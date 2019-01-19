ທາງການລາວເວົ້າວ່າ ມີແຮງງານຕ່າງຊາດ ເກືອບຮອດ 35,000 ຄົນ ລັກລອບທຳງານຢູ່ໃນລາວຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຍ້ອນມີການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງຄົນລາວບາງຄົນ ທີ່ເຫັນແກ່ຜົນປະໂຫຍດ ເລັກໜ້ອຍ. ຊົງລິດ ໂພນເງິນ ນັກຂ່າວ ວີໂອເອ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ.
ທ່ານ ຄຳແພງ ໄຊສົມແພງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມ ຢືນຢັນວ່າ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມຄຳສັ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 62/ນຍ ວ່າດ້ວຍການອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຂຶ້ນທະບຽນ ແລະອອກບັດອະນຸຍາດເຄື່ອນໄຫວຊົ່ວຄາວ ໃຫ້ຄົນຕ່າງປະເທດໃນລາວທີ່ກະຊວງແຮງງານ ແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມ ກັບກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ເປັນພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນໃນຊ່ວງຕົ້ນປີ 2016 ຫາທ້າຍປີ 2017 ນັ້ນ ສາມາດຂຶ້ນທະບຽນແຮງງານຕ່າງຊາດໄດ້ຈຳນວນທັງໝົດ 42,434 ຄົນ ແຕ່ກໍປາກົດວ່າ ມີແຮງງານຕ່າງຊາດພຽງ 7,506 ຄົນເທົ່ານັ້ນ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ແລະຊຳລະຄ່າທຳນຽມທຳງານໃນລາວຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍໃນປັດຈຸບັນ.
ໝາຍຄວາມວ່າ ມີແຮງງານຕ່າງຊາດຈຳນວນຫລາຍເຖິງ 34,928 ຄົນ ທີ່ຍັງບໍ່ຊຳລະຄ່າທຳນຽມການອອກບັດອະນຸຍາດທຳງານຢູ່ໃນລາວ ທີ່ມີອັດຕາຄ່າທຳນຽມ 3.6 ລ້ານກີບ ຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ ຊຶ່ງພາກສ່ວນທີ່ຮັບຜິດຊອບກໍຄືກະຊວງແຮງງານ ແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມກັບກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບພາຍໃນ ຈະຕ້ອງດຳເນີນການຕິດຕາມ ເພື່ອນຳບັນດາແຮງງານຕ່າງຊາດເຫລົ່ານີ້ ເຂົ້າສູ່ລະບຽບກົດໝາຍ ໃນລາວໃຫ້ໄດ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນຕໍ່ໄປ.
ທາງດ້ານສະຫະພັນກຳມະບານລາວ ເຊື່ອວ່າມີແຮງງານຕ່າງຊາດໃນລາວຫຼາຍກວ່າ 50,000 ຄົນ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຊຳລະຄ່າທຳນຽມບັດອະນຸຍາດທຳງານໃນລາວ ສ່ວນສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ແຮງງານຕ່າງຊາດເຫລົ່ານີ້ ຍັງສາມາດລັກລອບທຳງານຢູ່ໃນລາວໄດ້ນັ້ນ ກໍເພາະວ່າຄົນລາວໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໂດຍໄດ້ຮັບຄ່າຕອບແທນນັ້ນເອງ ດັ່ງທີ່ທ່ານບຸນຄົງ ຫລ້າສຸກັນ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ
“ຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ເຄື່ອນໄຫວບໍ່ຖືກຕ້ອງຢູ່ ສປປ ລາວ ນັ້ນ ໂດຍລວມແລ້ວ ມັນບໍ່ແມ່ນຍ້ອນຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ມາເຄື່ອນໄຫວໄດ້ຕາມລຳພັງໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າ ແມ່ນຍ້ອນຄົນລາວເອງ ທີ່ໄດ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະສ້າງເງື່ອນໄຂ ໃຫ້ຄົນຕ່າງປະເທດເຄື່ອນໄຫວປະກອບອາຊີບ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດອັນເລັກໆ ນ້ອຍໆ ບໍ່ຄຳນຶງເຖິງຜົນປະໂຫຍດລວມ ອັນຍາວນານຂອງຊາດ ເຊັ່ນວ່າ ບັນຫາເລື້ອງການໃຫ້ທີ່ພັກເຊົາ, ການເຊົ່າທີ່ດິນ, ເຊົ່າທະບຽນວິສະຫະກິດ ທີ່ອອກຊື່ຄົນລາວ ນັບທັງການເຮັດສັນຍາທຸລະກິດທີ່ຂັດກັບກົດໝາຍ.”
ທັງດ້ານທ່ານທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຖະແຫຼງຍອມຮັບວ່າ ຄຸນນະ
ພາບຝີມືແຮງງານລາວ ຍັງຫ່າງໄກຈາກລະດັບມາດຕະຖານສາກົນໃນທຸກດ້ານ ຈຶ່ງ
ເຮັດໃຫ້ຈຳເປັນຈະຕ້ອງເລັ່ງການພັດທະນາຢ່າງຮອບດ້ານ ເພື່ອລະດັບຄຸນນະພາບ
ຝີມືແຮງງານລາວໃຫ້ສາມາດແຂ່ງຂັນໃນຕະຫຼາດແຮງງານໃນຕ່າງປະເທດໃຫ້ໄດ້
ຢ່າງແທ້ຈິງ ເພາະໃນປັດຈຸບັນແຮງງານໃນລາວໄດ້ຕົກຢູ່ໃນສະພາບທີ່ບໍ່ສາມາດແຂ່ງ
ຂັນກັບແຮງງານຕ່າງຊາດໄດ້ໃນທຸກໆດ້ານ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງໃນອັດຕາທີ່ຕໍ່າ
ນັ້ນເອງ.
ລັດຖະບານລາວໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແຮງງານຈາກປັດຈຸບັນ ເຖິງປີ 2020 ໄວ້ວ່າ ຈະພັດທະນາແຮງງານມີຝີມື ໃຫ້ໄດ້ 658,000 ກວ່າຄົນ ເພື່ອສະໜອງໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດ ຕ່າງຊາດໃນລາວ ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງພຽງພໍ ທັງຍັງຈະສ້າງມາດຕະຖານຝີມືແຮງງານໃນ 25 ສາຂາອາຊີບໃຫ້ແຮງງານລາວ 12,500 ກວ່າຄົນ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດໄປທຳງານໄດ້ ໃນທຸກປະເທດ ສະມາຊິກໃນກຸ່ມອາຊຽນດ້ວຍກັນ.
ອົງການແຮງງານສາກົນ (ILO) ລະບຸວ່າລັດຖະບານລາວຈະຕ້ອງສົ່ງເສີມພາກເອກກະຊົນ ໃຫ້ລົງທຶນເຂົ້າໃນການພັດທະນາການສຶກສາຊັ້ນສູງຫຼາຍຂຶ້ນ ເພາະວ່າການທີ່ຂາດແຄນງົບປະມານຂອງລັດຖະບານລາວນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດຮອງຮັບກັບຈຳນວນນັກສຶກສາ ທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ ເຊັ່ນ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ຮອງຮັບນັກສຶກສາໄດ້ 11,000 ກວ່າຄົນ ໃນຂະນະທີ່ມີນັກຮຽນທີ່ຈົບມັດທະຍົມປາຍ ປີລະ ຫຼາຍກວ່າ 60,000 ຄົນ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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