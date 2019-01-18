ລັດຖະມົນຕີ ລາວ ຢືນຢັນວ່າບໍ່ມີຄຳສັ່ງໃຫ້ບັນດາພະນັກງານປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
ທຳການກວດກາໜັງສືເດີນທາງນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຕ່າງຊາດ ແລະ ຈະລົງໂທດພະນັກ
ງານທຸກຄົນທີ່ໄດ້ກະທຳການດັ່ງກ່າວ.
ສືບເນື່ອຈາກມີຫາສຽງໃນສັງຄົມ ລາວ ທີ່ລະບຸວ່າສາເຫດທີ່ສຳຄັນປະການນຶ່ງທີ່ເຮັດ
ໃຫ້ຊາວຕ່າງຊາດເດີນທາງເຂົ້າມາທ່ອງທ່ຽວໃນ ລາວ ຫຼຸດລົງເລື້ອຍໆນັ້ນກໍຄືການທີ່
ປາກົດວ່າມີພະນັກງານປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໄດ້ທຳການກວດກາໜັງສືເດີນທາງ
ຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຕ່າງຊາດໃນລັກສະນະຊ້ຳຊ້ອນກັນ ໃນໄລຍະຜ່ານມານັ້ນ
ພົນຕີ ກົງທອງ ພົງພິຈິດ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບກໍໄດ້ໃຫ້
ການຢືນຢັນວ່າ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບບໍ່ເຄີຍອອກຄຳສັ່ງໃຫ້ດຳເນີນການ
ດັ່ງກ່າວແຕ່ຢ່າງໃດ ດັ່ງທີ່ພົນຕີ ກົງທອງ ໄດ້ຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າ
"ຂອບເຂດທີ່ໄດ້ກຳນົດທີ່ມີການຈັດຕັ້ງຄຸ້ມຄອງຮັດກຸມແລ້ວໃນການເຂົ້າໄປໃນແຕ່ລະ
ຈຸດທ່ອງທ່ຽວນັ້ນ ກ່ອນຈະເຂົ້ານັ້ນມັນກະຈະມີການຕິດຕາມຈາກພະນັກງານນຳທ່ຽວ
ຄັນມີພະນັກງານນຳທ່ຽວພາໄປແລ້ວ ບໍ່ຈຳເປັນທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ເຮົາໄປປະຈຳຈຸດຫັ້ນ ຈະ
ໄປກວດເອກະສານໜັງສືພິມເຂົາຕື່ມ ມັນຈະເປັນການສ້າງຄວາມບໍ່ຈົບ ບໍ່ງາມ ລຳ
ບາກ ລຳຄານ ມີແຕ່ວ່າມີເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດທ່ອງທ່ຽວຢູ່ຫັ້ນ ແຕ່ວ່າດູແລຄວາມເປັນ
ລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ດູແລຄວາມສະຫງົບປອດໄພ ແລະ ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຕຳຫຼວດທ່ອງ
ທ່ຽວໄປຂໍຖາມເບິ່ງໜັກສ້ຽນໜັງສືຕື່ມ."
ແຕ່ກ່ອນໜ້ານີ້ ທ່ານ ບໍ່ແສງຄຳ ວົງດາລາ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ,
ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຍອມຮັບວ່າ ສາເຫດສຳຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ຊາວຕ່າງຊາດ
ເດີນທາງເຂົ້າມາທ່ອງທ່ຽວໃນ ລາວ ຫຼຸດລົງມີ 2 ສາເຫດດ້ວຍກັນ ກໍຄືການບໍລິຫານ
ວຽກງານດ້ານການທ່ອງທ່ຽວໃນພາກລັດ ມີລັກສະນະທີ່ຊ້ຳຊ້ອນກັນ ແລະ ການທ່ອງ
ທ່ຽວໃນ ລາວ ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆສູງກວ່າຢູ່ປະເທດເພື່ອນບ້ານ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ນັກທ່ອງ
ທ່ຽວຊາວຕ່າງຊາດບໍ່ຢາກເດີນທາງເຂົ້າມາໃນ ລາວ ອີກເທື່ອໃໝ່ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ບໍ່ແສງຄຳ
ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ
"ການບໍລິການການເຂົ້າ-ອອກຢູ່ດ່ານຕ່າງໆຍັງມີຄວາມຫຍຸ້ງເຫຍີງ ຍັງຊັກຊ້າ, ການ
ກວດກາຢູ່ຈຸດກວດກາ ແລະ ຢູ່ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ ຫຼືວ່າ ຢູ່ຕາມຖະໜົນທີ່ຕິດພັນ
ກັບການປັບໄໝທີ່ບໍ່ສົມເຫດສົມຜົນເຮັດໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ ບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວມີຄວາມບໍ່
ສະດວກສະບາຍໃນການມາທ່ອງທ່ຽວຢູ່ໃນປະເທດເຮົາ ການເກັບຄ່າການຂົນສົ່ງໂດຍ
ສານທີ່ຍັງສູງ ການເກັບຄ່າຜ່ານປະຕູເຂົ້າຊົມແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ ກະຍັງບໍ່ທັນສົມ
ເຫດສົມຜົນ ແລະ ນອກຈາກນັ້ນ ຄ່າຄອງຊີບຢູ່ປະເທດພວກເຮົານີ້ຍັງສູງ ຖ້າທຽບໃສ່
ບັນດາປະເທດໃກ້ຄຽງທີ່ນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົາເຈົ້າຜ່ານມານັ້ນ ອັນນີ້ກະແມ່ນຄວາມເປັນ
ຈິງອັນນຶ່ງທີ່ພວກເຮົາຍັງເຮັດບໍ່ທັນໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນ."
