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ລັດ​ຖະ​ບານ ລາວ ຈະ​ນຳ​ໃຊ້​ ທຶນ​ສຳ​ຮອງ​ແຫ່ງ​ຊາດ ​ເພື່ອ​ການ​ບູ​ລະ​ນະ ​ຟື້ນ​ຟູ​ປະ​ເທດ ຫຼັງປະ​ສົບ ໄພ​ທ​ຳ​ມະ​ຊາດ​

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ທອງ​ລຸນ ສີ​ສຸ​ລິດ ລົງ​ກວດ​ກາ​ພື້ນ​ທີ່ໆ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຈາກ​ໄພ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ລັດ​ຖະ​ບານລາວ ຈະ​ນຳ​ໃຊ້​ທຶນ​ສຳ​ຮອງ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ເພື່ອ​ການ​ບູ​ລະ​ນະ​ຟື້ນ​ຟູ​ປະ​ເທດຫຼັງ​
ປະ​ສົບ​ອຸ​ທົກ​ກະ​ໄພ ແລະ ໄພ​ທ​ຳ​ມະ​ຊາດ​ຢ່າງ​ໜັກ​ທີ່​ກະ​ທົບ​ຕໍ່​ປະ​ຊາ​ຊົນຫຼາຍກວ່າ
579,000 ຄົນ​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ.

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ຟັງ​ລາຍ​ງານລັດ​ຖະ​ບານ ລາວ ຈະ​ນຳ​ໃຊ້​ ທຶນ​ສຳ​ຮອງ​ແຫ່ງ​ຊາດ ​ເພື່ອ​ການ​ບູ​ລະ​ນະ ​ຟື້ນ​ຟູ​ປະ​ເທດ ຫຼັງປະ​ສົບ ໄພ​ທ​ຳ​ມະ​ຊາດ​
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ທ່ານ ຈະ​ເລີນ ເຢຍ​ປາວ​ເຮີ ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ແລະ ໂຄ​ສົກ​ລັດ​ຖະ​ບານ ລາວ ໄດ້​ຖະ​ແຫຼງ​
ຢືນ​ຢັນ​ພາຍຫຼັງ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ລັດ​ຖະ​ບານ ເພື່ອ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ການ​ແກ້​ໄຂ​ໄພ​ພິ​ບັດ​ທຳ​ມະ​
ຊາດ​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ຊຶ່ງ​ໄດ້​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ວັນ​ທີ 16 ກັນ​ຍາ 2019 ໂດຍ​ການ​ເປັນ​ປະ​ທານ​
ຂອງ​ທ່ານ ທອງ​ລຸນ ສີ​ສຸ​ລິດ ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ວ່າ​ລັດ​ຖະ​ບານລາວ ໄດ້​ມີ​ມະ​ຕິ​ໃຫ້​
ນຳ​ໃຊ້​ທຶນ​ສຳ​ຮອງ​ໃນ​ຄັງ​ແຮ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ ແລະ ສົມ​ທົບ​ດ້ວຍ​ເງິນ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​ໃນ​ກອງ​ທຶນ​
ຕ່າ​ງໆ ລວມ​ເຖິງ​ເງິນ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ ແລະ ການ​ບໍ​ລິ​ຈາກ​ທັງ​ພາຍ​ໃນ ແລະ
ຈາກ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ດ້ວຍ​ນັ້ນ ເພື່ອ​ນຳ​ໃຊ້​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ບູ​ລະ​ນະ​ຟື້ນ​ຟູ​ປະ​ເທດ​ພາຍຫຼັງ​ທີ່​
ປະ​ສົບ​ອ​ຸ​ທົກ​ກະ​ໄພ ແລະ ໄພ​ທຳ​ມະ​ຊາດ​ຢ່າງ​ໜັກ ໂດຍມອບ​ໝາຍ​ໃຫ້​ກະ​ຊວງ​ການ​
ເງິນ​ເປັນ​ຜູ້​ປະ​ສານ​ກັບ​ທຸກ​ພາກ​ສ່ວນ​ໃນ​ການ​ລະ​ດົມ​ທຶນ​ດັ່ງ​ກ່າວ ແລະສະ​ເໜີ​ຂໍ​ການ​
ອະ​ນຸ​ມັດ​ຈາກ​ຄະ​ນະ​ລັດ​ຖະ​ບານ ລາວ ໃຫ້​ໄວ​ທີ່​ສຸດ ດັ່ງ​ທີ່​ທ່ານ ຈະ​ເລີນ ໄດ້​ຖະ​ແຫຼງ​
ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ

"ໃຫ້​ກະ​ຊວງ​ການ​ເງິນ​ຮີບ​ຮ້ອນ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ ແລະໃຫ້​ກະ​ກຽມ​ດ້ານ​ງົບ​ປະ​ມານ ເພື່ອ​ແກ້​
ໄຂ​ໄພ​ພິ​ບັດ​ດັ່ງ​ກ່າວ ດ້ວຍ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ເງິນ​ທີ່​ມີ ລວມ​ທັງ​ເງິນ​ແຮ​ເງິນ​ສະ​ສົມ ເງິນ​ບໍ
​ລິ​ຈາກແລະ ເງິນກອງ​ທຶນ​ຕ່າງໆ ​ລວມ​ທັງ​ຢູ່​ກະ​ຊວງ​ແຮງ​ງານ ແລະ ສະ​ຫວັດ​ດີ​ການ
​ສັງ​ຄົມ ຄັງແຮ​ເຂົ້າ ຄັງ​ແຮ​ນ້ຳ​ມັນ ແລະ ອື່ນໆ ແລ້ວ​ສະ​ເໜີ​ໃຫ້​ລັດ​ຖະ​ບານ​ພິ​ຈາ​ລະ​
ນາ​ຕົກ​ລົງ​ໂດຍໄວ ແລະ ໃຫ້​ປຸກ​ລະ​ດົມ​ທົ່ວ​ສັງ​ຄົມ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຜູ້​ປະ​ສົບ​ໄພ​ຕື່​ມ​ອີກ."

ໄພ​ພິ​ບັດ​ທຳ​ມະ​ຊາດ​ໃນ ລາວ ໃນ​ປີ 2019 ນີ້​ມີ​ທັງ​ໄພ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ, ລົມ​ພາ​ຍຸ, ຟ້າ​ຜ່າ, ດິນ
​ເຈື່ອນ, ໄຟ​ປ່າ ແລະ ສັດ​ຕູ​ພືດ​ຊະ​ນິດ​ຕ່າງໆ ຊຶ່ງ​ໄດ້​ສົ່ງ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຕໍ່​ປະ​ຊາ​ຊົນລາວ
ຫຼາຍກວ່າ 579,000 ຄົນ​ໃນ​ເຂດ 2,072 ບ້ານ 112 ເມືອງ​ໃນ​ເຂດ 13 ແຂວງ​ກໍ​ຄື​ຜົ້ງ​
ສາ​ລີ, ຫຼວງ​ພະ​ບາງ, ໄຊ​ຍະ​ບູ​ລີ, ອຸ​ດົມ​ໄຊ, ຫົວ​ພັນ, ຊຽງ​ຂວາງ, ບໍ​ລິ​ຄຳ​ໄຊ, ຄຳ​ມ່ວນ,
ສະ​ຫວັນ​ນະ​ເຂດ, ສາ​ລະ​ວັນ, ອັດ​ຕະ​ປື, ຈຳ​ປາ​ສັກ ແລະ ເຊກອງ ໂດຍນອກ​ຈາກ​ຈະ​
ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ຜູ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ໄປ​ເຖິງ 28 ຄົນ​ແລ້ວ ກໍ​ຍັງ​ມີ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ລາວ ສູນ​ຫາຍ​ທີ່​ຖືກ​ນ້ຳ
​ຊັດ​ໄປ​ໃນ​ເຂດ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ອີກ 7 ຄົນ​ທີ່​ຊອກ​ຫາ​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ເຫັນ​ຈົນ​ເຖິງ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​
ນີ້.

ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ໄພ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ​ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ທ້າຍ​ເດືອນ​ສິງ​ຫາ ຫາຕົ້ນ​ເດືອນ​ກັນ​ຍາ​ນັ້ນ
ໄດ້​ສົ່ງ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຕໍ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ ລາວ ຫຼາຍກວ່າ 546,000 ຄົນ​ໃນ​ເຂດ 1,655 ບ້ານ 47
ເມືອງ​ຂອງ​ແຂວງ​ຄຳ​ມ່ວນ, ສະ​ຫວັນ​ນະ​ເຂດ, ສາ​ລະ​ວັນ, ຈຳ​ປາ​ສັກ, ເຊກອງ ແລະ ອັດ​
ຕະ​ປື ຖື​ເປັນ​ໄພ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ​ຢ່າງ​ໜັກ​ໜ່ວງ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ຮອບ 40 ປີ ກວ່າ​ປີ​ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ສົ່ງ​ຜົນ​ກະ​
ທົບ​ເປັນ​ບໍ​ລິ​ເວນກວ້າງ ແລະ ເສຍ​ຫາຍ​ທັງ​ໃນ​ດ້ານ​ຊີ​ວິດ, ຊັບ​ສິນ, ພື້ນ​ຖານ​ໂຄງ​ລ່າງ
ແລະ ພື້ນ​ຖານ​ການ​ຜະ​ລິດ​ຕ່າງໆ​ຢ່າງ​ໜັກ​ໜ່ວງ ຈຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຍາກ​ຕໍ່​ການ​ຟື້ນ​ຟູ​ໃຫ້​ກັບ​ຄືນ
​ສູ່​ສະ​ພາ​ວະ​ປົກ​ກະ​ຕິ​ໄດ້​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ອັນ​ສັ້ນ.

