ຄະນະກຳມະການຮ່ວມລະຫວ່າງລາວກັບກຳປູເຈຍ ຍັງສືບຕໍ່ເຈລະຈາເພື່ອຈັດທຳ
ຂໍ້ກຳນົດ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຮ້ອງຂໍ ຕໍ່ປະທານາທິບໍດີຝຣັ່ງ ເພື່ອໃຫ້ຈັດສົ່ງແຜນທີ່
ທີ່ກ່ຽວກັບເຂດແດນລາວກັບກຳປູເຈຍ ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງໃນກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງກຳປູເຈຍ ຢືນຢັນວ່າ ການເຈລະຈາ
ລະຫວ່າງ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງທາງການກຳປູເຈຍ ແລະລາວ ເພື່ອຈັດທຳຂໍ້ກຳນົດ ກ່ຽວກັບ
ການຮ້ອງຂໍຄວາມຊ່ອຍເຫຼືອ ຈາກປະທານາທິບໍດີຝຣັ່ງ ເພື່ອຂໍໃຫ້ຊ່ອຍຈັດສົ່ງບັນດາ
ແຜນທີ່ ແລະເອກກະສານສຳຄັນຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເຂດແດນ ລະຫວ່າງກຳປູເຈຍ
ກັບລາວທີ່ທາງການຝຣັ່ງ ໄດ້ຈັດທຳຂຶ້ນ ໃນຍຸກສະໄໝອານານິຄົມ ເພື່ອນຳມາໃຊ້
ປະກອບ ການເຈລະຈາຕົກລົງກ່ຽວກັບ ເຂດແດນທີ່ຍັງຂັດແຍ້ງກັນ ລະຫວ່າງກຳປູເຈຍ
ກັບລາວ ນັ້ນ ຈົນເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ການເຈລະຈາ ກໍຍັງຄົງສືບຕໍ່ ເພື່ອຮ່ວມກັນຈັດທຳໃຫ້
ແລ້ວເສັດໃນມໍ່ໆນີ້.
ໂດຍການເຈລະຈາດັ່ງກ່າວນີ້ ຖືເປັນການປະຕິບັດການຕົກລົງລະຫວ່າງທ່ານທອງລຸນ
ສີສຸລິດ ກັບທ່ານຮຸນ ເຊນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຂອງທັງ 2 ປະເທດ ຊຶ່ງພົບປະເຈລະຈາ
ກັນຢູ່ທີ່ນະຄອນຮາໂນ່ຍ ປະເທດຫວຽດນາມ ເມື່ອວັນທີ 13 ກັນຍາ 2018 ຜ່ານມາ
ແລະພ້ອມກັນນັ້ນ ຜູ້ນຳຂອງທັງ 2 ຝ່າຍ ຍັງໄດ້ຕົກລົງຖອນກຳລັງທະຫານ ທັງໝົດ
ອອກໄປຈາກເຂດແດນ ທີ່ຂັດແຍ້ງກັນ ທັງຍັງບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ປະຊາຊົນ ຂອງທັງ 2
ປະເທດເຂົ້າໄປພັກອາໄສແລະປະກອບກິດຈະກຳໃດໆ ຢູ່ໃນເຂດດັ່ງກ່າວອີກດ້ວຍ
ໂດຍໃຫ້ຖືເປັນເຂດຄົງຄ້າງທີ່ທາງການ ທັງ 2 ຝ່າຍຈະຕ້ອງຮ່ວມກັນລາດຕະເວນ
ເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈກັນ ແນໃສ່ການແກ້ໄຂບັນຫາ ຮ່ວມກັນ ໃຫ້ໄດ້
ຢ່າງແທ້ຈິງ.
ທັງນີ້ ໂດຍເຂດຊາຍແດນທີ່ຂັດແຍ້ງກັນລະຫວ່າງລາວກັບກຳປູເຈຍ ທີ່ແກ້ງຕໍມໍຄອຍ
ກັບຫ້ວຍຕະເງົາ ເປັນຊາຍແດນລະຫວ່າງເມືອງສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື
ແລະເມືອງແສນປາງ ແຂວງສະຕຶງແຕຣັງ ຂອງກຳປູເຈຍມີເນື້ອທີ່ກວ້າງເຖິງ 550
ກິໂລແມັດມົນທົນ ຊຶ່ງທາງການທັງ 2 ຝ່າຍ ໄດ້ອ້າງເຂດແດນ ໂດຍຖືຕາມແຜນທີ່
ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະຝ່າຍກຳປູເຈຍ ຍັງໄດ້ກໍ່ສ້າງທາງເຂົ້າມາໃນເຂດດັ່ງກ່າວດ້ວຍນັ້ນ
ຈຶ່ງຂັດແຍ້ງກັນດັ່ງທີ່ ທ່ານອະລຸນແກ້ວ ກິດຕິຄຸນ ລັດຖະມົນຕີປະຈຳສຳນັກນາຍົກລັດ
ຖະມົນຕີຢືນຢັນວ່າ:“ອັນວ່າຕໍມໍຄອຍ - ຫ້ວຍຕະເງົານີ້ນະ ມັນຂັດແຍ້ງກັນເຖິງ 550
ຕາຕະລາງກິໂລແມັດແຕ່ສຳຄັນນີ້ນະ ສອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຕົກລົງກັນ ໄວ້ວ່າ
ເຂດຄົງຄ້າງບໍ່ໃຫ້ໄປແຕະຕ້ອງ ໃນແງ່ກົດໝາຍມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ແລ້ວ ແລ້ວເປັນຫຍັງ
ເດືອນກຸມພາປີ 2017 ເລື້ອງມັນ ຈຶ່ງເກີດຂຶ້ນ ເພິ່ນກໍເລີ້ມແຕ່ກອງຊ່າງແສງເພິ່ນ
ສ້າງທາງ ເຂົ້າມາແລ້ວເຂົ້າໄປເຂດຂັດແຍ້ງ 550 ຕາຕະລາງກິໂລແມັດ.”
