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ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ ເພີ້ມຂຶ້ນ ຫຼັງຈາກ ເຂື່ອນແຕກ ໃນແຂວງອັດຕະປຶ

ພວກຜູ້ຄົນທີ່ໄດ້ຮັບເຄາະຈາກໄພພິບັດ ຍ້ອນເຂື່ອນແຕກ ແມ່ນເຫັນຢູ່ໃນ ສະຖານທີ່ອົບພະຍົບຊົ່ວຄາວ ໃນແຂວງອັດຕະປຶ, 24 ກໍລະກົດ 2018.

ມີ​ການຢືນຢັນວ່າ ​ມາຮອດເວລານີ້ ມີຢ່າງ​ນ້ອຍ 26 ​ຄົນ ​ໄດ້​ເສຍ​ຊີວິດ ແລະ 103 ​ຄົນ
ຫາຍ​ສາບ​ສູນ ຈາກໄພພິບັດເຂື່ອ​ນພັງ ເມື່ອ​ວັນ​ຈັນ​ຜ່ານ​ມາ​ນີ້ ​ໃນ​ພາກ​ໃຕ້​ຂອງ​ລາວ.

ເຂື່ອນ​ເຊ​ປຽນ-​ເຊ​ນ້ຳ​ນ້ອຍ​ ໄດ້ພັງ​ລົງ​ໃນ​ແຂວງອັດຕະປື ທາງພາກໃຕ້ຂອງປະ​ເທດ
​ທີ່​ຕັ້ງ​ຢູ່ຫ່າງຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ ລົງໄປທາງໃຕ້ ​ປະມານ 550 ກິ​ໂລ​ແມັດ
ຊຶ່ງໄດ້​ປ່ອຍ​ນ້ຳ​ປະມານ 5 ພັນລ້ານ​ແມັດ​ກ້ອນໄປ​ທົ່ວ​ຂົງ​ເຂດ ໂດຍໄດ້ພັດ​ເອົາ​ເຮືອນ​
ຊານ​ບ້ານ​ຊ່ອງ ຫຼາຍ​ຮ້ອຍ​ຫຼັງໄປ ​ແລະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ພວກ​ຜູ້​ຄົນ​ບໍ່ມີ​ທີ່ຢູ່​ອາ​ໄສ ​ເປັນ​ຈຳນວນ​
ຫຼວງ​ຫຼາຍ.

ພວກ​ທີ່​ເຫັນ​ເຫດການ ​ໄດ້​ບອກ​ກັບ​ວີ​ໂອ​ເອພະ​ແນ​ກພາສາ​ລາວວ່າ ມີ​ຫຼາຍ​ກວ່າ
6,000 ຄົນ ​ຍັງບໍ່ມີ​ທີ່ຢູ່​ອາ​ໄສ. ມີ​ຫຼາຍໆ​ຄົນ ​ໄດ້​ຖືກ​ຊ່ອຍ​ກູ້ໄວ້​ໄດ້ ​ແລະ​ຖືກ​ນຳ​ໄປ
​ຍັງ​ສູນ​ອົບ​ພະຍົບຊົ່ວຄາວ​ຂອງ​ລັດຖະບານ ​ໃນ​ແຂວງ​ອັດ​ຕະປື ​ແລະ​ແຂວງ​ຈຳປາ
​ສັກ ທີ່​ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກັນ​ນັ້ນ.

ພວກ​ບາດ​ເຈັບ​ຈຳນວນ​ຫຼວງ​ຫຼາຍ ​ໄດ້​ສົ່ງ​ໄປ​ຍັງ​ໂຮງພະຍາບານ​ ໃນແຂວງ​ອັດ​ຕະປື
​ແລະ​ແຂວງອ້ອມ​ແອ້ມ​.

