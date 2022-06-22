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ວັນພຸດ, 22 ມິຖຸນາ 2022
ລາວ

ລາວ ກໍາລັງປະເຊີນກັບໄພເງິນເຟີ້ ​ທີ່​ສູງເກີນກວ່າ 12 ເປີ​ເຊັນ ຊຶ່ງເປັນອັດຕາ ເງິນເຟີ້ສູງທີ່ສຸດ ໃນພາກ​ພື້ນ​ເອ​ເຊຍ ຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້

​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ລາວ​ລົງ​ກວດ​ກາ​ລາ​ຄາ​ສິນ​ຄ້າ​ຢູ່​ໃນ​ຕະ​ຫລາດ ຂະ​ນະ​ທີ່​ລາ​ຄາ​ສິນ​ຄ້າ​ແພງ​ຂຶນ​ນັບ​ມື້ ແລະ​ອັດ​ຕາ​ເງິນ​ເຟີ້​ສູງ​ເຖິງ 12.81 ເປີ​ເຊັນ

ທ່ານສອນ​ໄຊ ສິດ​ພະ​ໄຊ, ຜູ້​ວ່າການ​ທະນາຄານ​ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກ່າວ​ວ່າ ອັດຕາ​ເງິນ​ເຟີ້​ໄດ້ປັບ​ຕົວ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ເປັນ 12.81 ເປີ​ເຊັນ ​ໃນ​ເດືອນ​ພຶດສະພາ 2022 ​ເຊິ່ງ​ເປັນ​ອັດຕາ​ເງິນ​ເຟີ້​ສູງ​ສຸດ​ໃນ​ຮອບ 18 ປີ. ສາ​ເຫດ ສຳ​ຄັນ​ແມ່ນ​ມາ​ຈາກ​ລາ​ຄາ​ນ້ຳ​ມັນ ​ແລະສິນຄ້າ​ທີ່​ປັບ​ຕົວ​ສູງ​ຂຶ້ນໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ. ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່ລາວ ກໍຍັງມີບັນ​ຫາການຂາດດຸນການ ຊໍາລະເງິນຕາຕ່າງປະເທດຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ອງ ກໍ​ຄືເງິນ​ຕາ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ໂອນ​ເຂົ້າ​ມາ​ລາວ ພຽງແຕ່ 30 ເປີ​ເຊັນ ຂອງມູນຄ່ າການສົ່ງອອກທັງໝົດນັ້ນ.

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​ເຊີນ​ຟັງ​ລາຍ​ງານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ອັດ​ຕາ​ເງິນ​ເຟີ້​ທີ່​ສູງ​ຂຶ້ນ​ສູງ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ຮອບ 18 ປີ​ຢູ່​ໃນ​ລາວ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນ ກໍປະກົດວ່າ ເງິນ​ຕາ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດໄດ້​ຖືກ​ໂອນ​ອອກໄປ​ຈາກ​ລາວ ຫລາຍກວ່າ 98 ເປີ​ເຊັນ ຂອງມູນຄ່າການນໍາເຂົ້າທັງໝົດ ຊຶ່ງໄດ້ສົ່ງຜົນກະ​ທົບ ເຮັດໃຫ້ເງິນ​ກີບ​ອ່ອນ​ຄ່າ​ລົງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ອີກດ້ວຍ​ເຊັ່ນ​ກັນ ໂດຍ​ເມື່ອ​ສົມ​ທົບ​ໃສ່ການບໍ່ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບດ້ານ​ເງິນ​ຕາຂອງບັນ​ດາ​ຮ້ານ​ແລກ​ປ່ຽນເງິນອີກ​ດ້ວຍ​ແລ້ວ ກໍ​ຍິ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້ເກີດຊ່ອງຫວ່າງຫຼາຍຂຶ້ນ ລະ​ຫວ່າງອັດຕາແລກປ່ຽນໃນທະນາຄານກັບ​ໃນຕະຫຼາດ ຊຶ່ງ​ເປັນອີກ​ເຫດ ຜົນນຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດເງິນເຟີ້ ແລະເງິນກີບອ່ອນ​ຄ່າລົງຢ່າງຮຸນແຮງ ດັ່ງ​ທີ່​ທ່ານ​ສອນ​ໄຊ ໄດ້​ໃຫ້​ການ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ:
“ອັດຕາຂອງຮ້ານແລກປ່ຽນກັບທະນາຄານ ທີ່ຮ້ານແລກປ່ຽນແມ່ນຂຶ້ນກັບຫັ້ນ ຕ້ອງ​ເປັນອັດຕາດຽວກັນ ຕາມລະບຽບການຂອງພວກ​ເຮົາກຳ​ນົດ. ແຕ່ໃນ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງປະ​ຕິ​ບັດ​ຫັ້ນບາງ​ຮ້ານແລກປ່ຽນ ໃນການ ຊື້ຂາຍຕົວຈິງ ບໍ່ໄດ້ໄປຕາມລະບຽບທີ່ເຮົາ​ໄດ້ແຈ້ງໄປ​ຫັ້ນ. ຄັນ​ວ່າ​ເປັນ​ກໍ​ລະ​ນີຄືແນວນັ້ນຫັ້ນ ແມ່ນ​ພວກ​ເຮົາ​ກະໄດ້​ປະ​ສານ​ງານ​ກັບ​ທະ​ນາ​ຄານ​ທຸ​ລະ​ກິດທີ່​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຮ້ານ​ແລກ​ປ່ຽນ ຕ້ອງມີ ມາດຕະການຕໍ່ຮ້ານ​ດັ່ງ​ກ່າວ. ນອກຈາກນັ້ນ, ພວກ​ເຮົາກະ​ຍັງ​ໄດ້​ຮ່ວມກັບຕໍາຫຼວດເສດຖະກິດ, ກໍາລັງດໍາເນີນການທາງດ້ານກົດຫມາຍ ຕໍ່ກັບ​ຮ້ານແລກປ່ຽນດັ່ງ​ກ່າວ."