ສ່ວນການສຳຫຼວດເພື່ອປັກປັນເຂດແດນລະຫວ່າງລາວ ກັບກຳປູເຈຍນັ້ນ ໄດ້ເລີ້ມດຳເນີນ
ການ ນັບແຕ່ປີ 2000 ເປັນຕົ້ນມາ ໂດຍປະຕິບັດຕາມຫຼັກການ 4 ດ້ານ ທີ່ລັດຖະບານ
ສອງປະເທດ ໄດ້ຕົກລົງຮ່ວມກັນ ເມື່ອປີ 1995 ກໍຄື ຫຼັກການຮັບຮູ້ ເຂດຊາຍແດນ
ທີ່ອີງຕາມແຜນທີ່ມາດຕາ ສ່ວນ 1 ຕໍ່ 100,000 (ປີ 1933) ຫຼັກການສາກົນ ກ່ຽວກັບ
ການຂີດເສັ້ນຊາຍແດນ ຫຼັກການຄຸ້ມຄອງຂອງປະຊາຊົນ ທີ່ສືບທອດກັນມາຫຼັກຂອງ
ຄວາມສະເໝີພາບເຄົາລົບສິດ ຜົນປະໂຫຍດ ແລະເປັນເອກກະພາບກັນ ຢ່າງສົມບູນ.
ແຕ່ບັນຫາຂັດແຍ້ງຢູ່ຊາຍແດນລາວ ກັບກຳປູເຈຍ ກໍໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 12 ສິງຫາ
2017 ທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍມີສາເຫດ ມາຈາກການເຄື່ອນກຳລັງທະຫານກຳປູເຈຍ
ເຂົ້າໄປ ໃນເຂດ ທີ່ຍັງບໍ່ສາມາດຕົກລົງປັກປັນເຂດແດນ ຮ່ວມກັນໄດ້ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້
ນາຍຍົກລັດຖະມົນຕີ ທັງ 2 ຕ້ອງພົບປະເຈລະຈາກັນ ທີ່ນະຄອນວຽງຈັນ ໃນວັນທີ
12 ສິງຫາ 2017 ຊຶ່ງກໍໄດ້ຕົກລົງ ຮ່ວມກັນ ໃຫ້ຖອນກຳລັງທະຫານຂອງທັງ 2
ຝ່າຍອອກໄປ ຈາກເຂດຂັດແຍ້ງ ຫຼືກັບໄປເຂດທີ່ຕັ້ງເດີມ ແລະໃຫ້ຍຸຕິການສ້າງ
ຖະໜົນໃນເຂດຂັດແຍ້ງ ດັ່ງກ່າວດ້ວຍ.
ທາງການລາວ-ກຳປູເຈຍ ໄດ້ຕົກລົງຮ່ວມກັນສຳຫຼວດ ເພື່ອປັກຫຼັກໝາຍຊາຍແດນ
ລະຫວ່າງກັນ ໃນປີ 1995 ແລະເລີ້ມການສຳຫຼວດຕົວຈິງ ນັບແຕ່ປີ 2000 ເປັນຕົ້ນມາ
ໃນປັດຈະບັນສາມາດຕົກລົງ ປັກຫຼັກໝາຍໄດ້ແລ້ວ 121 ຫຼັກ ໃນໄລຍະທາງ 465
ກິໂລແມັດ ຄິດເປັນ 87 ເປີເຊັນ ຂອງຊາຍແດນ ທີ່ມີໄລຍະທາງຍາວ 535 ກິໂລແມັດ
ຈຶ່ງຍັງເຫຼືອ 70 ກິໂລແມັດ ຫຼື 13 ເປີເຊັນ ຈະຕ້ອງຕົກລົງຮ່ວມກັນຕໍ່ໄປ.
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