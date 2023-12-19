ລັດຖະບານລາວ ຈະນຳໃຊ້ໂອກາດ ໃນການເປັນປະທານຂອງອາຊຽນ ເພື່ອໂຄສະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມປີການທ່ອງທ່ຽວ 2024 ໂດຍຈະດຶງດູດເອົາຊາວຕ່າງຊາດໃຫ້ໄດ້ເຖິງ 2.7 ລ້ານຄົນ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບ 400 ລ້ານໂດລາ. ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ຈາກບາງກອກ.
ທ່ານສະເຫຼີມໄຊ ກົມມະສິດ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ - ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະ ເທດຖະແຫຼງວ່າ ລັດຖະບານລາວ ຈະນຳໃຊ້ໂອກາທີ່ເປັນປະທານຂອງອາຊຽນໃນຕະຫຼອດປີ 2024 ເພື່ອໂຄສະນາ ແລະສົ່ງເສີມປີການທ່ອງທ່ຽວລາວ 2024 ຄຽງຄູ່ກັນໄປ ເພາະວ່າ ການເປັປະທານຂອງອາຊຽນ ຄືໂອກາດທີ່ລາວຈະໄດ້ເສີມສ້າງບົດບາດໃນການພົວພັນ-ຮ່ວມມື ໃນລະດັບສາກົນຫຼາຍຂຶ້ນ ອັນລວມເຖິງການທີ່ຈະໄດ້ໂຄສະນາ-ປະຊາສຳພັນທາງດ້ານສັງຄົມວັດທະນາທຳ ແລະ ທຳມະຊາດອັນສວຍງານຂອງປະເທດລາວ ໄປສູ່ການຮັບຮູ້ຂອງສາກົນດ້ວຍນັ້ນ ຍ່ອມຈະສົ່ງຜົນດີຕໍ່ທຸລະກິດໃນພາກບໍລິການ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວຂອງລາວດ້ວຍເຊັ່ນກັນ ດັ່ງທີ່ ທ່ານສະເຫຼີມໄຊ ໄດ້ຖະແຫຼງໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ:
“ການເປັນປະທານອາຊຽນຂອງພວກເຮົາແມ່ນພໍດີຖືກກັບ ສປປ ລາວ ປະກາດໃຫ້ເປັນປີທ່ອງທ່ຽວ ສປປ ລາວ 2024. ອັນນີ້ ແມ່ນໂອກາດສຳຄັນ ທີ່ພວກເຮົາຈະສາມາດໂຄສະນາເຜີຍ ແຜ່ ສປປ ລາວ ຂອງພວກເຮົາ ໃນວຽກງານວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ ເພື່ອດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວ ເປັນໂອກາດທີ່ພວກເຮົາຈະໄດ້ສ້າງບົດບາດຂອງພວກເຮົາ ທັງຢູ່ໃນເວທີພາກພື້ນ ແລະສາກົນ ເພາະວ່າການເປັນປະທານອາຊຽນນີ້ ລາວຈະຢູ່ໃນຈຸດສຳຄັນ-ຈຸດສົນໃຈຂອງວົງຄະນາຍາດສາກົນ”
ທັງນີ້ ໂດຍລັດຖະບານລາວ ໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍຈະດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຕ່າງຊາດ ໃຫ້ໄດ້ເຖິງ 2.7 ລ້ານຄົນ ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ໄດ້ໃນມູນຄ່າລວມ 400 ລ້ານໂດລາ ໃນຕະຫຼອດປີ 2024 ແລະ ເພື່ອທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວ ຈຶ່ງຕ້ອງນຳໃຊ້ງົບປະມານເຂົ້າໃນການພັດທະນາ-ປັບປຸງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຖະໜົນ ແລະພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ທີ່ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວນັ້ນ ກໍ່ຄືພາກສ່ວນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການປັບປຸງຢ່າງຮີບດ່ວນທີ່ສຸດ ແລະ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນດ້ານງົບປະມານຈາກລັດຖະບານເປັນດ້ານຫຼັກດ້ວຍ ເພາະວ່າກອງທຶນເພື່ອສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດບໍ່ມີເງິນເຫຼືອຢູ່ເລີຍ ໃນປັດຈຸບັນ ອັນເປັນຜົນກະທົບຈາກການລະບາດໄວຣັສໂຄວິດ-19 ໃນຊ່ວງປີ 2020-2022 ທີ່ເຮັດໃຫ້ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດບໍລິການ ແລະທ່ອງທ່ຽວໃນທົ່ວປະເທດບໍ່ມີເງິນສົມທົບເຂົ້າກອງທຶນ ນັບແຕ່ປີ 2020 ເປັນຕົ້ນມາ ເຊິ່ງພາກທຸລະກິດບໍລິການ ແລະທ່ອງທ່ຽວໃນລາວສູນເສຍລາຍຮັບເກີນກວ່າ 700 ລ້ານໂດລາຕໍ່ປີ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຈຳນວນຫຼາຍຕ້ອງຂໍເລື່ອນຊໍາລະໜີ້ໃຫ້ກັບທະນາຄານເປນເວລາ ເຖິງ 3 ປີ ຕິດຕໍ່ກັນ ທັງຍັງເຮັດໃຫ້ຕ້ອງເລີກຈ້າງແຮງງານໃນລາວຫຼາຍກວ່າ 600,000 ຄົນອີກດ້ວຍ.
