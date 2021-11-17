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ເງິນຕາຕ່າງ​ປະ​ເທດ ໄຫລອອກ​ຈາກລາວ ຫຼາຍກວ່າ 303 ລ້ານໂດ​ລາ​ ໃນ​ 9 ເດືອນຕົ້ນ​ປີນີ້ ທັງຍັງຈະໄຫລອອກ ເພີ້ມ​ຂຶ້ນອີກ

ສະ​ກຸນເງິນ​ຈຳ​ນວນ​ນຶ່ງ​ໃນ​ຄັງ​ທຶນສຳ​ຮອງເງິນ​ຕາຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ສ​ປ​ປ ລາວ

ເງິນຕາຕ່າງ​ປະ​ເທດໄຫລອອກ​ຈາກລາວຫຼາຍກວ່າ 303 ລ້ານໂດ​ລາ​ໃນ​ຊ່ວງ 9 ເດືອນຂອງປີ 2021 ທັງຍັງຈະໄຫລອອກເພີ້ມ​ຂຶ້ນອີກ ເພາະວ່າລາວຂາດດຸນການຄ້າ ແລະເປັນໜີ້ເງິນກູ້​ຢືມ​ມາຈາກຕ່າງປະເທດ. ຊົງ​ລິດ​ໂພນ​ເງິນ​ມີ​ລາຍ​ງານ​ເລື້ອງນີ້​ມາ​ສະ​ເໜີ​ທ່ານ​ຈາກ​ບາງກອກ.

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ເຊີນ​ຟັງ​ລາຍ​ງານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການເງີນ​ຕາ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ໄຫລ​ອອກ​ຈາກ​ລາວ ຫລາຍກວ່າ 303 ລ້ານໂດລາ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ທ່ານສອນໄຊ ສິດພະໄຊ, ຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຖະແຫຼງຍອມຮັບວ່າ ລະດັບທຶນສຳຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດຂອງລາວຍັງມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍມີສາເຫດສໍາຄັນ ມາຈາກການຂາດດຸນການຄ້າຕ່າງປະເທດທີ່ສົມທົບດ້ວຍການອ່ອນຄ່າລົງຂອງເງິນກີບ ທຽບກັບຄ່າເງິນໂດລາ ສະຫະລັດ ແລະເງິນບາດໃນຕະຫຼາດແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ. ລວມເຖິງພາລະຂອງໜີ້ສິນຂອງລັດຖະບານລາວ ທີ່ຈະຕ້ອງມີການຊໍາລະຄືນເງິນຕົ້ນທຶນ ແລະດອກເບ້ຍເພີ່ມຂຶ້ນທຸກປີ. ສ່ວນການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ຍັງເຮັດໃຫ້ລາຍຮັບຂອງລັດຖະບານ ແລະພາກທຸລະກິດໃນລາວຫຼຸດລົງອີກດ້ວຍ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ລາວປະເຊີນກັບການຂາດແຄນເງິນຕາຕ່າງປະເທດເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ນັບ​ມື້ ເພາະ​ວ່າ​ເງິນ​ຕາ​ໄດ້​ໄຫລ​ອອກ​ໄປ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຫລາຍກວ່າ​ໄຫລ​ເຂົ້າ​ມາ​ລາວ ຄິດ​ເປັນ​ມູນ​ຄ່າ​ຫລາຍກວ່າ 303 ລ້ານ​ໂດ​ລາ ໃນ​ຊ່ວງ 9 ເດືອນ​ຂອງ​ປີ 2021 ນີ້ ດັ່ງທີ່ທ່ານສອນໄຊ ຢືນຢັນວ່າ:

“ການແຂງຄ່າຂອງເງິນຕາຕ່າງ​ປະ​ເທດ ແລະການ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນຂອງລາຄາຄຳ, ລາຄານ້ຳມັນດິບ, ລາຄາສະ​ບຽງອາຫານ, ສະພາບຂອງຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ ການ​ຊຳ​ລະກັບຕ່າງປະເທດຢູ່​ໃນລະດັບສູງ ອິງຕາມແຫຼ່ງລາຍຮັບປະ​ເທດ​ເຮົາຫຼຸດລົງ​ຫລາຍຈາກຜົນ​ກະ​ທົບໂຄວິດ-19. ປະເທດພວກເຮົາ ຂາດດຸນດ້ານການບໍລິການ, ຂາດດຸນລາຍ​ຮັບ​ກັບ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ເຮັດໃຫ້ໃນໄລ​ຍະ 9 ເດືອນຕົ້ນປີ 2021 ນີ້ ມີກະແສເງິນໄຫຼອອກ ຫລາຍກວ່າເງິນໄຫລເຂົ້າປະເທດປະມານ 303 ລ້ານໂດ​ລາ.”

​ລົດ​ກຳ​ລັງ​ບັນ​ທຸກ​ສິນ​ຄ້າ​ຂ້າມ​ຊາຍ​ແດນ​ແຫ່ງ​ນຶ່ງ​ເຂົ້າ​ມາ​ລາວ
​ລົດ​ກຳ​ລັງ​ບັນ​ທຸກ​ສິນ​ຄ້າ​ຂ້າມ​ຊາຍ​ແດນ​ແຫ່ງ​ນຶ່ງ​ເຂົ້າ​ມາ​ລາວ

ໂດຍລັດຖະບານລາວມີໜີ້ສະສົມເຖິງ 13,491 ລ້ານໂດລາ, ຄິດເປັນ 68 ເປີເຊັນຂອງ GDP ໃນປີ 2020 ແລະຄາດວ່າຈະເພີ້ມຂຶ້ນເປັນ 15,500 ລ້ານ​ໂດ​ລາ ຫລື ເກີນກວ່າ 70 ເປີເຊັນ ຂອງ GDP ໃນປີ 2021 ນີ້ ເພາະລັດຖະບານລາວຍັງຈະຕ້ອງກູ້ຢືມຈາກຕ່າງປະເທດເພີ້ມຂຶ້ນອີກກວ່າ 2,000 ລ້ານໂດລາ ເພື່ອການດຸ່ນດ່ຽງດ້ານລາຍຈ່າຍທີ່ສູງກວ່າລາຍຮັບ. ສ່ວນການຄ້າຕ່າງປະເທດຂອງລາວໃນໄລຍະ 9 ເດືອນຕົ້ນປີນີ້ ກໍມີມູນຄ່າລວມ 8,300 ລ້ານໂດລາ ຊຶ່ງໃນນັ້ນເປັນການສົ່ງອອກ 4,100 ລ້ານໂດລາ ແລະນໍາເຂົ້າ 4,200 ລ້ານໂດລາ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ລາວຂາດດຸນການຄ້າຕ່າງປະເທດໃນມູນຄ່າ 100 ລ້ານໂດລາ. ເມື່ອສົມທົບກັບການຂາດດຸນບັນຊີເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃນອັດຕາ 9.4 ເປີເຊັນຂອງ GDP ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ທຶນສຳຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດຂອງລາວ ເຫຼືອເທົ່າກັນກັບການນຳເຂົ້າສິນຄ້າໄດ້ບໍ່ເຖິງ 2 ເດືອນ ຂະ​ນະ​ທີ່​ການ​ຈັດ​ເກັບ​ລາຍ​ຮັບ​ບໍ່​ໄດ້​ຕາມ​ແຜນ​ການ​ທີ່​ວາງ​ໄວ້ ແລະ​ເກີດ​ການ​ຮົ່ວ​ໄຫລ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ນັບ​ມື້.

