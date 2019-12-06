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ລັດ​ຖະ​ບານ ລາວ ຍັງ​ບໍ່​ມີ ​ມາດ​ຕະ​ການ​ລົງ​ໂທດ ​ພະ​ນັກ​ງານ​ລັດ ​ທີ່​ຮັບ​ສິນ​ບົນ ແລະ ທຸ​ຈະ​ລິດ ຢ່າງ​ເດັດ​ຂາດ

​ສານ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ສູງ​ສຸດລາຍ​ງານ​ວ່າ ສະ​ເພາະ​ຢູ່​ຊັ້ນ​ສານ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ສູງ​ສຸດ ໄດ້​ມີ​ຄຳ​ຕັດ​ສິນ​ຄະ​ດີ​ຢ່າງ​ເດັດ​ຂາດ​ແລ້ວ 24,430 ຄະ​ດີ​ໃນ​ປີ 2017 - 2018 ຜ່ານ​ມາ.

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ລັດ​ຖະ​ບານ ລາວ ຍັງ​ບໍ່​ມີ​ມາດ​ຕະ​ການ​ລົງ​ໂທດ​ຢ່າງ​ເດັດ​ຂາດ​ຕໍ່​ບັນ​ດາ​ພະ​ນັກ​ງານ​ລັດ​ທີ່​ຮັບ​ສິນ​ບົນ ແລະ ທຸ​ຈະ​ລິດ ໃນ​ໜ້າ​ທີ່​ອັນ​ເຮັດ​ໃຫ້​ລັດ​ຖະ​ບານ ລາວ ຕ້ອງ​ສູນ​ເສຍ​ລາຍ​ຮັບ​ໄປ​ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ປີ.

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ຟັງ​ລາຍ​ງານ ລັດ​ຖະ​ບານ ລາວ ຍັງ​ບໍ່​ມີ ​ມາດ​ຕະ​ການ​ລົງ​ໂທດ ​ພະ​ນັກ​ງານ​ລັດ ​ທີ່​ຮັບ​ສິນ​ບົນ ແລະ ທຸ​ຈະ​ລິດ ຢ່າງ​ເດັດ​ຂາດ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ທ່ານ​ນາງ ບົວ​ຄຳ ທິ​ບ​ພະ​ວົງ ກຳ​ມາ​ທິ​ການ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ​ປະ​ຈຳ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ລາວ ຖະ​ແຫຼງ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ ການ​ດຳ​ເນີນ​ຄະ​ດີ ແລະ ການ​ບັງ​ຄັບ​ຄະ​ດີ​ຕາມ​ການ​ຕັດ​ສິນ​ຂອງ​ສານທີ່​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ໂດ​ຍ​ບັນ​ດາ​ພະ​ນັກ​ງານ​ໄອ​ຍະ​ການ ແລະ ຄະ​ນະ​ສ​ະ​ເພາະ​ກິດ​ທີ່​ຖືກມອບ​ໝາຍ​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ກໍ​ລະ​ນີ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ຍັງ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ບໍ່​ທັນ​ໄດ້​ດີ ທັງ​ຍັງ​ມີ​ຫາງ​ສຽງ​ຈາກ​ສັງ​ຄົມ​ວ່າ​ພະ​ນັກ​ງານ​ລັດ​ຜູ້​ທີ່​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ກໍ​ລະ​ນີ​ນັ້ນ​ເປັນ​ຜູ້​ທີ່​ຮັບ​ເອົາ​ສິນ​ບົນ ຫຼື ກະ​ທຳ​ການ​ທຸ​ຈະ​ລິດ​ດ້ວຍ​ຕົນ​ເອງ​ອີກ​ດ້ວຍ ດັ່ງ​ທີ່​ທ່ານ​ນາງ ບົວ​ຄຳ ໄດ້​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ

"ຍັງ​ມີ​ບາງ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ບໍ່​ທັນ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຕິດ​ຕາມກວດ​ກາ ເກີດ​ມີ​ຊ້ອງ​ຫວ່າງບໍ່​ໂປ່ງ​ໃສ ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ມີ​ຫາງ​ສຽງ​ຂອງ​ສັງ​ຄົມ ແລະ ມີ​ການ​ຍື່ນ​ຄຳ​ຮ້ອງ​ຂໍ​ຄວາມ​ເປັນ​ທຳ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຄຳ​ຕັດ​ສິນ​ຂອງ​ສານ​ທີ່ບໍ່​ຖືກ​ຕ້ອງ​ໄປ​ຍັງຫຼາຍ​ພາກ​ສ່ວນ​ຍັງ​ມີ​ທ່າ​ອຽງ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ ການ​ຕິດ​ຕາມ ກວດ​ກາ ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ກົດ​ໝາຍ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ສືບ​ສວນ​ສອບ​ສວນ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ສືບ​ສວນ​ສອບ​ສວນ​ປ່າ​ໄມ້ ແລະ ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ພາ​ສີ​ອາ​ກອນ ບໍ່​ທັນ​ເຂັ້ມ​ງວດ ຍັງ​ມີ​ການ​ລະ​ເມີດ​ກົດ​ໝາຍ ແຕ່ບໍ່​ໄດ້​ຖືກ​ດຳ​ເນີນ​ຄະ​ດີ​ຕາມ​ກົດ​ໝາຍ."