ທັງນີ້ ການລະບາດໄວຣັສໂຄວິດ-19 ໃນຊ່ວງປີ 2020-2022 ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບ ຕໍ່ທຸລະກິດບໍລິການ ແລະທ່ອງທ່ຽວໃນລາວຢ່າງໜັກໜ່ວງ ໂດຍເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວໄດ້ຢຸດກິດຈະ ການເກືອບທັງໝົດ ແລະ ໄດ້ເລີກຈ້າງແຮງງານເກືອບທັງໝົດເຊັ່ນກັນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດບໍລິການ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວໃນລາວ ຕ້ອງປະເຊີນກັບບັນຫາຂາດແຄນບຸກຄະລາກອນຢ່າງຫຼວງ ຫຼາຍໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ຫາກແຕ່ບັນຫາເລົ່ານີ້ກໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂໃຫ້ກັບຄືນສູ່ສະພາວະທີ່ເກືອບຈະເປັນປົກະຕິ ໃນທຸກໆດ້ານແລ້ວໃນເວລານີ້ ເຊິ່ງກໍ່ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການກຽມຄວາມພ້ອມໃນດ້ານການຈັດງານເທດສະການ ແລະ ກິດຈະກຳຕ່າງໆທັງໃນລະດັບຊາດ ແລະ ລະ ດັບແຂວງ ເພື່ອຕ້ອນຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວ ໃນຕະຫຼອດປີທ່ອງທ່ຽວລາວ 2024 ໂດຍວຽກງານນຶ່ງ ທີ່ທາງການລາວໄດ້ດຳເນີນການປັບປຸງແລ້ວ ກໍ່ຄືການກວດຄົນເຂົ້າ-ອອກເມືອງທີ່ຈະໃຊ້ເວລາ ພຽງແຕ່ 2 ນາທີເທົ່ານັ້ນ ດັ່ງທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ປະຈຳດ່ານຂົວມິດຕະພາບ ລາວ-ໄທ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ:
“ສຳລັບຂອດການບໍລິການ ແລະການອຳນວຍຄວາມສະດວກ ປັດຈຸບັນນີ້ ດ່ານພວກເຮົາແມ່ນໄດ້ຮັບການປັບປຸງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ໂດຍສະເພາະຕູ້ຈໍ້າ-ແຈ້ງເອກະສານ ແມ່ນສຳເລັດແລ້ວ ໄດ້ບັນຈຸເຄື່ອງອຸປະກອນເທັກນິກ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ ຕມ. ເຂົ້າປະຈຳການແຕ່ລະຈຸດ ເພື່ອໃຫ້ບໍລິການຜູ້ໂດຍສານເຂົ້າ-ອອກ ສປປ ລາວ ຫຼືນັກທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ມີຄວາມຄ່ອງຕົວຕາມຕົວຊີ້ວັດທີ່ໄດ້ກຳນົດການຈ້ໍາ-ແຈ້ງເອກະສານ ຕໍ່ຜູ້ໂດຍສານນຶ່ງຄົນ ບໍ່ໃຫ້ເກີນ 2 ນາທີ”
ສ່ວນເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງໃນກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ-ວັດທະນະທຳ ແລະທ່ອງທ່ຽວ ຢືນຢັນວ່າ ລັດຖະບານລາວ ຈະເລັ່ງດຳເນີນການພັດທະນາທຸລະກິດພາກບໍລິການ ແລະທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ໄດ້ລະດັບມາດຕະຖານສາກົນ ໃຫ້ໄວທີ່ສຸດ ເພາະຄາດຫວັງວ່າ ນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຕ່າງຊາດ ຈະເດີນທາງມາລາວຫຼາຍຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະພາຍຫຼັງຈາກທີ່ສາມາດຄວບຄຸມການລະບາດໄວຣັສໂຄວິດ-19 ໄດ້ຢ່າງຄັກແນ່ແລ້ວ.
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