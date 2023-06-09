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ລາວ

ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ​ວາງ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ການ​ຜະ​ລິດ​ເຂົ້າ​ໃຫ້​ໄດ້ 3.8 ລ້ານໂຕນໃນ​ປີ 2023 ແຕ່​ຊາວ​ກະ​ສິ​ກອນ​ລາວ​ຍັງ​ຂາດ​ແຄນ​ເງິນ​ທຶນ

  • ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ
ຊາວ​ນາ ເກັບ​ກ່ຽວ​ເຂົ້າ​ນາ​ແຊງ.

ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ​ວາງ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ການ​ຜະ​ລິດ​ເຂົ້າ​ໃຫ້​ໄດ້ສາມ​ລ້ານແປດ​ແສນ​ໂຕນໃນ​ປີ 2023 ຂະ​ນະ​ທີ່​ຊາວ​ກະ​ສິ​ກອນ​ລາວ​ຍັງ​ຂາດ​ແຄນ​ທັງ​ເງິນ​ທຶນ ແລະ ເທັກ​ນິກ​ທັນ​ສະ​ໄໝ​ໂດຍ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ​ໃຫ້​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຢ່າງ​ຈຳ​ກັດ.

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ຟັງ​ລາຍ​ງານ ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ​ວາງ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ການ​ຜະ​ລິດ​ເຂົ້າ​ໃຫ້​ໄດ້ 3.8 ລ້ານໂຕນໃນ​ປີ 2023 ແຕ່​ຊາວ​ກະ​ສິ​ກອນ​ລາວ​ຍັງ​ຂາດ​ແຄນ​ເງິນ​ທຶນ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ນັກ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ໃນ​ສະ​ພາ​ການ​ຄ້າ ແລະ ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ລາວເປີດ​ເຜີຍ​ວ່າ​ກະ​ຊວງ​ກະ​ສິ​ກຳ ແລະ​ ປ່າ​ໄມ້​ໄດ້​ວາງ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ຈະ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຜະ​ລິດ​ເຂົ້າ​ໃຫ້​ໄດ້​ໃນ​ປະ​ລິ​ມານ​ລວມ 3 ລ້ານ​ 8 ແສນ​ໂຕນ​ໃນ​ປີ 2023 ໂດຍ​ໃນ​ນີ້​ເປັນ​ຜົ​ນ​ຜະ​ລິດ​ເຂົ້າ​ນາ​ປີ 3 ລ້ານ 2 ແສນກວ່າ​ໂຕນ, ເຂົ້າ​ນາ​ແຊງກວ່າ 440,000 ໂຕນ, ເຂົ້າ​ໄຮ່ 170,000 ໂຕນ ແລະ ຕອບ​ສະ​ໜອງ​ການ​ບໍ​ລິ​ໂພ​ໃຫ້​ກັບ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ລາວ ໄດ້​ທີ່​ປະ​ລິ​ມານ​ສະ​ເລ່ຍ 260 ກິ​ໂລກ​ຣາມ​ຕໍ່​ຄົນ​ຕໍ່​ປີ ຊຶ່ງ​ຖ້າ​ຫາກວ່າ​ສາ​ມາດ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໄດ້​ແທ້ ກໍ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ລາວມີ​ຜົນ​ຜະ​ລິດ​ເຂົ້າ​ເປັນ​ສິນ​ຄ້າ​ສົ່ງ​ອອກ​ໄປ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ໃນ​ປະ​ລິ​ມານ​ລວມ​ເຖິງ 1 ລ້ານ 7 ແສນ​ໂຕນ​ໃນ​ປີ 2023 ນີ້ ແຕ່​ວ່າ​ກໍ​ຄົງ​ຈະ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ຍາກ ເພາະ​ສະ​ມັດ​ຕະ​ພາບ​ການ​ຜະ​ລິດ​ເຂົ້າ​ຂອງຊາວ​ກະ​ສິ​ກອນ​ລາວ​ຍັງ​ຕ່ຳຫຼາຍ​ໂດຍ​ເຫັນ​ໄດ້​ຈາກ​ການ​ເພີ່ມ​ຜົນ​ຜະ​ລິດ​ດ້ວຍ​ການ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ທີ່​ເປັນ​ດ້ານຫຼັກ​ເນື່ອງ​ຈາກວ່າ​ກະ​ສິ​ກອນ​ລາວ​ຍັງ​ຂາດ​ແຄນ​ທັງ​ເງິນ​ທຶນ ແລະ ເທັກ​ນິກ​ທີ່​ທັນ​ສະ​ໄໝ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ລັດ​ຖະ​ບານ ລາວ ກໍ​ໃຫ້​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ໄດ້​ຢ່າງ​ຈຳ​ກັດ​ດັ່ງ​ທີ່​ນັກ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ລາວ​ໃຫ້​ການ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ

“ສະ​ມັດ​ຕະ​ພາບ​ປີນີ້​ຖື​ວ່າຫຼຸດບໍ່​ໄດ້​ຕາມ​ແຜນ​ເນະ ກະ​ຖື​ວ່າ​ເນື່ອ​ທີ່​ລະ​ແມ່ນ​ລື່ນ​ແຜນ ແຕ່​ວ່າ​ຜົນ​ຜະ​ລິດ​ກະຫຼຸດ​ເນາະ ສາ​ເຫດ​ກະ​ຄື​ເຮົາ​ຮູ້​ນຳ​ກັນ​ຫັ້ນ​ແຫຼະ ເບື້ອງ​ຕົ້ນ​ກະ​ຖື​ວ່າ​ສະ​ພາບ​ອາ​ກາດ​ກະ​ຖືກວ່າ​ໜາວ​ເນາະ ຊ່ວງ​ເຂົ້າ​ກຳ​ລັງ​ມີ​ການເລີ່ມ​ເຕີບ​ໂຕ​ໜາວ​ກະ​ໜີບ​ເຂົ້າຫຼາຍ ກະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ມັນ​ບໍ່​ແຕກ​ກໍ ແລະ ຫຼັງ​ຈາກ​ນັ້ນ​ມັນ​ປ່ຽນ​ອາ​ກາດ​ໜາວ​ມາ​ເປັນ​ຮ້ອນ ກະ​ຖື​ວ່າ​ເຮັດ​ໃຫ້​ມັນ​ແຫ້ງ​ແລ້ງ. ອັນ​ທີ​ສອງ​ກະ​ເວົ້າ​ເລື່ອງ​ຕົ້ນ​ທຶນ​ຂອງ​ຊາວ​ກະ​ສິ​ກອນ​ຫັ້ນ​ແຫຼະ ຄື​ເຮົາ​ຮູ້​ນຳ​ກັນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ລາ​ຄາ​ປຸຍ ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຈະຫຼຸດ​ອັດ​ຕາ​ລົງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ສະ​ມັດ​ຕະ​ພາບ​ມັນ​ກະ​ບໍ່​ໄດ້​ຕາມ​ທີ່​ຄາດ​ໝາຍ.”

ສ່ວນ​ຜູ້​ປະ​ສານ​ງານ​ເຄືອຂ່າຍ​ອົງ​ການ​ອະ​ນຸ​ລັກ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ​ໃນ​ລຸ່ມ​ນ້ຳ​ຂອງ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ​ການ​ເຜົາ​ປ່າ​ໄມ້​ເພື່ອ​ບຸກ​ເບີກ​ພື້ນ​ທີ່​ສຳ​ລັບ​ການ​ປູກ​ພືດ​ຊະ​ນິດ​ຕ່າງໆ​ໃນ​ລາວ​ເພື່ອ​ເພີ່ມ​ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ໄປ​ປະ​ເທດ​ຈີນຫຼາຍ​ຂຶ້ນ​ຍັງ​ຖື​ເປັນ​ສາ​ເຫດ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ທີ່​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ລາວ​ສູນ​ເສຍ​ພື້ນ​ທີ່​ປ່າ​ໄມ້​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ນັບ​ມື້​ເນື່ອງ​ຈາກວ່າ​ກະ​ສິ​ກອນ​ລາວ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່ບໍ່​ມີ​ທັງ​ເງິນ​ທຶນ ແລະ ເທັກ​ໂນ​ໂລ​ຈີ​ການ​ຜະ​ລິດ​ທີ່​ທັນ​ສະ​ໄໝ​ຫາກ​ແຕ່​ວ່າ​ຕ້ອງ​ການ​ຈະ​ເພີ່ມ​ການ​ຜະ​ລິດ​ເພື່ອ​ສົ່ງ​ອອກ​ໄປ ຈີນ ດັ່ງ​ກ່າວ ຈຶ່ງ​ມີ​ພຽງ​ການ​ຂະ​ຫຍາຍ​ພື້ນ​ທີ່​ປູກ​ພືດ​ໃຫ້​ກວ້າງ​ຂຶ້ນ​ດ້ວຍ​ການ​ລັກ​ລອບ​ຈູດ​ປ່າ​ໄມ້​ທີ່​ຄິດ​ເປັນ​ເນື້ອ​ທີ່​ສະ​ເລ່ຍ 210,000 ເຮັກ​ຕາ​ຕໍ່​ປີ​ໃນ​ໄລ​ຍະ 4 ປີ​ຜ່ານ​ມາ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ໃນ​ເຂດ 8 ແຂວງ​ພາກ​ເໜືອ​ຂອງ​ລາວ​ຊຶ່ງ​ພື້ນ​ທີ່​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ເປັນ​ເຂດ​ສຳ​ປະ​ທານ​ຂອງ​ບັນ​ດາ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຈາກ​ຈີນ​ກໍ​ຄື​ເຂດ​ທີ່​ມີ​ການ​ລັກ​ລອບ​ເຜົາ​ປ່າ​ເພື່ອ​ບຸກ​ເບີກ​ພື້ນ​ທີ່​ປູ​ກ​ພືດຫຼາຍ​ທີ່​ສຸດ ແລະ ຍັງ​ຈະ​ມີ​ການ​ລັກ​ລອບ​ເຜົາ​ປ່າ​ໄມ້​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ອີກ​ ຖ້າ​ຫາກວ່າ​ທາງ​ການ​ລາວ​ຍັງ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ໃຫ້​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຊາວ​ກະ​ສິ​ກອນ​ລາວ ເພື່ອ​ຍົກ​ລະ​ດັບ​ສະ​ມັດ​ຕະ​ພາບ​ການ​ຜະ​ລິດ​ໃຫ້​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໄດ້​ຢ່າງ​ແທ້​ຈິງ.