ທັງນີ້ໃນປີ 2018 ມີນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຕ່າງຊາດເດີນທາງເຂົ້າມາໃນ ລາວ 4 ລ້ານກວ່າ
ຄົນໂດຍເພີ່ມຂຶ້ນຈາກປີ 2017 ທີ່ມີນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງຊາດເຂົ້າມາໃນ ລາວ 3,868,831
ຄົນຫາກແຕ່ວ່າລັດຖະບານ ລາວ ໄດ້ວາງຄາດໝາຍທີ່ຈະດຶງດູດເອົານັກທ່ອງທ່ຽວຊາວ
ຕ່າງຊາດໃຫ້ໄດ້ 5 ລ້ານຄົນໃນປີ 2018 ທີ່ເປັນປີທ່ອງທ່ຽວ ລາວ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ພາກບໍລິ
ການໃນ ລາວ ມີລາຍຮັບເກີນກວ່າ 900 ລ້ານໂດລາໃນຕະຫຼອດປີ 2018 ດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງ
ກໍໝາຍຄວາມວ່າລັດຖະບານ ລາວ ບໍ່ສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍໄດ້ໃນຄວາມເປັນຈິງນັ້ນ
ເອງ.
ທາງດ້ານສະມາຄົມວິໄຈການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ ກໍລາຍງານວ່າພາກທຸລະກິດບໍລິການ
ແລະ ທ່ອງທ່ຽວຂອງ ລາວ ມີການຂະຫຍາຍຕົວໃນອັດຕາສະເລ່ຍຕ່ຳສຸດໃນກຸ່ມອາ
ຊຽນໃນປີ 2018 ກໍຄື 3.1 ເປີເຊັນເທົ່ານັ້ນ ໃນຂະນະທີ່ພາກບໍລິການ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ
ຂອງ ຫວຽດນາມ ຂະຫຍາຍຕົວເພີ່ມຂຶ້ນ 29.1 ເປີເຊັນ, ມຽນມາ 18.4 ເປີເຊັນ, ບຣູໄນ
18.3 ເປີເຊັນ, ອິນໂດເນເຊຍ 16.9 ເປີເຊັນ, ກຳປູເຈຍ 11.8 ເປີເຊັນ, ຟີລິບປິນ 11
ເປີເຊັນ, ໄທ 8.6 ເປີເຊັນ, ສິງກະໂປ 7.7 ເປີເຊັນ ແລະ ມາເລເຊຍ 3 ເປີເຊັນ ໂດຍປະ
ເທດ ໄທ ມີລາຍຮັບຈາກການທ່ອງທ່ຽວສູງທີ່ສຸດ ກໍຄືຫຼາຍກວ່າ 55,477 ລ້ານໂດລາ
ຕິດຕາມດ້ວຍ ສິງກະໂປ 19,707 ລ້ານໂດລາ, ມາເລເຊຍ 18,323 ລ້ານໂດລາ ແລະ
ອິນໂດເນເຊຍ 12,520 ລ້ານໂດລາ ໃນຂະນະທີ່ລາວ ມີລາຍຮັບພຽງ 700 ກວ່າລ້ານ
ໂດລາເທົ່ານັ້ນ.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ລັດຖະບານ ລາວ ໄດ້ວາງຄາດໝາຍທີ່ຈະດຶງດູດເອົານັກທ່ອງທ່ຽວ
ຊາວຕ່າງຊາດໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 5 ລ້ານຄົນຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ພາກບໍລິການ ແລະ ທ່ອງ
ທ່ຽວໃນ ລາວ ມີລາຍຮັບເກີນກວ່າ 900 ລ້ານໂດລາໃນປີ 2019 ນີ້ ດ້ວຍການຈັດໃຫ້
ເປັນປີສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວລະຫວ່າງ ລາວ ກັບ ຈີນ.
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