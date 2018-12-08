ປະຊາຊົນລາວຍັງບໍ່ມີຄວາມໝັ້ນໃຈຕໍ່ຄວາມຍຸຕິທຳ ໃນການຕັດສິນຄະດີຂອງບັນດາ
ຜູ້ພິພາກສາຂອງສານປະຊາຊົນໃນລາວ ເພາະຍັງປາກົດວ່າມີການວາງໂຕບໍ່ເປັນກາງ
ແລະຮຽກເອົາສິນບົນ ຊຶ່ງຊົງລິດ ໂພນເງິນ ນັກຂ່າວ ວີໂອເອ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ
ມາສະເໜີທ່ານ.
ທ່ານຄຳພັນ ສິດທິດຳພາ ປະທານປະຊາຊົນສູງສຸດ ຖະແຫຼງວ່າໃນໄລຍະ 2 ປີກວ່າທີ່
ຜ່ານມາ ສານປະຊາຊົນສູງສຸດໄດ້ມີຄຳຕັດສິນຄະດີຢ່າງເດັດຂາດໄປແລ້ວຈຳນວນທັງ
ໝົດ 24,430 ຄະດີ ໂດຍໃນນີ້ແບ່ງເປັນຄະດີອາຍາ 19,617 ຄະດີ ແລະຄະດີແພ່ງ
4,813 ຄະດີ ຊຶ່ງໃນປັດຈຸບັນກຳລັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການ ບັງຄັບຄະດີທີີ່ເປັນຄວາມຮັບ
ຜິດຊອບຂອງພະນັກງານໄອຍະການໃນທົ່ວປະເທດ ທັງຍັງຖືວ່າເປັນການສິ້ນສຸດ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງສານປະຊາຊົນ ທີ່ມີຕໍ່ຄະດີຄວາມເຫຼົ່ານີ້ດ້ວຍ ເພາະການ
ຕັດສິນຄະດີຕ່າງໆໄດ້ດຳເນີນໄປຢ່າງໂປ່ງໃສນັ້ນເອງ ດັ່ງທີ່ທ່ານຄຳພັນ ໄດ້ໃຫ້ການ
ຢືນຢັນວ່າ:
“ການພິຈາລະນາຕັດສິນຄະດີມີຄວາມວ່ອງໄວ ໂປ່ງໃສ ແລະຮັບປະກັນຄວາມ
ຍຸຕິທຳໃນສັງຄົມ ເຮັດໃຫ້ສັງຄົມມີຄວາມເຄົາລົບເຊື່ອຖື ເຊື່ອໝັ້ນ ຕໍ່ກັບການຕັດ
ສິນຂອງສານຫຼາຍຂຶ້ນ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ການຈັດຕັ້ງ ແລະການເຄື່ອນ
ໄຫວຂອງສານ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງ ແລະພັດທະນາການຈັດຕັ້ງຂອງສານປະ
ຊາຊົນແຕ່ລະຂັ້ນ ໃຫ້ມີຄວາມໜັກແໜ້ນ ເຂັ້ມແຂງ ເພື່ອບໍລິການຮັບໃຊ້ ແລະ
ປົກປ້ອງສິດທິຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງປະຊາຊົນ.”
ທາງດ້ານທ່ານສົມໄຊ ສີຫາຈັກ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ຈາກແຂວງ ຈຳປາ
ສັກ ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າຍັງມີຜູ້ພິພາກສາສານປະຊາຊົນຈຳນວນບໍ່ນ້ອຍ ທີ່ປະຕິບັດ
ໜ້າທີ່ໂດຍບໍ່ສຸດຈະລິດ ແລະບໍມີຈັນຍາບັນຈຶ່ງໄດ້ມີການຕັດສິນຄະດີຢ່າງບໍ່ຍຸຕິທຳ
ແລະບໍ່ເປັນກາງ ທັງຍັງມີການຮຽກຮ້ອງເອົາຜົນປະໂຫຍດຈາກຄູ່ກໍລະນີ ໃນຄະດີ
ຄວາມຕ່າງໆອີກດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ທ່ານສົມໄຊ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ:
“ໃນໄລຍະຜ່ານມານີ້ ທາງສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ອີງຕາມບົດລາຍງານກະຖືວ່າ
ໄດ້ມີຈຳນວນນຶ່ງກະໄດ້ຖືກປະຕິບັດວິໄນ ໃນອີກຈຳນວນນຶ່ງ ກໍໄດ້ເອີ້ນວ່າຈັນ
ຍາບັນຈັນຍາທຳ ບໍ່ທັນໜັກແໜ້ນ ກໍຍັງມີຫຼາຍ ເປັນຕົ້ນວ່າການວາງໂຕບໍ່ເປັນ
ກາງ ການເລັ່ງທວງຜົນປະໂຫຍດຖືວ່າຍັງມີຫຼາຍ ເພາະສະນັ້ນຕໍ່ບັນຫາດັ່ງກ່າວ
ນີ້ ຈຶ່ງສະເໜີອມາຍັງທ່ານປະທານສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ຈົ່ງໄດ້ພິຈາລະນາຢູ່
ບ່ອນວ່າວິທີການ ໃນການສຶກສາອົບຮົມຈະເຮັດແນວໃດ."
