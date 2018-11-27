ກ່ອນການສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຕ້ອງໃຊ້ກຳລັງແຮງງານຫຼາຍກວ່າ 30,000 ຄົນ
ຈາກຈີນ ໂດຍບໍ່ປາກົດວ່າ ມີການຈ້າງແຮງງານລາວ ທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງໃນ
ໂຄງການແຕ່ຢ່າງໃດ ຊຶ່ງຊົງລິດ ໂພນເງິນ ນັກຂ່າວ ວີໂອເອ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ
ມາສະເໜີທ່ານ.
ທ່ານຄຳສຸກ ບຸນຍະວົງ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ຈາກແຂວງຜົ້ງສາລີ ຢືນຢັນ
ວ່າໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ທີ່ກຳລັງດຳເນີນການກໍ່ສ້າງໃນປັດຈຸບັນ
ຈະຕ້ອງນຳໃຊ້ກຳລັງແຮງງານຈຳນວນຫຼາຍກວ່າ 30,000 ຄົນ ໂດຍການດຳເນີນ
ງານໃນເວລານີ້ກໍໄດ້ມີການຈ້າງແຮງງານຈາກຈີນເຂົ້າມາໃນລາວແລ້ວເກີນກວ່າ
19,000 ຄົນ ຊຶ່ງໃນຈຳນວນນີ້ບໍ່ຮວມແຮງງານລາວ 2,000 ກວ່າ ຄົນທີ່ຖືກວ່າຈ້າງ
ໃນພາກສ່ວນອື່ນໆທີ່ບໍ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງໃນການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟແຕ່ຢ່າງ
ໃດ ສະນັ້ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດການສົງໄສວ່າດ້ວຍສາເຫດ ແລະບັນຫາໃດຈຶ່ງບໍ່ມີການ
ຈ້າງແຮງງານລາວເຂົ້າໄປມີສ່ວນຮ່ວມໃນໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນເລີຍ
ດັ່ງທີ່ທ່ານຄຳສຸກຢືນຢັນວ່າ:
“ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟ ແຮງງານຕ້ອງການປະມານ 30,000 ກວ່າຄົນມາ
ຮອດປັດຈຸບັນ ມີແຮງງານຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາແລ້ວ 19,000 ກວ່າຄົນແຕ່ວ່າ
ແຮງງານລາວມີພຽງແຕ່ 2,135 ຄົນເທົ່ານັ້ນ ເປັນແຮງງານທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງ
ການທາງລົດໄຟ ທັ່ງໆທີ່ວ່ານັກຮຽນຈົບວິສະວະກຳຂົວທາງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ
ອື່ນໆມັນກະກ່ຽວພັນກັບໂຄງການນີ້ ແຕ່ແຮງງານລາວພຽງແຕ່ເປັນຂັບລົດເອົາ
ສື່ໆ ແຕ່ແຮງງານ ຫຼືວ່ານັກຮຽນຈົບມາ ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າໄປເຮັດວຽກຢູ່ໃນຂົງເຂດນີ້ ແລະ
ພາຍຫຼັງ 2021 ໂຄງການຈະສຳເລັດ ແລະແຮງງານຈະມາຄຸ້ມຄອງທາງລົດໄຟ
ປະມານ 3,000 ຄົນອັນນີ້ລັດຖະບານກຽມແນວໃດແລ້ວ.”
ກ່ອນໜ້ານີ້ ທ່ານບຸນທອງ ຈິດມະນີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ຖະແຫຼງໃນໂອກາດ
ທີ່ໄດ້ເດີນທາງໄປກວດກາໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຮ່ວມກັບທ່ານຈ້າວ
ເລີ້ຈີ ປະທານຄະນະກວດກາລະບຽບວິໄນສູນກາງພັກກຄອມມິວນິສຈີນ ທີ່ແຂວງ
ຫຼວງພະບາງ ເມື່ອເດືອນກັນຍາທີ່ຜ່ານມາວ່າ ການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟໄດ້ຄືບໜ້າແລ້ວ
40 ເປີເຊັນ ຂອງແຜນການ ແລະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍັງໄດ້ດຳເນີນໄປຢ່າງຮຽບຮ້ອຍ
ໃນທຸກໆດ້ານອີກດ້ວຍ.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ຄະນະໄກເກ່ຍຂອງໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຍັງຄົງ
ສືບຕໍ່ການເຈລະຈາກັບບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະປະຊາຊົນຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງທີ່
ດິນ ແລະສິ່ງປູກສ້າງຕ່າງໆ ທີ່ຢູ່ໃນເຂດກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟເພື່ອຈະເຮັດຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມ
ກັນກ່ຽວກັບອັດຕາລາຄາເວນຄືນໃຫ້ໄດ້ຢ່າງສົມບູນ ຊຶ່ງໃນປັດຈຸບັນນີ້ ຍັງເຫຼືອ 242
ລາຍທີ່ຍັງບໍ່ສາມາດຕົກລົງກັນໄດ້.
