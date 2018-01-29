ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
ລາວ

ລັດຖະບານ ລາວ ຈະປັບຂຶ້ນ ຄ່າຈ້າງຂັ້ນຕໍ່າ ໃນທົ່ວປະເທດຈາກ 9 ແສນກີບເປັນ 1 ລ້ານກີບຕໍ່ເດືອນ

ກຳມະກອນໂຮງງານຕັດຫຍິບແຫ່ງນຶ່ງໃນ ສປປ ລາວ.

ລັດຖະບານ ລາວ ຈະປັບຂຶ້ນຄ່າຈ້າງຂັ້ນຕໍ່າໃນທົ່ວປະເທດຈາກ 9 ແສນກີບເປັນ 1
ລ້ານກີບຕໍ່ເດືອນ ເພາະຄ່າຄອງຊີບທີ່ສູງຂຶ້ນເຮັດໃຫ້ແຮງງານ ລາວ ບໍ່ສາມາດຄອງຊີບ
ຢູ່ໄດ້ຢ່າງພຽງພໍ.

ລິງໂດຍກົງ

ທ່ານ ພົງໄຊສັກ ອິນຖາລາດ ຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງແຮງງານ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ
ສະຫວັດດີການ ສັງຄົມ ຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າ ລັດຖະບານ ລາວ ຈະພິຈາລະນາເພື່ອປັບ
ຂຶ້ນອັດຕາຄ່າຈ້າງຂັ້ນຕໍ່າສຳລັບແຮງງານໃນ ລາວ ໃນໄວໆນີ້ ເພາະເຫັນວ່າອັດຕາຄ່າ
ຈ້າງ 9 ແສນກີບຕໍ່ເດືອນທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນັບແຕ່ປີ 2015 ເປັນຕົ້ນມາບໍ່ສອດຄ່ອງກັບ
ສະພາວະຄ່າຄອງຊີບທີ່ເປັນຈິງໃນປັດຈຸບັນ ດັ່ງນັ້ນອົງການ 3 ຝ່າຍທີ່ປະກອບດ້ວຍ
ກົມຄຸ້ມຄອງແຮງງານ, ສູນກາງສະຫະພັນກຳມະບານ ລາວ ແລະ ສະພາການຄ້າ ແລະ
ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດ ລາວ ຈຶ່ງເຫັນດີຮ່ວມກັນໃນຫຼັກການແລ້ວວ່າ ຈະປັບຂຶ້ນອັດ
ຕາຄ່າຈ້າງຂັ້ນຕໍ່າໃຫ້ເໝາະສົມກັບສະພາບການທາງເສດຖະກິດ ແລະ ຄ່າຄອງຊີບ
ຕົວຈິງ ຊຶ່ງຄາດວ່າອັດຕາຄ່າຈ້າງຂັ້ນຕໍ່າໃນໄລຍະໃໝ່ຈະບໍ່ຕໍ່າກວ່າ 1 ລ້ານກີບຕໍ່ເດືອນ
ຢ່າງແນ່ນອນ.

ທາງດ້ານທ່ານ ວັນນະລາດ ຫົງສາທິລາດ ປະທານສະຫະພັນກຳມະບານໃນແຂວງ
ສະຫວັນນະເຂດ ຢືນຢັນວ່າ ສູນກາງສະຫະພັນກຳມະບານ ໄດ້ສະແດງການຮຽກຮ້ອງ
ຕໍ່ຄະນະລັດຖະບານ ລາວ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ເພື່ອຂໍໃຫ້ພິຈາລະນາປັບຂຶ້ນອັດຕາຄ່າຈ້າງ
ຂັ້ນຕໍ່າຈາກ 9 ແສນກີບຕໍ່ເດືອນໃຫ້ເປັນອັດຕາໃໝ່ທີ່ສອດຄ່ອງກັບສະພາວະຄ່າຄອງ
ຊີບທີ່ປັບຕົວສູງຂຶ້ນໃນປັດຈຸບັນນີ້ ດັ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ຢືນຢັນວ່າ.

"ເພື່ອເຮັດໃຫ້ກຳມະກອນໄດ້ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປົກກະຕິ ແລ້ວກະຍົກລະດັບຊີວິດ
ການເປັນຢູ່ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຂຶ້ນໃຫ້ມັນດີ ແລະ ກໍເພື່ອເປັນການສ້າງຂວັນກຳລັງໃຈ
ໃຫ້ແກ່ກຳມະກອນທີ່ທຳການຜະລິດຢູ່ຕາມໂຮງຈັກ ໂຮງງານ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າອັນນຶ່ງ
ຢາກໃຫ້ມີການປັບປຸງ ກ່ຽວກັບ ບັນຫາເລື່ອງຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕໍ່າ ເພາະວ່າປັດຈຸບັນນີ້
ພວກເຮົາຍັງໄດ້ປະຕິບັດກັນຢູ່ໃນລະດັບ 9 ແສນກີບ ແລ້ວມາທຽບໃສ່ກັບຄ່າຄອງຊີບ
ໃນປັດຈຸບັນນີ້ກໍເຫັນວ່າ ຄ່າຄອງຊີບມັນກະມີການເໜັງຕີງ ສະນັ້ນ ຈຶ່ງວ່າຢາກນຳສະ
ເໜີໃຫ້ທາງເບື້ອງພາກລັດກໍຄືຂັ້ນເທິງພິຈາລະນາ ກ່ຽວກັບ ການປັບປຸງຄ່າແຮງງານ
ຂັ້ນຕໍ່າຄືນໃໝ່ ອາດຈະຍົກລະດັບຂຶ້ນອີກໃນລະດັບນຶ່ງເພື່ອໃຫ້ມັນສອດຄ່ອງກັບສະ
ພາບເສດຖະກິດປັດຈຸບັນ."

ອີງຕາມລາຍງານຂອງກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມທີ່ໄດ້ຈັດສົ່ງພະ
ນັກງານ 77 ຄົນໄປເກັບກຳຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ ການປະຕິບັດຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕໍ່າທີ່ຢູ່ໃນ
3,053 ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທົ່ວປະເທດໂດຍສຳພາດແຮງງານທັງໝົດ 85,056 ຄົນ
ໃນນີ້ເປັນແຮງງານ ລາວ 67,524 ຄົນ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ພົບວ່າຄ່າຈ້າງແຮງງານໃນຂະ
ແໜງກະສິກຳຢູ່ທີ່ລະດັບ 1 ລ້ານ 1 ແສນກີບ, ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ 1 ລ້ານ 2 ແສນ
ກີບ ແລະ ຂະແໜງບໍລິການ 2 ລ້ານ 5 ແສນກີບຕໍ່ເດືອນ ຈຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງ
ງານເຫຼົ່ານັ້ນສາມາດດຳລົງຊີວິດຢູ່ໄດ້ໃນສະພາວະຄ່າຄອງຊີບຕົວຈິງໃນປັດຈຸບັນນັ້ນ
ເອງ.

ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ການທີ່ແຮງງານ ລາວ ສ່ວນໃຫຍ່ເປັນແຮງງານທີ່ບໍ່ມີຝີມື ກໍຖືເປັນ
ປັດໃຈນຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງໃນອັດຕາທີ່ຕໍ່າກວ່າແຮງງານຈາກຕ່າງປະເທດທີ່ມີ
ຝີມື ທັງນີ້ໂດຍກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໄດ້ປະຕິບັດຕາມຄຳສັ່ງ
ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີເລກທີ 62/ນຍ ກ່ຽວກັບການຂຶ້ນທະບຽນແຮງງານໃຫ້ຄົນຕ່າງ
ຊາດທີ່ມາອາໄສຢູ່ໃນ ລາວ ທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຊ່ວງວັນທີ 16 ທັນວາ 2015 ຫາ
30 ກັນຍາ 2016 ນັ້ນ ກໍຂຶ້ນທະບຽນແຮງງານຕ່າງຊາດໄດ້ 22,766 ຄົນ ແຕ່ເຊື່ອວ່າ
ຍັງມີຊາວຕ່າງຊາດຫຼາຍກວ່າ 30,000 ຄົນທີ່ຍັງບໍ່ຂຶ້ນທະບຽນ ແລະ ລັກລອບທຳງານ
ໃນ ລາວ ເລື້ອຍມາ.

ນອກຈາກນີ້ການທີ່ ລາວ ຍັງຕ້ອງປະເຊີນກັບບັນຫາຂາດແຄນແຮງງານມີຝີມື ແລະ
ບໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງແຮງງານມີຝີມືໃຫ້ກັບບັນດາບໍລິສັດຕ່າງຊາດທີ່ລົງທຶນໃນ
ລາວ ໄດ້ຢ່າງພຽງພໍນັ້ນ ຍັງເຮັດໃຫ້ທາງການ ລາວ ຕ້ອງອະນຸຍາດໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດ
ຕ່າງຊາດ ຈ້າງແຮງງານມີຝີມືຈາກຕ່າງປະເທດໄດ້ຈຳນວນຫຼາຍໝື່ນຄົນ ແລະ ການ
ທີ່ແຮງງານ ລາວ ສ່ວນຫຼາຍ ກໍໄດ້ພາກັນເດີນທາງໄປທຳງານຢູ່ໃນປະເທດ ໄທ ເນື່ອງ
ຈາກວ່າມີຄ່າຈ້າງຂັ້ນຕໍ່າໃນອັດຕາທີ່ສູງກວ່າຢູ່ໃນ ລາວ ດ້ວຍແລ້ວກໍຍັງເຮັດໃຫ້ເກີດ
ບັນຫາຂາດແຄນແຮງງານໃນ ລາວ ເພີ່ມຂຶ້ນນັບມື້ອີກດ້ວຍ.

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ

Back to top
XS
SM
MD
LG