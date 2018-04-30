ທາງການລາວຈະສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນເຂົ້າໃນການພັດທະນາການ
ທ່ອງທ່ຽວໃນດ້ານຊີວະນາໆ ພັນ ແລະທຳມະຊາດ ທີ່ເຊື່ອມໂຍງລະຫວ່າງ 4 ແຂວງເປົ້າ
ໝາຍໃນພາກເໜືອແລະພາກກາງ.
ທ່ານສູນ ມະນີວົງ ຫົວໜ້າກົມໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າກະຊວງຖະ
ແຫຼງຂ່າວວັດທະທຳແລະທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ອະນຸມັດແຜນການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວແບບ
ປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມໃນເຂດແຂວງເປົ້າໝາຍ ກໍຄືແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ, ຊຽງແຂວງ, ບໍລິ
ຄຳໄຊ ແລະຄຳມ່ວນ ທີ່ຈະເຊື່ອມໂຍງການທ່ອງທ່ຽວໃນດ້ານຊີວະນາໆພັນ ແລະທຳມະ
ຊາດເຂົ້າອີກດ້ວຍ ເມື່ອບໍ່ນານມານີ້ ດ້ວຍເປົ້າໝາຍທີ່ຈະດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວລາວແລະ
ຊາວຕ່າງຊາດ ໃຫ້ເດີນທາງເຂົ້າມາໃນເຂດ 4 ແຂວງດັ່ງກ່າວຫຼາຍຂຶ້ນນັບມື້ ອັນຈະເປັນ
ປັດໄຈສຳຄັນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນລາວໃນແຂວງເປົ້າໝາຍມີລາຍຮັບໄດ້ສູງຂຶ້ນອີກ
ດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ທ່ານສູນ ໄດ້ໃຫ້ການເນັ້ນຢ້ຳວ່າ
“ສືບຕໍ່ປັບປຸງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກທີ່ຕິດພັນກັບການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນ
ມີສ່ວນຮ່ວມຢູ່ທັງ 4 ແຂວງເປົ້າໝາຍ ຄືແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ຊຽງແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ ແລະຄຳມ່ວນ ແລະສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກຳທີ່ລະບຸໄວ້ໃນແຜນພັດທະນາ
ສົ່ງເສີມແລ້ວກະຄຸ້ມຄອງຈຸດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວຂອງທັງ 4 ແຂວງເນາະ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຈະກວາມເອົາແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ເຊື່ອມຕໍ່ໃສ່ແຂວງຄຳມ່ວນ ໂດຍຜ່ານເສັ້ນທາງເລກ 8 ໄປຫາໜ້າເຂື່ອນນ້ຳເທີນ 2 ແລ້ວກະກ້ຽວໄປຫາແຂວງຄຳມ່ວນ. ອັນນີ້ ແມ່ນຈະມີຫຼາຍຈຸດທີ່ມີຄວາມໂດດເດັ່ນ ແລະເປັນຈຸດແຫວະພັກເຊົາຊົມທີວທັດ ກໍຄືຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວຂອງຊາວບ້ານແລະອື່ນໆ.”
ທາາງດ້ານສະມາຄົມວິໄຈການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ (ATRA) ລາຍງານວ່າ ລາຍຮັບໃນ
ພາກການທ່ອງທ່ຽວຂອງລາວ ໃນປັດຈຸບັນຍັງມີລາຍຮັບ ຕ່ຳກວ່າອັດຕາສະເລ່ຍ ໃນ
ກຸ່ມອາຊຽນດ້ວຍກັນ ກໍຄືໃນຂະນະທີ່ລາຍຮັບການທ່ອງທ່ຽວຂອງອາຊຽນຢູ່ທີ່ອັດຕາ
ສະເລ່ຍ 12 ເປີເຊັນ ຂອງຍອດຜະລິດຕະພັນລວມພາຍໃນ (GDP) ຫາກແຕ່ວ່າ ລາຍ
ຮັບໃນພາກການທ່ອງທ່ຽວຂອງລາວ ກັບຄິດເປັນອັດຕາສະເລ່ຍພຽງ 7 ເປີເຊັນຂອງ GDP ເທົ່ານັ້ນ.
ສ່ວນ ADB ກໍລະບຸດ້ວຍວ່າ ລັດຖະບານລາວ ຈະຕ້ອງດຳເນີນມາດຕະການຢ່າງຮອບ
ດ້ານ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາປັບປຸງ ເພື່ອຍົກລະດັບຄຸນນະພາບການທ່ອງທ່ຽວ ໃນທົ່ວ
ປະເທດໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ ທັງຍັງຈະຕ້ອງສ້າງນິຕິກໍາໃໝ່ໆ ສໍາລັບຄຸ້ມຄອງ
ທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວໃນທົ່ວປະເທດອີກດ້ວຍຫາກບໍ່ສະນັ້ນແລ້ວ ຜົນປະໂຫຍດຈາກ
ການທ່ອງທ່ຽວໃນລາວ ກໍຈະຕົກເປັນຂອງຕ່າງຊາດ ເຊັ່ນ ນັກທຸລະກິດຈີນ ຜູ້ທີ່ເປັນເຈົ້າ
ຂອງໂຮງແຮມຮ້ານອາຫານສະຖານບັນເທີງ ແລະບໍລິສັດນຳທ່ຽວຢ່າງຄົບວົງຈອນໃນ
ລາວ.
