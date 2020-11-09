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ເອກະຊົນລາວ ຍັງປະເຊີນໜ້າ ກັບບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກ ໃນການຫຼຸດຕົ້ນທຶນ ການຜະລິດ

ກະຊວງພະລັງງານ ແລະບໍ່ແຮ່ ສປປ ລາວ.

ຂະນະທີ່ເສດຖະກິດ ແລະຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງປະຊາຊົນລາວ ທົ່ວປະເທດ ຍັງບໍ່ສາມາດ
ຟື້ນຕົວຄືນຢ່າງເຕັມສ່ວນໄດ້ຈາກຜົນກະທົບຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ນີ້ ການທີ່ລັດຖະ
ບານກໍບໍ່ໄດ້ຊ່ວຍເຫລືອທຸລະກິດ ໃນການຜະລິດສິນຄ້າສ່ວນໃຫຍ່ ໃນປະເທດພົບບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກນັ້ນ ໂດຍການຫລຸດອັດຕາຄ່າໄຟຟ້າລົງໄດ້ຫລາຍນັ້ນ ແມ່ນມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະ
ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າ ປະສົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກເພີ້ມຂຶ້ນໃນການຫລຸດຕົ້ນທຶນການຜະລິດ.
ກິ່ງສະຫວັນ ຈະນຳເອົາລາຍກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ ຈາກນັກຂ່າວຂອງເຮົາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນ
ດັບຕໍ່ໄປ.

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ເຊີນຟັງລາຍງານ ກ່ຽວກັບລາຄາໄຟຟ້າ ຈາກ ສປປ ລາວ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

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ລິງໂດຍກົງ

ເຖິງແມ່ນ ສປປ ລາວຈະຫລີກລ້ຽງ ວິກິດການດ້ານສາທາລະນະສຸກທີ່ເກີດຈາກ ພະຍາດ
ໂຄວິດ-19 ໄດ້ກໍຕາມ ແຕ່ໃນທາງເສດຖະກິດແລ້ວຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະ
ຍາດນີ້ແມ່ນຍັງໜັກໜ່ວງຢູ່ ເມື່ອພາກເອກະຊົນບໍ່ສາມາດຫລຸດ ຕົ້ນທຶນການຜະລິດລົງໄດ້
ໃນຂະນະທີ່ລັດຖະບານເອງກໍບໍ່ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອ ເຂົາເຈົ້າ ເພື່ອຮັບມືກັບຜົນກະທົບ
ນີ້ຫລາຍປານໃດເຖິງແມ່ນຈະມີນະໂຍບາຍຊຸກ ຍູ້ການຜະລິດພາຍໃນ ໂດຍການຫລຸດຄ່າ
ໄຟຟ້າລົງ ໃນໄລຍະນຶ່ງກໍຕາມ. ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທອງລຸນ ສີສຸລິດໄດ້ມີຂໍ້ຕົກລົງເລກທີ
31/ນຍ ອອກມາໃນວັນທີ 02 ເມ ສາ 2020 ໂດຍມີຄໍາສັ່ງແນະນໍາບອກໃຫ້ພາກລັດ ຄົ້ນ
ຄວ້າຜ່ອນຜັນລາຄາ ແລະຕໍ່ເວລາ ໃນການຊໍາລະຄ່າໄຟຟ້າ ແລະນໍ້າປະປາຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້
ໃນຄົວເຮືອນ ແລະພາກທຸລະກິດ. ຂະນະດຽວກັນ ດັ່ງທີ່ທາງວີໂອເອໄດ້ລາຍງານໄປ ໃນເ
ດືອນກັນຍາຜ່ານມານັ້ນ, ທ່ານຄໍາມະນີ ອິນທິລາດ, ລັດຖະ ມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ
ບໍ່ແຮ່ຖະແຫລງວ່າການປັບໂຄງສ້າງລາຄາໄຟຟ້າຄັ້ງຫລ້າສຸດມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ ຖືກເລື່ອນ
ຈາກໃນວັນທີ 1 ພຶດສະພາມາເປັນເດືອນສິງຫາ 2020 ເປັນຕົ້ນມານັ້ນ ກໍານົດວ່າ ອັດຕາ
ຄ່າໄຟຟ້າ ແມ່ນຫລຸດລົງ 50 ເປີເຊັນ ສໍາລັບຜູ້ມີລາຍໄດ້ຕ່ຳທີ່ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າບໍ່ເກີນ 150 ກິ
ໂລວັດ/ຊົ່ວໂມງ ຕໍ່ເດືອນກໍຄືຄ່າໄຟຟ້າສໍາລັບທີ່ຢູ່ອາໄສ ແມ່ນເສຍຕາມອັດຕາໃໝ່ ຄື 355
ກີບຕໍ່ກິໂລວັດ/ຊົ່ວໂມງ ແຕ່ວ່າ ຄົວເຮືອນທີ່ໃຊ້ໄຟຟ້າ ເກີນກວ່າ 150 ກິໂລວັດ/ຊົ່ວໂມງ
ນັ້ນ ຈະຄິດຄ່າໄຟຟ້າໃນອັດຕາ 710 ກີບຕໍ່ກິໂລວັດ/ຊົ່ວໂມງ. ຫລັງຈາກນັ້ນ ຈຶ່ງຈະມີການ
ປັບລາຄາຂຶ້ນໃນອັດຕາສະເລ່ຍ 1 ເປີເຊັນ ໃນທຸກປີນັບແຕ່ 2021 ຫາ 2025. ສ່ວນຫົວ
ໜ່ວຍການຜະລິດກະສິກຳນັ້ນ ຈະຄິດຄ່າໄຟຟ້າໃນອັດຕາຕ່ຳສຸດຄື 448 ຫາ 600 ກີບຕໍ່
ກິໂລວັດ/ຊົ່ວໂມງເທົ່ານັ້ນ. ທັງນີ້ກະເພາະວ່າລັດຖະບານລາວ ຢາກຊຸກຍູ້ການຜະລິດສິນ
ຄ້າໃນປະເທດໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ ດັ່ງທີ່ທ່ານໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ:

