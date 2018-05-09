ລັດຖະບານລາວ ອະນຸມັດ ຂຶ້ນອັດຕາຄ່າຈ້າງ ຂັ້ນຕໍ່າ ຈາກ 9 ແສນ ຫາ 1.1 ລ້ານກີບ ຕໍ່ເດືອນ

ລັດຖະບານລາວອະນຸມັດປັບຂຶ້ນອັດຕາຄ່າຈ້າງຂັ້ນຕໍ່າຈາກ 9 ແສນກີບເປັນ 1.1 ລ້ານ
ກີບຕໍ່ເດືອນເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາວະການຄ່າຄອງຊີບທີ່ສູງຂຶ້ນແຕ່ລະວັນ ໂດຍ
ມີຜົນນັບແຕ່ວັນທີ 1 ພຶດສະພານີ້ເປັນຕົ້ນໄປ.
ທ່ານຄຳແພງ ໄຊສົມແພງ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງແຮງງານ ແລະສະວັດດີການ
ສັງຄົມ ຢືນຢັນວ່າຄະນະລັດຖະບານລາວໄດ້ອະນຸມັດການປັບຂຶ້ນອັດຕາຄ່າຈ້າງຂັ້ນ
ຕໍ່າ ສຳລັບແຮງງານຈາກ 9 ແສນກີບເປັນ 1 ລ້ານ 1 ແສນກີບ ຫຼືປະມານ 133 ໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ເດືອນ ແລະໃຫ້ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການນັບແຕ່ວັນທີ 1 ພຶດສະ
ພາ 2018 ເປັນຕົ້ນໄປ ທັ້ງນີ້ເພື່ອໃຫ້ສອດຄອງກັບສະພາວະຄອງຊີບ ທີ່ປັບໂຕສູງຂຶ້ນ
ໃນປັດຈຸບັນ ດັ່ງທີ່ທ່ານຄຳແພງ ໄດ້ໃຫ້ການອະທິບາຍວ່າ:
“ເຫດຜົນຂອງການປັບປຸງຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕໍ່າສຸດໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນສະພາບການປ່ຽນ
ແປງທາງດ້ານເສດຖະກິດທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດຄຽງຄູ່ກັບການຂະຫຍາຍ
ໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດສັງຄົມ ແລະໂຕຊີ້ວັດແທກດ້ານເສດຖະກິດທີ່ມີບາງດ້ານ
ລະແມ່ນວ່າມີຫລັກສະນະເໜັງຕິງຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະດັດຊະນີທາງດ້ານລາຄາສິນ
ຄ້າໄດ້ເພີ້ມສູງຂຶ້ນ ມູນຄ່າຂອງເງິນກີບໃນຕົວຈິງກໍອ່ອນຄ່າລົງ ເຮັດໃຫ້ກະທົບຕໍ່
ການດຳລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນຜູ້ອອກແຮງງານ.”
ທັ້ງນີ້ກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການ 3 ຝ່າຍທີ່ປະກອບດ້ວຍຜູ້ຕາງໜ້າຂອງກະຊວງ
ແຮງງານແລະສະວັດດີການສັງຄົມ ສະຫະພັນກຳມະບານລາວ ແລະສະພາການຄ້າ
ແລະອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດ ໄດ້ເລີ້ມການພິຈາລະນາກ່ຽວກັບການປັບຂຶ້ນຄ່າຈ້າງຂັ້ນ
ຕໍ່າ ນັບແຕ່ເດືອນກຸມພາ 2017 ເປັນຕົ້ນມາໂດຍທີ່ສະຫະພັນກໍາມະບານ ສະເໜີໃຫ້
ປັບຂຶ້ນເປັນ 1 ລ້ານ 2 ແສນກີບຕໍ່ເດືອນ ແຕ່ທາງຝ່າຍສະພາການຄ້າ ແລະອຸດສາຫຳ
ກຳແຫ່ງຊາດເຫັນຄວນປັບຂຶ້ນ ເປັນ 1 ລ້ານກີບຕໍ່ເດືອນ ແລະສາມາດຕົກລົງກັນໄດ້ຢູ່
1 ລ້ານ 1 ແສນກີບ ຊຶ່ງກໍແມ່ນທີ່ມາຂອງໜັງສືແຈ້ງການຂອງ ສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະ
ມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 560/ສນຍ ລົງວັນທີ 20 ເມສາ ປີ 2018 ເພື່ອຮັບຮອງໃຫ້ປັບຂຶ້ນ
ຄ່າຈ້າງຂັ້ນຕໍ່າດັ່ງກ່າວ ໂດຍໃຫ້ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ ແລະເລີ້ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເປັນ
ທາງການໃນທົ່ວປະເທດ ນັບແຕ່ວັນທີ 1 ພຶດສະພາປີ 2018 ເປັນຕົ້ນໄປ.
