ລັດຖະບານ ລາວ ຈະກວດກາສະຖານະພາບຂອງພະນັກງານລັດທຸກຄົນໃນທົ່ວປະ
ເທດ ເພາະການກວດກາໃນຂັ້ນສູນກາງພົບວ່າ ມີພະນັກງານກວ່າ 2,800 ຄົນທີ່ໄດ້ຮັບ
ເງິນເດືອນຊ້ຳຊ້ອນເຖິງ 2 ຕຳແໜ່ງ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງກະຊວງພາຍໃນເປີດເຜີຍວ່າ ຄະນະລັດຖະບານ ລາວ ມອບໝາຍ
ໃຫ້ກະຊວງພາຍໃນດຳເນີນການສຳຫຼວດ ເພື່ອອອກບັດປະຈຳຕົວໃໝ່ໃຫ້ພະນັກງານທັງ
ໝົດໃນທົ່ວປະເທດໃຫ້ແລ້ວສຳເລັດໃນທ້າຍປີ 2020 ເປັນຢ່າງຊ້າ ເນື່ອງຈາກການກວດ
ກາສະເພາະຢູ່ຂັ້ນສູນກາງໃນຊ່ວງ 8 ເດືອນໃນປີ 2019 ພົບວ່າໃນຈຳນວນພະນັກງານ
ລັດ 35,000 ກວ່າຄົນນັ້ນມີຢູ່ເຖິງ 2,800 ກວ່າຄົນທີ່ມີຊື່, ນາມສະກຸນ ແລະ ວັນ, ເດືອນ,
ປີ ເກີດຊ້ຳກັນ ຫາກແຕ່ມີຕຳແໜ່ງຢູ່ຄົນລະບ່ອນ ແລະ ຮັບເງິນເດືອນໃນທັງສອງຕຳແໜ່ງ
ເຊິ່ງຖ້າຫາກວ່າເປັນບຸກຄົນດຽວກັນ ຍ່ອມເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານສູນເສຍງົບປະມານໄປບໍ່
ໜ້ອຍໃນແຕ່ລະເດືອນ ດັ່ງທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງ ລາວ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນກັບວີໂອເອ
ວ່າ
"ພາຍຫຼັງກວດກາມານີ້ພວກເຮົາກໍພົບຫຼາຍບັນຫາຕົວຢ່າງວ່າ ລາຍຊື່ຊ້ຳຊ້ອນກັນ ຊື່ຄື
ກັນນາມສະກຸນຄືກັນ ວັນເດືອນປີເກີດອັນດຽວກັນ ແຕ່ວ່າເຮັດການຢູ່ຄົນລະບ່ອນ ບາງ
ກໍລະນີກໍແມ່ນຮັບເງິນເດືອນ 2 ບ່ອນ ອັນນີ້ພວກເຮົາພົບບັນຫາຄືແນວນັ້ນ ສະນັ້ນແລ້ວ
ການກວດກາຈຳນວນຄົນນີ້ກັບການອອກບັດນີ້ ແມ່ນການກວດກາຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕື່ມອີກ
ເພື່ອໃຫ້ເຫັນຕົວເລກລັດຖະກອນຕົວຈິງ ແລະ ກະເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານນີ້ເບີກຈ່າຍເງິນ
ເດືອນໃຫ້ແກ່ພະນັກງານລັດນີ້ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບຈຳນວນຄົນຕົວຈິງ ອັນນີ້ເປົ້າ
ໝາຍຂອງພວກເຮົາ."
ທາງດ້ານທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍອມຮັບວ່າການຫຼິ້ນພັກ-ຫຼິ້ນພວກ
ແລະ ການຊື້ຕຳເອົາຕຳແໜ່ງໃນວົງການພະນັກງານຂອງລັດຖະບານ ລາວ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນ
ໃນທຸກພາກສ່ວນທົ່ວປະເທດ ຊຶ່ງໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ
ຕ່າງໆຂອງລັດ ບໍ່ສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍໄດ້ຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້ ເນື່ອງຈາກວ່າພະ
ນັກງານລັດທີ່ຮັບຜິດຊອບນັ້ນບໍ່ມີຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດໃນການປະຕິບັດວຽກງານຕົວ
ຈິງຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດສະພາບບັນຫາທີ່ມີພະນັກງານຫຼາຍແຕ່ເຮັດວຽກບໍ່ເປັນ.
