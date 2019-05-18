ກົມຕຳຫຼວດກວດຄົນເຂົ້າ-ອອກເມືອງ ໄດ້ຕິດຕັ້ງລະບົບເຊື່ອມຕໍ່ຖານຂໍ້ມູນຄົນເຂົ້າອອກ
ເມືອງທຸກດ່ານສາກົນເຂົ້າດ້ວຍກັນ ເຮັດໃຫ້ສາມາດກວດກາຄົນເຂົ້າ-ອອກເມືອງ ໄດ້ຕະ
ຫຼອດເວລາ ໃນທົ່ວປະເທດ ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ.
ກົມຕຳຫຼວດກວດຄົນເຂົ້າ-ອອກເມືອງ ໄດ້ຕິດຕັ້ງລະບົບເຊື່ອມຕໍ່ຖານຂໍ້ມູນຄົນເຂົ້າ-
ອອກເມືອງ ທຸກດ່ານສາກົນ ເຂົ້າດ້ວຍກັນເຮັດໃຫ້ສາມາດກວດກາຄົນເຂົ້າ-ອອກເມືອງ
ໄດ້ຕະຫຼອດເວລາໃນທົ່ວປະເທດ.
ພົນຕີ ກອງທອງ ພົງວິຈິດ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະງົບພາຍໃນ
ຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າ ກົມຕຳຫຼວດກວດຄົນເຂົ້າ-ອອກເມືອງ ໄດ້ສຳເລັດການຕິດຕັ້ງ
ລະບົບເຊື່ອມຕໍ່ຖານຂໍ້ມູນການເຂົ້າ-ອອກເມືອງ ຢູ່ດ່ານສາກົນ ທັງ 27 ດ່ານ ໃນທົ່ວ
ປະເທດເຂົ້າດ້ວຍກັນ ທັງໝົດແລ້ວ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ສະດວກ ຕໍ່ການກວດກາ
ການເຂົ້າ-ອອກເມືອງ ແລະການດຳເນີນມາດຕະການປ້ອງກັນຄວາມສະງົບພາຍໃນ
ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບສູງຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກລະບົບດັ່ງກ່າວນີ້ ເຮັດໃຫ້ກົມຕຳຫຼວດກວດ
ຄົນເຂົ້າ-ອອກເມືອງ ຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ ສາມາດທີ່ຈະກວດກາການເຂົ້າ-ອອກເມືອງຂອງ
ຄົນລາວ ແລະຊາວຕ່າງຊາດ ໄດ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງ ແລະຕະຫຼອດເວລາ ດັ່ງທີ່ ພົນຕີ ກອງ
ທອງ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ: “ການເຊື່ອມຕໍ່ຖານຂໍ້ມູນ ຢູ່ບັນດາດ່ານສາກົນຫາ ກົມຕຳ
ຫຼວດກວດຄົນເຂົ້າ-ອອກເມືອງປັດຈຸບັນສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ຖານຂໍ້ມູນ ຢູ່ບັນດາດ່ານ
ສາກົນເຂົ້າຫາສູນກາງກົມ ຕມ. 27 ດ່ານສາກົນ ລະບົບອອນໄລນ໌ ຄົນເຂົ້າ-ອອກ
ເມືອງຢູ່ປະຕູດ່ານສາກົນ ຊຶ່ງແມ່ນຢູ່ຂົວມິດຕະພາບ 1, ຂົວມິດຕະພາບ 2, ລະບົບຖານ
ເຊື່ອມຕໍ່ ກົມ ຕມ. ສາມາດຕິດຕາມເຫັນໄດ້ຕົວເລກທີ່ຍັ້ງຢຶນການເຂົ້າ-ອອກ ຢູ່ໃນ
ແຕ່ລະມື້.”
