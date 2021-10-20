ລັດຖະບານລາວມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ຈະສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍຂອງການສັກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ໄດ້ເຖິງ 50 ເປີເຊັນ ຂອງປະຊາກອນທັງໝົດພາຍໃນທ້າຍປີ 2021 ແລະນາໆຊາດຍັງຈະໃຫ້ການ ຊ່ວຍເຫຼືອເພີ້ມຂຶ້ນ, ຊົງລິດ ໂພນເງິນມີລາຍງານເລື້ອງນີ້ມາສະເໜີທ່ານ ຈາກບາງກອກ.
ທ່ານພັນຄຳ ວິພາວັນ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຖະແຫລງຢືນຢັນວ່າ ລັດຖະບານລາວຈະສາມາດ ບັນລຸເປົ້າໝາຍໃນການສັກຢາວັກຊີນ COVID-19 ໄດ້ເຖິງ 50 ເປີເຊັນ ຂອງປະຊາກອນທັງໝົດ ພາຍໃນທ້າຍປີ 2021 ນີ້ ຢ່າງແນ່ນອນ ໝາຍຄວາມວ່າ ປະຊາຊົນລາວ 3 ລ້ານ 7 ແສນ ຄົນ ຈະໄດ້ຮັບວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ -19 ຄົນລະສອງໂດສຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ທັງໝັ້ນໃຈວ່າ ສາກົນຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານລາວຢ່າງພຽງພໍສຳລັບເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວນີ້ອີກດ້ວຍ, ດັ່ງທີ່ທ່ານພັນຄຳ ຢືນຢັນວ່າ:
“ແຜນການສັກຢາວັກຊີນ 50 ເປີເຊັນ, ຂ້າພະເຈົ້າວ່າໄດ້ແນ່ນອນ. ຄັນເວົ້າເຖິງຈຳນວນໂດສຢາສັກ, ມັນໄດ້ກາຍເປັນ 50 ແລ້ວ, ແຕ່ວ່າອັນ 50 ຂອງຂ້າພະເຈົ້າທີ່ເປັນນາຍົກນີ້ ຄິດວ່າ 50 ຕ້ອງແມ່ນ 2 ເຂັມ. ຄົນລາວທີ່ໄດ້ສັກ 2 ເຂັມແລ້ວ ຕ້ອງໃຫ້ມັນໄດ້ 50 ເປີເຊັນ, ແຕ່ວ່າ ຖ້ານັບທັງ 2 ເຂັມ ແລະ 1 ເຂັມນັ້ນ, ດຽວນີ້ 60 ເປີເຊັນປາຍແລ້ວເດ້ ກໍແປວ່າໄດ້ ແລະຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າການຈັດຊື້ກໍດີ, ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງປະເທດເພື່ອນມິດຍັງຈະມາຢູ່.”
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ເນື່ອງຈາກວ່າການລະບາດຂອງໄວຣັສໂຄວິດ-19 ທີ່ ປະຊາຊົນລາວ ກໍາລັງປະເຊີນຢູ່ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ນັບວ່າເປັນການລະບາດຮອບທີ 3 ທີ່ມີຄວາມຮຸນແຮງ ຫຼາຍກວ່າສອງຮອບທີ່ຜ່ານມາ ເພາະວ່າມັນເປັນໄວຣັສກາຍພັນທີ່ເອີ້ນວ່າ ແດລຕາ (Delta) ທີ່ສາມາດຕິດຕໍ່ກັນໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະແຜ່ລະບາດອອກໄປໄດ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງກວ່າໄວຣັສໂຄວິດ-19 ຊະໜິດອື່ນ ເພາະສະນັ້ນ, ເພື່ອເປັນການຮັກສາຊີວິດຂອງປະຊາຊົນລາວ ຈາກການລະບາດດັ່ງກ່າວ ຈຶ່ງຈະຕ້ອງເລັ່ງສັກຢາວັກຊີນກັນໄວຣັສໂຄວິດ-19 ໃຫ້ໄດ້ເກີນກວ່າເປົ້າໝາຍ 50 ເປີເຊັນ ຂອງປະຊາກອນລາວດັ່ງກ່າວ ກໍຄືເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 70 ເປີເຊັນ ຂອງປະຊາກອນລາວໃຫ້ໄດ້ໄວທີ່ສຸດ ໂດຍກຸ່ມເປົ້າໝາຍແມ່ນເຍົາວະຊົນ ອາຍຸລະຫວ່າງ 12-17 ປີ ເພາະວ່າເປັນກຸ່ມສ່ຽງສູງ ທີ່ຈະຕິດເຊື້ອໄວຣັສໂຄວິດ-19 ຈາກການໄປຮຽນໜັງສືຕາມປົກກະຕິນັ້ນ ດັ່ງທີ່ທ່ານພອນປະເສີດ ອຸນາພົມ ຫົວໜ້າກົມອະນາໄມ ແລະສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າ:
“ເນື່ອງຈາກວ່າໃນປີ 2022 ນີ້ເຮົາຍັງມີແຜນທີ່ຈະຂະຫຍາຍກຸ່ມເປົ້າໝາຍອອກໄປຕື່ມໂດຍສະ ເພາະແມ່ນກຸ່ມເປົ້າໝາຍທີ່ມີອາຍຸ 12-17 ປີເດະ ຊຶ່ງຫຼາຍປະເທດເຂົາເຈົ້າກະໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດແລ້ວ ສະນັ້ນ ສປປ ລາວ ຂອງໝວດເຮົານີ້ກໍຈະໄດ້ເອົາເຂົ້າແຜນໃນປີ 2022 ເພາະສະນັ້ນ ໝວດເຮົານີ້ກະໄດ້ວາງແຜນກ່ຽວກັບເລື່ອງການຊອກຫາທຶນຮອນ ເປັນການລະດົມຊອກຫາວັກຊີນ ເພື່ອໃຫ້ກຸ່ມເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເຂົ້າເຖິງການສັກວັກຊີນຄືກັນກັບກຸ່ມເປົ້າໝາຍ 18 ປີຂຶ້ນໄປຫັ້ນແຫຼະ.”
