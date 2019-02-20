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ນາຍົກລາວ ວ່າ ບັນດາສື່ມວນຊົນ ໃນລາວ ຈະຕ້ອງເປັນ ກະບອກສຽງຂອງ ພັກ-ລັດ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັກວ່າ ບັນດາສື່ມວນຊົນໃນລາວ ຈະຕ້ອງປະຕິບັດໜ້າທີ່ ໃນ
ຖານະທີ່ເປັນ ກະບອກສຽງຂອງພັກ-ລັດ ແນໃສ່ການຕອບໂຕ້ສື່ສັງຄົມ ທີ່ເປັນປໍລະປັກ
ຕໍ່ ພັກ-ລັດ ເປັນສຳຄັນ.

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ເຊີນຟັງລາຍງານ ນາຍົກລາວ ວ່າ ບັນດາສື່ມວນຊົນ ໃນລາວ ຈະຕ້ອງເປັນ ກະບອກສຽງຂອງ ພັກ-ລັດ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ທ່ານທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຖະແຫລງຢືນຢັນວ່າ ບັນດາສື່ມວນຊົນທຸກ
ຂະແໜງໃນລາວ ຈະຕ້ອງປະຕິບັດໜ້າທີ່ ໃນຖານະທີ່ເປັນກະບອກສຽງ ຂອງພັກ ແລະ
ລັດຖະບານລາວ ຢ່າງແຂງແຮງ ແລະຈະຕ້ອງພັດທະນາຕົວເອງ ໃຫ້ທັນກັບສະພາບ
ການຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນແລະນອກປະເທດ ທີ່ມີການປ່ຽນແປງຕະຫຼອດເວລາ ໂດຍ
ສະເພາະ ແມ່ນການນຳສະເໜີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຜ່ານທາງສື່ສັງຄົມ On-line ນັ້ນ ຈະ
ຕ້ອງສາມາດຕອບໂຕ້ກັບສື່ສັງຄົມ ທີ່ມີການນຳສະເໜີຂໍ້ມຸນຂ່າວສານ ທີ່ມີລັກສະນະ
ເປັນການບິດເບືອນຄວາມຈິງ ຫຼືທີ່ເປັນປໍລະປັກຕໍ່ພັກ ແລະລັດຖະບານລາວ ໃຫ້ໄດ້
ຢ່າງ ເທົ່າທັນກັບສະພາບການທີ່ເກີດຂຶ້ນ ຊຶ່ງໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ກໍປາກົດວ່າ ສື່ມວນ
ຊົນຂອງລາວ ກໍສາມາດໂຕ້ຕອບໄດ້ດີສົມຄວນ ດັ່ງທີ່ ທ່ານທອງລຸນ ຢືນຢັນວ່າ:

“ວຽກງານຖະແຫລງຂ່າວ-ວັດທະນະທຳ ກໍໄດ້ຫັນເຂົ້າສູ່ລະບົບທັນສະໄໝ ແລະມີ
ຄຸນນະພາບສູງຂຶ້ນ ກາຍເປັນກະບອກສຽງ ທີ່ສຳຄັນໃຫ້ແກ່ພັກ ແລະລັດຖະບານ
ທີ່ຕີຖອຍບັນດາສື່ສັງຄົມທີ່ອອກຂ່າວບິດເບືອນຄວາມເປັນຈິງ ສ້າງຄວາມແຕກແຍກ
ໃນສັງຄົມໄດ້ ໃນລະດັບທີ່ແນ່ນອນ.”

ທາງດ້ານ ຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມ ສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ລາຍງານວ່າ
ການຕິດຕາມການລາຍງານຂ່າວສານຂອງບັນດາສື່ມວນຊົນຕ່າງປະເທດ ແລະທ້ອງ
ຖິ່ນທີ່ຈະມີຜົນ ດ້ານຈິດຕະສາດ ຕໍ່ປະຊາຊົນລາວ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນການນຳສະເໜີ
ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ທີ່ບິດເບືອນຄວາມຈິງ ດ້ວຍການມຸ້ງຫວັງ ທີ່ຈະໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີ ຕໍ່ການ
ນຳຂອງພັກ-ລັດນັ້ນ ຍັງຖືເປັນພາລະໜ້າທີ່ສຳຄັນຂອງຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມສູນກາງ
ພັກ ຈະຕ້ອງຕິດຕາມ ແລະກວດກາຢ່າງໃກ້ຊິດ ດັ່ງທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງ ໃນຄະນະໂຄສະ
ນາອົບຮົມສູນກາງພັກ ຢືນຢັນວ່າ:

“ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ຕິດຕາມເກັບກຳ ສະພາບການພົ້ນເດັ່ນພາຍໃນ ແລະຂ່າວໃສ່ຮ້າຍ
ປ້າຍສີຂອງກຸ່ມຄົນບໍ່ດີຕາມສື່ສິ່ງພິມ ແລະສື່ Electronic ຕ່າງໆ ໄດ້ໃຊ້ເອກກະສານ
ນຳພາແນວຄິດກ່ຽວກັບບັນຫາພົ້ນເດັ່ນ ທີ່ເກີດຂຶ້ນພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ ໃນແຕ່
ລະໄລຍະ ທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ສະພາບແນວຄິດຈິດຕະສາດຂອງພະນັກງານ ສະມາຊິກ
ພັກ ແລະປະຊາຊົນ ໃຫ້ມີຄວາມຮັບຮູ້ ແລະເຂົ້າໃຈຖືກຕ້ອງຕາມແນວທາງ ນະໂຍ
ບາຍຂອງພັກ.”

ສະຖານີ ສົ່ງສັນຍານ ວິທະຍຸ ແລະໂທລະພາບ ຂອງ ສປປ ລາວ
ສະຖານີ ສົ່ງສັນຍານ ວິທະຍຸ ແລະໂທລະພາບ ຂອງ ສປປ ລາວ

ທັງນີ້ ໂດຍຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມສູນກາງພັກ ໄດ້ຈັດໃຫ້ມີການຝຶກອົບຮົມພະນັກງານ
ພັກ-ລັດ ແລະປະຊາຊົນລາວ ໃນທົ່ວປະເທດໄດ້ 200 ກວ່າຄັ້ງ ໂດຍມີພະນັກງານພັກ-
ລັດ ແລະປະຊາຊົນລາວ ເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍກວ່າ 3 ລ້ານເທື່ອຄົນຕໍ່ປີ ທັງຍັງຈະສືບຕໍ່ດຳ
ເນີນການດັ່ງກ່າວນີ້ ໃຫ້ກວ້າງຂວາງຫຼາຍຂຶ້ນ ໃນຕະຫຼອດປີ 2019 ນີ້ອີກດ້ວຍ.

ທາງດ້ານກະຊວງໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມແລະສື່ສານ ລາຍງານວ່າ ລັດຖະບານ
ຫວຽດນາມ ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ອຍເຫຼືອໃນການພັດທະນາເທັກນິກການກວດກາສື່ສັງຄົມໃນ
ລາວ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ນັບແຕ່ປີ 2016 ເປັນຕົ້ນມາ ຊຶ່ງເປັນປີ ທີ່ລັດຖະບານລາວ ເປັນ
ເຈົ້າພາບ ຈັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດຜູ້ນຳອາຊຽນ ທີ່ນະຄອນວຽງຈັນ ຈຶ່ງຕ້ອງມີການສະ
ກັດກັ້ນການນຳໃຊ້ສື່ສັງຄົມທີ່ເປັນການວິພາກວິຈານທາງການເມືອງ ແລະທີ່ມີລັກສະ
ນະໃຫ້ຮ້າຍຕໍ່ການນຳ ຂອງພັກ-ລັດຖະບານລາວນັ້ນ.

ໂດຍການນຳໃຊ້ສື່ສັງຄົມໃນລາວ ໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ ຊຶ່ງນັບຈາກປີ 2010 ທີ່ລາວ
ໄດ້ເລີ້ມນຳໃຊ້ ລະບົບສື່ສານ 3G ແລະຍົກລະດັບຂຶ້ນເປັນລະບົບ 4G ນັບຈາກປີ
2017 ເປັນຕົ້ນມານັ້ນ ກໍປາກົດວ່າ ມີຜູ້ນຳໃຊ້ໂທລະສັບມືຖືແລ້ວ 6 ລ້ານ 5 ແສນກວ່າ
ຄົນ ຫຼື 95 ເປີເຊັນ ຂອງປະຊາກອນລາວທັງໝົດ ໃນນີ້ ກໍມີຫຼາຍກວ່າ 3 ລ້ານຄົນ ທີ່ນຳ
ໃຊ້ ສື່ສັງຄົມໃນປັດຈຸບັນ ສ່ວນສະຖານີວິທະຍຸ ກໍມີຢູ່ 63 ແຫ່ງ ສະຖານີໂທລະພາບ 37
ແຫ່ງ ລະບົບໂທລະໂຄ່ງຢູ່ໃນ 4,835 ບ້ານ ຈາກທັງໝົດ 6,662 ບ້ານໃນທົ່ວປະເທດ
ແລະ ມີໜັງສືພິມ 29 ສະບັບ ສ່ວນນອກນັ້ນ ເປັນວາລະສານລາຍສັບປະດາ ແລະລາຍ
ເດືອນ 115 ສະບັບ.

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

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