ທາງດ້ານທ່ານປໍທອງ ໂງ້ນພະຈັນ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການກະຊວງໂຍທາທິການ
ແລະຂົນສົ່ງຢືນຢັນວ່າ ຄະນະຄຸ້ມຄອງໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ໄດ້ສົ່ງ
ມອບທີ່ດິນໃຫ້ກັບບໍລິສັດຜູ້ຮັບເໝົາຈາກຈີນໄດ້ແລ້ວ 84 ເປີເຊັນ ຂອງພື້ນທີທັງໝົດ
ຈຶ່ງຍັງເຫຼືອພຽງ 16 ເປີເຊັນເທົ່ານັ້ນ ທີ່ຈະເຈລະຈາຕົກລົງກັບປະຊາຊົນ ແລະສົ່ງມອບ
ທີ່ດິນໃຫ້ບໍລິສັດຈີນຢ່າງຄົບຖ້ວນພາຍໃນທ້າຍປີ 2018 ນີ້.
ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະຊາຊົນລາວຈຳນວນ
4,411 ຄອບຄົວໃນເຂດ 13 ເມືອງຂອງແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ອຸດົມໄຊ ຫຼວງພະບາງ
ວຽງຈັນ ແລະນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍມີທີ່ດິນຖືກກະທົບ 3,832 ເຮັກຕາ ສິ່ງປູກ
ສ້າງ 3,346 ຫຼັງ ຕົ້ນໄມ້ຕ່າງໆ ແລະໄມ້ກິນໝາກຮວມກັນຫຼາຍກວ່າ 9 ແສນຕົ້ນ.
ໂດຍການຊົດເຊີຍທີ່ດິນໃນເຂດແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ອຸດົມໄຊ ແລະຫຼວງພະບາງ ມີ
ຕັ້ງແຕ່ 11,000-80,000 ກີບຕໍ່ຕາແມັດ ສ່ວນທີ່ແຂວງວຽງຈັນ ແລະນະຄອນວຽງ
ຈັນ ຊົດເຊີຍລະຫວ່າງ 15,000-137,000 ກີບຕໍ່ຕາແມັດ.
ທາງດ້ານກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນດ້ານທີ່ດິນ ຫຼື Land Information Working Group
ຊຶ່ງເປັນອົງການທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານໃນລາວລາຍງານວ່າ ການກຳນົດອັດຕາຄ່າ
ຊົດເຊີຍທີ່ດິນ ແລະສິ່ງປູກສ້າງໃຫ້ກັບປະຊາຊົນທີ່ຖືກກະທົບ ຈາກໂຄງການທາງ
ລົດໄຟລາວ-ຈີນນັ້ນ ເປັນການປະເມີນລາຄາທີ່ຕ່ຳກວ່າຄວາມເປັນຈິງເຊັ່ນທີ່ດິນຢູ່
ເຂດເມືອງນາຊາຍທອງ ມີລາຄາສະເລ່ຍສູງເຖິງ 1 ລ້ານ 3 ແສນກີບຕໍ່ຕາແມັດ ຊຶ່ງ
ສູງກວ່າອັດຕາຄ່າຊົດເຊີຍໃນໂຄງການທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ເຖິງ 10 ເທົ່າໂຕ ໂດຍ
ການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ມີກຳນົດແລ້ວເສັດໃນປີ 2021 ຊຶ່ງເປັນການຮ່ວມ
ລົງທຶນໃນມູນຄ່າ 6,000 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ລະຫວ່າງລັດຖະບານລາວກັບຈີນ
ໃນສັດສ່ວນ 30 ເປີເຊັນຕໍ່ 70 ເປີເຊັນຕາມລຳດັບ.
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