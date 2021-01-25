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ແຮງງານລາວຈໍານວນນຶ່ງ ຮ້ອຍກວ່າຄົນ ທີ່ຄ້າງຢູ່ມາເລເຊຍ ກັບຄືນປະເທດແລ້ວ 

ກະຊວງສາທາລະນສຸກ ສປປ ລາວ

ການປິດປະເທດ ແລະເມືອງຕ່າງໆ ຕະຫລອດທັງທ້ອງທະເລໄວ້ ເພື່ອສະກັດກັ້ນການ
ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດໃນມາເລເຊຍ ກໍຄືໃນຫຼາຍປະເທດ ຢູ່ໃນຂົງເຂດເອເຊຍ
ຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ທີ່ຮັບເອົາແຮງງານລາວໄປເຮັດວຽກຢູ່ນັ້ນ ສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງໜັກ
ຕໍ່ແຮງງານລາວທີ່ມີລາຍໄດ້ໜ້ອຍ ແລະບໍ່ມີຝີມືສູງ. ຂະນະຫລາຍຮ້ອຍຄົນໃນຂະແໜງ
ປະມົງຖືກຕົກງານຢູ່ປະເທດດັ່ງກ່າວ ແລະລໍຄອຍການອະນຸມັດຈາກລັດຖະບານລາວ
ໃຫ້ກັບຄືນບ້ານຢູ່ນັ້ນ ໃນອາທິດຜ່ານມານີ້ ກໍມີກໍາມະກອນລາວ 170 ກວ່າຄົນ ໄດ້ເດີນ
ທາງ ກັບຄືນປະເທດແລ້ວ ຊຶ່ງ ກິ່ງສະຫວັນ ມີລາຍງານຈາກນັກຂ່າວຂອງພວກເຮົາມາ
ສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.

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ເຊີນຟັງລາຍງານແຮງງານລາວ ຈາກ ສປປ ລາວ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ເຊີນຊົມ ວີດີໂອ ຈາກ ສປປ ລາວ
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ລິງໂດຍກົງ

