ກຳລັງປ້ອງກັນ ຄວາມສະຫງົບໃນ ລາວ ເຂັ້ມງວດກວດກາ ການສັນຈອນໄປມາ ຂອງປະຊາຊົນ ໃນທົ່ວປະເທດ

ກຳລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບໃນ ລາວ ເຂັ້ມງວດກວດກາການສັນຈອນໄປມາຂອງປະຊາຊົນ ລາວ ໃນທົ່ວປະເທດ ແລະ ກັກບໍລິເວນແຮງງານ ລາວ ທຸກຄົນເພື່ອສະກັດກັ້ນການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19.
ພົນຈັດຕະວາ ສຸວັນນີ ສີພາບມີໄຊ ຮອງຫົວໜ້າກົມໃຫຍ່ການເມືອງ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະ ຫງົບພາຍໃນຢືນຢັນວ່າ ການກວດກາ ແລະ ຄວບຄຸມການເດີນທາງສັນຈອນໄປມາຂອງປະຊາຊົນ ລາວ ແລະ ຊາວຕ່າງຊາດໃນ ລາວ ຍັງຈະດຳເນີນການຕໍ່ໄປຢ່າງເຂັ້ມງວດໃນທົ່ວປະເທດ ໂດຍຈະບໍ່ຍອມອະນຸຍາດໃຫ້ມີການເດີນທາງຂ້າມເຂດທັງໃນຂັ້ນບ້ານ, ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ແຂວງຢ່າງເດັດຂາດ ຖ້າມຫາກວ່າບໍ່ມີເຫດອັນຄວນ ສ່ວນແຮງງານ ລາວ ທີ່ເດີນທາງກັບຄືນມາຈາກປະເທດ ໄທ ທີ່ຕາມດ່ານຊາຍແດນຕ່າງໆນັ້ນກໍຈະຕ້ອງສົ່ງຕົວໄປກັກບໍລິເວນຢູ່ໃນສະຖານທີ່ກຳນົດໃນແຕ່ລະເມືອງ ຫຼື ແຂວງ ໂດຍບໍ່ມີການຍົກເວັ້ນໃນທຸກກໍລະນີ ດັ່ງທີ່ພົນຈັດຕະວາ ສຸວັນນີ ໄດ້ຖະແຫຼງຢືນ ຢັນວ່າ
“ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບໄດ້ສົມທົບກັບກະຊວງປ້ອງກັນຊາດ ກັບຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງຈັດຕັ້ງກວດກາຢູ່ລະຫວ່າງຊາຍແດນແຂວງຕໍ່ແຂວງ, ເມືອງຕໍ່ເມືອງ ແລະ ບ້ານຕໍ່ບ້ານຢ່າງເຂັ້ມງວດ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງການສັນຈອນໄປມາຂອງພົນລະເມືອງ ລາວ ແລະ ຕ່າງປະເທດຖ້າເຫັນວ່າຜູ້ໃດທີ່ການເຄື່ອນໄຫວໄປມາບໍ່ມີຄວາມຈຳເປັນ ພວກເຮົາກໍຢຸດບໍ່ໃຫ້ມີການເຄື່ອນໄຫວຕໍ່ ໃຫ້ກັບຄືນເມືອບ້ານ, ພວກເຮົາໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການກວດກາຄຸ້ມຄອງແຮງງານ ລາວ ທີ່ກັບມາຈາກ ໄທ ພວກເຮົາໄດ້ເອົາເຂົ້າສູນເພື່ອກັກບໍລິເວນທີ່ກຳນົດໄວ້ຢູ່ຂອງແຕ່ລະແຂວງ.”
ສ່ວນທ່ານ ພູທອນ ເມືອງປາກ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຖະແຫຼງວ່າຈາກທ້າຍເດືອນມີນາ 2020 ເປັນຕົ້ນມາ ຄະນະສະເພາະກິດເພື່ອປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການລະ ບາດຂອງເຊື້ອໄວຣັສ COVID-19 ຂອງລັດຖະບານ ລາວ ໄດ້ດຳເນີນມາດຕະການກັກກັນບໍລິເວນປະຊາຊົນ ລາວ ຈຳນວນທັງໝົດ 113,404 ຄົນໃນນີ້ແບ່ງເປັນ 68,534 ຄົນທີ່ຢູ່ໃນສະຖານກັກກັນຂອງລັດຖະບານທີ່ມີຢູ່ທັງໝົດ 2,142 ແຫ່ງໃນທົ່ວປະເທດ. ສ່ວນອີກ 44,870 ຄົນນັ້ນໄດ້ອະນຸ ຍາດໃຫ້ກັກຕົວຢູ່ເຮືອນຂອງແຕ່ລະຄົນ ໂດຍມີພະນັກງານຂອງຄະນະສະເພາະກິດທີ່ເປັນຜູ້ດູແລ ແລະ ກວດກາສຸຂະພາບຢ່າງໃກ້ຊິດ.
ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ກໍປາກົດວ່າມີແຮງງານ ລາວ ທີ່ຖືກກັກບໍລິເວນຄົບກຳນົດ 14 ວັນແລ້ວ 104,626 ຄົນ ແລະ ບໍ່ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອໄວຣັສ COVID-19 ແຕ່ຢ່າງໃດ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຍັງເຫຼືອ 8,778 ຄົນທີ່ຕ້ອງກັກບໍລິເວນຕໍ່ໄປຈົນກວ່າຈະຄົບກຳນົດ 14 ວັນ ສ່ວນໃນຈຳນວນຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອ COVID-19 ທັງ 19 ຄົນໃນ ລາວ ນັ້ນ ກໍເປັນການກວດຈາກກໍລະນີສົງໄສພຽງ 1,461 ກໍລະນີເທົ່ານັ້ນໃນຊ່ວງເດືອນມັງກອນ-ວັນທີ 22 ເມສາ 2020 ແລະ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະເປັນຕິດເຊື້ອໃນລະດັບຕໍ່າກໍຕາມ ຫາກແຕ່ກໍຍັງຖືເປັນສະພາບທີ່ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຍັງຈະມີຄົນ ລາວ ຕິດເຊື້ອໄວຣັສ COVID-19 ເພີ່ມ ຂຶ້ນໄດ້ອີກ ເນື່ອງຈາກວ່າຍັງມີແຮງງານ ລາວ ເດີນທາງກັບຈາກ ໄທ ທຸກມື້ໃນປັດຈຸບັນນີ້.
ດັ່ງນັ້ນເພື່ອປ້ອງກັນບັນຫາດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຈຶ່ງຂະຫຍາຍຄຳສັ່ງທີ່ເດີມມີຜົນບັງຄັບໃນຊ່ວງວັນທີ 1-19 ເມສາ 2020 ອອກໄປເຖິງວັນທີ 3 ພຶດສະພາ 2020 ໂດຍຫ້າມປະຊາຊົນອອກຈາກເຮືອນ ຫ້າມເດີນທາງຂ້າມແຂວງ ຫ້າມຈັດງານທີ່ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເກີນກວ່າ 10 ຄົນ ຫ້າມກັກຕຸນ ແລະ ຂຶ້ນລາຄາສິນຄ້າ, ຫ້າມນຳສະເໜີຂ່າວປອມ, ໃຫ້ພະນັກງານລັດເຮັດວຽກຢູ່ເຮືອນ, ໃຫ້ປິດສະຖານບັນເທີງ, ຕະຫຼາດກາງຄືນ, ໂຮງງານ ແລະ ໂຄງການກໍ່ສ້າງຂະໜາດໃຫຍ່ເຊັ່ນ ການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ແລະ ການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ ໃຫ້ປິດດ່ານຊາຍແດນທັງໝົດ ແຕ່ກໍໃຫ້ຍົກເວັ້ນກໍລະນີທີ່ຈຳເປັນ ເຊັ່ນໃຫ້ເປີດທະນາຄານ, ຕະຫຼາດຮຸ້ນ, ໂຮງໝໍ, ຮ້ານຂາຍຢາ, ໜ່ວຍກູ້ໄພ,ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າໃນ ລາວ ແລະ ລະຫວ່າງປະເທດ ແລະ ບໍລິການສາທາລະນະຕ່າງໆເຊັ່ນໄຟຟ້າ, ນໍ້າປະປາເປັນຕົ້ນ.
ສ່ວນໃນການຮັບມືກັບບັນຫາການລະບາດຂອງເຊື້ອ COVID-19 ຄະນະສະເພາະກິດເພື່ອປ້ອງ ກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດຂອງ COVID-19 ກໍໄດ້ກຳນົດໃຫ້ໂຮງໝໍມິດຕະພາບ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນເປັນສູນກາງໃນການຮັກສາຜູ້ຕິດເຊື້ອ COVID-19 ໂດຍນຳໃຊ້ອາຄານຫຼັງໃໝ່ຮອງຮັບຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອ COVID-19 ເພາະວ່າມີບຸກຄະລາກອນ ແລະ ເຄື່ອງມືທາງການແພດທີ່ທັນສະໄໝທີ່ສຸດໃນ ລາວ ແຕ່ກໍສາມາດຮອງຮັບຄົນປ່ວຍໄດ້ພຽງ 300 ຄົນ ເພາະສະນັ້ນ ຄະນະສະເພາະກິດຈຶ່ງໄດ້ຕຽມໂຮງໝໍ 103, ໂຮງໝໍເສດຖາທິລາດ, ໂຮງໝໍມະໂຫສົດ, ໂຮງໝໍແຂວງ ແລະ ເມືອງໄວ້ຮອງຮັບ ໃນຂະນະທີ່ມີຈຳນວນຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອໄວຣັສ COVID-19 ໃນ ລາວ ເກີນກວ່າ 300 ຄົນນັ້ນເອງ.
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