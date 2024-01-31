ທຸລະກິດພາກບໍລິການໃນລາວ ຕ້ອງການທຶນຈາກລັດຖະບານ ສຳລັບນຳໃຊ້ໃນການປັບປຸງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ເພື່ອຮອງຮັບ ປີທ່ອງທ່ຽວ 2024

ທຸລະກິດພາກບໍລິການໃນລາວ ຕ້ອງການເງິນທຶນສະໜັບສະໜຸນຈາກລັດຖະບານ ສຳລັບນຳໃຊ້ໃນການປັບປຸງພື້ນຖານໂຄງລ່າງກັບສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ ເພື່ອຮອງຮັບຊາວຕ່າງຊາດໃນປີ ທ່ອງທ່ຽວ 2024 ຊຶ່ງ ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ.
ນັກທຸລະກິດລາວໃນພາກບໍລິການແລະທ່ອງທ່ຽວ ໃຫ້ທັດສະນະວ່າ ການທີ່ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ຕັ້ງເປົ້າໝາຍທີ່ຈະດຶງດູດເອົານັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຕ່າງຊາດໃຫ້ໄດ້ 4 ລ້ານ 6 ແສນຄົນ ເພື່ອທີ່ຈະສ້າງລາຍຮັບໃນພາກທຸລະກິດບໍລິການໃຫ້ໄດ້ 700 ລ້ານໂດລາ ໃນຕະຫຼອດປີທ່ອງທ່ຽວລາວ 2024 ຈະບໍ່ສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍໄດ້ເລີຍ ຖ້າຫາກວ່າ ບໍ່ມີງົບປະມານສຳລັບນຳໃຊ້ ໃນການພັດທະນາປັບປຸງ ສິ່ງອຳ ນວຍຄວາມສະດວງຕ່າງໆທີ່ຊຸດໂຊມຢ່າງໜັກໃນປັດຈຸບັນນີ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເສັ້ນທາງຄົມມະນາຄົມ-ຂົນສົ່ງແລະລະບົບພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ ແລະຢູ່ໃນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆນັ້ນ ກໍຄື ພາກສ່ວນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການປັບປຸງຢ່າງຮີບດ່ວນທີ່ສຸດ ແຕ່ວ່າ ກໍຍັງບໍ່ປາກົດມີການສະໜັບສະໜຸນດ້ານງົບປະມານຈາກລັດຖະບານແຕ່ຢ່າງໃດ ທັງຍັງຂາດການໂຄສະນາປີການທ່ອງທ່ຽວລາວ ໃນຕ່າງປະເທດອີກດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ນັກທຸລະກິດລາວ ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ:
“ໃນຂົງເຂດງົບປະມານແຫ່ງລັດຫັ້ນ ຍັງບໍ່ທັນວາງງົບປະມານຊັດເຈນເທື່ອ ເລື້ອງກ່ຽວກັບປີທ່ອງທ່ຽວ ເຮົານີ້ ພວກເຮົາເຮັດຫຍັງແນ່? ໃນງົບປະມານປີ 2024 ວ່າເຮົາສິເຮັດອີຫຍັງ? ເພາະເປົ້າເຮົານີ້ແມ່ນຈາກ 2 ລ້ານຄົນນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າ ເປັນ 4-5 ລ້ານຄົນ ເຮົາມີແຕ່ເປົ້າລາຍຮັບເທົ່ານັ້ນບໍ່? ເຮົາບໍ່ມີເປົ້າລາຍຈ່າຍບໍ່? ບໍ່ມີເຮັດການໂຄສະນາ-ເຮັດສື່ໂຄສະນາຕ່າງໆຢູ່ເຂດອ້ອມ-ແອ້ມປະເທດບໍ່? ແລ້ວຄວາມພ້ອມເຮົາເດ້ ຄົນເຮົາມັນສິມີຢູ່ໃສ? ເພາະວ່າ ການທ່ອງທ່ຽວນີ້ ແມ່ນແຫລ່ງໃຊ້ຄົນເປັນຫລັກ ການບໍລິການ ຮ້ານຄ້າຮ້ານອາຫານ ໂຮງແຮມ ຊຶ່ງໃຊ້ຄົນໝົດ.”