ນອກຈາກໄທ, ບຣູນາຍ ແລະສິງກະໂປແລ້ວ, ມາເລເຊຍກໍເປັນນຶ່ງໃນ 4 ປະເທດຂົງ
ເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ທີ່ເປັນສູນກາງດຶງດູດເອົາກໍາມະກອນຈາກຕ່າງປະເທດ
ໄປອອກແຮງງານ, ອີງຕາມບົດລາຍງານສະບັບນຶ່ງ ຂອງອົງ ການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອ
ແມ່ຍິງ ຫລື UN Women ທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ໃນ ປີ 2013. ແຮງງານລາວທີ່ມີລາຍໄດ້ຕໍ່າ
ແລະບໍ່ມີຝີມືກໍຄ້າຍຄືກັນກັບແຮງງານ ຈາກປະເທດອື່ນທີ່ໄປອອກແຮງງານໃນປະເທດ
ມາເລເຊຍແມ່ນພົບບັນຫາຫຍຸ້ງ ຍາກເປັນພິດເສດ ເມື່ອທຸລະກິດ ແລະອຸດສາຫະກໍາ
ຕ່າງໆໄດ້ຕັດເງິນເດືອນ ຫລືເລີກຈ້າງງານເພື່ອຮັບມືກັບຜົນກະທົບ ຈາກການມາຕະການ
ປິດເມືອງທ້າມກາງການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19. ບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກຂອງເຂົາເຈົ້າ
ຍິ່ງເພີ້ມຂຶ້ນໄປອີກ ເມື່ອລັດຖະບານລາວມີຂໍ້ຈໍາກັດ ໃນການອະນຸຍາດໃຫ້ຄົນເຂົ້າປະເທດ
ໃນຂະນະທີ່ທາງລັດຖະບານມາເລເຊຍເອງກໍປະກາດມາດຕະການປິດເມືອງຕ່າງໆ ຕະ
ຫລອດທັງ ໃນເຂດທ້ອງທະເລໄວ້ ໂດຍທີ່ບໍ່ມີນະໂຍບາຍປົກປ້ອງແຮງງານຕ່າງດ້າວທີ່
ຖືກເລີກຈ້າງງານກະທັນຫັນນັ້ນແຕ່ຢ່າງໃດ. ທັງນີ້ກໍເປັນຍ້ອນວ່າ ລັດຖະບານຂອງປະ
ເທດນັ້ນໃຫ້ບູລິມະສິດ ໃນການຊ່ວຍເຫລືອປະຊາຊົນຂອງປະເທດຕົນເອງກ່ອນ, ອີງຕາມການລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ CNBC ໃນວັນທີ 4 ພະຈິກ, 2020. ໂດຍອ້າງອີງເຖິງ
ອົງການແຮງງານສາ ກົນຫລື International Labor Organization, ຊຶ່ງເປັນອົງການ
ດ້ານແຮງງານຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ລາຍງານນັ້ນເວົ້າອີກວ່າ ມີຫຼາຍກໍລະນີທີ່
ແຮງງານເຄື່ອນທີ່ ຫລືແຮງງານຕ່າງຊາດຖືກເລີກຈ້າງງານ ແບບບໍ່ຍຸຕິທໍາ ຫລື ບໍ່ໄດ້ຮັບຄ່າ
ຈ້າງເລີຍເມື່ອມີການປະກາດ ປິດປະເທດຄັ້ງທໍາອິດ ໃນເດືອນມີນາ ປີກາຍນີ້ ແລະເຈົ້າໜ້າ
ທີ່ຂັ້ນສູງທ່ານນຶ່ງໃນຄະນະລັດຖະບານ ຂອງມາເລເຊຍກ່າວໃນເດືອນເມສາປີກາຍນີ້ວ່າ
ສໍາລັບແຮງງານຕ່າງປະເທດແລ້ວ ແມ່ນເປັນ ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ ຂອງເອກອັກຄະລັດຖະ
ທູດຂອງປະເທດເຂົາເຈົ້າ ທີ່ຈະຕ້ອງໃຫ້ການດູແລຊ່ວຍເຫລືອພວກເຂົາເຈົ້າ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ການປະກາດພາວະສຸກເສີນ ເມື່ອມໍ່ໆມານີ້ເຂົາເຈົ້າ ຍິ່ງພົບບັນຫາຫຍຸ້ງ
ຍາກເພີ້ມຂຶ້ນ ເມື່ອທຸລະກິດແລະຫ້າງຮ້ານຕ່າງໆຖືກປິດໄວ້ ດັ່ງທີ່ ວີ ໂອເອພະແນກພາ
ສາອັງກິດໄດ້ສະເໜີໄປໃນວັນທີ 12 ມັງກອນຜ່ານມາ, ກະສັດຂອງມາເລເຊຍ ໄດ້ປະ
ກາດພາວະສຸກເສີນຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງກົວລາລໍາເປີ ແລະເມືອງທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງຫລາຍຕົວ
ເມືອງເປັນເວລາສອງອາທິດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຈໍານວນຄົນຕິດເຊື້ອພະຍາດດັ່ງກ່າວທີ່ເພີ້ມ
ຂຶ້ນຢ່າງໄວວາຢູ່ປັດຈຸບັນນີ້ໃຫ້ຫລຸດລົງ.

ເຖິງແມ່ນເຂົາເຈົ້າ ບໍ່ມີວຽກເຮັດງານທໍາມາໄດ້ຫລາຍເດືອນແລ້ວກໍຕາມ ເຂົາເຈົ້າ ກໍບໍ່ສາ
ມາດກັບບ້ານໄດ້ ຕາມຄວາມຕ້ອງການ ເນື່ອງຈາກວ່າທາງລັດຖະບານລາວກໍມີມາດຕະ
ການປິດປະເທດໄວ້ ເພື່ອສະກັດກັ້ນບໍ່ໃຫ້ມີການນໍາເຊື້ອພະຍາດເຂົ້າປະເທດ. ແມ່ນແຕ່
ຄົນສັນຊາດລາວ ເຊັ່ນກໍາມະກອນທີ່ເດີນທາງ ມາຈາກຕ່າງປະເທດ ກໍຕ້ອງໄດ້ຂໍອະນຸ
ຍາດຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຊັ່ນ ສໍານັກງານນາຍົກກ່ອນ ດັ່ງການຊີ້ແຈງຂອງເຈົ້າ
ໜ້າທີ່ທ່ານນຶ່ງໃນສໍານັກງານນັ້ນເວົ້າວ່າ:

“ເຂົາຂໍເຂົ້າມາ ເຂົາຂໍເຂົ້າມາແຫລະ ເພາະວ່າສ່ວນຫລາຍແມ່ນແຮງງານປະມົງ ພວກນີ້
ໄປເຮັດວຽກຢູ່ມາເລ ໄປເປັນພະນັກງານ, ເປັນຊາວປະມົງ ບາດນີ້ ມາເລ ເຂົາປິດທ້ອງ
ທະເລ ພວກທະເລເຂົາຢຸດຈ້າງງານ ບໍ່ມີການຈ້າງງານຫັ້ນລະ ພວກຕ່າງດ້າວເຂົາກະຢຸດ
ງານເດ ບາດນີ້ຄົນລາວເຂົາກະເດືອດຮ້ອນ ເຂົາກະຢາກກັບ. ເຂົາຂໍເຂົ້າມາ ແຕ່ວ່າທາງ
ພາຍໃນເຮົາຍັງບໍ່ອະນຸມັດໃຫ້ເຂົ້າມາເທື່ອ ເພາະວ່າຄັນຊິໃຫ້ເຂົາເຂົ້າມາ ບາງທີກໍມີນະ
ໂຍບາຍ ໃຫ້ເປັນແບບທະຍອຍກັນເຂົ້າມາ ບໍ່ເຂົ້າມາຫລາຍບາດດຽວຫັ້ນນະ ເພິ່ນກະພິ
ຈາລະນາເປັນຂັ້ນຕອນ, ແຕ່ວ່າບໍ່ໃຫ້ມາໝົດເທື່ອ ແຕ່ທະຍອຍເຂົ້າມາ ກະເລືອກເສັ້ນ
ທາງເຂົ້າມາມາທາງສາຍການບິນມາເລເຊຍ, ດຽວນີ້ມັນມີຍົນແອມາເລເຊຍເດ, ແຕ່ວ່າ
ແຕ່ ລະຖ້ຽວບິນເພິ່ນຈະໃຫ້ເຮົາຢູ່ຫ້ອງການ ສນຍ ອະນຸມັດແຕ່ລະຖ້ຽວບິນ.”

ອີງຕາມເຈົ້າໜ້າທີ່ທ່ານນຶ່ງໃນບໍລິສັດສາຍການບິນລາວແລ້ວ, ແຮງງານລາວທີ່ເດີນທາງ
ກັບຈາກມາເລເຊຍ ໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ມີຈໍານວນ 170 ກວ່າຄົນ ຊຶ່ງ ຫລັງຈາກເດີນທາງ
ມາຮອດສະໜາມບິນວັດໄຕແລ້ວ ພວກກ່ຽວກໍຖືກກວດອຸ່ນ ຫະພູມ. ຈາກນັ້ນ ກໍໄດ້ໄປຢູ່
ສູນກັກກັນ ຢູ່ເຂດຊານເມືອງຂອງນະຄອນຫລວງ ວຽງຈັນເປັນເວລາ 14 ວັນກ່ອນຈະຖືກ
ປ່ອຍໃຫ້ອອກໄປຢູ່ນໍາຄອບຄົວໄດ້ ດັ່ງການອະທິບາຍຂອງພະນັກງານໃນສໍານັກງານນາ
ຍົກທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງ ນັ້ນວ່າ: ​

“ມັນລົງມາປຶບແລ້ວມັນຈະມີ ອ້າ...ເຂົ້າກັກຕົວ, ຖ້າຫາກເຮົາຊິກັກຕົວ ຄັນເຂົ້າກັກຕົວມັນ
ມີສູນຫລັກ 27 ຢູ່ສະໜາມຍິງປືນ ຄັນໃຜຊິເຂົ້າສູນຕົວນັ້ນແມ່ນບໍ່ໄດ້ເສຍເງິນ ຄັນກັກຕົວ
ຢູ່ໂຮງແຮມແມ່ນໄດ້ເສຍເງິນເອງ.”

ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີສ໌ ໃນວັນທີ 16 ພະຈິກ ທີ່ອ້າງອີງເຖິງຂໍ້ມູນ
ຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນເຂົ້າເມືອງ ຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວ ມີແຮງງານຕ່າງດ້າວທີ່ຖືກກົດໝາຍຢູ່ປະມານ 2 ລ້ານ 2 ແສນຄົນ ແລະກໍອາດຈະມີພວກທີ່ບໍ່ຖືກກົດໝາຍຢູ່ປະມານ 2 ລ້ານ
ກວ່າຄົນເຊັ່ນກັນ. ສ່ວນແຮງງານລາວຢູ່ໃນປະ ເທດນີ້ ແມ່ນມີປະມານ 700 ຄົນ ແລະພວກ
ເຂົາເຈົ້າສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເຮັດວຽກໃນຂະແໜງການປະມົງ. ສະນັ້ນເມື່ອກໍາມະກອນທີ່ເປັນ
ຊາວປະມົງທີ່ມີພຽງແຕ່ 170 ກວ່າຄົນກັບຄືນປະເທດແລ້ວກໍໝາຍຄວາມວ່າ ກໍາມະກອນ
ລາວທີ່ຕົກຄ້າງ ຢູ່ປະເທດດັ່ງກ່າວ ກໍຍັງອີກຫລາຍກວ່າ 500 ຄົນ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງ
ທົນຕໍ່ຄວາມລໍາບາກ ແລະຄອງຄອຍກັບບ້ານຕໍ່ໄປ ເພາະລັດຖະບານລາວ ອະນຸ ຍາດໃຫ້
ເຂົາເຈົ້າເດີນທາງເຂົ້າປະເທດໄດ້ໃນຈໍານວນຈໍາກັດເທົ່ານັ້ນ ໃນແຕ່ລະ ຄັ້ງ ເພື່ອເປັນການ
ເຝົ້າລະວັງ ບໍ່ໃຫ້ມີການນໍາເຊື້ອໄວຣັສໂຄໂຣນາເຂົ້າມາ ໃນປະເທດ.

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ລາຍງານບລອກສົດ! ຜົນການເລືອກຕັ້ງ ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ 2020

ລາຍງານບລອກສົດ! ການເລືອກຕັ້ງ ໃນ ສະຫະລັດ ປີ 2020

ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີິສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ຊຶ່ງເປັນບຸກຄົນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີໃນວົງການເມືອງຂອງນະຄອນ ຫຼວງວໍຊິງຕັນ ເກືອບເຄິ່ງສັດຕະວັດແລ້ວນັ້ນ ຄາດຄະເນກັນວ່າ ຈະເປັນຜູ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີຂອງສະຫະລັດ ແລະຈະໄດ້ສາບານຕົວເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງໃນວັນທີ 20 ມັງກອນຈະມາ ເປັນປະທານາທິບໍດີທີ່ມີອາຍຸແກ່ທີ່ສຸດ ໃນປະຫວັດສາດ. ທ່ານໄບເດັນ ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ທີ່ໄດ້ເປັນສະມາຊິກສະພາສູງມາ 36 ປີ ແລະ 8 ປີ ເປັນຮອງປະທານາທິບໍດີ ໃນສະໄໝປະທານາທິບໍດີບາຣັກໂອບາມາ ແມ່ນຄາດກັນໂດຍອົງການຂ່າວຕ່າງໆ ໄດ້ເອົາຊະນະປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ທີ່ລົງສະໝັກແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງຕື່ມອີກ ໃນການໂຄສະນາຫາສຽງທີ່ຂົມຂື່ນ ແລະຫຼັງຈາກໄດ້ມີການນັບບັດຄະແນນສຽງຫຼັງຈາກການເລືອກຕັ້ງມາໄດ້ຫຼາຍມື້ແລ້ວ. ຄະແນນສຽງແມ່ນຍັງຈະໄດ້ຮັບການຢືນຢັນຢ່າງເປັນທາງການ ແລະພວມໄດ້ຮັບການທ້າທາຍຢູ່ໃນສານ ແຕ່ກໍຄາດກັນວ່າ ຈະຜ່ານຜ່າໄປໄດ້. ທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ຊະນະຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີ ໂດຍໄດ້ຮັບຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ຢ່າງໜ້ອຍ 270 ຄະແນນ ຂອງຈຳນວນທັງໝົດ 538 ຄະແນນ. ການໄດ້ຮັບໄຊຊະຂອງທ່ານໄບເດັນ ເຮັດໃຫ້ທ່ານທຣຳເປັນປະທານາທິບໍດີຄົນທີ 3 ໃນຮອບສີ່ທົດສະວັດ ທີ່ບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບເລືອກ ໃຫ້ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງຕື່ມອີກ ຫຼັງຈາກໄດ້ຂຶ້ນເປັນປະທານາທິບໍດີ 4 ປີແລ້ວ.

00:30 8.11.2020

ລາຍງານຂ່າວຫຼ້າສຸດ ໃນເຊົ້າວັນເສົາມື້ນີ້ແຈ້ງວ່າ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ແລະທ່ານນາງຄາມາມາ ແຮຣິສ ຜູ້ສະໝັກເປັນປະທານາທິບໍດີ ຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ຮັບຄະແນນ 273 ຄະແນນສຽງຂອງຜູ້ຕາງໜ້າລັດແລ້ວ ເຊີນເບິ່ງແຜນທີ່ການເລືອກຕັ້ງໃນສະຫະລັດຂອງເຮົາຕື່ມ!

