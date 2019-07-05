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ທາງ​ການ​ຕຳຫຼວດ ລາວ ແລະ ຈີນ ເສີມ​ສ້າງ​ການ​ຮ່ວມ​ມື ໃນ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ ແລະ ປາບ​ປາມ​ ອາ​ຊະ​ຍາ​ກອນ​ ຂ້າມ​ຊາດ

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ ໄທ ຈັບ​ຜູ້​ຮ້າຍ​ລັກ​ລອບ​ຕັດ​ໄມ້​ສົ່ງ​ຂາຍ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ທາງ​ການ​ຕຳຫຼວດ ລາວ ແລະ ຈີນ ເສີມ​ສ້າງ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ຢ່າງ​ໃກ້​ຊິດ​ເຂົ້າ
ໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ປາບປາມອາຊະຍາກອນຂ້າມຊາດ 10 ປະເພດທີ່ກຳລັງເປັນ
ບັນຫາໃຫຍ່ໃນພາກພື້ນ.

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ຟັງ​ລາຍ​ງານ ທາງ​ການ​ຕຳຫຼວດ ລາວ ແລະ ຈີນ ເສີມ​ສ້າງ​ການ​ຮ່ວມ​ມື ໃນ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ ແລະ ປາບ​ປາມ​ ອາ​ຊະ​ຍາ​ກອນ​ ຂ້າມ​ຊາດ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ພົນ​ຈັດ​ຕະ​ວາ ບຸນ​ຊູ ນາມ​ມະ​ຈັກ ອຳ​ນວຍ​ການ​ວິ​ທະ​ຍາ​ການ​ຕຳ​ຫຼວດ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ລາວ
ຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງຕຳຫຼວດ ລາວ ແລະ ຈີນ ໄດ້ຮັບການເສີມ
ສ້າງຢ່າງໃກ້ຊິດ ແລະ ແຂງແຮງເພີ່ມຂຶ້ນນັບມື້ ໂດຍການຮ່ວມມືດັ່ງກ່າວນີ້ ບໍ່ໄດ້ຈຳ
ກັດຢູ່ສະເພາະສອງປະເທດເທົ່ານັ້ນ ຫາກແຕ່ຍັງໄດ້ກວມເອົາທັງພາກພື້ນເອເຊຍຕາ
ເວັນອອກສຽງໃຕ້ ຫຼື ປະເທດສະມາຊິກຂອງ ອາຊຽນ ທັງ 10 ປະເທດອີກດ້ວຍ. ທັງ
ນີ້ໂດຍມຸ່ງຄວາມສຳຄັນໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ປາບປາມອາຊະຍາກຳຂ້າມຊາດ 10
ປະເພດທີ່ກຳລັງເປັນບັນຫາໃຫຍ່ໃນພາກພື້ນ ດັ່ງທີ່ພົນຈັດຕະວາ ບຸນຊູ ໄດ້ໃຫ້ການ
ຢືນຢັນໃນໂອກາດກອງປະຊຸມຮ່ວມລະຫວ່າງຕຳຫຼວດ ອາຊຽນ ກັບ ຈີນ ຄັ້ງທີ 3 ທີ່
ທາງການ ລາວ ເປັນເຈົ້າພາບທີ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ເມື່ອບໍ່ນານມານີ້ວ່າ

"ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ອຳ​ນວຍ​ການ​ວິ​ທະ​ຍາ​ການ​ຕຳຫຼວດ ຈີນ-ອາ​ຊຽນ ເປັນ​ກົນ​ໄກ​ນຶ່ງ​ທີ່​ມີ​ປະ
ສິດທິພາບໃນການຮ່ວມມືຕ້ານອາຊະຍາກຳຂ້າມຊາດ ແລະ ການສ້າງຄວາມພ້ອມໃນ
ການແກ້ໄຂບັນຫາອາຊະຍາກຳ 10 ປະເພດ ເຊັ່ນການກໍ່ການຮ້າຍ, ອາຊະຍາກຳທາງ
ເສດຖະກິດ, ການຄ້າມະນຸດ, ການຄ້າຂາຍຢາເສບຕິດ, ການປອມແປງເອກະສານ,
ການລັກລອບເຂົ້າເມືອງ, ການຄ້າອາວຸດ, ການໂຈນລະກຳທາງທະເລ, ອາຊະຍາກຳ
ທາງຄອມພິວເຕີ ແລະ ການຄ້າຂາຍສັດປ່າ-ໄມ້ຫວງຫ້າມທີ່ຜິດກົດໝາຍ."

