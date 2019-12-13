ຄົນລາວທີ່ລົງຂ່າວໃນສື່ສັງຄົມອອນລາຍຄົນນຶ່ງ ອາຍຸ 30 ປີ ຖືກຈຳຄຸກ 5 ປີ ຍ້ອນຕັ້ງຄຳຖາມຕໍ່ການຕອບສະໜອງການຊ່ວຍເຫລືອທີ່ບໍ່ພຽງພໍຂອງລັດຖະບານ ຕໍ່ໄພນ້ຳຖ້ວມທີ່ອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງຢູ່ໃນພາກໃຕ້ຂອງລາວໃນລະດູໃບໄມ້ຫລົ່ນປີນີ້.
ໃນເດືອນກັນຍາຜ່ານມາ, ລົມພາຍຸລະດູຮ້ອນ ໂພດຸລ ແລະພາຍຸຄວາມກົດດັນ ອາກາດຕ່ຳ ຄາຈິກິ ໄດ້ນຳເອົາຝົນຕົກໜັກຢູ່ໃນລະດັບແຮງປະມານ 40 ຊັງຕີແມັດ ມາຖອກໃສ່ທົ່ວທັງ 6 ແຂວງພາກໃຕ້ຂອງລາວ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ຢ່າງໜ້ອຍ 19 ຄົນເສຍຊີວິດ ແລະເຮັດໃຫ້ປະມານ 1 ແສນຄົນຕ້ອງໄດ້ອົບພະຍົບຫລົບໜີຈາກບ້ານເຮືອນໄປ, ອີງຕາມການລາຍງານຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ອົງການດ້ານມະນຸດສະທຳຂອງກຸ່ມອາຊຽນ ແລະ ອົງການດ້ານບັນເທົາທຸກ ຈາກໄພພິບັດຕ່າງໆ.
ໜັງສືພິມ Vientiane Times ໄດ້ລາຍງານວ່າ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 28 ຄົນ ແລະອົງການຂ່າວສາກົນລາຍງານວ່າ ໄພນ້ຳຖ້ວມດັ່ງກ່າວໄດ້ເຮັດໃຫ້ໂຮງໝໍ ແລະໂຮງຮຽນທັງຫລາຍຖືກທຳລາຍ ແລະເຮັດໃຫ້ຫົນທາງຫລາຍຮ້ອຍເສັ້ນເປ່ເພ ແລະ ຂົວເກືອບຮອດ 100 ຫັກພັງ.
ອົງການນັກຂ່າວບໍ່ມີພົມແດນ ຫລື Reporters Without Borders (RSF) ທີ່ຕັ້ງຢູ່ນະຄອນຫລວງປາຣີ ເວົ້າວ່າ ຜູ້ລົງຂ່າວຜ່ານທາງວີດິໂອທີ່ເຜີຍແຜ່ອອກ ທາງອິນເຕີແນັດ, ນາງຮວຍເຮືອງ ໄຊຍະບູລີ ທີ່ມີຊື່ຢູ່ໃນທາງອອນລາຍວ່າ ນາງໝູນ້ອຍ ໝ້ວຍ ໄດ້ເອົາວີດິໂອສາກນຶ່ງລົງໃນ Facebook ໃນວັນທີ 12 ກັນຍາ ຊຶ່ງໄດ້ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຕໍ່ສິ່ງທີ່ນາງເວົ້າວ່າເປັນການເມີນເສີຍຂອງລັດຖະບານໃນດ້ານສະໜອງການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານໄພພິບັດຢູ່ໃນແຂວງຈຳປາສັກທີ່ນາງເກີດຢູ່ ແລະແຂວງສາລະວັນ.
ມາຮອດວັນພະຫັດວານນີ້ ວີດິໂອດັ່ງກ່າວມີຄົນເບິ່ງຫລາຍກວ່າ 172,000 ຄັ້ງ. ອົງການ RSF ໃນວັນອັງຄານຜ່ານມາຮູ້ວ່າ ນາງຮວຍເຮືອງ ໄດ້ຮັບໂທດເຖິງຂັ້ນສູງສຸດແລ້ວ ແລະໄດ້ຖືກຈຳຄຸກຍ້ອນ "ໂຄສະນາຕໍ່ຕ້ານປະເທດສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ," ແລະ “ພະຍາຍາມໂຄ່ນລົ້ມພັກ, ລັດ ແລະລັດຖະບານ."
"ໂດຍໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຂໍ້ຄວາມຕ້ານລັດຖະບານ, ນາງໄດ້ລະເມີດມາດຕາ 117 ຂອງກົດໝາຍອາຍາ. ສະນັ້ນນາງອາດຈະຖືກລົງໂທດດ້ວຍການຖືກຂັງຄຸກແຕ່ 1 ປີຫາ 5 ປີ ແລະປັບໄໝ ແຕ່ 5 ລ້ານກີບ ຫາ 20 ລ້ານກີບ ຫລື 568 ໂດລາ ຫາ 2,272 ໂດລາ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງພັນໂທ ໄພຈິດ ທີ່ກາວຕໍ່ ພະແນກພາສາລາວຂອງວີໂອເອ ໃນເວລາບໍ່ດົນພໍເທົ່າໃດ ຫລັງຈາກມີການຈັບກຸມໃນວັນທີ 12 ກັນຍານັ້ນແລ້ວ.
ທ່ານ ໄພຈິດ ຍັງໄດ້ຖະແຫຼງວ່າ ນາງ “ ໄດ້ໃຫ້ການຮັບສາລະພາບວ່າໄດ້ທຳ ຄວາມຜິດຕາມທີ່ຖືກກ່າວຫາຈິງ ແລະ ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນສຳຄັນທີ່ກ່ຽວກັບການພົວພັນ ກັບກຸ່ມຄົນບໍ່ດີທັງພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ.”
"ໂດຍການກະທຳເປັນກະບອກສຽງໃຫ້ແກ່ເພື່ອນຮ່ວມຊາດຂອງນາງ ດ້ວຍຄວາມກ້າຫານ ນາງໝູນ້ອຍໝ້ວຍ ໄດ້ຮັບໃຊ້ຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນຢູ່ໃນປະເທດທີ່ຂະແໜງຂ່າວສານຖືກຄວບຄຸມຢ່າງສິ້ນເຊີງ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ ດານຽວ ແບສຕາດ (Daniel Bastard), ຫົວໜ້າຝ່າຍ ເອເຊຍ ປາຊີຟິກຂອງອົງການ RSF, ທີ່ໄດ້ອ້າງເຖິງຄຳເວົ້າຢູໃນຂ່າວເຕືອນໄພຂອງອົງການ RSF.
ທ່ານເວົ້າວ່າ "ການລົງໂທດຢ່າງໜັກຕໍ່ນາງ ເປັນການເຕືອນທີ່ໂຫດຫ້ຽມໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນລາວໃນທົ່ວປະເທດ." ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ "ເນື່ອງຈາກວ່າ ການກ່າວຫາໄດ້ແກ່ນສານໃດໆ ພວກເຮົາຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປ່ອຍຕົວນາງໃນທັນທີທັນໃດ ແລະໂດຍບໍ່ມີເງື່ອນໄຂ.”