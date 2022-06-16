ສປປ ລາວ ໄດ້ຖືກເລືອກເປັນສະມາຊິກສະພາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຫລື ສປຊ ຄັ້ງທຳໃນປະຫວັດສາດໂດຍໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງອັນຖ້ວມລົ້ນຈາກ 192 ປະເທດທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງ ສປຊ ດັ່ງທີ່ພະນະທ່ານອະນຸພາບ ວົງໜໍ່ແກ້ວ ໃຫ້ສຳພາດກັບວີໂອເອວ່າ:
ທ່ານອະນຸພາບເວົ້າອີກວ່າ "ສະພາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມເປັນກົນໄກທີ່ມີຄວາມສຳຄັນ, ເປັນກົນໄກທີ່ກຳນົດນະໂຍບາຍ ແລະໂຄງການພັດທະນາໃນຂອບເຂດທົ່ວໂລກໜີ້. ສະນັ້ນ ການເປັນຕົວເທນຂອງ ສປປ ລາວ ນີ້ຈະໄດ້ເຮັດພັນທະສາກົນ ຊຶ່ງເປັນໂອກາດທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາສາມາດປະກອບຄວາມຄິດຄວາມເຫັນ ຫລືວ່າສະເໜີ ອັນໃດທີ່ເປັນສິ່ງທ້າທາຍ ດ້ານການພັດທະນາໃນສະພາບປັດຈຸບັນ."
ທ່ານເວົ້າວ່າລາວເປັນປະເທດນ້ອຍພຽງປະເທດດຽວໃນຂົງເຂດເອເຊຍປາຊີຟິກທີ່ຖືກເລືອກຕັ້ງໃນຊຸດນີ້ໃຫ້ເປັນຕົວແທນຈາກກຸ່ມພາກພື້ນອາຊີ-ປາຊິຟິກຮ່ວມກັນກັບປະເທດທີ່ໃຫຍ່ກວ່າທີ່ລວມມີ ກາຕ້າ, ເກົາຫລີໃຕ້ ແລະຈີນ. ທ່ານກ່າວອີກວ່າ ການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກໃໝ່ຂອງສະພາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງສະຫະປະຊາຊາດສຳລັບສົກປີ 2023-2025 ທີ່ລາວໄດ້ຖືກເລືອກໃຫ້ເປັນສະມາຊິກໃໝ່ພ້ອມກັບອີກ 17 ປະເທດໃນໂລກນັ້ນແມ່ນຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 10 ມິຖຸນາ 2022, ໂດຍສະມັດຊາໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະລາວເປັນ 1 ໃນ 5 ປະເທດທີ່ໄດ້ຮັບຄະແນນສູງສຸດໃນບັນດາປະເທດທີ່ສະໝັກເຂົ້າເປັນສະມາຊິກສະພາທີ່ວ່ານີ້.
ສະພາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ທີ່ເອີ້ນຫຍໍ້ເປັນພາສາອັງກິດວ່າ ECOSOC ນັ້ນ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນພາຍໃຕ້ກົດບັດ ສປຊ ໃນປີ 1945. 54 ປະເທດສະມາຊິກຂອງສະພາດັ່ງກ່າວແມ່ນແບ່ງອອກຕາມພາກພື້ນຄື: 14 ປະເທດສຳລັບ ພາກພື້ນອາຟຣິກາ, 11 ປະເທດສຳລັບພາກພື້ນເອຊເຊຍ-ປາຊິຟິກ, 10 ປະເທດ ສຳລັບພາກພື້ນ ອາເມຣິກາລາຕິນ ແລະຄາຣິບຽນ, 6 ປະເທດ ສຳລັບພາກພື້ນຢູໂຣບຕາເວັນອອກ, 13 ປະເທດສຳລັບພາກພື້ນຢູໂຣບຕາເວັນຕົກ ແລະອື່ນໆ.
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