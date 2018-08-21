ທາງການລາວດຳເນີນການເກັບຂໍ້ມູນຢ່າງລະອຽດ ເພື່ອນຳໃຊ້ປະກອບການຮຽກຮ້ອງ
ຄ່າເສຍຫາຍຈາກກຸ່ມລົງທຶນກໍ່ສ້າງເຂື່ອນເຊປຽນ-ເຊນ້ຳນ້ອຍໃຫ້ກັບຜູ້ປະສົບໄພຈາກ
ກໍລະນີເຂື່ອນແຕກ ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ.
ທ່ານສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃນຖານະຫົວໜ້າຄະນະກຳມະ
ການສະເພາະກິດແກ້ໄຂໄພພິບັດລະດັບຊາດ ຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າ ການເກັບກຳ
ຂໍ້ມູນຢ່າງລະອຽດກ່ຽວກັບການເສຍຫາຍຂອງປະຊາຊົນທີ່ປະສົບໄພນຳຖ້ວມຈາກ
ກໍລະນີເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊປຽນ-ເຊນ້ຳນ້ອຍແຕກ ນັບຈາກວັນທີ23 ກໍລະກົດ 2018
ຍັງສືບຕໍ່ຢູ່ເລື້ອຍມາ ຈົນເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ດ້ວຍເປົ້າໝາຍທີ່ຈະນຳເອົາຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຈາກ
ການລົງໄປເກັບກຳໃນພື້ນທີ່ປະສົບໄພຕົວຈິງນັ້ນ ມານຳໃຊ້ປະກອບການຮຽກຮ້ອງ
ເອົາຄ່າເສຍຫາຍຈາກກຸ່ມລົງທຶນກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊປຽນ-ເຊນ້ຳນ້ອຍ ໃຫ້ກັບ
ຜູ້ປະສົບໄພຈາກກໍລະນີເຂື່ອນແຕກໃຫ້ໄດ້ຢ່າງເໝາະສົມກັບສະພາບການເສຍຫາຍ
ຕົວຈິງ.
ໂດຍການຮຽກຮ້ອງເອົາຄ່າເສຍຫາຍດັ່ງກ່າວນີ້ ຈະບໍ່ແມ່ນການປົວແປງທີ່ມີລັກສະນະ
ເປັນການສະເລ່ຍການຈ່າຍເງິນທີ່ເທົ່າກັນໃຫ້ກັບຜູ້ປະສົບໄພແຕ່ຢ່າງໃດ ຫາກແຕ່
ຈະຄິດໄລ່ຈາກການເສຍຫາຍຕົວຈິງຂອງຜູ້ປະສົບໄພແຕ່ລະລາຍເປັນສຳຄັນ ດັ່ງທີ່
ທ່ານສອນໄຊ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ: “ອັນນີ້ ມັນຈະໄປສູ່ການຊົດເຊີຍ ເພາະວ່າ
ມັນບໍ່ແມ່ນທຳມະຊາດ ເພາະວ່າມັນມີການພັດທະນາເຂື່ອນເດ້ ສະນັ້ນ ຜູ້ພັດທະ
ນານີ້ຕ້ອງໄດ້ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຜົນທີ່ເກີດຂຶ້ນ ສະນັ້ນຄັນເຮົາບໍ່ມີຂໍ້ມູນໂຕຈິງສິໄປ
ຮຽກເອົານຳຜູ້ພັດທະນາໃນຕໍ່ໜ້າກະບໍ່ໄດ້ ສະນັ້ນຈະຕ້ອງຂຶ້ນບັນຊີຊັບສິນຂອງ
ເຂົາເຈົ້າ ວ່າ ມີງົວຈັກໂຕ ມີຄວາຍຈັກໂຕ ເຮືອນກໍ່ແນວໃດ ເຮືອນປະເພດໃດ
ມີພາຫະນະນຳໃຊ້ລົດຕ໊ອກໆ ລົດກະບະ ລົດອີສັງຕ່າງໆແນວໃດ ແລ້ວເຮົາກະຕີ
ລັກສະນະປະເມີນ.”
