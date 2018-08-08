ທາງການລາວ ໄດ້ອອກນະໂຍບາຍ ໃຫ້ໂຈະການສ້າງເຂື່ອນໃໝ່ໃດໆ ໃນປະເທດ ຊຶ່ງນຶ່ງໃນສາເຫດ ກໍແມ່ນການຫັກພັງຂອງເຂື່ອນ ໃນພາກໃຕ້ຂອງລາວ ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ທີ່ຍັງຜົນໃຫ້ມີຜູ້ຄົນລົ້ມຕາຍຫຼາຍສິບຄົນ ແລະຂາດທີ່ຢູ່ອາໄສ ຈຳນວນຫຼາຍ ພັນຄົນ ຊຶ່ງວັນນະສອນ ຈະນຳລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ລັດຖະບານລາວ ຈະໂຈະການອະນຸມັດ ໃຫ້ສ້າງເຂື່ອນໃໝ່ ໃນ ສປປ ລາວ ໃນຂະນະທີ່ຕົນ ກຳລັງທົບທວນເບິ່ງຄືນ ຫຼາຍກວ່າ 50 ໂຄງການ ໃນປັດຈຸບັນ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ມີໄພຫາຍະນະຈາກເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງນ້ຳທີ່ແຕກຫັກພັງໃນເດືອນແລ້ວນີ້.
ທ່ານກັນຍາ ຄຳມົງຄຸນ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງລາວ ໄດ້ບອກວີໂອເອ ວ່າ ຈະມີການທົບທວນກວດກາລຶ້ມຄືນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ ຫຼັງຈາກໄດ້ເກີດໄພພິບັດເຂື່ອນແຕກນັ້ນແລ້ວ, ທີ່ໄດ້ເອົາຊີວິດຜູ້ຄົນໄປຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ທັງໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນ ຕ້ອງໄດ້ອົບພະຍົບຫລົບໄພໜີ ຫຼາຍກວ່າ 10,000 ຄົນຢູ່
ໃນ 2 ປະເທດ.
“ມີຫຼາຍກວ່າ 50 ເຂື່ອນໃນປະເທດ ຈະໄດ້ຖືກສືບສວນຄືນໃໝ່ ແລະສິ້ງຊອມເບິ່ງຢ່າງໃກ້ຊິດ ທາງດ້ານເທັກນິກ, ກວດກາແລ້ວກວດອີກ ກ່ຽວກັບດ້ານເທັກນິກ ຈຳພວກທີ່ກຳລັງກໍ່ສ້າງຢູ່” ຊຶ່ງນັ້ນເປັນຄຳເວົ້າຂອງເພິ່ນ ຊຶ່ງທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ “ຕະຫຼອດທັງ ການໂຈະການອະນຸມັດ ໂຄງການໃໝ່ຕໍ່ໄປ ຈົນກວ່າວ່າ ທຸກສິ່ງຢ່າງຈະໄດ້ຮັບການຢືນຢັນເສຍກ່ອນ.”
ໃນວັນທີ 23 ກໍລະກົດ ຜ່ານມານີ້ ເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊປຽນ-ເຊນ້ຳນ້ອຍ ທີ່ໄດ້ຫັກພັງລົງ ປ່ອຍນ້ຳອອກມາເປັນຈຳນວນ 5 ພັນລ້ານແມັດກ້ອນ ລົງສູ່ໝູ່ບ້ານທີ່ຕັ້ງຢູ່ເຂດລຸ່ມຂອງເຂື່ອນ ໃນແຂວງອັດຕະປື ໃນເຂດເມືອງສະໜາມໄຊ.
ຜູ້ຄົນປະມານ 6,000 ຄົນ ຂາດທີ່ຢູ່ອາໄສ ຢູ່ໃນລາວ ແລະມີຫຼາຍກວ່າ 30 ຄົນ ທີ່ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນວ່າເສຍຊີວິດ ແລະຍັງມີຫຼາຍກວ່ານຶ່ງຮ້ອຍຄົນ ທີ່ຍັງຫາຍສາບສູນຢູ່. ພວກກູ້ໄພທັງຫຼາຍ ບໍ່ພາກັນມີຄວາມຫວັງຫຼາຍປານໃດ ທີ່ຈະພົບພໍ້ ຜູ້ລອດຊີວິດມາໄດ້ຕື່ມ.
ຜູ້ຄົນ ປະມານ 5,000 ຄົນ ຢູ່ແຄມແມ່ນ້ຳເຊກອງ ລຸ່ມລົງໄປ ປະມານ130 ກິໂລແມັດ ໃນເມືອງຊຽມປັງ ທາງພາກເໜືອຂອງກຳປູເຈຍ ກໍແມ່ນພາກັນຂາດທີ່ຢູ່ອາໄສ.
ພວກທີ່ລອດຊີວິດມາໄດ້ ໃນເຂດເມືອງສະໜາມໄຊ ໄດ້ບອກ ວີໂອເອ ວ່າ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ຜິດພາດ ບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງ ກ່ຽວກັບສະພາບຂອງໄພພິບັດທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນ ລຸນຫຼັງໂຄງການຮ່ວມ PNPC ສ້າງເຂື່ອນທີ່ບໍ່ທັນແລ້ວ ໄດ້ເຕື່ອນວ່າ ເຂື່ອນດັ່ງກ່າວ ກຳລັງຈະແຕກ.