ສ່ວນ​ທ່ານ ຈະ​ເລີນ ເຢຍ​ປາວ​ເຮີ ໂຄ​ສົກ​ລັດ​ຖະ​ບານ ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ ທ່ານ​ ທອງ​ລຸນ ສີ​ສຸ​ລິດ ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ໄດ້​ມີ​ຄຳ​ສັ່ງ​ເຖິງ​ພາ​ກ​ສ່ວນ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ເລັ່ງ​ການ​ບັງ​ຄັບ​ຄະ​ດີ​ຕາມ​ການ​ຕັດ​ສິນ​ຂອງ​ສານ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ມີ​ສັດ​ທາ​ຕໍ່​ຂະ​ບວນ​ການ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ​ຂອງ ລາວ ເນື່ອງ​ຈາກ​ປາ​ກົດ​ວ່າ​ມີຫຼາ​ຍວ​ກ່າ 29,000 ຄະ​ດີ​ທີ່​ສານ​ໄດ້​ຕັດ​ສິນ​ໄປ​ແລ້ວ ຫາກ​ແຕ່​ຍັງ​ບໍ່​ມີ​ການ​ບັງ​ຄັບ​ຄະ​ດີ​ໃຫ້​ເປັນ​ໄປ​ຕາມ​ການ​ຕັດ​ສິນ​ຂອງ​ສານ​ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ ຊຶ່ງ​ຖ້າ​ຫ​າກວ່າ​ມີ​ການ​ແກ່​ຍາວ​ໂດຍບໍ່​ໄດ້​ມີ​ການ​ບັງ​ຄັບ​ຄະ​ດີ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຈິງ​ກໍ​ຍ່ອມ​ທີ່​ຈະ​ສົ່ງ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ເຮັດ​ໃຫ້​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ເສື່ອມ​ສັດ​ທາ​ຕໍ່​ລະ​ບົບ​ສານ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ​ຂອງ ລາວ ໄດ​້​ເຊັ່ນ​ກັນ ດັ່ງ​ທີ່​ທ່ານ ຈະ​ເລີນ ໄດ້​ຖະ​ແຫຼງ​ຢື​ນ​ຢັນ​ວ່າ

"ທ່ານ​ນາ​ຍົກ ກະ​ໄດ້​ເນັ້ນ​ໜັກ​ໃຫ້​ຊອກ​ຫາ​ວິ​ທີ​ການມ​າດ​ຕະ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຄຳ​ຕັດ​ສິນ​ຂອງ​ສານ ທີ່​ມີ​ຜົນ​ສັກ​ສິດ​ທີ່​ທາງ​ດ້ານ​ກົດ​ໝາຍ​ແລ້ວ​ນັ້ນ​ໃຫ້​ເຂັ້ມ​ງວດ ແລະ ມີ​ຜົນ​ສັກ​ສິດ ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ​ໃນ​ຂໍ້​ນີ້​ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ເພິ່ນ​ກະ​ໄດ້​ເນັ້ນ​ໜັກ​ວ່າ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້ ມີ​ຄະ​ດີ​ທີ່​ສານ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຕັດ​ສິນ​ທີ່​ມີ​ຜົນ​ສັກ​ສິດ​ທາງ​ດ້ານ​ກົດ​ໝາຍ​ນັ້ນ​ເຖິງ 29,000 ກວ່າ​ເລື່ອງ​ທີ່​ຍັງ​ຄ​້າງ​ປະ​ຕິ​ບັດ ແລະ ປະ​ຕິ​ບັດ​ໄດ້​ຍາກ."