ສ່ວນທ່ານຄຳສານ ສຸວົງ ປະທານໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ຍອມຮັບວ່າປະຊາ
ຊົນລາວມີຄວາມບໍ່ເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງບັນດາພະນັກງານໄອຍະ
ການເພີ້ມຂຶ້ນນັບມື້ ໂດຍມີສາເຫດມາຈາກການປະຕິບັດໜ້າທີ່ໂດຍບໍ່ສຸດຈະລິດ
ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຮັບເອົາສິນບົນຈາກຜູ້ຕ້ອງຫາເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ພົ້ນຜິດທັງ
ໃນຄະດີແພ່ງ ແລະຄະດີອາຍານັ້ນຖືເປັນບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນຫຼາຍທີ່ສຸດ ແລະເພື່ອ
ເປັນການແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ຈຶ່ງໄດ້ເລີ້ມເປີດ
ຮັບຈົດໝາຍຮ້ອງຮຽນໂດຍກົງຈາກປະຊາຊາຊົນ ໂດຍມີເງື່ອນໄຂວ່າປະຊາຊົນທີ່
ສົ່ງຈົດໝາຍຮ້ອງຮຽນນັ້ນຈະຕ້ອງເປີດເຜິຍຊື່ ແລະລົງລາຍເຊັນຂອງຕົນດ້ວຍ.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ໂດຍອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງ
ສຸດກໍປາກົດວ່າໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດໄດ້ຮັບ
ຈົດໝາຍຮ້ອງຮຽນຈາກປະຊາຊົນລາວພຽງແຕ່ 3 ສະບັບເທົ່ານັ້ນ ໂດຍອົງການ
ໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດໄດ້ດຳເນີນການສອບສວນໄປແລ້ວ 1 ສະບັບ ແລະ
ພົບວ່າເປັນຈິງຕາມການຮ້ອງຟ້ອງຂອງປະຊາຊົນດັ່ງກ່າວ ຈຶ່ງໄດ້ດຳເນີນຄະດີ
ອາຍາກັບພະນັກງານໄອຍະການ 2 ຄົນ ແລະໄລ່ອອກ 3 ຄົນ ສ່ວນອີກ 2 ສະບັບ
ກໍຈະດຳເນີນການສອບສວນຕໍ່ໄປ.
ທາງດ້ານທ່ານສາຍທອງ ແກ້ວດວງດີ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດລາວເຂດ 1
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຢືນຢັນວ່າການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍຢູ່ພາຍໃນໜ່ວຍງານ
ຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານລາວ ທັງໃນຂັ້ນສູນກາງ ແລະທ້ອງຖິ່ນຍັງເກີດບັນຫາຊັກ
ຊ້າ ແລະບໍ່ມີປະສິດທິພາບໃນທົ່ວປະເທດ ທັງຍັງປາກົດວ່າໄດ້ມີການບັງຄັບໃຊ້
ກົດໝາຍເກົ່າ ທີ່ຖືກແທນທີ່ໂດຍກົດໝາຍໃໝ່ແລ້ວອີກດ້ວຍ ຊຶ່ງພາຍໃຕ້ສະພາບ
ການດັ່ງກ່າວກໍຍັງເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານ
ບໍ່ສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍໄດ້ອີກດ້ວຍ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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