ທາງ​ດ້ານ​ທ່ານ ສິ​ຣິນ​ຍາ ສິ​ທິ​ໄຊ ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ ແລະ ປາບ​
ປາມຢາເສບຕິດແຫ່ງຊາດ ໄທ ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ການຮ່ວມມືໃນການປາບປາມຢາ
ເສບຕິດລະຫວ່າງ ລາວ, ມຽນມາ, ໄທ, ກຳປູເຈຍ, ຫວຽດນາມ ແລະ ຈີນ ພາຍໃຕ້
ການປະຕິບັດການແມ່ນ້ຳຂອງປອດໄພຈາກບັນຫາຢາເສບຕິດ ທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ຮ່ວມກັນ ໃນໄລຍະ 5 ປີທີ່ຜ່ານມາ ເຮັດໃຫ້ສາມາດປາບປາມການຄ້າຢາເສບຕິດໄດ້
125,274 ກໍລະນີ ຈັບຜູ້ຕ້ອງຫາໄດ້ 160,000 ກວ່າຄົນ, ຍຶດຢາບ້າໄດ້ 363 ລ້ານເມັດ,
ຢາໄອຊ໌ ກວ່າ 13 ໂຕນ, ເຮໂຣອິນ 7,553 ກິໂລກຣາມ, ຝິ່ນກວ່າ 14 ໂຕນ, ກັນຊາ
ແຫ້ງ 20 ກວ່າໂຕນ, ອາວຸດ ພ້ອມກັບອຸປະກອນສື່ສານທັນສະໄໝຫຼາຍກວ່າໝື່ນລາຍ
ການ, ສານເຄມີກວ່າ 270 ໂຕນ ໂດຍບໍ່ລວມຢາບ້າກວ່າ 214 ລ້ານເມັດທີ່ຍຶດໄດ້ໃນ
ປະເທດ ໄທ ແຕ່ຢ່າງໃດ.

ສ່ວນ​ທ່ານ ອັດ​ທະ​ພົນ ຈະ​ເລີນ​ຊັນ​ສາ ຮອງ​ອະ​ທິ​ບໍ​ດີ​ກົມ​ປ່າ​ໄມ້ ກະ​ຊວງ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ
ທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຂອງໄທ ຢືນຢັນວ່າ ການລັກລອບຕັດໄມ້ກະຍູງໃນ
ເຂດປ່າສະຫງວນ ແຫ່ງຊາດຂອງ ໄທ ຍັງເກີດຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ມີລັກສະນະເປັນ
ຂະບວນການຂ້າມຊາດທີ່ມີການຈັດແບ່ງໜ້າທີ່ລະຫວ່າງກັນຢ່າງຊັດເຈນ ຄືຂະບວນ
ການໃນ ໄທ ຈະຮັບຜິດຊອບການລັກລອບຕັດໄມ້ກະຍູງໃນ ໄທ ສ່ວນຂະບວນການ
ໃນ ລາວ ຈະຮັບເອົາໄມ້ກະຍູງຈາກໄທ ແລະ ຂົນສົ່ງຜ່ານ ລາວ ໄປ ຫວຽດນາມ ສ່ວນ
ຂະບວນການຢູ່ໃນ ຫວຽດນາມ ກໍຈະສົ່ງຕໍ່ໄປໃຫ້ຜູ້ສັ່ງຊື້ໃນ ຈີນ ຕາມລຳດັບ.

ນອກ​ຈາກ​ເປັນ​ທາງ​ຜ່ານ​ຂອງ​ການ​ລັກ​ລອບ​ຂົນ​ສົ່ງ​ໄມ້​ກະ​ຍູງ​ຈາກ ໄທ ໄປ ຫວຽດ​ນາມ
ແລະ ຈີນ ດັ່ງກ່າວແລ້ວ ສຳນັກງານເລຂາທິການແຫ່ງອະນຸສັນຍາທີ່ວ່າດ້ວຍການຄ້າ
ລະຫວ່າງປະເທດ ກ່ຽວກັບ ຊະນິດສັດປ່າ ແລະ ພືດປ່າທີ່ໃກ້ສູນພັນ (CITES) ຍັງໄດ້
ຈັດການສົ່ງໜັງສືເຖິງລັດຖະບານ ລາວ ເພື່ອຢ້ຳເຕືອນວ່າ ສປປ ລາວ ຍັງຄົງເປັນປະ
ເທດທີ່ມີການລັກລອບຄ້າຂາຍສັດປ່າ ແລະ ຊິ້ນສ່ວນຂອງສັດປ່າຕ້ອງຫ້າມຕາມອະນຸ
ສັນຍາ CITES ທັງຍັງມີການລັກລອບນຳເຂົ້າຊິ້ນສ່ວນສັດປ່າທີ່ຕ້ອງຫ້າມ ເຊັ່ນ ງາ
ຊ້າງ ແລະ ໜໍ່ແຮດ ຈາກ ອາຟຣິກາ ເພື່ອສົ່ງຕໍ່ໄປຍັງປະເທດທີ 3 ອີກດ້ວຍ ທັງນີ້ໂດຍ
ຫວັງໃຫ້ລັດຖະບານ ລາວ ດຳເນີນມາດຕະການປາບປາມການລັກລອບຄ້າສັດປ່າ
ແລະ ຊິ້ນສ່ວນສັດປ່າຢ່າງເຂັ້ມງວດ ທັງນັ້ນຍັງຢ້ຳດ້ວຍວ່າ ທາງການ ລາວ ຈະລາຍ
ງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕໍ່ CITES ຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີອີກດ້ວຍ.

ສ​ປ​ປ ລາວ ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ໃນ​ການ​ຕ້ານ​ອາ​ຊະ​ຍາ​ກຳ​ຕໍ່​ສັດ​ປ່າ​ໃນ​ປີ 2014 ໂດຍ​ຂຶ້ນ​ບັນ​
ຊີສັດປ່າ ແລະ ສັດນ້ຳ 95 ຊະນິດເປັນສັດປ່າຫວງຫ້າມ ແລະ 65 ຊະນິດເປັນສັດປ່າ
ຄຸ້ມຄອງຕາມກົດໝາຍ.

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