ຈຸດປະສົງອັນທີ 1 ແມ່ນຢາກໃຫ້ປະຊາຊົນລາວໄດ້ເຮັດການຜະລິດເປັນສິນຄ້າໃຫ້ເພີ້ມ
ຂຶ້ນ ຈະແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບຈຸນລະພາກ ຂະໜາດນ້ອຍ, ຂະໜາດກາງ ຫລືວ່າ ອຸດສາຫະກໍາ
ປຸງຕ່ງປະເພດຕ່າງໆ ກໍຢາກໃຫ້ມີການນໍາໃຊ້ສິນຄ້າພາຍໃນໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ ໃຫ້ຫລຸດຜ່ອນ
ການສົ່ງອອກວັດຖຸດິບ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການປຸງແຕ່ງ ເພື່ອໃຫ້ເກີດມູນຄ່າເພີ້ມໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ. ອັນ
ທີ 3 ແມ່ນໃຫ້ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສາມາດສືບຕໍ່ ດໍາເນີນທຸລະກິດ ທີ່ມີຜົນກໍາໄລ
ແລະສາມາດແກ້ໄຂເງິນທີ່ພວກເຮົາຢືມມາ, ຕົ້ນທຶນ ແລະດອກເບ້ຍ ໃຫ້ທະນາຄານ.”

ແຕ່ໃນຕົວຈິງແລ້ວອັດຕາຄ່າໄຟຟ້າບໍ່ໄດ້ມີການຫລຸດໃຫ້ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ຜະ ລິດສິນ
ຄ້າ ຢູ່ພາຍໃນດັ່ງຂໍ້ຕົກລົງເລກທີ 31/ນຍຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ຄໍາຖະແຫລງຂອງ
ທ່ານຄໍາມະນີທີ່ກ່າວຢູ່ຂ້າງເທິງນັ້ນອີງຕາມການເປີດເຜີຍຂອງເຈົ້າຂອງທຸລະກິດທີ່ຜະລິດ
ສິນຄ້າໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນທ່ານນຶ່ງທີ່ເວົ້າວ່າ:

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by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

