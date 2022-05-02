ຫົວໜ້າຕຳຫຼວດຈະລາຈອນລາວຢືນຢັນວ່າການຕັ້ງດ່ານກວດມີເປົ້າໝາຍເພື່ອການປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບໃນສັງຄົມເປັນສຳຄັນ ແລະຈະບໍ່ມີການປັບໄໝຢ່າງເດັດຂາດຖ້າຫາກປະຊາຊົນບໍ່ໄດ້ກະທຳຄວາມຜິດ.
ພັນເອກ ກົງສີ ສຸວັນນະຕຸ້ມ ຫົວໜ້າກົມຕຳຫຼວດຈະລາຈອນ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າການຕັ້ງດ່ານກວດຂອງຕຳຫຼວດຈະລາຈອນມີເປົ້າໝາຍເພື່ອການປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບໃນສັງຄົມລາວເປັນສຳຄັນ ຊຶ່ງຕົງກັນຂ້າມກັບຫາງສຽງໃນສັງຄົມລາວທີ່ມອງວ່າການຕັ້ງດ່ານກວດຂອງຕຳຫຼວດຈະລາຈອນມີເປົ້າໝາຍເພື່ອປັບໄໝ ແລະ ຮຽກຮັບເອົາເງິນຈາກປະຊາຊົນເປັນດ້ານຫຼັກຈຶ່ງເປັນການເຂົ້າໃຈທີ່ຄາດເຄື່ອນຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງທີ່ຕຳຫຼວດຈະລາຈອນທຸກຄົນຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ຈະບໍ່ມີການປັບໄໝຢ່າງເດັດຂາດ ຖ້າຫາກວ່າປະຊາຊົນທີ່ຂັບຂີ່ຍານພາຫະນະບໍ່ໄດ້ກະທຳຄວາມຜິດໃດຫຼືຫຼີກລ່ຽງການກະທຳໃດຕາມກົດໝາຍຈະລາຈອນນັ້ນ ດັ່ງທີ່ພັນເອກ ກົງສີ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ
“ສັງຄົມລາວເຮົານີ້ກະມີຂຶ້ນມາເລື້ອຍໆວ່າເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດຈະລາຈອນໄປຕັ້ງດ່ານເພື່ອຫາເງິນຫາຄຳ ອັນນັ້ນເປັນການເຂົ້າໃນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງບໍ່ຖືກຕ້ອງບ່ອນໃດການທີ່ໄປເວົ້ານັ້ນຄົນຜູ້ທີ່ເວົ້າກະບໍ່ໄດ້ສະແດງຕົນໂຕທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມຈຸດເພິ່ນໃຫ້ເວົ້າ ຢາກຕຳໜິສົ່ງຂ່າວຕໍ່ຕຳຫຼວດຈະລາຈອນກໍເຂົ້າມາຫາຫົວໜ້າກົມຕຳຫຼວດຈະລາຈອນໄດ້ ບໍ່ມີດອກເຂົາສິໄໝເອົາເງິນເອົາຄຳແນວບໍ່ຖືກຕ້ອງເນາະ ຖ້າເຮົາຄົບໝົດ ໃບຖະບຽນກໍ່ມີ ໃບຂັບຂີ່ກໍຄືກັນ ປະກັນໄພກະຍັງຄົງຢູ່ຕຳຫຼວດຈະລາຈອນບໍ່ສາມາດໄໝທ່ານໄດ້ຢ່າງເດັດຂາດ ຄັນໄໝນັ້ນມັນມີດຳລັດການປັບໄໝເປັນບ່ອນອີກຄັກແນ່ໃດ.”
ກ່ອນໜ້ານີ້ ທ່ານທອງລຸນ ສີສຸລິດ ປະທານປະເທດລາວຖະແຫຼງຢືນຢັນຕໍ່ກອງປະຊຸມວຽກງານພັກ, ວຽກງານພະນັກງານທົ່ວກອງກຳລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບແຫ່ງຊາດຄັ້ງທີ 5 ວ່ານອກຈາກການປ້ອງກັນ ແລະ ປາບປາມອາຊະຍາກຳທີ່ເປັນໄພຄຸກຄາມຕໍ່ສະຖຽນລະພາບທາງການເມືອງ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດແລ້ວ ການເສີມສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ແລະ ສັດທາຂອງປະຊາຊົນ ລາວ ໃຫ້ມີຕໍ່ກອງກຳລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຢ່າງແທ້ຈິງນັ້ນກໍແມ່ນພາລະກິດສຳຄັນທີ່ພະນັກງານປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຫຼືຕຳຫຼວດທຸກຄົນຕ້ອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ຢ່າງເປັນຮູບປະທຳດ້ວຍການຍຶດໝັ້ນໃນພາລະກິດຮັກສາຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າໃນທົ່ວປະເທດ ທັງຍັງຈະຕ້ອງປະຕິບັດໜ້າທີ່ຢ່າງເປັນມິດໂດຍສຸດຈະລິດ ແລະ ບໍ່ຮັບເອົາສິນບົນອີກດ້ວຍ.
