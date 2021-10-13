ລັດຖະບານລາວຈະຊຸກຍູ້ໃຫ້ບໍລິສັດຈີນເພີ່ມການລົງທຶນໃນໂຄງການພັດທະນາຂອງລັດຖະບານລາວຫລາຍຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ 184 ໂຄງການໃຫຍ່ທີ່ລັດຖະບານລາວຂາດແຄນງົບປະມານໃນເວລານີ້, ຊົງລິດ ໂພນເງິນມີລາຍງານເລື້ອງນີ້ມາສະເໜີທ່ານຈາກບາງກອກ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງໃນກະຊວງແຜນການແລະການລົງທຶນເປີດເຜີຍວ່າ ລັດຖະບານລາວ ຈະສົ່ງເສີມໃຫ້ບໍລິສັດຈີນເຂົ້າມາລົງທຶນໃນໂຄງການພັດທະນາຂອງລັດຖະບານລາວຫຼາຍຂຶ້ນ ເພາະວ່າລັດຖະບານລາວບໍ່ມີງົບປະມານພຽງພໍ ເຊິ່ງເປັນຜົນກະທົບຈາກບັນຫາການລະບາດຂອງໄວຣັສໂຄວິດ -19 ວ່າ ທີ່ເຮັດໃຫ້ການເກັບລາຍຮັບຂອງລັດຖະບານລາວໃນປີ 2021 ນີ້ບໍ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຈະຕ້ອງໂຈະ ໂຄງການໃຫຍ່ທີ່ຈະຕ້ອງໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານຈຳນວນຫຼາຍນັ້ນ ຖ້າຫາກວ່າບໍ່ສາມາດດຶງດູດການລົງທຶນ ຂອງບໍລິສັດຈີນໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ.
ທັງນີ້ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີລາວ ໄດ້ມີຄຳສັ່ງແຕ່ງຕັ້ງຄະນະສະເພາະກິດເພື່ອຮັບຜິດຊອບ ໃນການສົ່ງເສີມພາກທຸລະກິດເອກະຊົນລາວ ແລະຕ່າງປະເທດໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມລົງທຶນໃນໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆ ຂອງລັດຖະບານລາວຫຼາຍຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຮ່ວມລົງທຶນໃນໂຄງການພັດທະນາດ້ານຄົມມະນາຄົມ-ຂົນສົ່ງ ແລະໂລຈິສຕິກ (Logistic) ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ລາວກັບປະເທດສະມາຊິກໃນກຸ່ມອາຊ່ຽນດ້ວຍກັນນັ້ນ ລັດຖະບານລາວໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນເປັນພິເສດ ໂດຍຈະໃຫ້ການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ທັງໃນຮູບແບບການຮ່ວມທຶນລະຫວ່າງລັດກັບເອກະຊົນ (PPP) ແລະຮູບແບບເອກະຊົນລົງທຶນ 100 ເປີເຊັນເພື່ອເກັບເອົາຜົນປະໂຫຍດຈົນຄົບສັນຍາສຳປະທານແລ້ວຈຶ່ງໂອນໂຄງການໃຫ້ລັດຖະບານລາວ ເມື່ອຄົບສັນຍາສຳປະທານ (BOT) ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາໂຄງການເຊື່ອມຕໍ່ກັບທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ນັ້ນດັ່ງທີ່ທ່ານວຽງສະຫວັດ ສີພັນດອນ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງໂຍທາທິການແລະຂົນສົ່ງໄດ້ໃຫ້ການ ຢືນຢັນວ່າ:
“ຕ້ອງໄດ້ເລັ່ງພັດທະນາ ແລະນໍາໃຊ້ເສັ້ນທາງລົດໄຟ ຕາມຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ສືບຕໍ່ຍົກລະດັບເສັ້ນທາງຄົມມະນາຄົມ-ທາງບົກ ຕາມບັນດາແລວເສດຖະກິດ ແລະກຳນົດມາດຕະຖານເທັກນິກເພື່ອໃຫ້ໂຄງຮ່າງມີຄວາມທົນທານ ປັບປຸງຂະແໜງໂລຈິດຕິກ (Logistic) ໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ກໍ່ສ້າງສາງພັກ ຄ່ຽນຖ່າຍສິນຄ້າ, ສົ່ງເສີມທຸລະກິດ ດ້ວຍຮູບແບບການລົງທຶນແບບສຳປະທານກໍ່ສ້າງ-ເປັນເຈົ້າຂອງ-ມອບໂອນ (BOT) ແລະການລົງທຶນແບບຫຸ້ນສ່ວນລະຫວ່າງລັດກັບເອກະຊົນ (PPP) ແນໃສ່ໃຫ້ສາມາດແຂ່ງຂັນກັບຕ່າງປະເທດ ດ້ວຍການຫລຸດຜ່ອນຂັ້ນຕອນໃຫ້ມີຄວາມສະດວກແກ່ໂລຈິດສຕິກ ແລະສອດຄ້ອງກັບອາຊ່ຽນ.”