“ຄືເກົ່າຫັ້ນແຫລະ ມັນຈະເປັນຈັ່ງໃດ ມັນກະຄືເກົ່າຫັ້ນແຫຼະ ໃຊ້ຫລາຍກະຈ່າຍ ຫລາຍຫັ້ນແຫລະ ມັນຊິເຮັດຈັ່ງໃດ ມັນກາເປັນຈັ່ງຊັ້ນແຫລະ ຄືເກົ່າຫັ້ນລະນິ ໝົດໂຄວິດໄປນີ້ ເຂົາກໍ
ກະຄູນເຈົ້າ 710 ບາດດຽວໜີ້ແຫ່ງໜັກແຫລະ ອຸກໃຈ ຢູ່ ຕໍ່ໄປໜີ້ ໃຊ້ໄຟແພງແລ້ວໜີ້. ບໍ່
ມີດອກຄໍາວ່າຊິຫລຸດ ບໍ່ມີ. ຄໍາວ່າຫລຸດບໍ່ມີດອກ. ລາຄາມີແຕ່ຂຶ້ນໜ້າຕິກໆ.”

ເຊັ່ນດຽວກັນການປະເມີນແບບເລັ່ງດ່ວນຜົນກະທົບຂອງໂຄວິດ-19 ຕໍ່ພາກອຸດ ສາຫະກໍາ
ແລະການຜະລິດສິນຄ້າຂອງລາວ ທີ່ດໍາເນີນໂດຍພະແນກຄົ້ນຄວ້າ ແລະສະຖິຕິຂອງອົງ
ການພັດທະນາອຸດສາຫະກໍາຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່ມີ 102 ບໍລິສັດເຂົ້າຮ່ວມ
ໃນທ້າຍເດືອນເມສາຜ່ານມານັ້ນກໍພົບວ່າ ການຊ່ວຍ ເຫລືອຈາກລັດຖະບານ ໃນເພື່ອຮັບ
ມື ກັບຜົນກະທົບຂອງການລະບາດ ຂອງ ພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ແກ່ຜູ້ຜະລິດພາຍໃນນັ້ນ
ແມ່ນມີແບບຈໍາກັດທີ່ສຸດ. ບົດປະ ເມີນຜົນກະທົບ ສະບັບນີ້ຍັງບອກວ່າ ນອກຈາກການ
ຫລຸດພາສີ ແລະການເລື່ອນ ເວລາການ ສໍາລະພາສີແລ້ວ ຜູ້ເຮັດການຜະລິດຍັງຢາກໃຫ້
ມີການຫລຸດຄ່ານໍ້າ ແລະຄ່າໄຟ ອີກດ້ວຍ. ຊຶ່ງບົດສະເໜີນີ້ກໍກົງກັນກັບການສະເໜີຢູ່ໃນ
ບົດລາຍງານສັງລວມຂໍ້ສະເຫນີກ່ຽວກັບມາດຕະການ ແລະນະໂຍບາຍ ເພື່ອຫຼຸດ ຜ່ອນ
ຜົນກະທົບ ແລະຟື້ນຟູເສດຖະກິດຈາກວິກິດການຂອງ COVID-19 ຂອງສະພາການຄ້າ
ແລະອຸດສາຫະກໍາລາວ ທີ່ພິມເຜີຍແຜ່ ໃນເດືອນພຶດສະພາຜ່ານມາວ່າ ສະເໜີ ໃຫ້ລັດ
ຖະບານ ມີນະໂຍບາຍຫຼຸດຄ່ານໍ້າປະປາ, ໄຟຟ້າ ແລະຄ່າ ອິນເຕີເນັດ, ຄ່າເຊົ່າສະຖານ
ທີ່ໃຫ້ຜູ້ປະກອບການທ່ອງທ່ຽວເຖິງ 50 ເປີເຊັນໃນໄລຍະເດືອນກຸມພາ ເຖິງ ທັນວາ ປີ
2020.

ສະຫລຸບແລ້ວ ຜູ້ເຮັດທຸລະກິດໃນດ້ານການຜະລິດໃນລາວສ່ວນໃຫຍ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫລືອ ຈາກລັດຖະບານໃນດ້ານການປັບຫລຸດຄ່າໄຟຟ້າລົງ ເພື່ອໃຫ້ ສາມາດຫລຸດ
ຕົ້ນທຶນການຜະລິດລົງໄດ້ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີນະໂຍບາຍເຊັ່ນນັ້ນ ແລ້ວກໍຕາມ ສະນັ້ນພວກ
ເຂົາເຈົ້າຍັງປະສົບ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຮັບມື ກັບ ຜົນກະທົບຂອງການລະບາດຂອງ
ພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຢ່າງໜັກໜ່ວງອີກຕໍ່ໄປ.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ

ລາຍງານບລອກສົດ! ຜົນການເລືອກຕັ້ງ ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ 2020

ລາຍງານບລອກສົດ! ການເລືອກຕັ້ງ ໃນ ສະຫະລັດ ປີ 2020

ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີິສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ຊຶ່ງເປັນບຸກຄົນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີໃນວົງການເມືອງຂອງນະຄອນ ຫຼວງວໍຊິງຕັນ ເກືອບເຄິ່ງສັດຕະວັດແລ້ວນັ້ນ ຄາດຄະເນກັນວ່າ ຈະເປັນຜູ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີຂອງສະຫະລັດ ແລະຈະໄດ້ສາບານຕົວເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງໃນວັນທີ 20 ມັງກອນຈະມາ ເປັນປະທານາທິບໍດີທີ່ມີອາຍຸແກ່ທີ່ສຸດ ໃນປະຫວັດສາດ. ທ່ານໄບເດັນ ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ທີ່ໄດ້ເປັນສະມາຊິກສະພາສູງມາ 36 ປີ ແລະ 8 ປີ ເປັນຮອງປະທານາທິບໍດີ ໃນສະໄໝປະທານາທິບໍດີບາຣັກໂອບາມາ ແມ່ນຄາດກັນໂດຍອົງການຂ່າວຕ່າງໆ ໄດ້ເອົາຊະນະປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ທີ່ລົງສະໝັກແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງຕື່ມອີກ ໃນການໂຄສະນາຫາສຽງທີ່ຂົມຂື່ນ ແລະຫຼັງຈາກໄດ້ມີການນັບບັດຄະແນນສຽງຫຼັງຈາກການເລືອກຕັ້ງມາໄດ້ຫຼາຍມື້ແລ້ວ. ຄະແນນສຽງແມ່ນຍັງຈະໄດ້ຮັບການຢືນຢັນຢ່າງເປັນທາງການ ແລະພວມໄດ້ຮັບການທ້າທາຍຢູ່ໃນສານ ແຕ່ກໍຄາດກັນວ່າ ຈະຜ່ານຜ່າໄປໄດ້. ທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ຊະນະຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີ ໂດຍໄດ້ຮັບຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ຢ່າງໜ້ອຍ 270 ຄະແນນ ຂອງຈຳນວນທັງໝົດ 538 ຄະແນນ. ການໄດ້ຮັບໄຊຊະຂອງທ່ານໄບເດັນ ເຮັດໃຫ້ທ່ານທຣຳເປັນປະທານາທິບໍດີຄົນທີ 3 ໃນຮອບສີ່ທົດສະວັດ ທີ່ບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບເລືອກ ໃຫ້ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງຕື່ມອີກ ຫຼັງຈາກໄດ້ຂຶ້ນເປັນປະທານາທິບໍດີ 4 ປີແລ້ວ.

00:30 8.11.2020

ລາຍງານຂ່າວຫຼ້າສຸດ ໃນເຊົ້າວັນເສົາມື້ນີ້ແຈ້ງວ່າ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ແລະທ່ານນາງຄາມາມາ ແຮຣິສ ຜູ້ສະໝັກເປັນປະທານາທິບໍດີ ຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ຮັບຄະແນນ 273 ຄະແນນສຽງຂອງຜູ້ຕາງໜ້າລັດແລ້ວ ເຊີນເບິ່ງແຜນທີ່ການເລືອກຕັ້ງໃນສະຫະລັດຂອງເຮົາຕື່ມ!