ນຶ່ງໃນຈຳນວນບໍລິສັດຫຼັກ ໃນການລົງທຶນຮ່ວມກໍແມ່ນ ບໍລິສັດວິສະວະກຳແລະກໍ່ສ້າງ
SK ຈາກເກົາຫຼີໃຕ້ ຊຶ່ງສືບຕໍ່ປະຕິເສດ ບໍ່ໃຫ້ຄວາມເຫັນໃດໆ ຕອນທີ່ໄດ້ຕິດຕໍ່ໄປ
ຈາກພວກນັກຂ່າວວີໂອເອ ຈາກສູນກາງໄພພິບັດ ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ເມືອງສະໜາມໄຊ.
ໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ
ແລະບໍ່ແຮ່ ທ່ານຄຳມະນີ ອິນທິຣາດ ກ່າວວ່າ ການກໍ່ສ້າງບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ,
ປະກອບກັບຝົນຕົກໜັກ ແບບບໍ່ຄາດຄິດມາກ່ອນ, ແມ່ນເປັນສາເຫດຂອງເຂື່ອນ
ອານມ້າ ພາກສ່ວນ D ເຊປຽນ-ເຊນ້ຳນ້ອຍແຕກ, ອີງຕາມໜັງສືພິມ Laotian Times.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ໜັງສືພິມ Vientiane Times ລາຍງານວ່າ ການຕັດສິນໃຈທົບທວນຄືນ
ໂຄງການເຂື່ອນໃນປັດຈຸບັນ ທັງໝົດ ແມ່ນໄດ້ຈັດໃຫ້ມີຂຶ້ນລຸນຫຼັງ ກອງປະຊຸມເປັນ
ເວລາສອງມື້ທີ່ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ເປັນປະທານ.
ທ່ານຄຳມົງຄຸນ ກ່າວວ່າ ເພິ່ນມີຄວາມຍິນດີຕ້ອນຮັບນັກຊ່ຽວຊານນາໆຊາດ ເພື່ອຊ່ອຍ
ໃນການກວດກາທົບທວນດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານນາງມໍຣີນ ແຮຣິສ ຜູ້ອຳນວຍການອົງການແມ່ນ້ຳສາກົນ ໃນເຂດເອເຊຍອາຄະເນ
ກ່າວວ່າ ການໂຈະໂຄງການແລະການສືບສວນ ທົບທວນຄືນນີ້ ແມ່ນການເອົາບາດ
ກ້າວໃນທາງບວກ.
“ແຕ່ກ່ອນອື່ນ, ຂ້າພະເຈົ້າຢາກເວົ້າວ່າ ມັນຈຳເປັນຈະຕ້ອງໃຫ້ມີຄວາມໂປ່ງໃສ
ແລະຄວນຈະພົວພັນກັບຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ເປັນອິດສະຫຼະ ທັງຄວນຈະພົວພັນກັບ
ທີ່ປຶກສາ ຂອງພວກປະຊາຄົມທີ່ຖືກກະທົບ ເພາະວ່າມັນມີບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່
ຂາດຫາຍໄປ ໃນຕອນນີ້ ແລະພວກເຮົາ ໄດ້ປະຈັກໃນໄພພິບັດຈາກເຂື່ອນ
ເຊປຽນ-ເຊນ້ຳນ້ອຍ,” ດັ່ງທີ່ທ່ານນາງມໍຣີນ ໄດ້ເວົ້າໄປ ແລະໄດ້ກ່າວຕໍ່ວ່າ “ແລະ
ພວກເຮົາກໍຢາກຈະເວົ້າວ່າ ມັນບໍ່ຄວນຈະເປັນພຽງແຕ່ ຈະໃຊ້ກັບເຂື່ອນທີ່ຍັງ
ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດເທື່ອ ແຕ່ຄຳຖາມຮອບຂ້າງຮອບແອວ ແມ່ນຄວນນຳໄປໃຊ້
ສຳລັບການຄ້ຳປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງເຂື່ອນທັງໝົດ.”
ທ່ານນາງ ໄດ້ກ່າວເພີ້ມຕື່ມວ່າ ມີປະມານ 100 ເຂື່ອນ ໃນສປປ ລາວ ທີ່ີພວມປະຕິ
ບັດງານຢູ່, ຫຼືບໍ່ ກໍຢູ່ພາຍໃຕ້ການກໍ່ສ້າງ ຫຼືວາງແຜນກໍ່ສ້າງ ແລະມີປະມານເຄິ່ງນຶ່ງ
ຂອງໂຄງການເຂື່ອນທັງໝົດ ທີ່ຕົກຢູ່ໃນກໍລະນີຫຼ້າສຸດນີ້.
ທ່ານນາງມໍຣີນກ່າວວ່າ “ສະນັ້ນ ມັນຈຶ່ງຄວນຈະໃຫ້ກ້າວໄປໄກກາຍນັ້ນອີກ ແລະ
ຄວາມຈິງມັນຄວນຈະມີການທົບທວນກວດຄືນ ເຂື່ອນທັງໝົດທີ່ມີຢູ່ແລ້ວໃນປັດ
ຈຸບັນ ຢູ່ໃນລາວ ເພື່ອຄ້ຳປະກັນຄວາມປອດໄພ ແລະໃຫ້ປະຕິບັດຕາມມາດຕະ
ຖານຢ່າງອື່ນໆ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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