ໂດຍສຳລັບໃນປີ 2021 ນີ້ກໍມີເຖິງ 184 ໂຄງການ ທີ່ລັດຖະບານຕ້ອງການໃຫ້ພາກເອກະຊົນ ຮ່ວມລົງທຶນນຳ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການລົງທຶນໃນດ້ານພະລັງງານ ແລະການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ ອັນເປັນຂະແໜງການທີ່ສ້າງລາຍຮັບເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃຫ້ລັດຖະບານລາວໄດ້ສະເລ່ຍເຖິງ 2,000 ລ້ານໂດລາໃນແຕ່ລະປີ ຫາກແຕ່ວ່າ ການລະບາດຂອງພະຍາດໄວຣັສ ໂຄວິດ-19 ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບເຮັດໃຫ້ຕ່າງຊາດເຂົ້າມາລົງທຶນໃນລາວພຽງແຕ່ 23 ໂຄງການ ທີ່ມີມູນຄ່າລົງທຶນລວມ 2,064 ລ້ານໂດລາໃນປີ 2020 ໂດຍຫລຸດລົງຫຼາຍກວ່າ 80 ເປີເຊັນທຽບກັບປີ 2019 ທີ່ຕ່າງຊາດລົງທຶນໃນລາວ ໃນມູນຄ່າລວມເກີນກວ່າ 9,800 ລ້ານໂດລາ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນການລະບາດຂອງໄວຣັສ ໂຄວິດ-19 ກໍຍັງເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດຕ່າງຊາດໄດ້ນຳເງິນທຶນເຂົ້າມາໃນລາວພຽງ 350 ລ້ານໂດລາ ຫຼືຄິດເປັນ 17 ເປີເຊັນເທົ່ານັ້ນ ຂອງມູນຄ່າການລົງທຶນທັງໝົດດັ່ງກ່າວ.
ສ່ວນທ່ານນາງຄໍາຈັນ ວົງແສນບຸນ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນຖະແຫລງວ່າ ບໍລິສັດຈາກຈີນໄດ້ລົງທຶນໃນລາວເພີ້ມຂຶ້ນຫລາຍກວ່າ 2,500 ລ້ານໂດລາໃນ 28 ໂຄງການ, ທີ່ມີມູນຄ່າລົງທຶນລວມເກີນກວ່າ 2 ຕື້ 500 ລ້ານໂດລາໃນປີ 2020 ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ຈີນຍັງເປັນຜູ້ລົງທຶນລາຍ ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນລາວ ມີມູນຄ່າລົງທຶນລວມຫລາຍກວ່າ 15,800 ລ້ານໂດລາໃນ 813 ໂຄງການ ທີ່ກວມເອົາທັງໃນດ້ານພະລັງງການໄຟຟ້າ, ຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ, ກະສິກໍາ, ອຸດສາຫະກໍາ, ການຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງ, ການຄ້າ, ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະບໍລິການຕ່າງໆ ຢ່າງຄົບວົງຈອນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະເຂດເສດຖະກິດສະເພາະຕະຫລອດເຖິງພາກພະລັງງານໄຟຟ້າ
ແລະການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດດ້ວຍນັ້ນ ກໍ່ຍັງຖືເປັນພາກທຸລະກິດທີ່ບັນດາບໍລິສັດເອກະຊົນຈີນເຂົ້າມາລົງທຶນ ໃນລາວຫລາຍທີ່ສຸດໃນປັດຈຸບັນນີ້ ກໍ່ຄືການລົງທຶນກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ 16 ໂຄງການ ແລະການຂຸດຄົ້ນ ແຮ່ທາດ 146 ກິດຈະການ ໂດຍໃນນີ້ໄດ້ກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າສໍາເລັດແລ້ວ 14 ໂຄງການ ແລ ທັງຍັງ ໄດ້ດໍາເນີນການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດແລ້ວ 67 ກິດຈະການ ໃນທົ່ວປະເທດລາວ.
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