ທັງນີ້ ການລະບາດໄວຣັສໂຄວິດ-19 ໃນຊ່ວງປີ 2020-2022 ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ທຸລະກິດບໍລິການ ແລະທ່ອງທ່ຽວໃນລາວຢ່າງໜັກໜ່ວງ ໂດຍເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວໄດ້ຢຸດກິດຈະການເກືອບທັງໝົດ ແລະໄດ້ເລີກຈ້າງແຮງງານເກືອບທັງໝົດເຊັ່ນກັນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດບໍລິການ ແລະທ່ອງທ່ຽວໃນລາວ ຕ້ອງປະເຊີນກັບບັນຫາຂາດແຄນບຸກຄະລາກອນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນໄລຍະຜ່ານມາ ຫາກແຕ່ບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ ກໍຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂໃຫ້ກັບຄືນສູ່ສະພາວະທີ່ເປັນປົກກະຕິໄດ້ເລີຍ ເຊັ່ນດຽວກັບການຈັດກຽມຄວາມພ້ອມດ້ານການຈັດງານເທດສະການແລະກິດຈະ ກຳຕ່າງໆ ທັງໃນລະດັບຊາດແລະລະດັບແຂວງນັ້ນ ກໍຍັງປະເຊີນກັບບັນຫາຂາດແຄນດ້ານງົບປະມສານຢ່າງໜັກໜ່ວງໃນເວລານີ້.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ລັດຖະບານລາວ ກໍຄາດຫວັງວ່າ ຈະໄດ້ຮັບການຊ່ອຍເຫຼືອຈາກປະເທດເພື່ອນມິດໃນມໍ່ໆນີ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຊ່ອຍເຫຼືອຈາກລັດຖະບານຈີນ ທີ່ເປັນຫຸ້ນສ່ວນຍຸດທະສາດ ການພັດທະນາຢ່າງຮອບດ້ານກັບລາວນັ້ນ ທັງຍັງເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຈະເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານລາວ ສາມາດທີ່ຈະບັນລຸເປົ້າໝາຍໃນປີທ່ອງທ່ຽວ 2024 ແລະຈະມີສ່ວນຢ່າງສຳຄັນໃນການເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດລາວ ມີການຂະຫຍາຍຕົວ ເພີ້ມຂຶ້ນດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ ທ່ານບຸນເຫຼືອ ສິນໄຊວໍລະວົງ ຜູ້ວ່າການທະນະຄານແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ:
“ພວກເຮົາຍັງເຫັນວ່າ ສະພາບພາຍໃນ ຍັງມີປັດໄຈທີ່ເປັນທ່າແຮງ ຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດເຕີບໂຕສູງກວ່າ 4.5 ເປີເຊັນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການເປີດປະເທດ ຈະຊ່ວຍດຶງດູດເອົານັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາເພີ້ມຂຶ້ນ ການປັບປຸງລະດັບການຂົນສົ່ງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ລະບົບ ໂລຈິສຕິກ (Logistic) ຊຶ່ງໄດ້ມີການແກ້ໄຂເຮັດໃຫ້ມີການບໍລິການໄດ້ຄ່ອງຕົວ ແລະຈຳນວນເພີ້ມຂຶ້ນ ຊຶ່ງປັດໄຈເຫຼົ່ານີ້ ຈະຊ່ວຍດູດເງິນຕາເຂົ້າສູ່ລະບົບເສດຖະກິດໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.”
ສ່ວນເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງໃນກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ-ວັດທະນະທຳແລະທ່ອງທ່ຽວ ຢືນຢັນວ່າ ລັດຖະບານລາວ ຈະເລັ່ງດຳເນີນການພັດທະນາທຸລະກິດບໍລິການແລະທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ໄດ້ລະດັບມາດຕະຖານສາກົນໃຫ້ໄວທີ່ສຸດ ເພາະຄາດຫວັງວ່າ ນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຕ່າງຊາດ ຈະເດີນທາງມາລາວຫຼາຍຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະພາຍຫຼັງຈາກທີ່ສາມາດຄວບຄຸມການລະບາດໄວຣັສໂຄວິດ-19 ໄດ້ຢ່າງຄັກແນ່ແລ້ວ ທັງຍັງໄດ້ເປີດການແລ່ນລົດໄຟໄດ້ໃນຕະຫຼອດເສັ້ນທາງນະຄອນວຽງຈັນ-ເມືອງຄຸນໝິງ ນັບແຕ່ວັນທີ 13 ເມສາ 2023 ເປັນຕົ້ນມາແລ້ວນັ້ນ ຍ່ອມຈະຕ້ອງຈັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດຜູ້ນຳອາຊຽນແລະກອງປະຊຸມລະດັບລັດຖະມົນຕີ ລວມເຖິງກິດ ຈະກຳຕ່າງໆໃນຕະຫຼອດປີ 2024 ດ້ວຍແລ້ວ ກໍລ້ວນແຕ່ເປັນປັດໄຈບວກສຳລັບ ປີທ່ອງທ່ຽວລາວ 2024 ອີກດ້ວຍ.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ການລະບາດໄວຣັສໂຄວິດ-19 ໃນຊ່ວງປີ 2020-2022 ນັ້ນ ກໍໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບເຮັດໃຫ້ພາກທຸລະກິດບໍລິການແລະທ່ອງທ່ຽວໃນລາວ ຕ້ອງສູຍເສຍລາຍຮັບເກີນກວ່າ 700 ລ້ານຕໍ່ປີ ທັງຍັງເຮັດໃຫ້ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຈຳນວນຫຼາຍຕ້ອງຂໍເລື່ອນຊຳລະໜີ້ໃຫ້ກັບທະນາຄານເປັນເວລາເຖິງ 3 ປີຕິດຕໍ່ກັນ ແລະມີການເລີກຈ້າງແຮງງານໃນລາວ ຫຼາຍກວ່າ 6 ແສນຄົນ ຊຶ່ງແຮງງານລາວ ຈຳ ນວນດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ເດີນທາງໄປເຮັດວຽກໃນໄທ ນັບແຕ່ເກີດວິກິດການທາງເສດ ຖະກິດໃນລາວ ເມື່ອປີ 2021 ເປັນຕົ້ນມາແລ້ວ.
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