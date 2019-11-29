ໂດຍຕັ້ງຢູ່ບ່ອນຄົດໂຄ້ງຂອງແມ່ນ້ຳຂອງ ທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກສອກຫລີກ ໃນພາກເໜືອຂອງລາວບ່ອນທີ່ນ້ຳຂຸ່ນໆໄຫລລ້ຽວກັບໄປທາງຂວາຜ່ານເນີນພູອັນສູງຊັນຂຽວສະອຸ່ມ, ບ້ານຫ້ວຍໂງ້ທີ່ມີຄົນປະມານ 330 ຄົນຢູ່ປົນກັນນັ້ນກຳລັງພົບກັບສະພາບທີ່ຄົນຍົກຍ້າຍອອກໄປເປັນຈຳນວນຫລວງຫລາຍ.
ລັດວິສາຫະກິດ PetroVietnam Power ໄດ້ເລືອກເອົາສະຖານທີ່ແຫ່ງນັ້ນ ເປັນບ່ອນສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກຫລວງພະບາງ ທີ່ມີມູນຄ່າ 3 ຕື້ໂດລາ ແລະມີກຳລັງຕິດຕັ້ງ 1,460 ເມກາວັດ; ການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນທີ່ວ່ານີ້ ມີກຳນົດຈະເລີ້ມຕົ້ນຂຶ້ນໃນປີໜ້ານີ້. ການເກັບກັກນ້ຳຂອງເຂື່ອນດັ່ງກ່າວທີ່ຍື່ງຂຶ້ນສູງຈະເຮັດໃຫ້ໝູ່ບ້ານ 23 ແຫ່ງທີ່ມີຄົນອາໄສຢູ່ທັງໝົດປະມານ 10,000 ຄົນ ຖືກນ້ຳຖ້ວມທັງໝົດ ຫລືບໍ່ ກໍຖືກຖ້ວມເປັນບາງສ່ວນ ແລະພວກທີ່ອາໄສຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນນັ້ນ ຖືກບອກໃຫ້ພາກັນເກັບເຄື່ອງເກັບຂອງກຽມຍົກຍ້າຍໜີ.
ພວກເຂົາເຈົ້າເວົ້າວ່າເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານ ແລະບໍລິສັດໃຫ້ສັນຍາວ່າຈະຊົດເຊີຍຄ່າເສຍຫາຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ແຕ່ວ່າກໍບໍ່ຄ່ອຍເຊື່ອໄດ້ປານໃດ.
“ພວກເຮົາບໍ່ເຊື່ອພວກເພິ່ນໄດ້ດອກ ເພາະພວກເຮົາເຄີຍໄດ້ຍິນກ່ຽວກັບເຂື່ອນຕ່າງໆ ທີ່ພວກເພິ່ນໄດ້ສ້າງໃນເມື່ອກ່ອນເວົ້າວ່າ ປະຊາຊົນຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫລືອ ແຕ່ແລ້ວພວກເຂົາເຈົ້າກໍບໍ່ໄດ້ຮັບເລີຍ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງຊາວນາຄົນນຶ່ງໃນບ້ານຫ້ວຍໂງ້ ຂະນະທີ່ລາວນັ່ງກິນເຂົ້າປຸ້ນ ກັບຕ່ອນເລືອດງົວໃນຕອນທ່ຽງ ຢູ່ລະບຽງເຮືອນທີ່ກໍ່ດ້ວຍດິນບັອກສີຂີ້ເທົ່າຂອງລາວ ທີ່ຫັນໜ້າໄປຫາແມ່ນ້ຳນັ້ນ.
ເມື່ອຫລຽວໄປຫາແຄມຝັ່ງນ້ຳ ກໍເຫັນທີມຄົນງານກຳລັງເອົາເຄື່ອງເຈາະເຂົ້າຂີ້ໝ້ຽງ ທີ່ເປັນສາຍຍາວຄືງູ ທີ່ແລ່ນດ້ວຍນ້ຳມັນກາຊວນ ເຈາະລົງໄປພື້ນດິນ ເພື່ອກວດເບິ່ງຊັ້ນຫີນແຂງຢູ່ພື້ນວ່າ ມັນຈະສາມາດຮັບນ້ຳໜັກຂອງເສົາທີ່ໜັກໆ ທີ່ໃຊ້ເພື່ອຢຶດເຂື່ອນນັ້ນໄວ້ ໄດ້ຫລືບໍ່.
ນັກຂ່າວຂອງວີໂອເອໃນຕົ້ນເດືອນນີ້ ໄດ້ໄປຢ້ຽມເບິ່ງໝູ່ບ້ານສອງແຫ່ງ ຄືບ້ານຫ້ວຍໂງ້ ແລະບ້ານໂຄກຄຳ ທີ່ຈະຖືກນ້ຳຖ້ວມຍ້ອນໂຄງການດັ່ງກ່າວ ແລະໄດ້ໂອ້ລົມກັບຄົນອາໄສຢູ່ທີ່ນັ້ນປະມານສິບປາຍຄົນ. ບາງຄົນກໍອາໄສຄວາມເຊື່ອວ່າ ຈະມີຊີວິດທີ່ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ບໍ່ວ່າລັດຖະບານຈະຍົກຍ້າຍເຂົາເຈົ້າໄປຢູ່ບ່ອນໃດກໍຕາມທີ່ເຫັນວ່າເໝາະສົມ. ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນພາກັນຢ້ານວ່າຈະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມລຳບາກຂຶ້ນ. ມີຄົນໃນຈຳນວນໜ້ອຍກວ່າ ທີ່ເຊື່ອວ່າພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຈະຮັກສາຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງພວກເພິ່ນໄວ້ ຫລື ເຊື່ອວ່າ ກົດໝາຍຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບ ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍທັງໝົດຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້.