ສ່ວນທ່ານ ຄຳພັນ ພົມມະທັດ ປະທານຄະນະກວດກາສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ກໍໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າເປົ້າໝາຍການກວດກາພັກ-ລັດໃນປັດຈຸບັນໄດ້ແນໃສ່ການກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນບັນດາໂຄງການພັດທະນາທີ່ລົງທຶນໂດຍລັດຖະບານລາວເປັນຫຼັກ ເພາະວ່າເປັນພາກສ່ວນທີ່ມີການຮົ່ວໄຫຼ ແລະ ເກີດການສູນເສຍດ້ານງົບປະມານຂອງລັດຖະບານຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໄລຍະຜ່ານມາທີ່ມີສາເຫດສຳຄັນມາຈາກການປະຕິບັດໜ້າທີ່ໂດຍທຸຈະລິດຂອງບັນດາພະນັກງານຂອງພັກ-ລັດ ດັ່ງນັ້ນເພື່ອເປັນການສະກັດກັ້ນ ແລະ ປາບປາມການກະທຳດັ່ງກ່າວນີ້ຈຶ່ງຕ້ອງເພີ່ມມາດຕະການເຂັ້ມງວດຫຼາຍຂຶ້ນເຂົ້າໃນພາກກວດກາການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ແລະ ບັນຊີຊັບສິນຂອງພະນັກງານພັກ-ລັດທີ່ມີລວມເຖິງຕຳຫຼວດ ແລະ ທະຫານດ້ວຍ.
ໂດຍໃນໄລຍະ 5 ປີທີ່ຜ່ານມາກໍໄດ້ກວດພົບການທຸຈະລິດທີ່ເປັນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສະມາຊິກພັກກັບບຸກຄົນພາຍນອກເຖິງ 749 ຄົນທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການເສຍຫາຍຫຼາຍກວ່າ 746 ຕື້ກີບກັບ 362 ກວ່າລ້ານບາດ ແລະ 14 ລ້ານໂດລາໃນນີ້ສາມາດເກັບຄືນມາໄດ້ 391 ກວ່າຕື້ກີບກັບ 25 ກວ່າລ້ານບາດ ແລະ 10,000 ໂດລາທັງຍັງໄດ້ດຳເນີນການກວດກາພາຍໃນພັກ ແລະ ລົງໂທດທາງວິໄນຕໍ່ສະມາຊິກພັກ 3,200 ກວ່າຄົນທີ່ພົວພັນກັບການທຸຈະລິດ ແລະ ໃຊ້ອຳນາດໜ້າທີ່ເພື່ອຫາຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ຕົນເອງໃນນີ້ລວມເຖິງ 473 ຄົນທີ່ຖືກລົງໂທດທາງວິໄນ ແລະ 71 ຄົນຖືກຂັງຄຸກຈາກການທຸຈະລິດໃນ 191 ໂຄງການທີ່ເຮັດໃຫ້ເສຍຫາຍກວ່າ 498 ຕື້ກີບກັບ 395,554 ບາດ ແລະ 1 ລ້ານໂດລາ ແຕ່ສາມາດເກັບຄືນມາໄດ້ພຽງ 244 ຕື້ກີບກັບ 4 ໝື່ນໂດລາເທົ່ານັ້ນ.
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ການກວດກາ 4,185 ເປົ້າໝາຍໃນຊ່ວງປີ 2016-2022 ກໍຍັງພົບດ້ວຍວ່າການທຸຈະລິດເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານລາວ ເສຍຫາຍເກີນກວ່າ 8,370 ຕື້ກີບກັບ 50.22 ລ້ານໂດລາ ແລະ 36.89 ລ້ານບາດ ຊຶ່ງມີສະມາຊິກພັກເຖິງ 3,690 ຄົນທີ່ພົວພັນກັບການທຸຈະລິດໃນນີ້ຖືກປົດອອກຈາກຕຳແໜ່ງໃນພັກເຖິງ 2,169 ຄົນ.
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