ໂດຍສຳລັບຄ່າຈ້າງຂັ້ນຕໍ່າໃນອັດຕາ 9 ແສນກີບຕໍ່ເດືອນນັ້ນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນັບຕັ້ງ
ແຕ່ປີ 2015 ເປັນຕົ້ນມາ ຫາກແຕ່ຈາກການເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການປະຕິບັດຄ່າຈ້າງ
ແຮງງານຂັ້ນຕໍ່າຢູ່ໃນ 3.053 ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທົ່ວປະເທດ ໂດຍການສຳພາດແຮງ
ງານທັງໝົດ 85,056 ຄົນ ໃນນີ້ເປັນແຮງງານລາວ 67,524 ຄົນ ທີ່ດຳເນີນການໂດຍ
ກະຊວງແຮງງານ ແລະສະວັດດີການສັງຄົມ ເມື່ອບໍ່ນານມານີ້ພົບວ່າ ຄ່າຈ້າງແຮງງານ
ໃນຂະແໜງກະສິກໍາຢູ່ທີ່ລະດັບ 1 ລ້ານ 1 ລ້ານ 1 ແສນກີບ ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ 1
ລ້ານ 2 ແສນກີບ ແລະຂະແໜງບໍລິການ 2 ລ້ານ 5 ແສນກີບຕໍ່ເດືອນ ຈຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້
ອອກແຮງງານເຫລົ່ານັ້ນ ສາມາດດຳລົງຊີວິດຢູ່ໄດ້ໃນສະພາວະຄ່າຄອງຊີບໂຕຈິງໃນ
ປັດຈຸບັນນີ້.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມການທີ່ແຮງງານລາວສ່ວນໃຫຍ່ເປັນແຮງງານທີ່ບໍ່ມີຝີມື ກໍຖືເປັນປັດ
ໃຈນຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງໃນອັດຕາທີ່ຕໍ່າກວ່າແຮງງານຈາກຕ່າງປະເທດທີ່ມີຝີມື
ທັ້ງນີ້ໂດຍກະຊວງແຮງງານ ແລະສະວັດດີການສັງຄົມ ໄດ້ປະຕິບັດຕາມຄຳສັ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 62/ນຍ ກ່ຽວກັບການຂຶ້ນທະບຽນແຮງງານໃຫ້ຄົນຕ່າງຊາດ
ທີ່ມາອາໄສຢູ່ໃນລາວ ທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຊ່ວງວັນທີ 16 ທັນວາ ປີ 2015 ຫາ 30
ກັນຍາ ປີ 2016 ນັ້ນ ກໍຂຶ້ນທະບຽນແຮງງານຕ່າງຊາດໄດ້ 22,766 ຄົນ ແຕ່ເຊື່ອວ່າຍັງ
ມີຊາວຕ່າງຊາດຫຼາຍກວ່າ 30,000 ຄົນທີ່ຍັງບໍ່ຂຶ້ນທະບຽນ ແລະລັກລອບເຮັດວຽກຢູ່
ໃນລາວຢູ່ເລື້ອຍມາ.
ນອກຈາກນີ້ແລ້ວການທີ່ລາວຍັງຕ້ອງປະເຊີນກັບບັນຫາຂາດແຄນແຮງງານມີຝີມື ແລະ
ບໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງແຮງງານມີຜີມືໃຫ້ກັບບັນດາບໍລິສັດຕ່າງຊາດ ທີ່ລົງທຶນໃນລາວ
ໄດ້ຢ່າງພຽງພໍນັ້ນ ຍັງເຮັດໃຫ້ທາງການລາວຕ້ອງຂໍອະນຸຍາດໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດຕ່າງຊາດ
ຈ້າງແຮງງານມີຝີມືມາຈາກຕ່າງປະເທດໄດ້ຈຳນວນຫຼາຍໝື່ນຄົນ ແລະການທີ່ແຮງງານ
ລາວສ່ວນໃຫຍ່ ກໍໄດ້ພາກັນເດີນທາງໄປເຮັດວຽກຢູ່ໃນປະເທດໄທ ເນື່ອງຈາກວ່າມີຄ່າ
ຈ້າງຊັ້ນຕໍ່າໃນອັດຕາທີ່ສູງກວ່າຢູ່ໃນລາວດ້ວຍແລ້ວ ກໍຍັງເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາຂາດແຄນ
ແຮງງານໃນລາວເພີ້ມຫຼາຍຂຶ້ນນັບມື້ອີກດ້ວຍ ໂດຍກະຊວງແຮງງານໄທໄດ້ອະນຸຍາດ
ໃຫ້ແຮງງານລາວເຮັດວຽກໃນໄທຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ 158,000 ກວ່າຄົນໃນ
ເວລານີ້.
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