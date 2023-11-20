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ລາວ

​ລາວ​ ຈະ​ຂໍ​ກູ້​ຢືມ​ເງິນ​ຈາກ​ຕະຫຼາດ​ຫຼັກ​ຊັບ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ອີກ ​ເພື່ອ​ນຳ​ຊຳ​ລະ​ຄືນ​ໜີ້​​ ພາຍ​ໃນ ແລະ ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ ທີ່​ຈະ​ຄົບ​ກຳ​ໜົດ​ໃນ​ປີ 2024

  • ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ
ເງິນ​ກີ​ບ​ລາວ.
ເງິນ​ກີ​ບ​ລາວ.

ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ​ຈະ​ຂໍ​ກູ້​ຢືມ​ເງິນ​ຈາກ​ຕະຫຼາດ​ຫຼັກ​ຊັບ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ອີກ​ເພື່ອ​ນຳ​ຊຳ​ລະ​ຄືນ​ໜີ້​ກູ້​ຢືມ​ພາຍ​ໃນ ແລະ ໜີ້​ເງິນ​ກູ້​ຈາກ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ຈະ​ຄົບ​ກຳ​ໜົດ​ໃນ​ປີ 2024 ທີ່​ມີ​ມູນ​ຄ່າ​ລວມ​ເກີນກວ່າ 1,600 ລ້ານ​ໂດ​ລາ.

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​ລາວ​ ຈະ​ຂໍ​ກູ້​ຢືມ​ເງິນ​ຈາກ​ຕະຫຼາດ​ຫຼັກ​ຊັບ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ອີກ​ເພື່ອ​ນຳ​ຊຳ​ລະ​ຄືນ​ໜີ້​​ພາຍ​ໃນ ແລະ ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ຈະ​ຄົບ​ກຳ​ໜົດ​ໃນ​ປີ 2024
by ສຽງອາເມຣິກາ ວີໂອເອລາວ

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ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ໃນ​ກະ​ຊວງ​ການ​ເງິນ​ເປີດ​ເຜີຍ​ວ່າ​ການ​ຕົກ​ຕ່ຳ​ລົງ​ຂອງ​ຄ່າ​ເງິນ​ກີບ​ເມື່ອ​ທຽບ​ໃສ່​ເງິນ​ຕາ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ໄດ້​ສົ່ງ​ຜົນເຮັດ​ໃຫ້​ສັດ​ສ່ວນ​ໜີິ້​ສິນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຂອ​ງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ຈາກ 89 ເປີ​ເຊັນ​ເປັນຫຼາຍກວ່າ 120 ເປີ​ເຊັນ​ຂອງຍອດ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ລວມ​ພາຍ​ໃນ (GDP) ປີ 2021 ແລະ ປີ 2023 ຕາມ​ລຳ​ດັບ​ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ​ມີ​ໜີ້​ຕ່າງ​ປະ​ເທດຫຼາຍກວ່າ​ມູນ​ຄ່າ GDP ທັງ​ໝົດ​ແລ້ວ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ ກໍ​ຄື​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວມີ​ໜີ້​ສິນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຫຼາຍກວ່າ 16,900 ​ລ້ານ​ໂດ​ລາ​ນັ້ນ ແຕ່​ວ່າ GDP ຂອງ​ລາວ​ໃນ​ປີ 2023 ກໍ​ມີ​ມູນ​ຄ່າ​ລວມ​ພຽງ​ແຕ່ 14,091 ລ້ານ​ໂດ​ລາ​ເທົ່າ​ນັ້ນ​ທັງ​ຍັງຫຼຸດ​ລົງ​ຈາກ 18,552 ລ້ານ​ໂດ​ລາ ແລະ 15,304 ລ້ານ​ໂດ​ລາ​ໃນ​ປີ 2021 ແລະ ປີ 2022 ອີກ​ດ້ວຍ ຊຶ່ງ​ກໍ​ເປັນ​ຍ້ອນ​ການ​ຕົກ​ຕ່ຳ​ລົງ​ຢ່າງ​ຮຸນ​ແຮງ​ຂອງ​ຄ່າ​ເງິນ​ກີບ​ທີ່​ເປັນ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຈາ​ກ​ການ​ລະ​ບາດ​ໄວ​ຣັ​ສ​ໂຄວິດ-19 ທີ່​ສົມ​ທົບ​ດ້ວຍ​ສົງ​ຄາມ ຣັດ​ເຊຍ-ຢູ​ເຄ​ຣນ ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ລາ​ຄາ​ນ້ຳ​ມັນ ແລະ ສິນ​ຄ້າ​ອຸ​ປະ​ໂພກ​ບໍ​ລິ​ໂພກ​ປັບ​ຕົວ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຂອງ​ລາວ​ກໍ​ຍັງ​ອ່ອນ​ແອຫຼາຍ​ທັງ​ຂາດ​ດຸນ​ການ​ຄ້າ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ອງ​ດ້ວຍ​ນັ້ນ​ຈຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຂາດ​ແຄນ​ເງິນ​ຕາ​ຢ່າງ​ໜັກ​ໜ່ວງ ແລະ ເຮັດ​ໃຫ້​ຈະ​ຕ້ອງ​ລະ​ດົມ​ເງິນ​ທຶນ​ເພື່ອ​ນຳ​ໃຊ້​ໃນ​ການ​ຊຳ​ລະ​ຄືນໜີ້​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ທຸກ​ປີ​ດ້ວຍ​ເຊັ່ນ​ກັນ.