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຂັ້ນ​ສູງ​ຂອງ​ທະ​ນາ​ຄານ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເອ​ເຊຍ (ADB) ປະ​ຈຳ ລາວ ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ​ໄພ
​ນ້ຳ​ຖ້ວມ​ໃນ​ພື້ນ​ທີ່ 6 ແຂວງ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ສາ​ມາ​ດ​ທຽບ​ໄດ້​ກັບ​ໄພ​ນ້ຳ​ຖ້ວ​ມ​ໃນ​ປີ 2018 ເຖິງ​
ແມ່ນ​ວ່າ​ພື້ນ​ທີ່ໆ​ຖືກ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ​ໃນ​ປີນີ້​ຈະ​ບໍ່​ເທົ່າ​ກັບ​ໃນ​ປີ 2018 ກ​ໍ​ຕາມ ແຕ່​ເນື່ອງ​ຈາກວ່າ​
ເຂດ 6 ແຂວງ​ທີ່​ຖືກ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ​ໃນ​ປີນີ້​ເປັນ​ເຂດ​ທີ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ໜາ​ແໜ້ນກວ່າ​ເຂດ​
ແຂວງ​ພາກ​ເໜືອ ທັງ​ຍັງ​ເປັນ​ເຂດ​ການ​ຜະ​ລິດ​ກະ​ສິ​ກຳ ແລະ ສິນ​ຄ້າ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ຂອງ ລາວ
ດ້ວຍ​ນັ້ນ ຈຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ການ​ເສຍ​ຫາຍ​ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ​ໃນ​ 6 ແຂວງ​ດັ່ງ​ກ່າວ.

ໄພ​ນ້ຳ​ຖ້ວ​ມ​ໃນ​ປີ 2019 ທີ່​ກະ​ທົບ​ຕໍ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ ລາວ 546,000 ກວ່າ​ຄົນ​ໃນ 169,916
ຄອບ​ຄົວ​ທີ່​ຢູ່​ໃນ​ເຂດ 1,655 ບ້ານ 47 ເມືອງ​ໃນ 6 ແຂວງ​ດັ່ງ​ກ່າວ ຍັງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຖະ​ໜົນ​
ເສຍ​ຫາຍ​ເປັນ​ໄລ​ຍະ​ທາງ​ຍາວກວ່າ 550 ກິ​ໂລ​ແມັດ, ຂົວ 12 ແຫ່ງ, ໂຮງ​ຮຽນ 215
ແຫ່ງ, ໂຮງ​ໝໍ 10 ແຫ່ງ, ໜອງ​ປາ 1,922 ແຫ່ງ, ນາ​ເຂົ້າ​ເສຍ​ຫາຍ 139,829 ເຮັກ​ຕາ,
ຄອງ​ຊົນລະປະ​ທານ 76 ແຫ່ງ ແລະ ສັດ​ລ້ຽງຫຼາຍກວ່າ​ໝື່ນ​ຕົວ ຊຶ່ງ​ການ​ຟື້ນ​ຟູ​ນັ້ນ​ຈະ​
ຕ້ອງ​ໃຊ້​ເງິນບໍ່​ໜ້ອຍກວ່າ 4,400 ຕື້​ກີບ ຫາກ​ແຕ່​ລັດ​ຖະ​ບານ ລາວ ກໍ​ມີ​ງົບ​ປະ​ມານ​ຢ່າງ​
ຈຳ​ກັດ ຈຶ່ງ​ຈະ​ຕ້ອງ​ຂໍ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຈາກ​ສາ​ກົນເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ອີກ​ໃນ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໂຕະ​ມົນ​ຂັ້ນ
​ສູງ ລະ​ຫວ່າງ​ລັດ​ຖະ​ບານ ລາວ ກັບ​ນາ​ນາ​ຊາດ​ໃນ​ທ້າຍ​ປີ 2019 ນີ້ ແຕ່​ບັນ​ຫາ​ກໍ​ຄື​ໃນ
4 ເດືອນ​ຕົ້ນ​ປີ 2019 ຕ່າງ​ຊາດ​ໄດ້​ໃຫ້​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ແກ່ ລາວ ພຽງ 78.8 ຕື້​ກີບ​ເທົ່າ​ນັ້ນ
ໂດຍ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຂອງ​ອົງ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ​ໃນ ລາວ ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ ເປັນ​ຍ້ອນ​ສາ​ກົນ​ບໍ່​
ເຊ​ື່ອ​ວ່າ​ລັດ​ຖະ​ບານ ລາວ ຈະ​ໃຊ້​ທຶນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຢ່າງ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ.

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