ທາງດ້ານເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງອົງການ Human Right Watch ປະຈຳພູມິພາກເອເຊຍ
ຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ບອກວ່າການເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຄົນເຂົ້າ-ອອກເມືອງຂອງ
ທາງການລາວ ຍັງໄດ້ເພັ່ງເລັງ ໃສ່ການເດີນທາງເຂົ້າ-ອອກລາວ ຂອງບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່
ອົງການທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ (NGO) ດ້ວຍ ໂດຍສະເພາະບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງ
ອົງການທີ່ເຄື່ອນໄຫວ ແລະລົນນະລົງເພື່ອອະນຸລັກສິ່ງແວດລ້ອມທຳມະຊາດ ໃນລຸ່ມ
ແມ່ນ້ຳຂອງ ທີ່ບໍ່ເຫັນດີກັບແຜນການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ໃສ່ແມ່ນ້ຳຂອງຂອງລັດຖະບານ
ລາວໂດຍເກງວ່າ ຈະເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ຂັດແຍ້ງກັບນະໂນບາຍຂອງລັດຖະບານ
ລາວນັ້ນເອງ.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ທ່ານທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກໍໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ
ບັນດາສື່ມວນຊົນ ທຸກຂະແຫນງ ໃນລາວຈະຕ້ອງປະຕິບັດໜ້າທີ່ ໃນຖານະ ທີ່ເປັນ
ກະບອກສຽງຂອງພັກແລະລັດຖະບານລາວ ຢ່າງແຂງແຮງ ແລະຈະຕ້ອງພັດທະນາ
ຕົວເອງໃຫ້ທັນ ກັບສະພາບການຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນແລະນອກປະເທດທີ່ມີການປ່ຽນ
ແປງຈະຫຼອດເວລາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການນຳສະເໜີຂໍ້ມູນຂ່າວສານຜ່ານສື່ສັງຄົມ
ອອນໄລນ໌ ນັ້ນຕ້ອງສາມາດຕອບໂຕ້ກັບສື່ສັງຄົມທີ່ສະເໜີຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃນລັກສະນະ
ທີ່ເປັນປໍລະປັກຕໍ່ພັກແລະລັດຖະບານລາວໃຫ້ໄດ້ຢ່າງເທົ່າທັນກັບສະພາບການທີ່ເກີດຂຶ້ນ.
ທາງດ້ານຄະນະໂຄສະນາອົບຮົບສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ລາຍງານວ່າ
ການຕິດຕາມການລາຍງານຂ່າວສານຂອງບັນດາສື່ມວນຊົນຕ່າງປະເທດແລະທ້ອງຖິ່ນ
ທີ່ມີຜົນດ້ານຈິດຕະສາດ ຕໍ່ປະຊາຊົນລາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການນຳສະເໜີຂໍ້ມູນ
ຂ່າວສານທີ່ບິດເບືອນຄວາມຈິງ ດ້ວຍຫວັງທີ່ຈະໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີ ຕໍ່ການນຳຂອງພັກ-
ລັດນັ້ນ ຍັງຖືວ່າເປັນພາລະໜ້າທີ່ສຳຄັນຂອງຄະນະໂຄສະນາອົບຮົບສູນກາງພັກ
ຈະຕ້ອງຕິດຕາມແລະກວດກາຢ່າງໃກ້ຊິດ.
ທັງນີ້ ໂດຍຄະນະໂຄສະນາອົບຮົບສູນກາງພັກ ໄດ້ຈັດໃຫ້ມີການຝຶກອົບຮົບພະນັກງານ
ພັກ-ລັດ ແລະປະຊາຊົນລາວ ໃນທົ່ວປະເທດໄດ້ 200 ກວ່າຄັ້ງ ໂດຍມີພະນັກງານພັກ-
ລັດ ແລະປະຊາຊົນລາວ ເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍກວ່າ 3 ລ້ານເທື່ອຄົນ ຕໍ່ປີ ທັງຍັງຈະສືບຕໍ່
ດຳເນີນການດັ່ງກ່າວນີ້ ໃຫ້ກວ້າງຂວາງຫຼາຍຂຶ້ນ ໃນຕະຫຼອດປີ 2019 ນີ້ອີກດ້ວຍ.
ປັດຈຸບັນນີ້ ມີຜູ້ໃຊ້ໂທລະສັບມືຖື 6.5 ລ້ານກວ່າຄົນ ຫຼື 95 ເປີເຊັນຂອງປະຊາກອນລາວ
ທັງໝົດ ຊຶ່ງນີ້ມີຫຼາຍກວ່າ 3 ລ້ານຄົນ ທີ່ນຳໃຊ້ສື່ສັງຄົມສ່ວນສະຖານີວິທະຍຸ ກໍມີຢູ່ 63
ແຫ່ງ ສະພານີໂທລະພາບ 37 ແຫ່ງ ລະບົບໂທລະໂຂ່ງ ຢູ່ໃນ 4,835 ບ້ານ ຈາກທັງໝົດ
6,662 ບ້ານ ໃນທົ່ວປະເທດ ໜັງສືພິມ 29 ສະບັບ ສ່ວນນອກນັ້ນ ເປັນວາລະສານ
ລາຍສັບປະດາແລະລາຍເດືອນ 115 ສະບັບ.
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