ່ບໍ່ ບໍ່ທັນໄດ້ເຮັດ ບໍ່ທັນໄດ້ເຊັນສັນຍາເດ ມັນເຊັນບໍ່ທັນໄດ້ ບໍ່ທັນໄດ້ເຊັນສັນຍາ”.
ທ່ານກ່າວອີກວ່າ ຂະແໜງໄຟຟ້າກວມເອົາເສດຖະກິດສ່ວນໃຫຍ່ຂອງລາວ ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ, ໄຟຟ້ານ້ຳຕົກສ່ວນໃຫຍ່ຜະລິດໄຟຟ້າໃນລະດູຝົນ. ໂດຍໂຄງ ການຟາມລົມນີ້ ຈະເຮັດໃຫ້ປະເທດມີການໄຫຼວຽນຂອງໄຟຟ້າຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີຕະຫຼອດປີ ເນື່ອງຈາກວ່າ ກັງຫັນລົມຈະຜະລິດໄຟຟ້າໄດ້ສູງສຸດ ໃນລະດູແລ້ງ. ສະນັ້ນໂຄງການດັ່ງກ່າວ ຈະເສີມຂະຫຍາຍແຫຼ່ງຜະລິດພະລັງງານສຳຮອງຂອງລາວໄດ້.
ໂຄງການທີ່ວ່ານີ້ຕັ້ງຢູ່ພູພຽງທີ່ສູງ 1,100 ຫາ 1,500 ແມັດ ໃນເຂດພາກໃຕ້ຂອງລາວລຽບຕາມເສັ້ນທາງດ່ວນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຈັງຫວັດອຸບົນຣາຊະທານີຂອງໄທ ຫາ ດານັງຂອງຫວຽດນາມ. ເຂດຕັ້ງໂຄງການດັ່ງກ່າວ ນອນຢູ່ໃນເຂດທີ່ດ້ອຍພັດທະນາແຫ່ງນຶ່ງຂອງລາວ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ລະຫວ່າງກາງ ໄທ, ລາວ, ຫວຽດນາມແລະ ກຳປູເຈຍ. ໂຄງການພະລັງງານລົມມໍລະສຸມ ຈະສ້າງໂອກາດຫຼາຍຢ່າງໃຫ້ແກ່ປະຊາຄົມທ້ອງຖິ່ນໃນຂົງເຂດທາງດ້ານເສດຖະກິດ ໂດຍຜ່ານການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳແລະສິ່ງແວດລ້ອມດ້ວຍພະລັງງານສະອາດ. ນອກຈາກສະໜັບສະໜູນການເຄື່ອນໄຫວເສດຖະກິດ ໂຄງການນີ້ຍັງແນໃສ່ສະກັດກັ້ນການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດອີກດ້ວຍ, ອີງຕາມສະມາຄົມ Asia Wind Energy Association ຊຶ່ງເປັນສະມາຄົມສົ່ງເສີມການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກພະລັງງານລົມ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ສິງກະໂປ.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ເມື່ອຖາມວ່າ ການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກລົມໄດ້ນີ້ ຈະຊ່ວຍຫລຸດ ຄ່າໄຟ້ຟ້າໃນລາວລົງໄດ້ບໍ່ນັ້ນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງໃນບໍລິສັດໄຟຟ້າລາວທ່ານນັ້ນ ກໍຕອບວ່າ:
“ໂອ້ຄືຊິຍາກຢູ່ ລົດລົງ ມັນບໍ່ລົດດອກ ເງິນແຮງເພີ້ 20 ເປີເຊັນ 30 ເປີເຊັນ ມັນຊິລົດໄດ້ແນວໃດ”.
ສະຫລຸບແລ້ວ, ເມື່ອສົມທົບກັບພະລັງງານໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ, ໂຄງການພະລັງງານ ໄຟຟ້າຈາກລົມທີ່ວ່ານີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ລາວ ສາມາດຜະລິດພະລັງງານທົດແທນເພື່ອສະໜອງໃຫ້ແກ່ບັນດາປະເທດອາຊຽນອື່ນໆໄດ້ ຢ່າງສະເໝີພາບຕະຫຼອດປີ, ຊຶ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ລາວ ບັນລຸເປົ້າໝາຍໃນການເປັນ “ໝໍ້ໄຟແຫ່ງເອເຊຍ” ແລະແນໃສ່ສະກັດກັ້ນການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດອີກດ້ວຍ.
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