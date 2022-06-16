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ວັນພະຫັດ, 16 ມິຖຸນາ 2022
ລາວ

ສ​ປ​ປ ລາວ ໄດ້​ຖືກ​ເລືອກ​ເປັນ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ-ສັງ​ຄົມ​ຂອງ​​ ສ​ປ​ຊ ຄັ້ງ​ທຳ​ໃນ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ

ທ່ານ​ອະ​ນຸພາບ ວົງ​ໜໍ່​ແກ້ວ, ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ​ລາວ ປະ​ຈຳ ສ​ປ​ຊ ໃຫ້​ສຳ​ພາດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ລາວ​ຖືກ​ເລືອກ​ເປັນ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ-ສັງ​ຄົມ
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ທ່ານ​ອະ​ນຸພາບ ວົງ​ໜໍ່​ແກ້ວ, ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ​ລາວ ປະ​ຈຳ ສ​ປ​ຊ ໃຫ້​ສຳ​ພາດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ລາວ​ຖືກ​ເລືອກ​ເປັນ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ-ສັງ​ຄົມ

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ທ່ານ​ອະ​ນຸພາບ ວົງ​ໜໍ່​ແກ້ວ, ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ​ລາວ ປະ​ຈຳ ສ​ປ​ຊ ໃຫ້​ສຳ​ພາດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ລາວ​ຖືກ​ເລືອກ​ເປັນ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ-ສັງ​ຄົມ

ສ​ປ​ປ ລາວ ໄດ້​ຖືກ​ເລືອກ​ເປັນ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ-ສັງ​ຄົມ​ຂອງ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ ຫລື ສ​ປ​ຊ ຄັ້ງ​ທຳ​ໃນ​ປະ​ຫວັດ​ສາດໂດຍ​ໄດ້​ຮັບ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ອັນ​ຖ້ວມລົ້ນ​ຈາກ​ 192 ​ປະ​ເທດທີ່​ເປັນ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ຂອງ ສ​ປ​ຊ ດັ່ງ​ທີ່ພະ​ນະ​ທ່ານອະ​ນຸ​ພາບ ວົງ​ໜໍ່​ແກ້ວ ໃຫ້​ສຳ​ພາດ​ກັບ​ວີ​ໂອ​ເອວ່າ:

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ສຽງ​ທ່ານ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ອາ​ນຸ​ພາບ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ທ່ານ​ອະ​ນຸ​ພາບ​ເວົ້າ​ອີກວ່າ "ສະພາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມເປັນ​ກົນ​ໄກ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ສຳ​ຄັນ, ເປັນ​ກົນ​ໄກ​ທີ່​ກຳ​ນົດ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ ແລະ​ໂຄງ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ທົ່ວ​ໂລກ​ໜີ້. ສະ​ນັ້ນ ການ​ເປັນ​ຕົວ​ເທນ​ຂອງ ສ​ປ​ປ ລາວ ນີ້​ຈະ​ໄດ້​ເຮັດ​ພັນ​ທະ​ສາ​ກົນ ​ຊຶ່ງ​ເປັນ​ໂອ​ກາດ​ທີ່​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເຮົາສາ​ມາດ​ປະ​ກອບ​ຄວາມ​ຄິດ​ຄວາມ​ເຫັນ ຫລື​ວ່າ​ສະ​ເໜີ ອັນ​ໃດ​ທີ່​ເປັນ​ສິ່ງ​ທ້າ​ທາຍ ດ້ານ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ໃນ​ສະ​ພາບ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​."

ທ່ານ​ເວົ້າ​ວ່າລາວ​ເປັນ​ປະ​ເທດ​ນ້ອຍພຽງ​ປະ​ເທດ​ດຽວ​ໃນຂົງ​ເຂດ​ເອ​ເຊຍປາ​ຊີ​ຟິກ​ທີ່ຖືກເລືອກຕັ້ງໃນ​ຊຸດນີ້ໃຫ້ເປັນຕົວແທນຈາກກຸ່ມພາກພື້ນອາຊີ-ປາຊິຟິກຮ່ວມ​ກັນກັບປະ​ເທດ​ທີ່​ໃຫຍ່ກວ່າ​ທີ່​ລວມ​ມີ ກາຕ້າ, ເກົາຫລີໃຕ້ ແລະຈີນ. ທ່ານ​ກ່າວ​ອີກວ່າ ການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກໃໝ່ຂອງສະພາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດສຳລັບສົກປີ 2023-2025 ທີ່​ລາວ​ໄດ້​ຖືກ​ເລືອກ​ໃຫ້​ເປັນ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ໃໝ່​ພ້ອມ​ກັບ​ອີກ 17 ປະ​ເທດ​ໃນ​ໂລກນັ້ນແມ່ນ​ຈັດ​ຂຶ້ນໃນວັນທີ 10 ມິຖຸນາ 2022, ໂດຍສະມັດຊາໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ​ລາວ​ເປັນ 1 ໃນ 5 ປະ​ເທດ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຄະ​ແນນ​ສູງ​ສຸດ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ສະ​ໝັກ​ເຂົ້າ​ເປັນ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ທີ່​ວ່ານີ້.

ສະພາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ທີ່​ເອີ້ນ​ຫຍໍ້ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ​ວ່າ ECOSOC ນັ້ນ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນພາຍໃຕ້ກົດບັດ ສປຊ ໃນປີ 1945. 54 ປະເທດສະ​ມາ​ຊິກ​ຂອງສະພາດັ່ງກ່າວແມ່ນແບ່ງ​ອອກ​ຕາມພາກພື້ນຄື: 14 ປະເທດສຳລັບ ພາກພື້ນອາຟຣິກາ, 11 ປະເທດສຳລັບພາກພື້ນເອ​ຊ​ເຊຍ​-ປາຊິຟິກ, 10 ປະເທດ ສຳລັບພາກພື້ນ ອາເມຣິກາລາຕິນ ແລະຄາຣິບຽນ, 6 ປະເທດ ສຳລັບພາກພື້ນຢູ​ໂຣບຕາເວັນອອກ, 13 ປະເທດສຳລັບພາກ​ພື້ນຢູ​ໂຣບຕາເວັນຕົກ ແລະອື່ນໆ. ​

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