ທາງ​ດ້ານ​ສານ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ສູງ​ສຸດລາຍ​ງານ​ວ່າ ສະ​ເພາະ​ຢູ່​ຊັ້ນ​ສານ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ສູງ​ສຸດ ໄດ້​ມີ​ຄຳ​ຕັດ​ສິນ​ຄະ​ດີ​ຢ່າງ​ເດັດ​ຂາດ​ແລ້ວ 24,430 ຄະ​ດີ​ໃນ​ປີ 2017 - 2018 ຜ່ານ​ມາ ຊຶ່ງ​ໃນ​ນີ້​ແບ່ງ​ເປັນ​ຄະ​ດີ​ອາ​ຍາ 19,617 ຄະ​ດີ ແລະ ຄະ​ດີ​ແພ່ງ 4,813 ຄະ​ດີ​ໂດຍ​ຄະ​ດີ​ທັງ​ໝົດ​ຍັງ​ຢູ່​ໃນ​ຂັ້ນ​ບັງ​ຄັບ​ຄະ​ດີ​ທີ່​ເປັນ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຂອງ​ໄອ​ຍະ​ການ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ລາວ ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ.

ສ່ວນ​ອົງ​ການ Human Rights Watch ລາຍ​ງານ​ວ່າ​ການ​ບັງ​ຄັບ​ໃຊ້​ກົດ​ໝາຍ​ໃນ​ໜ່ວຍ​ງານ​ຕ່າງໆ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ ລາວ ທັງ​ໃນ​ຂັ້ນ​ສູນ​ກາງ ແລະ ໃນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ຍັງ​ເກີດ​ບັນ​ຫາ​ຊັກ​ຊ້າ ແລະ ບໍ່​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ທັງ​ຍັງ​ປາ​ກົດ​ວ່າ​ໄດ້​ມີ​ການ​ບັງ​ຄັບ​ໃຊ້​ກົດ​ໝາຍ​ເກົ່າ​ທີ່​ຖືກ​ແທນ​ທີ່​ໂດຍ​ກົດ​ໝາຍ​ໃໝ່​ແລ້ວ ພາຍ​ໃຕ້​ສະ​ພາບ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຍັງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ເລືອກ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ກົດ​ໝາຍ​ຕໍ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ທີ່​ຂັດ​ແຍ້ງ​ກັບ​ພະ​ນັກ​ງານ​ລັດ ກ່ຽວ​ກັບ ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ໃນ​ທີ່​ດິນ​ທີ່​ຖືກ​ບັງ​ຄັບ​ເວນ​ຄືນ​ຢ່າງບໍ່​ຍຸ​ຕິ​ທຳ​ອີກ​ທັງ​ຍັງ​ມີ​ຜູ້​ພິ​ພາກ​ສາ​ຈຳ​ນວນບໍ່​ນ້ອຍ​ທີ່​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ໂດຍບໍ່​ສຸ​ດ​ຈະ​ລິດ ແລະ ບໍ່​ມີ​ຈັນ​ຍາ​ທຳ.

ທາງ​ດ້ານ​ອົງ​ການ USAID ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ ກໍ​ໄດ້​ໃຫ້​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ລັດ​ຖະ​ບານ ລາວ ເພື່ອ​ພັດ​ທະ​ນາ​ໂຄງ​ຂ່າຍ​ການ​ເຜີຍ​ແຜ່​ລະ​ບຽບ​ກົດ​ໝາຍ​ຕ່າງໆ​ດ້ວຍ ແອັບ​ພ​ລີ​ເຄ​ຊັ້ນ ໃນ​ລະ​ບົບ​ໂທ​ລະ​ສັບ​ມື​ຖື​ທີ່​ທັນ​ສະ​ໄໝ ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້​ປະ​ຊາ​ຊົນ ລາວ ສາ​ມາດ​ເຂົ້າ​ເຖິງ ແລະ ໄດ້​ຮັບ​ຂ່າວ​ສານ​ດ້ານ​ລະ​ບຽບ​ກົດ​ໝາຍ​ຕ່າງໆ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ ໄດ້​ຢ່າງ​ເທົ່າ​ທັນ​ກັບ​ສະ​ພາບ​ການ ທັງ​ຍັງ​ໄດ້​ພັດ​ທະ​ນາ​ລະ​ບົບ​ທີ່​ສາ​ມາດ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ເຂົ້າ​ກັບ​ຕະຫຼາດ​ໂລກ​ຢ່າງ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້​ນັກ​ທຸ​ລະ​ກິດ ລາວ ແລະ ຕ່າງ​ຊາດ​ສາ​ມາດ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ນິ​ຕິ​ກຳ​ຕ່າງໆ​ໃນ ລາວ ຢ່າງ​ສະ​ດວກວ່ອງ​ໄວ ແລະ ສາ​ມາດ​ປະ​ກອບ​ຄວາມ​ຄິ​ດ​ເຫັນ​ຕໍ່​ນິ​ຕິ​ກຳ​ຕ່າງໆ​ໄດ້​ດ້ວຍ.

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