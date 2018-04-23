ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ສະພາປະຊາຊົນ ຂັ້ນແຂວງ ເພື່ອປັບປຸງ ວຽກງານ ການກວດສອບ ໃນທຸກໆຂັ້ນ

ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ຈະຂະຫຍາຍວຽກງານການກວດສອບ ການປະຕິບັດ ໜ້າທີ່ທຸດຈະລິດ ຂອງບັນດາພະນັກງານລັດທຸລະດັບຊັ້ນດ້ວຍການຮ່ວມມືກັບສະພາ
ປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ໃນທົ່ວປະເທດ.
ທ່ານນາງວຽງທອງ ສີພັນດອນ ປະທານອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ຖະແຫລງວ່າ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານກວດສອບມີປະສິດທິພາບສູງຂຶ້ນ ແລະສາມາດດໍາເນີນການກວດສອບ ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ຂອງບັນດາພະນັກງານທຸກລະດັບ ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງນັ້ນ ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ຈະໄດ້ຂະຫຍາຍ ການຮ່ວມມື ກັບສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງຢ່າງໃກ້ຊິດ ໂດຍມອບໝາຍໃຫ້ເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດປະຈໍາ 3 ພາກ ຄື ພາກເໜືອ, ພາກກາງ ແລະພາກໃຕ້ ດັ່ງທີ່ທ່ານນາງວຽງທອງ ສີພັນດອນ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ
“ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ໄດ້ຊີ້ນໍາການກວດສອບປະຈໍາ 3 ພາກໃນການຜັນຂະ
ຫຍາຍມະຕິ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ 8 ໂດຍກະໄດ້ມີທິດແນະນໍາໃຫ້ອົງການ
ກວດສອບປະຈໍາພາກຄົ້ນຄວ້າ ສ້າງນິຕິກໍາ ແລະກົນໄກປະສານງານຮ່ວມກັນລະ
ຫວ່າງ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ກັບອົງການກວດສອບປະຈໍາພາກ ເພື່ອຮັບປະ
ກັນໃຫ້ແກ່ການຕິດຕາມ ກວດກາ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ບັນດາການຈັດຕັ້ງທ້ອງຖິ່ນ, ປັບປຸງ
ແກ້ໄຂຂໍ້ຄົງຄ້າງ.”
ທັງນີ້ອົງການກວດກາລັດຖະບານລາຍງານວ່າ ໄດ້ກວດພົບໂຄງການອກແຜນຂອງ
ລັດຖະບານໃນສົກປີ 2017 ຈຳນວນ 285 ໂຄງການທີ່ມີມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 4,483 ຕື້
ກີບທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບໍ່ເປັນໄປຕາມລະບຽບກົດໝາຍດ້ານງົບປະມານ ແລະ ບໍ່
ຜ່ານການຮັບຮອງຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ໂດຍບໍ່ລວມເຖິງການເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກ
ການລັກລອບຂົນໄມ້ໄປຕ່າງປະເທດຫຼາຍກວ່າ 2,407 ຕື້ກີບໃນປີ 2015-2016 ຊຶ່ງ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຄືແນວນີ້ຕ້ອງມີການຮ່ວມມືກັນຢ່າງເປັນຂະບວນການທັງ
ພາກສ່ວນທີ່ເປັນພະນັກງານລັດ, ເອກະຊົນລາວ ແລະ ນັກທຸລະກິດຕ່າງຊາດທີ່ລົງ
ທຶນໃນລາວ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດການເສຍຫາຍ ແລະລັດຖະບານລາວ ຕ້ອງສູນເສຍລາຍ
ຮັບໄປໃນແຕ່ລະປີ.
ທາງດ້ານຄະນະກວດກາສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະ
ຕິບັດວຽກງານກວດກາພາຍໃນພັກໃນຕະຫຼອດປີ 2017 ຜ່ານມາວ່າໄດ້ກວດພົບການ
ທຸຈະລິດຄໍຣັບຊັ້ນ 146 ກໍລະນີ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຫຼາຍກວ່າ 593 ຕື້ກີບ
ກັບ 5.53 ລ້ານບາດ, 4.67 ລ້ານໂດລາ ແລະ 20 ລ້ານກວ່າດົງ ໂດຍມີຜູ້ຕ້ອງຫາທັງ
ໝົດ 994 ຄົນ ໃນນີ້ເປັນພະນັກງານລັດ 908 ຄົນ ແລະ ຜູ້ປະກອບກິດຈະການເອ
ກະຊົນ 86 ຄົນຊຶ່ງໃນປັດຈຸບັນກຳລັງດຳເນີນການກວດກາ 420 ຄົນ ແລະ ປະຕິບັດ
ວິໄນດ້ານບໍລິຫານແລ້ວ 414 ຄົນ, ກຳລັງດຳເນີນຄະດີ 84 ຄົນ, ສະຫຼຸບຄະດີສົ່ງໄອ
ຍະການປະຊາຊົນໄປແລ້ວ 62 ຄົນ ຈຶ່ງມີພຽງ 14 ຄົນເທົ່ານັ້ນທີ່ຖືກສານປະຊາຊົນ
ລາວ ຕັດສິນໃຫ້ຂັງຄຸກ ຫາກແຕ່ວ່າ ກໍສາມາດເກັບກູ້ເງິນມາໄດ້ 357 ກວ່າຕື້ກີບ ກັບ 956,500 ບາດ, 1 ລ້ານ 210 ພັນໂດລາ ແລະ 20 ລ້ານດົງ.
ພ້ອມກັນນີ້ ໃນຊ່ວງ 10 ປີທີ່ຜ່ານມາສູນກາງພັກໄດ້ລົງໂທດຕໍ່ການຈັດຕັ້ງ ແລະສະມາ
ຊິກພັກ ທີ່ມີການລະເມີດກົດລະບຽບຂອງພັກດ້ວຍການຍຸບການຈັດຕັ້ງພັກໃນ 4 ຮາກຖານ, ສະມາຊິກພັກຖືກວິໄນ 2,723 ສະຫາຍ, ເອົາອອກຈາກພັກ 1,440 ສະ
ຫາຍ, ແລະໃຫ້ອອກຈາກຕໍາແໜ່ງ ໃນວົງການລັດຖະບານ 960 ຄົນ ທີ່ກະທຳການລະ
ເມີດລະບຽບກົດໝາຍ ແລະກໍ່ຜົນເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຊັບສິນລັດເຖິງ 5,113 ຕື້ກວ່າກີບ.
ສ່ວນອົງການເພື່ອຄວາມໂປ່ງໃສສາກົນ (Transparency International) ສະເໜີ
ລາຍງານສະພາບການສໍ້ລາດບັງຫຼວງໃນ 180 ປະເທດທົ່ວໂລກປະຈຳປີ 2017 ເມື່ອ
ບໍ່ນານມານີ້ ໂດຍໄດ້ຈັດໃຫ້ ສປປ ລາວ ຢູ່ອັນດັບທີ 135 ດ້ວຍລະດັບຂອງຄວາມໄວ້
ວາງໃຈທີ່ບັນດານັກລົງທຶນຊາວຕ່າງຊາດມີຕໍ່ຄວາມໂປ່ງໃສໃນການບໍລິຫານງານ
ຂອງລັດຖະບານ ລາວ ທີ່ 29 ຄະແນນຈາກ 100 ຄະແນນເຕັມ ຊຶ່ງເປັນລະດັບຄວາມ
ໄວ້ວາງໃຈທີ່ຫຼຸດລົງຈາກ 30 ຄະແນນໃນປີ 2016 ໂດຍມີສາເຫດມາຈາກການປາບ
ປາມການສໍ້ລາດບັງຫຼວງທີ່ມີປະສິດທິພາບຕໍ່າ ແລະ ຍັງບໍ່ທົ່ວເຖິງໃນທົ່ວປະເທດ ດັ່ງ
ຈະເຫັນໄດ້ຈາກການປະຕິບັດຄຳສັ່ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີເລກທີ 15/ນຍ ທີ່ວ່າດ້ວຍ
ການຫ້າມສົ່ງອອກໄມ້ທ່ອນຢ່າງເດັດຂາດ ແຕ່ກໍຍັງປາກົດວ່າມີການລັກລອບຂົນສົ່ງ
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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