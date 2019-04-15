ລັດຖະບານລາວກຳລັງເຈລະຈາກັບທາງການຫວຽດນາມ-ກຳປູເຈຍ-ມາເລເຊຍ ແລະສິງກະໂປ ເພື່ອຂໍໃຫ້ຊື້ກະແສໄຟຟ້າຈາກລາວເພີ້ມຂຶ້ນ. ຫາກແຕ່ວ່າ ການບໍ່ມີສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງສູງກໍຍັງເປັນບັນຫາສຳຄັນ. ຊົງລິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງໃນລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ຫຼື EDL ຢືນຢັນວ່າລັດຖະບານລາວກຳລັງເຈລະຈາ ເພື່ອຂໍໃຫ້ລັດຖະບານຫວຽດນາມ-ກຳປູເຈຍ-ມາເລເຊຍ ແລະສິງກະໂປ ຮັບຊື້ກະແສໄຟຟ້າຈາກລາວໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຫວຽດນາມ ທີ່ໄດ້ຕົກລົງ ຈະຮັບຊື້ພະລັງງານໄຟຟ້າຈາກລາວໃນປະລິມານ 5,000 ເມກາວັດ ນັບແຕ່ປີ 2025 ເປັນຕົ້ນໄປນັ້ນ ກໍຂໍໃຫ້ເພີ້ມຂຶ້ນເປັນລະຫວ່າງ 7,000-9,000 ເມກາວັດ. ສ່ວນມາເລເຊຍ ກໍຂໍໃຫ້ ເພີ້ມຈາກ 300 ເປັນ 500 ເມກາວັດ, ແລະກຳປູເຈຍເພີ້ມຈາກ 200 ເປັນ 500 ເມກາວັດ. ທັງຍັງໄດ້ເຈລະຈາກັບສິງກະໂປ ເພື່ອຂໍໃຫ້ເລັ່ງເຮັດ ຂໍ້ຕົກລົງກັບມາເລເຊຍ ກ່ຽວກັບການເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງສູງ ເຂົ້າດ້ວຍກັນ ເພື່ອທີ່ວ່າ ລາວຈະໄດ້ສົ່ງກະແສໄຟຟ້າ ໄປຂາຍໃຫ້ສິງກະໂປໄດ້ ໂດຍຜ່ານໄທ ແລະມາເລເຊຍ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງທີ່ທັງ 4 ປະເທດ ມີຮ່ວມກັນ ນັບແຕ່ປີ 2017 ເປັນຕົ້ນມາ.
ທາງດ້ານ ທ່ານຄຳມະນີ ອີນທິລາດ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງພະລັງງານ ແລະບໍ່ແຮ່ຢືນຢັນວ່າ ທາງການຫວຽດນາມ ຕ້ອງການທີ່ຈະເລັ່ງການຮັບຊື້ກະແສໄຟຟ້າຈາກລາວ ໃຫ້ໄວຂຶ້ນ ຫາກແຕ່ມີຂໍ້ຈຳກັດ ໃນດ້ານລະບົບສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງງສູງ ທີ່ຍັງບໍ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບລາວ ຈຶ່ງໄດ້ເຈລະຈາກັນ ເພື່ອຕົກລົງໃນລະອຽດຮ່ວມກັນ ຕໍ່ໄປ ໂດຍທີ່ທາງການຫວຽດແລ້ວວ່າ ຈະຮັບຊື້ກະແສໄຟຟ້າຈາກລາວ ທັງພະລັງງານທາງນ້ຳ ແລະພະລັງຄວາມຮ້ອນ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ຄຳມະນີ ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ: “ສຳລັບຫວຽດນາມ ພວກເຮົາກຳລັງເຈລະຈາ ຊຶ່ງຈະມີຢູ່ 8 ຈຸດ ໃນການເຊື່ອມຕໍ່ກັນແລ້ວ ກາໄດ້ມີການເຊັນສັນຍາ ເລື້ອງການຮ່ວມມືພັດທະນາໄຟຟ້າລະຫວ່າງ ລາວກັບຫວຽດນາມ ເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ມີແຕ່ເຈລະຈາເປັນແຕ່ລະໂຄງການ ເປັນແຕ່ລະຈຸດໄປ. ທາງລັດຖະບານຫວຽດນາມ ກໍໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ພວກເຮົາຊາບວ່າ ເພິ່ນຈະຊື້ ຈາກພວກເຮົາ ທັງພະລັງງານທາງນ້ຳ ແລະພະລັງຄວາມຮ້ອນ ເພິ່ນກໍແຈ້ງເປັນລາຄາຂ້ອນຂ້າງລະອຽດ.”