23:51 7.11.2020

ມາຮອດເຊົ້າວັນເສົາມື້ນີ້ ຕາມເວລາໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງສະຫະລັດ ຄະແນນສຽງກໍຍັງບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ ຈາກທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍງານໄປແລ້ວ ຄື ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຮັບ 253 ຄະແນນ ແລະປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໄດ້ຮັບ 214 ຄະແນນ. ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນ ຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາ ແມ່ນຕ້ອງການອີກ 56 ຄະແນນຈຶ່ງຈະຮອດ 270 ຄະແນນເພື່ອຈະເຂົ້າກຳຕຳແໜ່ງຕື່ມອີກ 4 ປີ. ເວລານີ້ຫຼາຍລັດຍັງສືບຕໍ່ນັບຄະແນນກັນຢູ່ ແລະລັດຈໍເຈຍ ໄດ້ປະກາດໃນວັນສຸກມື້ວານນີ້ວ່າ ຕົນຈະນັບຄະແນນ ຄືນໃໝ່ທັງໝົດ ຍ້ອນວ່າ ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ຜູ້ສະໝັກຂອງພັກຣີພັບບລີກັນ ແລະຜູ້ທ້າຊິງ ຫຼືຄູ່ແຂ່ງຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ມີຄະແນນໃກ້ຄຽງກັນຫຼາຍ.

18:52 7.11.2020

ໃນຕອນຄ່ຳຂອງວັນພະຫັດວານນີ້ ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວອ້າງ ໂດຍບໍ່ມີຫຼັກຖານວ່າ ທ່ານໄດ້ຖືກສໍ້ໂກງ ໃຫ້ອອກຈາກຕໍາແໜ່ງ ໃນສະໄໝທີສອງ. ທ່ານກ່າວວ່າ “ຖ້າທ່ານນັບບັດຄະແນນສຽງທີ່ປ່ອນແບບຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ຂ້າພະເຈົ້າຈະໄດ້ຊະນະຢ່າງງ່າຍໆ.” ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປອີກວ່າ "ຖ້າທ່ານນັບບັດຄະແນນສຽງທີ່ຜິດກົດໝາຍ, ພວກເຂົາສາມາດພະຍາຍາມລັກເອົາການເລືອກຕັ້ງໄປ ຈາກພວກເຮົາໄດ້." ທ່ານທຣໍາ ໄດ້ໃຊ້ເວລາ 16 ນາທີ ຢືນກ່າວຄໍາປາໄສ ຢູ່ຫ້ອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວ ໃນທຳນຽບຂາວ ໂດຍກ່າວວ່າ ຄະແນນນຳໜ້າຂອງທ່ານທີ່ມີຢູ່ໃນລັດຕ່າງໆກຳລັງຖືກ "ລັກເອົາອອກໄປຢ່າງລັບໆ ເທື່ອລະເລັກລະນ້ອຍ" ໃນຂະນະທີ່ມີການນັບຄະແນນສຽງຍັງສືບຕໍ່ດໍາເນີນໄປຢູ່ນັ້ນ. ມາຮອດວັນສຸກ ຄະແນນສຽງກໍຍັງບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ ຈາກທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍໄປແລ້ວ ຄື ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຮັບ 253 ຄະແນນ ແລະປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໄດ້ຮັບ 214. ຂະນະນີ້ ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 56 ຄະແນນ ຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາແໜ່ງໄວ້ ໃນອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ.

19:29 6.11.2020

ໃນຕອນບ່າຍວັນພະຫັດມື້ນີ້ ຕາມເວລາໃນເຂດພາກຕາເວັນອອກຂອງສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ປາກົດຕົວເປັນເວລາສັ້ນໆ ທີ່ນະຄອນວິລມິງຕັນ ໃນລັດເດລາແວ ໂດຍກ່າວວ່າ "ບັດທຸກໆບັດຈະຕ້ອງໄດ້ຖືກນັບ." ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ "ມັນແມ່ນກ່ຽວກັບວ່າ ປະຊາຊົນໃນປະເທດນີ້ ໄດ້ສະແດງອອກເຖິງການຕັດສິນໃຈຂອງພວກເຂົາເຈົ້າແບບໃດ ແລະມັນເປັນຄວາມປະສົງຂອງຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດ ບໍ່ມີໃຜ ແລະບໍ່ມີສິ່ງໃດທັງໝົດ ທີ່ໄດ້ເລືອກເອົາປະທານາທິບໍດີຂອງສະຫະລັດ."