23:51 7.11.2020

ມາຮອດເຊົ້າວັນເສົາມື້ນີ້ ຕາມເວລາໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງສະຫະລັດ ຄະແນນສຽງກໍຍັງບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ ຈາກທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍງານໄປແລ້ວ ຄື ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຮັບ 253 ຄະແນນ ແລະປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໄດ້ຮັບ 214 ຄະແນນ. ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນ ຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາ ແມ່ນຕ້ອງການອີກ 56 ຄະແນນຈຶ່ງຈະຮອດ 270 ຄະແນນເພື່ອຈະເຂົ້າກຳຕຳແໜ່ງຕື່ມອີກ 4 ປີ. ເວລານີ້ຫຼາຍລັດຍັງສືບຕໍ່ນັບຄະແນນກັນຢູ່ ແລະລັດຈໍເຈຍ ໄດ້ປະກາດໃນວັນສຸກມື້ວານນີ້ວ່າ ຕົນຈະນັບຄະແນນ ຄືນໃໝ່ທັງໝົດ ຍ້ອນວ່າ ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ຜູ້ສະໝັກຂອງພັກຣີພັບບລີກັນ ແລະຜູ້ທ້າຊິງ ຫຼືຄູ່ແຂ່ງຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ມີຄະແນນໃກ້ຄຽງກັນຫຼາຍ.

18:52 7.11.2020

ໃນຕອນຄ່ຳຂອງວັນພະຫັດວານນີ້ ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວອ້າງ ໂດຍບໍ່ມີຫຼັກຖານວ່າ ທ່ານໄດ້ຖືກສໍ້ໂກງ ໃຫ້ອອກຈາກຕໍາແໜ່ງ ໃນສະໄໝທີສອງ. ທ່ານກ່າວວ່າ “ຖ້າທ່ານນັບບັດຄະແນນສຽງທີ່ປ່ອນແບບຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ຂ້າພະເຈົ້າຈະໄດ້ຊະນະຢ່າງງ່າຍໆ.” ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປອີກວ່າ "ຖ້າທ່ານນັບບັດຄະແນນສຽງທີ່ຜິດກົດໝາຍ, ພວກເຂົາສາມາດພະຍາຍາມລັກເອົາການເລືອກຕັ້ງໄປ ຈາກພວກເຮົາໄດ້." ທ່ານທຣໍາ ໄດ້ໃຊ້ເວລາ 16 ນາທີ ຢືນກ່າວຄໍາປາໄສ ຢູ່ຫ້ອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວ ໃນທຳນຽບຂາວ ໂດຍກ່າວວ່າ ຄະແນນນຳໜ້າຂອງທ່ານທີ່ມີຢູ່ໃນລັດຕ່າງໆກຳລັງຖືກ "ລັກເອົາອອກໄປຢ່າງລັບໆ ເທື່ອລະເລັກລະນ້ອຍ" ໃນຂະນະທີ່ມີການນັບຄະແນນສຽງຍັງສືບຕໍ່ດໍາເນີນໄປຢູ່ນັ້ນ. ມາຮອດວັນສຸກ ຄະແນນສຽງກໍຍັງບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ ຈາກທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍໄປແລ້ວ ຄື ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຮັບ 253 ຄະແນນ ແລະປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໄດ້ຮັບ 214. ຂະນະນີ້ ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 56 ຄະແນນ ຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາແໜ່ງໄວ້ ໃນອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ.

19:29 6.11.2020

ໃນຕອນບ່າຍວັນພະຫັດມື້ນີ້ ຕາມເວລາໃນເຂດພາກຕາເວັນອອກຂອງສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ປາກົດຕົວເປັນເວລາສັ້ນໆ ທີ່ນະຄອນວິລມິງຕັນ ໃນລັດເດລາແວ ໂດຍກ່າວວ່າ "ບັດທຸກໆບັດຈະຕ້ອງໄດ້ຖືກນັບ." ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ "ມັນແມ່ນກ່ຽວກັບວ່າ ປະຊາຊົນໃນປະເທດນີ້ ໄດ້ສະແດງອອກເຖິງການຕັດສິນໃຈຂອງພວກເຂົາເຈົ້າແບບໃດ ແລະມັນເປັນຄວາມປະສົງຂອງຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດ ບໍ່ມີໃຜ ແລະບໍ່ມີສິ່ງໃດທັງໝົດ ທີ່ໄດ້ເລືອກເອົາປະທານາທິບໍດີຂອງສະຫະລັດ."