ປະທານາທິບໍດີ​ເກົາຫຼີ​ໃຕ້ ທ່ານ​ມູນ ​ແຈ-​ອິນ ​ໄດ້​ສັ່ງ​ການໃຫ້​ຄະນະບັນເທົາທຸກ​ສຸກ​ເສີນ ​
ເດີນທາງໄປລາວ ​ເພື່ອຊ່ອຍ​ເຫຼືອ​ໃນ​ການ​ກູ້​ໄພ​ຄັ້ງ​ນີ້. ສອງ​ບໍລິສັດ​ຂອງ​ເກົາຫຼີ​ໃຕ້ອັນມີ
​ບໍລິສັດວິສະວະກຳແລະການກໍ່ສ້າງ SK ແລະບໍລິສັດ Western Power ຂອງເກົາ ຫຼີ ແມ່ນສ່ວນນຶ່ງຂອງບໍລິສັດ ທີ່ກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ທີ່ມີພະລັງແຮງ 410 ເມກາວັດ ພ້ອມກັບບໍລິສັດໄຟຟ້າຣາຊະບູຣີຈຳກັດມະຫາຊົນຂອງໄທ ແລະບໍລິສັດລັດວິສາຫະກິດ
ລາວ.

ພວກເຄາະຮ້າຍຈາກໄພພິບັດເຂື່ອນແຕກ ພາກັນໜີຕາຍ ຢູ່ເທິງຫຼັງຄາບ້ານ ໃນແຂວງອັດຕະປື, 24 ກໍລະກົດ 2018.
ພວກເຄາະຮ້າຍຈາກໄພພິບັດເຂື່ອນແຕກ ພາກັນໜີຕາຍ ຢູ່ເທິງຫຼັງຄາບ້ານ ໃນແຂວງອັດຕະປື, 24 ກໍລະກົດ 2018.

ເຂື່ອນ​ເຊ​ປຽນ-​ເຊ​ນ້ຳ​ນ້ອຍ​ ມີໝາຍກຳໜົດທີ່ຈະແລ້ວເສັດ ໃນປີໜ້າ ທີ່ມີມູນຄ່າໃນການ
ກໍ່ສ້າງປະມານ 1 ພັນລ້ານໂດລາ.

ບໍ່ພຽງເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງ ກ່ອນໜ້າໄພພິບັດດັ່ງກ່າວ ໃນແລງວັນຈັນຜ່ານມານີ້ ທາງໂຄງ ການໄດ້ອອກຈົດໝາຍເຕືອນວ່າ ນ້ຳຈຳນວນລ້ານໆໂຕນ ຈະໄຫຼລົງສູ່​ແມ່ນນໍ້າເຊ​ປຽນ
ຖ້າຫາກວ່າ ເຂື່ອນທີ່ເປັນອັນຕະລາຍບໍ່ປອດໄພດັ່ງກ່າວ ບໍ່ສາມາດຕ້ານທານໄດ້.

ໃນຈົດໝາຍແຈ້ງການຂອງ ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ທີ່ຮູ້ກັນວ່າ PNPC ກ່າວວ່າ ເຂື່ອນ
ອານມ້າ ​ເລີ້ມບໍ່ປອດໄພແລ້ວ ຍ້ອນຝົນຕົກໜັກ ແລະຈະປ່ອຍນ້ຳອອກມາ 5 ລ້ານໂຕນ ລົງສູ່ເຊປຽນ ຖ້າຫາກວ່າເຂື່ອນຮັບບໍ່ໄດ້. ອ່າງເກັບນ້ຳດັ່ງກ່າວ ແມ່ນມີຄວາມຕັ້ງໃຈວ່າ ຈະເກັບນ້ຳໃຫ້ສູງເຖິງ 73 ແມັດ ມີຄວາມຍາວ 1,600 ແມັດ, ດ້ວຍຄວາມສາມາດ
ໃນການເກັບກຳນ້ຳໄດ້ປະມານ 1,043 ລ້ານແມັດກ້ອນ.

​ເຂື່ອນເຊ​ປຽນ-​ເຊ​ນ້ຳ​ນ້ອຍ​ ໄຫຼລົງສູ່ແມ່ນນໍ້າເຊກອງ ຕໍ່ຈາກນັ້ນກໍໄຫຼເຂົ້າສູ່ກຳປູເຈຍ
ແລະນັ້ນ ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເປັນຫ່ວງ ທີ່ບົ່ມຊ້ອນ ໃນເຂດຢູ່ລຸ່ມລົງໄປ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ່ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

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