ທັງ​ນີ້​ເປົ້າ​ໝາຍ​ການ​ລະ​ດົມ​ເງິນ​ທຶນ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ​ເພື່ອ​ນຳ​ມາ​ໃຊ້​ຊຳ​ລະ​ຄືນ​ໜີ້​ທີ່​ຄົບ​ກຳ​ໜົດ​ໃນ​ປີ 2024 ທີ່​ມີ​ມູນ​ຄ່າ​ລວມ​ຫຼາຍກວ່າ 16,000 ລ້ານ​ໂດ​ລາ​ກໍ​ຄື​ການ​ອອກ​ພັນ​ທ​ະ​ບັດ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ເປັນ​ສະ​ກຸນ​ເງິນ​ຕາ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ເຊັ່ນ ເງິນ​ບາດ ແລະ ເງິນ​ໂດ​ລາ ເພື່ອ​ສະ​ເໜີ​ຂາຍ​ໃນ​ຕະຫຼາດຫຼັກ​ຊັບ​ທັງ​ໃນ​ລາວ ແລະ ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ເປັນ​ດ້ານຫຼັກ ລວມ​ເຖິງ​ການ​ຈຳ​ກັດ​ໂຄງ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຕ່າງໆ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ​ທີ່​ຈະ​ຕ້ອງ​ກູ້​ຢື​ມ​ເງິນ​ທຶນ​ຈາກ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຢ່າງ​ເຂັ້ມ​ງວດ​ດ້ວຍ ດັ່ງ​ທີ່​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ລາວ​ໄດ້​ໃຫ້​ການ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ

“ໃນ​ໄລະ​ຍ​ະ​ຜ່ານ​ມາ ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ໜີ້​ສິນ​ເຮົາ​ຢູ່​ໃນ​ລະ​ດັບ​ສູງ​ລວມ​ໄປ​ເຖິງ​ແຜນ​ຊຳ​ລະ​ກະຫຼາຍ ແຕ່​ວ່າ​ເຮົາ​ກະ​ສາ​ມາດ​ລະ​ດົມ​ບັນ​ດາ​ແຫຼ່ງ​ທຶນ​ເພື່ອ​ມາ​ຊຳ​ລະ​ໜີ້​ໄດ້​ນັ້ນ​ເປັນ​ແຫຼ່ງ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ຕົ້ນ​ຕໍ​ແຫຼ່ງ​ທີ 2 ລະ​ແມ່ນ​ສືບ​ຕໍ່​ລະ​ດົມ​ທຶນ​ຈາກ​ຕະຫຼາດ​ການ​ເງິນ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ການ​ລະ​ດົມ​ທຶນ​ໃນ​ຕະຫຼາດຫຼັກ​ຊັບ​ຂອງ​ສ​ປ​ປ​ ລາວ ການ​ລ​ະ​ດົມ​ເງິ​ນ​ທຶນ​ກູ້​ຢືມ​ຈາກ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ການ​ເງິນ​ຕ່າງໆ​ນອກ​ຈາກ​ນັ້ນ​ແລ້ວ​ພວກ​ເຮົາ​ກະ​ຍັງ​ມີ​ການ​ປັບ​ປຸງ​ຂອດ​ຂອງ​ການ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ໜີ້​ສິນ​ໃນ​ຕໍ່​ໜ້າ​ໂຄງ​ການ​ທີ່​ຈະ​ສະ​ເໜີ​ກູ້​ຢືມ ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ມີ​ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ-ປະເມີນ​ຢ່າງ​ເຂັ້ມ​ງວດ.”

ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ ການ​ຈັດ​ເກັບ​ລາຍ​ຮັບ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ທີ່​ຜານ​ມາ​ກໍ​ບໍ່​ໄດ້​ຕາມ​ແຜນ​ການ​ວາງ​ໄວ້ ເພາະ​ມີ​ການ​ທຸ​ຈະ​ລິດ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ທຸກວົງ​ການ​ພັກ-ລັດ​ໂດ​ຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ຂຸດ​ຄົ້ນ​ຊັບ​ພະ​ຍາກກອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ແລະ ການ​ຄ້າ​ນັ້ນ​ກໍ​ຄື​ພາກ​ສ່ວນ​ທີ່​ມີ​ການ​ທຸ​ຈະ​ລິດ ແລະ ສ້າງ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ໃຫ້​ປະ​ເທດ​ຊາດທັງ​ຍັງ​ກະ​ທົບ​ຕໍ່​ຊີ​ວິດ​ການ​ເປັນ​ຢູ່​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ລາວຫຼາຍ​ທີ່​ສຸດ​ດ້ວຍ ຂະ​ນະ​ທີ່​ພາກ​ສ່ວນ​ທີ່​ຮັບ​ຜິ​ດ​ຊອບ​ການກວດ​ກາ​ເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນ ແລະ ປາບ​ກາມ​ການ​ທຸ​ຈະ​ລິດ​ນັ້ນ​ກະ​ບໍ່​ເຂັ້ມ​ງວດ ແລະ ເດັດ​ຂາດ​ໃນ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ມາດ​ຕະ​ການ​ລົງ​ໂທດ​ຕໍ່​ຜູ້​ທີ່​ທຸ​ຈະ​ລິດ ແລະ ຍັງ​ບໍ່​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ​ໃນ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ມາດ​ຕະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ເງິນ​ຕາ ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ບັນ​ຫາ​ເງິນ​ເຟີ້ ແລະ ບັນ​ຫາ​ຕົກ​ຕ່ຳ​ຄ່າ​ເງິນ​ກີບ​ນັ້ນ​ກໍ​ຄື​ປັດ​ໄຈ​ສຳ​ຄັນ​ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ນັກ​ທຸ​ລະ​ກິດ ແລະ ສະ​ຖາ​ບັນ​ການ​ເງິນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ບໍ່​ເຊື່ອ​ໝັ້ນ​ຕໍ່​ສະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ​ທາງ​ເສດ​ຖະ​ກິດ ແລະ ການ​ເງິນ​ຂອງ​ລາວ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້ ດັ່ງ​ທີ່​ນັກ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ໃນ​ຕະຫຼາດຫຼັກ​ຊັບ​ແຫ່ງ​ປະ​ເທດ​ໄທ ໃຫ້​ການ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ

“ກໍ​ເປັນ​ໄປ​ຕາມ​ວິ​ຖີ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ພາບ​ລວມ​ຂອງ​ໂລກ. ເປັນ​ພຽງ​ແຕ່​ທາງ​ລາວນີ້ຫຼັກໆ​ກໍ​ຄື​ເປັນ​ປະ​ເທດ​ຜູ້​ນຳ​ເຂົ້າ​ກໍ​ອາດ​ຈະ​ຕ້ອງ​ກະ​ທົບ​ກັບ​ທາງ​ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິ​ດຫຼາຍ​ແດ່, ເຊັ່ນ​ເລື່ອງ​ຂອງ​ເງິນ​ເຟີ້ນີ້ຫຼຸດ​ອອກ​ຈາກຂອບທະ​ນາ​ຄານ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ທີ່​ເຂົາ​ຄວບ​ຄຸມ​ຂອບ​ຂອງ​ອັດ​ຕາ​ເງິນ​ເຟີ້ບໍ່​ໃຫ້​ເກີນ 5 ເປີ​ເຊັນ ພໍຫຼຸດ​ອອກ​ຈາກ​ຂອບ​ປຸບ ກໍ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ເລື້ອຍໆ​ແລ້ວ​ເງິນ​ເຟີ້​ດັ່ງ​ກ່າວນີ້​ຖືວ່າ​ເປັນ​ເງິນ​ເຟີ້​ທີ່​ສູງ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ອາ​ຊຽນ ໃນ​ສ່ວນ​ຂອງ​ອັດ​ຕາ​ແລກ​ປ່ຽນ​ກໍ​ຍັງ​ຄວບ​ຄຸມບໍ່​ໄດ້​ຢູ່.”

ນັບ​ຈາກ​ປີ 2014 ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ​ລັດ​ຖະ​ບານ ໂດ​ຍ​ກະ​ຊວງ​ການ​ເງິນ​ໄດ້​ສະ​ເໜີ​ຂາຍ​ພັນ​ທະ​ບັດ​ເພື່ອ​ລະ​ດົມ​ເງິນ​ທຶນ​ຈາກ​ຕະຫຼາດຫຼັກ​ຊັບ​ແຫ່ງ​ປະ​ເທດ ໄທ ແລ້ວ​ຈຳ​ນວນ​ເຖິງ 26 ຄັ້ງ​ທີ່​ຄິດ​ເປັນ​ມູນ​ຄ່າຫຼາຍກວ່າ 105,220 ລ້ານ​ບາດ.

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