06:13 6.11.2020

ໃນເວລາ 12 ໂມງເຄິ່ງຂອງວັນພະຫັດ, ທີ 5 ພະຈິກ (ຕາມເວລາວໍຊິງຕັນ) ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ຄູ່ແຂ່ງຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ຍັງມີຄະແນນເທົ່າເດີມ ຕາມທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍໄປແລ້ວ ຄື 253 ແຕ່ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຮັບຕື່ມອີກນຶ່ງຄະແນນ ເພີ້ມຂຶ້ນເປັນ 214. ຂະນະນີ້ ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 56 ຄະແນນ ຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາ ແໜ່ງຂອງທ່ານໄວ້ອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ. ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 6 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນເທື່ອບັດເລືອກຕັ້ງທີ່ສົ່ງທາງໄປສະນີ ປະກອບດ້ວຍລັດເພັນຊິລເວເນຍ, ຄາໂຣໄລນາເໜືອ, ຈໍເຈຍ, ເນວາດາ, ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ. ທ່ານໄບເດັນຊຶ່ງຄາດໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງແບບມີຄະແນນສູສີກັນກັບທ່ານທຣໍາ ໃນລັດວິສຄັນຊິນ ແລະຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣໍາ ຢາກໃຫ້ມີການນັບຄະແນນຄືນໃໝ່. ສ່ວນຜົນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນສຸດທ້າຍນັ້ນ ກໍອາດຈະໃຊ້ເວລາອີກຫລາຍວັນຈຶ່ງຮູ້ໄດ້. ລາຍງານຂ່າວແຈ້ງວ່າ ມາຮອດວັນພະຫັດມື້ນີ້ ທ່ານໄບເດັນແມ່ນນຳໜ້າ ໃນຄະແນນສຽງຂອງປະຊາຊົນ ຄືໄດ້ 71 ລ້ານ 6 ແສນຄົນ ປຽບທຽບໃສ່ທ່ານທຣຳ ທີ່ໄດ້ຮັບ​ແຕ່ 68​ ລ້ານ 1 ແສນຄົນ ອີງຕາມອົງການຄົ້ນຄວ້າເອດີສັນແລະອົງການຂ່າວເອພີ.

00:38 6.11.2020

ມາຮອດ 7:00 ຕອນເຊົ້າຂອງວັນພະຫັດ, ທີ 5 ພະຈິກ (ຕາມເວລາວໍຊິງຕັນ) ທັງທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ແລະປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ຍັງມີຄະແນນເທົ່າເດີມ ຕາມທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍໄປແລ້ວ ຄື 253 ຕໍ່ 213 ຄະແນນ. ຂະນະນີ້ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 57 ຄະແນນ ຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາ ແໜ່ງຂອງທ່ານໄວ້ອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ. ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 6 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນເທື່ອບັດເລືອກຕັ້ງທີ່ສົ່ງທາງໄປສະນີ ປະກອບດ້ວຍລັດເພັນຊິລເວເນຍ, ຄາໂຣໄລນາເໜືອ, ຈໍເຈຍ, ເນວາດາ, ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ. ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງແບບມີຄະແນນສູສີກັນກັບທ່ານທຣໍາ ໃນລັດວິສຄັນຊິນ ແລະຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣໍາ ຢາກໃຫ້ມີການນັບຄະແນນຄືນໃໝ່. ສ່ວນຜົນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນສຸດທ້າຍນັ້ນ ກໍອາດຈະໃຊ້ເວລາອີກຫລາຍວັນຈຶ່ງຮູ້ໄດ້ ແຕ່ພວກທ່ານກໍສາມາດຕິດຕາມເບິ່ງໜ້າເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາ ກ່ຽວກັບຄະແນນຫລ້າສຸດ.

19:20 5.11.2020

ມາຮອດ 9:00 ຕອນຄໍ່າຂອງວັນພຸດ, ທີ 4 ພະຈິກ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນໄດ້ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດຕື່ມອີກສອງລັດ ຄືມິຊິແກນ ແລະວິສຄັນຊິນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ທ່ານນໍາໜ້າ ທ່ານທຣໍາ ໂດຍມີ 253 ຕໍ່ 213 ຄະແນນ. ຂະນະນີ້ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 57 ຄະແນນຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາ ແໜ່ງຂອງທ່ານໄວ້ອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ. ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 6 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນເທື່ອບັດເລືອກຕັ້ງທີ່ສົ່ງທາງໄປສະນີ ປະກອບດ້ວຍລັດເພັນຊິລເວເນຍ, ຄາໂຣໄລນາເໜືອ, ຈໍເຈຍ, ເນວາດາ, ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ. ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງແບບມີຄະແນນສູສີກັນກັບທ່ານທຣໍາ ໃນລັດວິສຄັນຊິນ ແລະຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣໍາ ຢາກໃຫ້ມີການນັບຄະແນນຄືນໃໝ່. ສ່ວນຜົນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນສຸດທ້າຍນັ້ນ ກໍອາດຈະໃຊ້ເວລາອີກຫລາຍວັນຈຶ່ງຮູ້ໄດ້!