ໂດຍ​ຜ່ານ​ມາ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ​ກໍ​ໄດ້​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ໃນ​ຮູບ​ແບບ 2 ບວກ 3 ກໍ​ຄື​ກະ​ສິ​ກອນ​ລາວ​ເປັນ​ແຮງ​ງານ ແລະ ທີິ່​ດິນ ສ່ວນ​ນັກ​ທຸ​ລະ​ກິດ ຈີນ ເປັນ​ເງິນ​ລົງ​ທຶນ-ເທັກ​ນິກ​ການ​ຜະ​ລິດ ແລະ ຕະຫຼາດ​ຮອງ​ຮັບ​ຜົນ​ຜະ​ລິດ​ນັ້ນ​ກໍ​ຍັງ​ຖື​ວ່າ​ສາ​ມາດ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໄດ້​ຢ່າງ​ຈຳ​ກັດ​ເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັນ ເພາະ​ວ່າ​ກະ​ສິ​ກອນ​ລາວ​ຍັງ​ບໍ່​ຕື່ມ​ຕົວ​ກັບ​ຮູບ​ແບບ​ດັ່ງ​ກ່າວ ຈຶ່ງ​ມີ​ພຽງ​ນັກ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ຈີນ​ທີ່​ເປັນ​ຝ່າຍ​ເຂົ້າ​ຫາ​ກະ​ສິ​ກອນ​ລາວ​ເລື້ອຍ​ມາ​ເພາະ​ມອງ​ເຫັນ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ທີ່​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຢ່າງ​ຄຸ້ມ​ຄ່າ ດັ່ງ​ຜູ້​ປະ​ສານ​ງານ​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ

“ແຜນ​ພັດ​ທະ​ນາ​ແມ່ນ​ອີງ​ໃສ່​ທ່າ​ແຮງ​ທາງ​ດ້ານ​ຕະຫຼາດ​ລະ​ເອົາ​ຜູ້​ປະ​ກອບ​ການ​ມາ​ສົມ​ທົບ​ຜູ້​ປະ​ກອບ​ການນີ້​ໄປ​ໄວຫຼາຍ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່​ນັກ​ລົງ​ທຶນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ເຫັນ​ທ່າ​ແຮງ​ເຮົາ​ເຊັນ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ເພິ່ນ​ກະ​ສິ​ເຂົ້າ​ມາ​ປະ​ສານ​ສົມ​ທົບ​ກັບ​ແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ປະ​ຊາ​ຊົນ ດຽວນີ້​ຮູບ​ແບບຫຼັກໆ​ລະ​ແມ່ນ 2 ບວກ 3 ນັກ​ລົງ​ທຶນ​ມີ​ຕະຫຼາດ, ທຶນ​ຮອນ, ເທັກ​ນິກ, ປະ​ຊາ​ຊົນ​ມີ​ແຮງ​ງານ, ມີ​ພື້ນ​ທີ່ ໂຕນີ້​ພວກ​ເຮົາ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ຖື​ວ່າຫຼາຍ​ທີ່​ສຸດ​ແມ່ນ​ໂຕນີ້.”

ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ​ຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ສົ່ງ​ອອກ​ສິ​ຄ້າ​ກະ​ສິ​ກຳ​ໄປ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ໄດ້​ໃນ​ມູນ​ຄ່າ 1,200 ກວ່າ​ລ້ານ​ໂດ​ລາ​ໃນ​ປີ 2023 ໃນ​ນີ້​ເປັນ​ການ​ສົ່ງ​ອອ​ກ​ພືດ​ຕ່າງໆ​ມູນ​ຄ່າ 1,000 ລ້ານ​ໂດ​ລາ ແລະ ສົ່ງ​ອອກ​ສັດ​ປີກ, ງົວ, ຄວາຍ, ໃນ​ມູນ​ຄ່າ 200 ກວ່າ​ລ້ານ​ໂດ​ລາ ໃນ​ນີ້​ເປັນ​ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ໄປ​ຈີນ​ 80 ເປີ​ເຊັນ​ທີ່​ເປັ​ນ​ໂຄ​ຕ້າ​ພິ​ເສດ​ທີ່​ລັດ​ຖະ​ບານ ຈີນ ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ນຳ​ເຂົ້າ​ຈາກ​ລາວ 16 ຊະ​ນິດ​ ແລະ ໃນ​ປີ 2023 ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວຫວັງ​ວ່າ​ລັດ​ຖະ​ບານ ຈີນ ຈະ​ເພີ່ມ​ໂຄ​ຕ້າ​ໃຫ້​ອີກ​ເຖິງ 91 ຊະ​ນິດພືດ.

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