ທາງດ້ານ ທ່ານອຸ່ນຫຼ້າ ໄຊຍະສິດ ຮອງເຈົ້າແຂວງອັດຕະປື ລາຍງານວ່າ ເມືອງສະ
ໜາມໄຊ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມທີ່ເກີດຈາກກໍລະນີເຂື່ອນເຊປຽນ-
ເຊນ້ຳນ້ອຍແຕກ ໃນຄັ້ງນີ້ ເປັນເມືອງນຶ່ງທີ່ທຸກຍາກ ມີ 40 ບ້ານ 6,771 ຄອບຄົວ
ມີພົນລະເມືອງ 36,000 ກວ່າຄົນ ໃນນີ້ ມີບ້ານທີ່ຖືກກະທົບ ຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມ
13 ບ້ານ ມີ 2,717 ຄອບຄົວ ມີພົນລະເມືອງ 13,067 ຄົນ ໃນນີ້ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ
100 ເປີເຊັນ ມີ 6 ບ້ານ ຄື ບ້ານຫີນລາດ ບ້ານສະໝອງໃຕ້ ບ້ານທ່າຫີນ ບ້ານໃໝ່
ບ້ານທ່າແສງຈັນ ແລະບ້ານໃຫຍ່ແທ ຊຶ່ງໃນ 6 ບ້ານດັ່ງກ່າວນີ້ ມີຈຳນວນ 1,611
ຄອບຄົວ ມີພົນລະເມືອງ 7,095 ຄົນ ໄດ້ຍົກຍ້າຍມາຢູ່ເຂດທີ່ປອດໄພ 6 ຈຸດ ຄື
ເທດສະບານເມືອງສະໜາມໄຊ ບ້ານຕໍມໍຍອດ ບ້ານດອນບົກ ບ້ານປີນດົງ ບ້ານຄອນ
ທົດ ແລະໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົມບູນຈັນທາ.
ສຳລັບຈຳນວນຜູ້ສູນຫາຍມີທັງໝົດ 131 ຄົນ ຊຶ່ງມາຮອດວັນທີ 18 ສິງຫາ 2018
ມີລາຍງານວ່າ ສາມາດເກັບກູ້ຊາກສົບຜູ້ເສຍຊີວິດໄດ້ ໃນພາກສະໜາມຈຳນວນ
34 ສົບ ໃນນີ້ ເປັນຜູ້ເສຍຊີວິດເພດຍິງ 18 ສົບ ເດັກນ້ອຍ ອາຍຸ 10 ປີ ລົງມາ ຈຳນວນ
13 ສົບ ແລະເສຍຊີວິດຢູ່ໃນໂຮງໝໍ 5 ສົບ ຮວມມີຜູ້ເສຍຊີວິດແລ້ວ ຈຳນວນ 39 ສົບ
ສ່ວນອີກ 97 ຄົນຍັງສູນຫາຍ ແລະຈະຕ້ອງຄົ້ນຫາຕໍ່ໄປ.
ສ່ວນທ່ານຄຳແພງ ໄຊສົມແພງ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງແຮງງານ ແລະສະຫວັດ
ດີການສັງຄົມ ໄດ້ຖະແຫຼງຍອມຮັບວ່າ ການບູລະນະຟື້ນຟູເມືອງສະໜາມໄຊທີ່ຖືກ
ກະທົບຢ່າງໜັກຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມຄັ້ງໃຫຍ່ທີ່ເກີດຈາກເຊປຽນ-ເຊນ້ຳນ້ອຍແຕກ
ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 23 ກໍລະກົດ 2018 ເປັນຕົ້ນມາ ຈະຕ້ອງໃຊ້ເວລາ ທີ່ຍາວນານ
ສົມຄວນ ທັງຍັງຈະຕ້ອງໃຊ້ງົບປະມານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍອີກດ້ວຍ ເພາະວ່າໄພນ້ຳຖ້ວມ
ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຮືອນ ສິ່ງປຸກສ້າງ ແລະຊັບສິນຂອງປະຊາຊົນ ຮວມທັງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ
ຕ່າງໆ ທັງຖະໜົນຫົນທາງ ຂົວ ໂຮງຮຽນ ສຸກສາລາ ອາຄານສຳນັກງານຕ່າງໆຂອງ
ລັດ ແລະຄອງຊົນລະປະທານນັ້ນ ໄດ້ເກີດການເສຍຫາຍແລະເປ່ເພ ໄປເປັນສ່ວນໃຫຍ່
ຊຶ່ງຈະຕ້ອງໃຊ້ງົບປະມານເພື່ອການບູລະນະ ຟື້ນຟູເປັນຈຳນວນຫຼາຍພັນຕື້ກີບ ທີ່ຈະ
ຕ້ອງຮຽກຮ້ອງເອົາຈາກກຸ່ມຜູ້ລົງທຶນໃນໂຄງການທີ່ປະກອບດ້ວຍ ບໍລິສັດ SK ວິສະ
ວະກຳ - ກໍ່ສ້າງແລະບໍລິສັດ Western Power ຈາກເກົາຫຼີໃຕ້, ບໍລິສັດໄຟຟ້າ
ຣາຊບູຣີຈຳກັດ (ມະຫາຊົນ) ຈາກໄທ ແລະ ວິສາຫະກິດຖືຮຸ້ນຂອງລັດຖະບານລາວ.
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