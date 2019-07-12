ລັດຖະບານ ລາວ ຄາດຫວັງວ່າສະພາບແວດລ້ອມຂອງການດຳເນີນທຸລະກິດໃນ ລາວ
ຈະຖືກຈັດອັນດັບທີ່ດີຂຶ້ນໃນປີ 2020 ດ້ວຍການເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການປະຕິບັດ
ງານຂອງພະນັກງານລັດເປັນສຳຄັນ.
ທ່ານ ສຸພັນ ແກ້ວມີໄຊ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຖະ
ແຫຼງຢືນຢັນວ່າ ການຍົກລະດັບປະສິດທິພາບໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ຂອງພະນັກ
ງານລັດໃຫ້ສູງຂຶ້ນ ຄືເປົ້າໝາຍທີ່ສຳຄັນທີ່ລັດຖະບານ ລາວ ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້
ໄດ້ຢ່າງເປັນຮູບປະທຳໃນປີ 2019 ນີ້ໂດຍຄາດຫວັງວ່າຈະເຮັດໃຫ້ສະພາບແວດລ້ອມ
ຂອງການດຳເນີນທຸລະກິດໃນ ລາວ ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບດີຂຶ້ນໃນປີ 2020 ອັນທີ່ຈະ
ສົ່ງຜົນດີຕໍ່ການດຶງດູດເອົາການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດໃຫ້ເຂົ້າມາໃນ ລາວ ໄດ້ເພີ່ມ
ຂຶ້ນໃນປີຕໍ່ໄປ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ສຸພັນ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ
"ມີຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າປີ 2020 ນີ້ຈະດີຂຶ້ນເລັກນ້ອຍ ຄືສິບໍ່ຂີ້ຮ້າຍໄປເພາະວ່າເຮົາເຮັດ
ດີກວ່າເກົ່າເດ້ ການເອື້ອອຳນວຍໃຫ້ແກ່ການດຳເນີນທຸລະກິດ ການອະນຸມັດໃນການ
ກໍ່ສ້າງ, ການອະນຸຍາດໃຫ້ການຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າຫຼືອື່ນໆ ໂຕເລກທີ່ແມ່ນຢູ່ໃນກົນໄກທີ່ມັນ
ຊັກຊ້າຜ່ານມາ ພວກເຮົາແກ້ໝົດແລ້ວເດ້ ແຕ່ວ່າຜົນມັນຕະອອກອາດຈະແມ່ນປີຕໍ່ໄປ
ເພາະປີນີ້ເຂົາຕ້ອງຖ້າເບິ່ງຜົນມັນຊະກ່ອນເດ້ ສະນັ້ນປີນີ້ມັນຢູ່ໃນຂະບວນການປັບປຸງ
ຢ່າງແຂງແຮງ ຖືວ່າພວກເຮົາເຮັດໄດ້ດີກວ່າຜ່ານມາຫຼາຍ."
ທາງດ້ານເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງທະນາຄານພັດທະນາເອເຊຍ (ADB) ປະຈຳລາວ
ຢືນຢັນວ່າສະພາບການລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດໃນ ລາວ ຍັງບໍ່ດີຂຶ້ນ ໂດຍເຫັນໄດ້
ຈາກໃນຊ່ວງ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2019 ມີການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາໃນ ລາວ
1,266 ໂຄງການຄິດເປັນມູນຄ່າລວມ 3,644 ລ້ານໂດລາ ແຕ່ກໍມີການນຳເງິນທຶນຕົວ
ຈິງເຂົ້າມາໃນ ລາວ ພຽງ 1,091 ລ້ານໂດລາ ຫຼືຄິດເປັນ 30 ເປີເຊັນເທົ່ານັ້ນຂອງທຶນ
ຈົດທະບຽນທັງໝົດ ທັງຍັງຄິດເປັນພຽງ 40 ເປີເຊັນຂອງແຜນການຕະຫຼອດປີ 2019
ນີ້ອີກດ້ວຍ.