ທັງນີ້ ADB ຍັງລະບຸວ່າ ການພັດທະນາພາກບໍລິການ ແລະທ່ອງທ່ຽວໃນລາວຕ້ອງເນັ້ນໜັກ ການພັດທະນາດ້ານບຸກຄະລາກອນ ແລະມາດຕະຖານດ້ານບໍລິການ ທີ່
ມີຄຸນນະພາບທີ່ສາມາດຕອບສະໜອງ ຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ ແລະຈາກຕ່າງປະເທດ ໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ ທັງນີ້ ລວມເຖິງການເພີ່ມຄວາມສາມາດໃນການ
ປະດິດສ້າງຜະລິດຕະພັນ ແລະລາຍການທ່ອງທ່ຽວໃໝ່ໆ ບົນພື້ນຖານດ້ານສິນລະປະ
ວັດທະນະທຳ ແລະຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ທີ່ອຸດົມສົມບູນຂອງລາວເປັນສຳຄັນ
ປັດຈຸບັນ ທົ່ວປະເທດມີສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ຖືກຄົ້ນພົບ ແລະຂຶ້ນທະບຽນແລ້ວ 2,104
ແຫ່ງ ໃນນີ້ເປັນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທຳມະຊາດ 1,194 ແຫ່ງ ວັດທະນະທຳ 628 ແຫ່ງ
ແລະປະຫວັດຕິສາດ 282 ແຫ່ງ ຫາກແຕ່ໃນປີ 2017 ກໍມີນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຕ່າງຊາດ
ເດີນທາງເຂົ້າມາລາວທັງໝົດ 3,868,831 ຄົນ ຊຶ່ງຫລຸດລົງເຖິງ 8.73 ເປີເຊັນ ທຽບໃສ່
ປີ 2016 ທີ່ມີນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງຊາດເດີນທາງເຂົ້າມາລາວຫຼາຍກວ່າ 4,230,000 ຄົນ
ໂດຍນັກທ່ອງທ່ຽວ ຈາກປະເທດໃນກຸ່ມອາຊຽນດ້ວຍກັນ ລົດລົງຫຼາຍທີ່ສຸດຊຶ່ງທະນາ
ຄານພັດທະນາແຫ່ງເອເຊຍ (ADB) ລະບຸວ່າ ເປັນຍ້ອນສະພາວະຄ່າຄອງຊີບໂດຍ
ລວມ ໃນອາຊຽນ ໄດ້ປັບຕົວສູງຂຶ້ນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ອຳນາດການຊື້ສິນຄ້າ ແລະບໍລິການ ຂອງພົນລະເມືອງໃນອາຊຽນ ເກີດການເຄັ່ງຕຶງຢ່າງກວ້າງຂວາງ.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ພາຍຫລັງລັດຖະບານລາວ ໄດ້ຈັດພິທີເປີດປີທ່ອງທ່ຽວລາວ 2018
ຢ່າງເປັນທາງການ ໃນວັນທີ 28 ຕຸລາ ປີ 2017 ທີ່ຜ່ານມາ ກໍປາກົດວ່າ ມີນັກທ່ອງທ່ຽວ ຊາວຕ່າງຊາດເດີນທາງເຂົ້າມາລາວ ເຖິງ 1,041,744 ຄົນ ໃນໄລຍະບໍ່ເຖິງ 3 ເດືອນ
ທ້າຍປີ 2017 ທັງນີ້ ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ວາງຄາດໝາຍທີ່ຈະດຶງດູດເອົາຊາວຕ່າງຊາດ
ໃຫ້ເຂົ້າມາທ່ອງທ່ຽວໃນລາວ ໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 5 ລ້ານຄົນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ພາກບໍລິການໃນ
ລາວ ມີລາຍຮັບເກີນກວ່າ 900 ລ້ານໂດລາ ໃນຕະຫຼອດປີ 2018 ດ້ວຍການຈັດກິດຈະ
ກຳ ແລະງານບຸນປະເພນີຕ່າງໆ ໃນ 18 ແຂວງທົ່ວປະເທດ ເຊັ່ນ ການຈັດຄາລາວານ
ລົດທ່ອງທ່ຽວແຕ່ເໜືອຮອດໃຕ້ ບຸນມະໂຫລານການສະແດງສິນລະປະ ວັດທະນະທຳ
ພື້ນເມືອງບັນດາເຜົ່າ ການແຂ່ງລົດວິບາກ ກິດຈະກຳປີນໜ້າຜາ ການຈັດງານວັນລາວ
ໃນຕ່າງປະເທດ ເຊັ່ນ ໄທ ຫວຽດນາມ ຍີ່ປຸ່ນ ເຢຍຣະມັນ ຝຣັ່ງ ອັງກິດ ທີ່ທາງການລາວ ເຊື່ອວ່າຈະດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງຊາດໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.
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