06:13 6.11.2020

ໃນເວລາ 12 ໂມງເຄິ່ງຂອງວັນພະຫັດ, ທີ 5 ພະຈິກ (ຕາມເວລາວໍຊິງຕັນ) ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ຄູ່ແຂ່ງຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ຍັງມີຄະແນນເທົ່າເດີມ ຕາມທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍໄປແລ້ວ ຄື 253 ແຕ່ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຮັບຕື່ມອີກນຶ່ງຄະແນນ ເພີ້ມຂຶ້ນເປັນ 214. ຂະນະນີ້ ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 56 ຄະແນນ ຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາ ແໜ່ງຂອງທ່ານໄວ້ອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ. ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 6 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນເທື່ອບັດເລືອກຕັ້ງທີ່ສົ່ງທາງໄປສະນີ ປະກອບດ້ວຍລັດເພັນຊິລເວເນຍ, ຄາໂຣໄລນາເໜືອ, ຈໍເຈຍ, ເນວາດາ, ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ. ທ່ານໄບເດັນຊຶ່ງຄາດໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງແບບມີຄະແນນສູສີກັນກັບທ່ານທຣໍາ ໃນລັດວິສຄັນຊິນ ແລະຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣໍາ ຢາກໃຫ້ມີການນັບຄະແນນຄືນໃໝ່. ສ່ວນຜົນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນສຸດທ້າຍນັ້ນ ກໍອາດຈະໃຊ້ເວລາອີກຫລາຍວັນຈຶ່ງຮູ້ໄດ້. ລາຍງານຂ່າວແຈ້ງວ່າ ມາຮອດວັນພະຫັດມື້ນີ້ ທ່ານໄບເດັນແມ່ນນຳໜ້າ ໃນຄະແນນສຽງຂອງປະຊາຊົນ ຄືໄດ້ 71 ລ້ານ 6 ແສນຄົນ ປຽບທຽບໃສ່ທ່ານທຣຳ ທີ່ໄດ້ຮັບ​ແຕ່ 68​ ລ້ານ 1 ແສນຄົນ ອີງຕາມອົງການຄົ້ນຄວ້າເອດີສັນແລະອົງການຂ່າວເອພີ.

00:38 6.11.2020

ມາຮອດ 7:00 ຕອນເຊົ້າຂອງວັນພະຫັດ, ທີ 5 ພະຈິກ (ຕາມເວລາວໍຊິງຕັນ) ທັງທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ແລະປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ຍັງມີຄະແນນເທົ່າເດີມ ຕາມທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍໄປແລ້ວ ຄື 253 ຕໍ່ 213 ຄະແນນ. ຂະນະນີ້ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 57 ຄະແນນ ຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາ ແໜ່ງຂອງທ່ານໄວ້ອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ. ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 6 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນເທື່ອບັດເລືອກຕັ້ງທີ່ສົ່ງທາງໄປສະນີ ປະກອບດ້ວຍລັດເພັນຊິລເວເນຍ, ຄາໂຣໄລນາເໜືອ, ຈໍເຈຍ, ເນວາດາ, ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ. ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງແບບມີຄະແນນສູສີກັນກັບທ່ານທຣໍາ ໃນລັດວິສຄັນຊິນ ແລະຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣໍາ ຢາກໃຫ້ມີການນັບຄະແນນຄືນໃໝ່. ສ່ວນຜົນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນສຸດທ້າຍນັ້ນ ກໍອາດຈະໃຊ້ເວລາອີກຫລາຍວັນຈຶ່ງຮູ້ໄດ້ ແຕ່ພວກທ່ານກໍສາມາດຕິດຕາມເບິ່ງໜ້າເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາ ກ່ຽວກັບຄະແນນຫລ້າສຸດ.