ສ່ວນເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບໃນລາວ ຢືນຢັນວ່າ ສປປ ລາວ ຖືກຈັດໃຫ້
ຢູ່ອັນດັບທີ 2 ໃນຖານະທີ່ມີຈຳນວນພະນັກງານລັດ ຕໍ່ຈຳນວນປະຊາກອນລາວຄິດເປັນ
ສັດສ່ວນທີ່ສູງສຸດໃນອາຊຽນ ເປັນຮອງພຽງແຕ່ ບຣູນາຍເທົ່ານັ້ນ ກໍຄືລາວມີພະນັກງານ
ລັດທັງໝົດ 184,870 ຄົນ ຫຼືຄິດເປັນສັດສ່ວນພະນັກງານລັດ 1 ຄົນ ຕໍ່ປະຊາກອນລາວ
37 ຄົນ ຂະນະທີ່ເກນມາດຕະຖານໃນອາຊຽນຢູ່ທີ່ສັດສ່ວນ 1 ຕໍ່ 50 ຄົນ ໂດຍຈຳນວນ
ພະນັກງານຂອງລັດຖະບານລາວ ດັ່ງກ່າວນີ້ ຍັງບໍ່ຮວມເຖິງທະຫານ ແລະພະນັກງານ
ລັດວິສາຫະກິດ ທີ່ມີຫຼາຍກວ່າ 1 ແສນຄົນໃນທົ່ວປະເທດ.
ສ່ວນທ່ານ ສົມພູ ດວງສະຫວັນ ປະທານຄະນະກຳມະການວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ ສະພາ
ແຫ່ງຊາດລາວ ຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າ ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດຂອງລາວ ຍັງ
ບໍ່ສອດຄ່ອງ ແລະບໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງກັບຄວາມຕ້ອງການຕົວຈິງ ທັງໃນພາກລັດ
ແລະພາກເອກກະຊົນໄດ້ເລີຍ ໂດຍມີສາເຫດມາຈາກການທີ່ສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນ
ສູງຂອງລັດ ແລະ ເອກກະຊົນໃນລາວ ບໍ່ສາມາດພັດທະນາປັບປຸງຫລັກສູດການຮຽນ
ການສອນໄດ້ທັນກັບສະພາບການທັງພາຍໃນ ແລະນອກປະເທດ ທີ່ປ່ຽນແປງຢ່າງໄວວາ
ໂດຍສະເພາະແມ່ນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ເພື່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ການບໍ
ລິຫານງານທີ່ທັນສະໄໝໃນພາກລັດ ແລະການຜະລິດສິນຄ້າຮວມເຖິງການກໍ່ສ້າງບຸກຄະ
ລາກອນຄູດ້ວຍນັ້ນຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການພັດທະນາປັບປຸງຢ່າງຮີບດ່ວນທີ່ສຸດ.
ທ່າງດ້ານທ່ານນາງ ຂັນທະລີ ສິລິພົງພັນ ປະທານຄະນະກວດກາໃນກະຊວງສຶກສາທິ
ການແລະກິລາ ຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າ ການທຸຈະລິດໃນດ້ານການສຶກສາທີ່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງ
ກວ້າງຂວາງ ເປັນສາເຫດສຳຄັນ ທີ່ເຮັດໃຫ້ການສຶກສາໃນລາວ ມີຄຸນນະພາບຕ່ຳ ແລະ
ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນລາວ ທີ່ຖືວ່າມີຄຸນນະພາບ
ຕ່ຳສຸດໃນກຸ່ມອາຊຽນດ້ວຍກັນ ໂດຍການທຸຈະລິດດ້ານການສຶກສາໃນລາວນັ້ນ ມີທັງ
ການປອມແປງໃບປະກາດສະນີຍະບັດ ການສຳເລັດການສຶກສາລະດັບມັດທະຍົມ ລະ
ດັບປະລິນຍາຕີ ປະລິນຍາໂທ ແລະວິຊາຊີບຊັ້ນສູງ ທີ່ມີການປອມແປງຈຳນວນຫຼາຍ
ຮ້ອຍໃບໃນແຕ່ລະປີ.
ເບິ່ງຄວາມເຫັນ
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