ສ່ວນທ່ານນາງ ຄຳຈັນ ພົມແສງສະຫວັນ ຮອງປະທານສູນກາງແນວ ລາວ ສ້າງຊາດ
ຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າ ສະພາບໂດຍລວມຂອງພາກທຸລະກິດເອກະຊົນ ລາວ ໃນປີ 2018
ຜ່ານມາຖືເປັນສະພາບການທີ່ບໍ່ດີຕໍ່ເສດຖະກິດຂອງ ລາວ ເພາະວ່າມີຫົວໜ່ວຍທຸລະ
ກິດເອກະຊົນຈຳນວນບໍ່ນ້ອຍທີ່ຕ້ອງປະສົບບັນຫາຂາດທຶນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຫົວ
ໜ່ວຍທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ (SME) ທີ່ກູ້ຢືມເງິນຈາກທະນາ
ຄານນັ້ນຖືເປັນພາກສ່ວນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫຼາຍທີ່ສຸດທີ່ມີສາເຫດມາຈາກຄວາມບໍ່
ໂປ່ງໃສໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງພະນັກງານລັດເປັນສຳຄັນ ດັ່ງທີ່ທ່ານນາງ ຄຳຈັນ
ຢືນຢັນວ່າ
"ຜູ້ປະກອບການຂະໜາດນ້ອຍ ກູ້ຢືມເງິນມາລົງທຶນ, ຫຼຸບທຶນ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ໃນການ
ເກັບພາສີທີ່ດິນ, ພາສີອາກອນ, ນັບທັງການບໍລິການຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕໍ່ຜູ້ປະ
ກອບການມີລັກສະນະເວົ້າໄດ້ ເວົ້າເອົາຜ່ານຫຼາຍຂອດ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ປະກອບການ ທຳ
ມາຫາກິນບໍ່ມີເງິນຈ່າຍ ກາຍເປັນລົ້ມລະລາຍ ສະພາບແວດລ້ອມດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່
ສປປ ລາວ ໄດ້ຫຼຸດລະດັບລົງຈາກ 141 ລົງມາເປັນ 151 ໃນ 190 ປະເທດໃນໂລກ
ຊຶ່ງເປັນບັນຍາກາດບໍ່ດີເລີຍ."
ສ່ວນເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງທະນາຄານໂລກປະຈຳ ລາວ ຢືນຢັນວ່າ ທະນາຄານໂລກໄດ້ໃຫ້
ການຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອການພັດທະນາ SMEs ໃນລາວ ຄິດເປັນມູນຄ່າລວມ 20 ລ້ານ
ໂດລາໃນຊ່ວງປີ 2014-2019 ໃນນີ້ເປັນການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານເທັກນິກ 10 ລ້ານໂດ
ລາ ແລະ ເງິນສຳລັບໃຫ້ SMEs ກູ້ຢືມມູນຄ່າ 10 ລ້ານໂດລາ ຊຶ່ງປາກົດວ່າຈົນເຖິງ
ປັດຈຸບັນໄດ້ມີການປ່ອຍເງິນກູ້ໃຫ້ SMEs ພຽງ 42 ລາຍທີ່ຄິດເປັນມູນຄ່າລວມພຽງ
4 ລ້ານ 4 ແສນໂດລາເທົ່ານັ້ນ ທັງນີ້ກໍເນື່ອງຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ຊັກຊ້າໃນ
ພາກລັດຖະບານ ລາວ ເອງ.
ອີງຕາມລາຍງານຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ລາວ ລະບຸວ່າ ການສຳຫຼວດທີ່ກ່ຽວກັບ
ການຜະລິດສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການຂອງບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ 124,830 ລາຍທົ່ວ
ປະເທດ ລາວ ພົບວ່າ 94 ເປີເຊັນ ເປັນຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ຜະລິດສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິ
ການເພື່ອຕອບສະໜອງການບໍລິໂພກໃນປະເທດເປັນດ້ານຫຼັກ ແລະ ມີພຽງ 630
ລາຍຫຼື 0.5 ເປີເຊັນເທົ່ານັ້ນທີ່ນັ້ນໜັກການຜະລິດສິນຄ້າເພື່ອສົ່ງອອກ, ສ່ວນ 1,700
ກວ່າລາຍຫຼື 1.4 ເປີເຊັນທີ່ເນັ້ນທັງການຜະລິດເພື່ອສົ່ງອອກ ແລະ ຕອບສະໜອງ
ພາຍໃນປະເທດ ໂດຍໃນປັດຈຸບັນມີ SMEs ໃນ ລາວ ພຽງ 119 ລາຍເທົ່ານັ້ນ ທີ່
ໄດ້ຮັບກາໝາຍນຶ່ງເມືອງ-ນຶ່ງຜະລິດຕະພັນ (ODOP) ທີ່ຕ່າງຊາດຍອມຮັບວ່າເປັນ
ສິນຄ້າ ລາວ ທີ່ມີຄຸນນະພາບໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ.
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