19:20 5.11.2020

ມາຮອດ 9:00 ຕອນຄໍ່າຂອງວັນພຸດ, ທີ 4 ພະຈິກ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນໄດ້ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດຕື່ມອີກສອງລັດ ຄືມິຊິແກນ ແລະວິສຄັນຊິນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ທ່ານນໍາໜ້າ ທ່ານທຣໍາ ໂດຍມີ 253 ຕໍ່ 213 ຄະແນນ. ຂະນະນີ້ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 57 ຄະແນນຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາ ແໜ່ງຂອງທ່ານໄວ້ອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ. ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 6 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນເທື່ອບັດເລືອກຕັ້ງທີ່ສົ່ງທາງໄປສະນີ ປະກອບດ້ວຍລັດເພັນຊິລເວເນຍ, ຄາໂຣໄລນາເໜືອ, ຈໍເຈຍ, ເນວາດາ, ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ. ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງແບບມີຄະແນນສູສີກັນກັບທ່ານທຣໍາ ໃນລັດວິສຄັນຊິນ ແລະຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣໍາ ຢາກໃຫ້ມີການນັບຄະແນນຄືນໃໝ່. ສ່ວນຜົນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນສຸດທ້າຍນັ້ນ ກໍອາດຈະໃຊ້ເວລາອີກຫລາຍວັນຈຶ່ງຮູ້ໄດ້!

ທ. ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຮັບຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ 253 ຄະແນນ ແລະ ປ. ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຮັບ 213 ຄະແນນ
ທ. ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຮັບຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ 253 ຄະແນນ ແລະ ປ. ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຮັບ 213 ຄະແນນ

08:42 5.11.2020
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະໃນ 3 ລັດ ເທັກຊັສ ມອນຕານາ ແລະ ໄອໂອວາ
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະໃນ 3 ລັດ ເທັກຊັສ ມອນຕານາ ແລະ ໄອໂອວາ
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ຟລໍຣິດາ
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ຟລໍຣິດາ
ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ມິນເນໂຊຕາ
ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ມິນເນໂຊຕາ

ມາເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນ ຂອງທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ແລະທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ສູສີກັນ 213 ຕໍ່ 220 ໃນຂະນະນີ້ ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 9 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນສຽງເທື່ອ ປະກອບດ້ວຍລັດ ເມນ ເພັນຊີລເວເນຍ ຄາໂຣໄລນາເໜືອ ຈໍເຈຍ ມິຊິແກນ ວິສຄັນຊິນ ເນວາດາ ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ ຄາດກັນວ່າ ຜົນການນັບບັດເລືອກຕັ້ງ ທີ່ສົ່ງເຂົ້າໄປທາງໄປສະນີ ຈະເລີ້ມຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 4 ພະຈິກນີ້ ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ແລະຈະໃຊ້ເວລາຫຼາຍສົມຄວນ ບໍ່ຮູ້ວ່າ ຈະແລ້ວເສັດໃນມື້ນີ້ຫຼືບໍ່!

16:01 4.11.2020

ລາຍງານກ່ຽວກັບການນັບຄະແນນສຽງໃນເບື້ອງຕົ້ນຈາກລັດຕ່າງໆທາງພາກຕາເວັນອອກ ທີ່ໄດ້ປິດໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງ

ມື້ນີ້ ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາທີ່ສັງກັດພັກຣີພັບບລິກັນ ແລະຄູ່ແຂ່ງຂອງ ທ່ານກໍຄື ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນຫລາຍລັດ ແລ້ວ ຂະນະທີ່ຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງກໍາລັງອອກມາເລື້ອຍໆຢູ່ ແລະຊາວອາເມຣິ ກັນຕັດສິນໃຈວ່າໃຜຈະບໍລິຫານປະເທດຈາກທໍານຽບຂາວໃນນຶ່ງສະໄໝກໍຄື 4 ປີຕໍ່ໜ້າ ຊຶ່ງເລີ້ມຈາກເດືອນມັງກອນຈະມາເຖິງນີ້.

ໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງຂອງບັນດາລັດຢູ່ໃນເຂດແຄມຝັ່ງທະເລທາງຕາເວັນອອກ ແລະ ຫລາຍໆລັດໃນເຂດພາກໃຕ້ ແລະພາກຕາເວັນຕົກຕອນກາງ ຂອງປະເທດ ໄດ້ປິດລົງ ແລະກໍໄດ້ເລີ້ມນັບຄະແນນສຽງແລ້ວ. ສ່ວນບັນດາລັດໃນພາກຕາເວັນ ຕົກຂອງປະເທດກໍກໍາລັງປິດໜ່ວຍປ່ອນບັດລົງ ແລະກໍຈະເລີ້ມນັບບັດເລືອກຕັ້ງ ໃນໄວໆນີ້.

ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ຄວນເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມການນັບຄະແນນສຽງໃນລັດທີ່ຕັ້ງແຄມມະຫາສະໝຸດແອດແລນຕິກ ຄືລັດຟລໍຣິດາ ແລະ ຄາໂລໄຣນາເໜືອ- ເຊິ່ງທັງສອງລັດນີ້ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານທຣໍາ ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນປີ 2016 ແລະບ່ອນທີ່ການຢັ່ງຫາງສຽງທ້າຍປີນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າທ່ານທຣໍາ ແລະທ່ານໄບເດັນມີ ຄະແນນສູສີກັນ. ລັດເພັນໂຊວາເນຍ ທີ່ເປັນລັດຍາດແຍ່ງກັນ ກໍ່ແມ່ນຈຸດສຸມຂອງຄວາມສົນໃຈອີກແຫ່ງນຶ່ງ ແຕ່ອາດຈະບໍ່ລາຍງານຜົນເລືອກຕັ້ງທີ່ສົມບູນເປັນເວລາຫຼາຍມື້. ນັກວິເຄາະກ່າວວ່າທັງສາມລັດແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ ສຳລັບທ່ານທຣໍາ ຖ້າເພິ່ນຕ້ອງການດຳລົງຕຳແໜ່ງ ເປັນສະໄໝທີສອງແລະຫລີກລ້ຽງການເປັນປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ຄົນທີສາມໃນສີ່ທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາທີ່ຈະເສຍໄຊຢູ່ໃນການເລືອກຕັ້ງຄືນ.

ສຳລັບທ່ານໄບເດັນແລ້ວ ການໄດ້ໄຊຊະນະໃນລັດໃດກໍ່ຕາມໃນ 3 ລັດນັ້ນແມ່ນຈະເພີ່ມໂອກາດໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີໃນການພະຍາຍາມຄັ້ງທີສາມຂອງທ່ານ. ທ່ານໄດ້ສູນເສຍການແຂ່ງຂັນເປັນຜູ້ຕາງໜ້າພັກເດໂມແຄຣັດ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ໃນປີ 1988 ແລະ 2008 ມາແລ້ວ.

ໃນການເລືອກເອົາຜູ້ນໍາປະເທດນັ້ນສະຫະລັດແມ່ນໃຊ້ລະບົບປະຊາທິປະໄຕແບບທາງອ້ອມ ຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ເອົາຕາມຄະແນນນິຍົມຂອງປະຊາຊົນທັງຊາດ. ຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງແມ່ນຖືກຕັດສິນໂດຍການເລືອກຕັ້ງຢູ່ໃນແຕ່ລະລັດໃນທົ່ວປະເທດ ທີ່ມີ 50 ລັດ ແລະນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນ. ເພື່ອຈະໃຫ້ໄດ້ໄຊຊະນະ ໃນການເລືອກຕັ້ງ, ຜູ້ສະໝັກປະທານາທິບໍດີຕ້ອງໄດ້ຮັບ 270 ຄະແນນສຽງ ຈາກຜູ້ແທນໃນລັດ ທີ່ມີສະມາຊິກທັງໝົດ 538 ຄົນ ກໍຄື 538 ສຽງນັ້ນ.

ການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດຈັດຂຶ້ນໃນທຸກໆ 4 ປີໃນວັນອັງຄານທໍາອິດຂອງເດືອນພະຈິກ ຊຶ່ງປີນີ້ກໍກົງກັບວັນທີ 3 ກໍຄືມື້ນີ້ເອງ. ຕາມປົກກະຕິແລ້ວປະຊາຊົນອາເມຣິກັນພາກັນໄປປ່ອນບັດດ້ວຍຕົວເອງຢູ່ສະຖານທີ່ບ່ອນບັດຕ່າງໆ. ແຕ່ວ່າໃນປີນີ້ຍ້ອນການລະບາດຂອງໄວຣຣັສໂຄໂຣນາຫລາຍໆ ລັດແມ່ນຈັດໃຫ້ມີການປ່ອນບັດກ່ອນການເລືອກຕັ້ງ ຊຶ່ງຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດ ເລືອກຕັ້ງ ສາມາດສົ່ງບັດລົງຄະແນນສຽງຂອງຕົນໄປທາງໄປສະນີ ຫລືໄປປ່ອນບັດດ້ວຍ ຕົວເອງກ່ອນວັນເລືອກຕັ້ງຕາມສະຖານທີ່ທີ່ຈັດໄວ້ໃຫ້ໃນເມືອງ ແລະເຂດເລືອກ ຕັ້ງຕ່າງໆ ອີງຕາມກົດລະບຽບຂອງແຕ່ລະລັດ.

10:47 4.11.2020
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