ທັງ​ນີ້ ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້​ເກີດ​ການ​ຮົ່ວ​ໄຫລດ້ານລາຍຮັບຂອງລັດຖະບານລາວຫຼາຍທີ່ສຸດ ກໍຄື ການທຸດຈະລິດໂດຍບັນດາພະນັກງານພາສີ ທີ່ໄດ້ມີການແບ່ງໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຢ່າງເປັນຂະບວນການ ຊຶ່ງຈາກການກວດກາພົບວ່າ ມີພະນັກງານພາສີຈຳນວນບໍ່ໜ້ອຍ ທີ່ໄດ້ພະຍາຍາມປົກປິດ ການທຸດຈະລິດຂອງພວກຕົນ ດ້ວຍການມອບໝາຍໜ້າທີ່ຈັດເກັບພາສີອາກອນ ໃຫ້ກັບພະນັກງານສັນຍາຈ້າງ ແລ້ວ​ກໍໂຍນຄວາມຜິດທັງ​ໝົດໃຫ້ກັບພະນັກງານສັນຍາຈ້າງດັ່ງ​ກ່າວ ດັ່ງທີີ່ທ່ານບຸນໂຈມ ອຸບົນປະເສີດ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ:
“ສຳລັບແກ້ໄຂບັນຫາພະນັກງານນີ້ ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດມານີ້ 3 ບາດກ້າວແລ້ວ ກ້າວທີ 1 ປະຕິຮູບກົງຈັກສ່ວຍສາອາກອນ ແລະພາສີນີ້ ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຮອງໂຄງສ້າງແລ້ວຈະປະຕິຮູບລະບົບທີ່ມັນເປັນຊ່ອງຫວ່າງຜ່ານມາ ພວກເຮົາ ຈະຕັ້ງເປັນອາກອນຄົບຊຸດມີແຕ່ 65 ເມືອງໃນ 148 ເມືອງ ເຫຼືອນັ້ນໃຫ້ເປັນ ໜ່ວຍງານເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ ຄືເອົາສັນຍາຈ້າງ ຫຼືອາສາສະໝັກໄປເກັບເງິນ ອັນນີ້ພວກເຮົາຫ້າມແຕ່ວ່າເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຫັ້ນໄປເຮັດອັນນີ້ ພວກເຮົາກວດ ເຫັນໝົດແລ້ວ ໄດ້ອອກຄຳສັ່ງໄປໃຫ້ຍຸຕິໝົດ ເພາະວ່າພະນັກງານອາກອນສົມບູນຫັ້ນນະບໍ່ຢາກໃຫ້ໂຕຜິດແຕ່ງພວກນີ້ໄປເຮັດເກັບເງິນມາແລ້ວ ບໍ່ມອບເກັບ ເງິນມາປັນກັນ ອັນນີ້ພວກເຮົາເຫັນໝົດແລ້ວ ຊິດຳເນີນແກ້ໄຂຢ່າງຂາດໂຕ.”

ທ່ານບຸນໂຈມ ຍອມຮັບວ່າການຈັດເກັບລາຍຮັບໃນປີ 2021 ຈະບໍ່ໄດ້ຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ເພາະໃນຊ່ວງວັນທີ 1 ມັງກອນ ຫາວັນທີ 15 ສິງຫາ 2021 ສາມາດຈັດເກັບລາຍຮັບໄດ້ໃນມູນຄ່າລວມ 13,459 ຕື້ກີບ ຄິດເປັນ 49 ເປີເຊັນຂອງແຜນການປີ ແລະການລະບາດຂອງເຊື້ອໄວຣັສໂຄວິດ-19 ກໍຍັງເຮັດໃຫ້ຄາດໝາຍວ່າ ການຈັດເກັບລາຍຮັບຂອງລັດຖະບານລາວໃນຕະຫຼອດປີ 2021 ນີ້ຈະປະຕິບັດ ໄດ້ໃນມູນຄ່າບໍ່ເກີນ 23,683 ຕື້ກີບ ຄິດເປັນ 86 ເປີເຊັນຂອງແຜນການປີ ແລະຕ້ອງ ຄຸມລາຍຈ່າຍໃຫ້ບໍ່ເກີນ 33,713 ຕື້ກີບ ເພື່ອຄວບຄຸມການຂາດດຸນງົບປະມານໄວ້ທີ່ລະດັບ 2.2 ເປີເຊັນ ຂອງຍອດຜະລິດຕະພັນລວມ ຫຼື (GDP) ໃນປີ 2021 ນີ້.

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