ທ. ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຮັບຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ 253 ຄະແນນ ແລະ ປ. ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຮັບ 213 ຄະແນນ
ທ. ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຮັບຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ 253 ຄະແນນ ແລະ ປ. ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຮັບ 213 ຄະແນນ

08:42 5.11.2020
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະໃນ 3 ລັດ ເທັກຊັສ ມອນຕານາ ແລະ ໄອໂອວາ
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະໃນ 3 ລັດ ເທັກຊັສ ມອນຕານາ ແລະ ໄອໂອວາ
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ຟລໍຣິດາ
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ຟລໍຣິດາ
ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ມິນເນໂຊຕາ
ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ມິນເນໂຊຕາ

ມາເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນ ຂອງທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ແລະທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ສູສີກັນ 213 ຕໍ່ 220 ໃນຂະນະນີ້ ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 9 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນສຽງເທື່ອ ປະກອບດ້ວຍລັດ ເມນ ເພັນຊີລເວເນຍ ຄາໂຣໄລນາເໜືອ ຈໍເຈຍ ມິຊິແກນ ວິສຄັນຊິນ ເນວາດາ ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ ຄາດກັນວ່າ ຜົນການນັບບັດເລືອກຕັ້ງ ທີ່ສົ່ງເຂົ້າໄປທາງໄປສະນີ ຈະເລີ້ມຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 4 ພະຈິກນີ້ ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ແລະຈະໃຊ້ເວລາຫຼາຍສົມຄວນ ບໍ່ຮູ້ວ່າ ຈະແລ້ວເສັດໃນມື້ນີ້ຫຼືບໍ່!

16:01 4.11.2020

ລາຍງານກ່ຽວກັບການນັບຄະແນນສຽງໃນເບື້ອງຕົ້ນຈາກລັດຕ່າງໆທາງພາກຕາເວັນອອກ ທີ່ໄດ້ປິດໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງ

ມື້ນີ້ ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາທີ່ສັງກັດພັກຣີພັບບລິກັນ ແລະຄູ່ແຂ່ງຂອງ ທ່ານກໍຄື ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນຫລາຍລັດ ແລ້ວ ຂະນະທີ່ຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງກໍາລັງອອກມາເລື້ອຍໆຢູ່ ແລະຊາວອາເມຣິ ກັນຕັດສິນໃຈວ່າໃຜຈະບໍລິຫານປະເທດຈາກທໍານຽບຂາວໃນນຶ່ງສະໄໝກໍຄື 4 ປີຕໍ່ໜ້າ ຊຶ່ງເລີ້ມຈາກເດືອນມັງກອນຈະມາເຖິງນີ້.

ໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງຂອງບັນດາລັດຢູ່ໃນເຂດແຄມຝັ່ງທະເລທາງຕາເວັນອອກ ແລະ ຫລາຍໆລັດໃນເຂດພາກໃຕ້ ແລະພາກຕາເວັນຕົກຕອນກາງ ຂອງປະເທດ ໄດ້ປິດລົງ ແລະກໍໄດ້ເລີ້ມນັບຄະແນນສຽງແລ້ວ. ສ່ວນບັນດາລັດໃນພາກຕາເວັນ ຕົກຂອງປະເທດກໍກໍາລັງປິດໜ່ວຍປ່ອນບັດລົງ ແລະກໍຈະເລີ້ມນັບບັດເລືອກຕັ້ງ ໃນໄວໆນີ້.

ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ຄວນເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມການນັບຄະແນນສຽງໃນລັດທີ່ຕັ້ງແຄມມະຫາສະໝຸດແອດແລນຕິກ ຄືລັດຟລໍຣິດາ ແລະ ຄາໂລໄຣນາເໜືອ- ເຊິ່ງທັງສອງລັດນີ້ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານທຣໍາ ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນປີ 2016 ແລະບ່ອນທີ່ການຢັ່ງຫາງສຽງທ້າຍປີນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າທ່ານທຣໍາ ແລະທ່ານໄບເດັນມີ ຄະແນນສູສີກັນ. ລັດເພັນໂຊວາເນຍ ທີ່ເປັນລັດຍາດແຍ່ງກັນ ກໍ່ແມ່ນຈຸດສຸມຂອງຄວາມສົນໃຈອີກແຫ່ງນຶ່ງ ແຕ່ອາດຈະບໍ່ລາຍງານຜົນເລືອກຕັ້ງທີ່ສົມບູນເປັນເວລາຫຼາຍມື້. ນັກວິເຄາະກ່າວວ່າທັງສາມລັດແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ ສຳລັບທ່ານທຣໍາ ຖ້າເພິ່ນຕ້ອງການດຳລົງຕຳແໜ່ງ ເປັນສະໄໝທີສອງແລະຫລີກລ້ຽງການເປັນປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ຄົນທີສາມໃນສີ່ທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາທີ່ຈະເສຍໄຊຢູ່ໃນການເລືອກຕັ້ງຄືນ.

ສຳລັບທ່ານໄບເດັນແລ້ວ ການໄດ້ໄຊຊະນະໃນລັດໃດກໍ່ຕາມໃນ 3 ລັດນັ້ນແມ່ນຈະເພີ່ມໂອກາດໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີໃນການພະຍາຍາມຄັ້ງທີສາມຂອງທ່ານ. ທ່ານໄດ້ສູນເສຍການແຂ່ງຂັນເປັນຜູ້ຕາງໜ້າພັກເດໂມແຄຣັດ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ໃນປີ 1988 ແລະ 2008 ມາແລ້ວ.

ໃນການເລືອກເອົາຜູ້ນໍາປະເທດນັ້ນສະຫະລັດແມ່ນໃຊ້ລະບົບປະຊາທິປະໄຕແບບທາງອ້ອມ ຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ເອົາຕາມຄະແນນນິຍົມຂອງປະຊາຊົນທັງຊາດ. ຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງແມ່ນຖືກຕັດສິນໂດຍການເລືອກຕັ້ງຢູ່ໃນແຕ່ລະລັດໃນທົ່ວປະເທດ ທີ່ມີ 50 ລັດ ແລະນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນ. ເພື່ອຈະໃຫ້ໄດ້ໄຊຊະນະ ໃນການເລືອກຕັ້ງ, ຜູ້ສະໝັກປະທານາທິບໍດີຕ້ອງໄດ້ຮັບ 270 ຄະແນນສຽງ ຈາກຜູ້ແທນໃນລັດ ທີ່ມີສະມາຊິກທັງໝົດ 538 ຄົນ ກໍຄື 538 ສຽງນັ້ນ.

ການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດຈັດຂຶ້ນໃນທຸກໆ 4 ປີໃນວັນອັງຄານທໍາອິດຂອງເດືອນພະຈິກ ຊຶ່ງປີນີ້ກໍກົງກັບວັນທີ 3 ກໍຄືມື້ນີ້ເອງ. ຕາມປົກກະຕິແລ້ວປະຊາຊົນອາເມຣິກັນພາກັນໄປປ່ອນບັດດ້ວຍຕົວເອງຢູ່ສະຖານທີ່ບ່ອນບັດຕ່າງໆ. ແຕ່ວ່າໃນປີນີ້ຍ້ອນການລະບາດຂອງໄວຣຣັສໂຄໂຣນາຫລາຍໆ ລັດແມ່ນຈັດໃຫ້ມີການປ່ອນບັດກ່ອນການເລືອກຕັ້ງ ຊຶ່ງຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດ ເລືອກຕັ້ງ ສາມາດສົ່ງບັດລົງຄະແນນສຽງຂອງຕົນໄປທາງໄປສະນີ ຫລືໄປປ່ອນບັດດ້ວຍ ຕົວເອງກ່ອນວັນເລືອກຕັ້ງຕາມສະຖານທີ່ທີ່ຈັດໄວ້ໃຫ້ໃນເມືອງ ແລະເຂດເລືອກ ຕັ້ງຕ່າງໆ ອີງຕາມກົດລະບຽບຂອງແຕ່ລະລັດ.

10:47 4.11.2020
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