ທາງດ້ານທ່ານ ຕີ ໂນຣິນ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການກະຊວງພະລັງງານ ແລະບໍ່ແຮ່ຂອງກຳປູເຈຍ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ລັດຖະບານກຳປູເຈຍ ຈະຊື້ພະລັງງານໄຟຟ້າ 200 ເມກາວັດ ຈາກເຂື່ອນໄຟຟ້າ ດອນສະໂຮງ ນັບແຕ່ປີ 2019-2021 ເພື່ອເປັນການຫລຸດຜ່ອນບັນຫາ ຂາດແຄນພະລັງງານໄຟຟ້າໃນກຳປູເຈຍ ທັງຍັງ ຈະມີການ ພິຈາລະນາ ຮັບຊື້ໄຟຟ້າຈາກລາວເພີ້ມຂຶ້ນອີກ ຖ້າຫາກວ່າ ຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານໄຟຟ້າໃນກຳປູເຈຍ ເພີ້ມຂຶ້ນ.
ສ່ວນທ່ານ ສະໜັ່ນ ສີພາພົມມະຈັນ, ເຈົ້າເມືອງ ເມືອງໂຂງ, ແຂວງຈຳປາສັກ ຖະແຫລງ
ວ່າການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າດອນສະໂຮງ ໃນເຂດສີ່ພັນດອນ-ຄອນພະເພັງຈະແລ້ວເສັດ
ພາຍໃນເດືອນມິຖຸນາ 2019 ແລະຈະເລີ້ມການຜະລິດກະແສໄຟຟ້າ ເພື່ອຕອບສະໜອງ
ການຊົມໃຊ້ໃນແຂວງຈຳປາສັກ ແລະສົ່ງອອກໄຟກຳປູເຈຍ ຫວຽດນາມ ແລະໄທ ນັບ
ຈາກທ້າຍປີ 2019 ນີ້ເປັນຕົ້ນໄຟ ໂດຍມີສັນຍາສຳປະທານ ເປັນໄລຍະເວລາເຖິງ 25 ປີ.
ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າດອນສະໂຮງມີກຳລັງຕິດຕັ້ງ 260 ເມກາວັດ ໂດຍຈະສາມາດ
ຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າໄດ້ ໃນປະລິມານ 2,000 ລ້ານກິໂລວັດ/ໂມງຕໍ່ປີ ທີ່ລົງທຶນ ໂດຍ
ກຸ່ມບໍລິສັດ Mega First Berhad ຈາກມາເລເຊຍ ມີມູນຄ່າການລົງທຶນລວມ 500 ລ້ານ
ໂດລາ ໂດຍພະລັງງານໄຟຟ້າທີ່ຜະລິດໄດ້ ສ່ວນຫຼາຍຈະຕອບສະໜອງໃຫ້ກັບ ເຂດ
ເສດຖະກິດ ໃໝ່ສີ່ພັນດອນ ໃນເຂດເມືອງໂຂງ ຊຶ່ງເປັນໂຄງການລົງທຶນຂະໜາດໃຫຍ່
ທີ່ມີພື້ນທີ່ສຳປະທານ 9,800 ເຮັກຕາ ແລະຈະຕ້ອງໃຊ້ເງິນທຶນລວມເຖິງ 10,000 ລ້ານ
ໂດລາ ເພື່ອພັດທະນາ ເປັນເຂດທ່ອງທ່ຽວທຳມະຊາດ ແລະວັດທະນະທຳ ທີ່ມີສິ່ງອຳ
ນວຍຄວາມສະດວກຢ່າງຄົບວົງຈອນ ພາຍໃຕ້ເປົ້າໝາຍ ທີ່ຈະດຶງດູດເອົາ ນັກທ່ອງທ່ຽວ
ຕ່າງຊາດໃຫ້ໄດ້ເຖິງ 15 ລ້ານຄົນຕໍ່ປີ
ປັດຈຸບັນ ສປປ ລາວ ມີແຫລ່ງຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າ 61 ແຫ່ງ ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງລວມ
ກວ່າ 7,200 ເມກາວັດ ແລະສາມາດຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 37,000
ລ້ານ ກິໂລວັດ/ໂມງຕໍ່ປີ ຊຶ່ງເປັນພະລັງງານ ທີ່ຜະລິດທັງຈາກເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງງານ
ຖ່ານລິກໄນຕ໌ ພະລັງງານແສງອາທິດ ແລະຊີວະມວນ ຕາມລຳດັບ. ທາງດ້ານທະນາ
ຄານ ພັດທະນາເອເຊຍ (ADB) ລາຍງານວ່າ ການຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າຂອງລາວ
ໃນປີ 2018 ໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວເພີ້ມສູງຂຶ້ນ ໃນອັດຕາສະເລ່ຍ 7.5 ເປີເຊັນທຽບໃສ່ປີ
2017 ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ການສົ່ງອອກ ພະລັງງານໄຟຟ້າຂອງລາວ ຍັງສືບຕໍ່ເພີ້ມສູງຂຶ້ນ ໂດຍ
ສະເພາະແມ່ນການສົ່ງພະລັງງານໄຟຟ້າ ໄປຂາຍໃຫ້ໄທໄດ້ປັບຕົວສູງຂຶ້ນເຖິງ 23 ເປີ
ເຊັນ.
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