ນອກຈາກນີ້ເນື່ອງຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເປັນເຂດທີ່ມີປະຊາຊົນລາວຕິດໄວຣັສໂຄວິດ-19 ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນ ລາວ ປະກອບກັບໃນປັດຈຸບັນນີ້ໄວຣັສໄດ້ລະບາດເຂົ້າໄປໃນຊຸມຊົນຢ່າງກວ້າງຂວາງອີກດ້ວຍແລ້ວ ກໍຍັງເຮັດໃຫ້ຈຳເປັນຢ່າງຍິ່ງທີ່ຈະຕ້ອງເລັ່ງສັກຢາວັກຊີນກັນໄວຣັສ ໂຄວິດ-19 ໃຫ້ປະຊາຊົນລາວ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃຫ້ໄດ້ບໍ່ຫນ້ອຍກວ່າ 80 ເປີເຊັນ ຂອງປະຊາກອນທັງໝົດໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພາຍໃນທ້າຍປີ 2021 ນີ້ອີກດ້ວຍ.
ນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນກຸມພາ 2020 ຫາຕົ້ນເດືອນສິງຫາ 2021 ລັດຖະບານລາວໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ ຈາກຕ່າງປະເທດທີ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສະກັດກັ້ນການລະບາດຂອງໄວຣັສໂຄວິດ-19 ເປັນຢາ ປິ່ນປົວຄິດເປັນມູນຄ່າລວມ 88.34 ຕື້ກີບ, 76.25 ລ້ານໂດລາ, 23.71 ລ້ານບາດ, 13.45 ລ້ານຢວນ, 248.67 ລ້ານເຢນ, 431.33 ລ້ານດົງ ແລະເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກສັງຄົມລາວກວ່າ 20 ຕື້ກີບ ທີ່ໄດ້ນຳໃຊ້ແລ້ວ 6 ຕື້ກີບຈຶ່ງຍັງເຫຼືອອີກ 14 ຕື້ກີບກັບ 5.85 ລ້ານໂດລາ ແລະ 8.1 ລ້ານບາດ ທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ ໃນປັດຈຸບັນນີ້.
ທາງດ້ານອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ແລະນາໆຊາດກໍຕົກລົງໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ລັດຖະບານລາວ ດ້ານຢາວັກຊີນກັນໄວຣັສ COVID-19 ສະເພາະໃນປີ 2021 ຄິດເປັນຈຳນວນລວມກັນເກີນກວ່າ 7.5 ລ້ານໂດສ ຊຶ່ງພຽງພໍສຳລັບການສັກໃຫ້ປະຊາຊົນລາວ 3.7 ລ້ານຄົນຫຼື 50 ເປີເຊັນຂອງປະຊາກອນລາວທັງໝົດ ຫາກແຕ່ສຳລັບເປົ້າໝາຍທີ່ຈະສັກຢາວັກຊີນດັ່ງກ່າວໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 70 ເປີເຊັນຂອງປະຊາກອນລາວໃຫ້ໄດ້ໃນປີ 2022 ນັ້ນລັດຖະບານລາວຈະຕ້ອງຈັດຫາ ແລະຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກນາໆຊາດໃຫ້ໄດ້ເກືອບ 3 ລ້ານໂດສ ໂດຍທີ່ປະຊາຊົນລາວຕິດໄວຣັສເກີນກວ່າ 31,000 ຄົນ ແລະເສຍຊີວິດເກືອບ 40 ຄົນ ໃນວັນທີ 14 ຕຸລາ 2021 ສ່ວນທີ່ໄດ້ສັກວັກຊີນເຂັມທີ 1 ກັບເຂັມທີ 2 ແລ້ວກໍມີເກີນກວ່າ 3 ລ້ານ ກັບ 2 ລ້ານກວ່າຄົນແລ້ວຕາມລຳດັບ.
ເບິ່ງຄວາມເຫັນ
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