​ຕະ​ຫລາດ​ຂາຍ​ພັກ, ຊີ້ນ ແລະ​ປາ​ສົດ​ແຫ່ງນ​ນຶ່ງ​ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫລວງວຽງ​ຈັນ​ທີ່​ສິນ​ຄ້າ​ນັບ​ມື້​ນັບ​ແພງ​ຂຶ້ນ​ຍ້ອນ​ໄພ​ເງິນ​ເຟີ​ສູງ
​ຕະ​ຫລາດ​ຂາຍ​ພັກ, ຊີ້ນ ແລະ​ປາ​ສົດ​ແຫ່ງນ​ນຶ່ງ​ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫລວງວຽງ​ຈັນ​ທີ່​ສິນ​ຄ້າ​ນັບ​ມື້​ນັບ​ແພງ​ຂຶ້ນ​ຍ້ອນ​ໄພ​ເງິນ​ເຟີ​ສູງ

ໃນ​ການກວດ​ກາໄລຍະ 5 ​ເດືອນ​ຜ່ານ​ມາ​ໄດ້​ພົບຮ້ານ​ແລກປ່ຽນ​ທີ່​ລະ​ເມີດ​ລະບຽບ​ການ 137 ​ລາຍ ​ໃນ​ນັ້ນ​ມີ 101 ລາຍ ​ຖືກ​ຖອນ​ໃບ​ອະນຸຍາດ, ສ່ວນ 36 ​ລາຍ​ ຖືກ​ປັບ​ໄໝ ທັງ​ຍັງສືບຕໍ່ກວດ​ກາ​ອີກ 410 ລາຍ, ແຕ່ການດຳ​ເນີນ​ມາດ​ຕະ​ການດັ່ງກ່າວ ກໍ​ມີ​ຂຶ້ນ ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ລາວກໍາລັງປະເຊີນກັບບັນ​ຫາຂາດດຸນບັນຊີການ​ຊຳ​ລະເງິນຕາຕ່າງ ປະເທດໃນ​ລະ​ດັບທີ່ສູງກວ່າ 10 ເປີ​ເຊັນ ຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP). ​ອັນ​ເຮັດໃຫ້ທຶນ​ສຳ​ຮອງ ເງິນ​ຕາ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຂອງລາວ ຫລຸດ​ລົງ​ຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ອງ ທັງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ ຕ້ອງກູ້ຢືມຈາກຕ່າງປະເທດ ເພື່ອນຳ​ມາດຸ່ນດ່ຽງລາຍຈ່າຍທີ່ສູງກວ່າລາຍຮັບ ເຊິ່ງຈະເຮັດ ໃຫ້ລັດຖະບານລາວມີໜີ້ເພີ້ມ​ຂຶ້ນຈາກ 70 ເປີ​ເຊັນ ຂອງ GDP ໃນປີ 2021 ມາເປັນ 75 ເປີ​ເຊັນ ຂອງ GDP ໃນປີ 2022 ນີ້ ເພາະລັດຖະບານລາວຈະຕ້ອງກູ້ຢືມ 1,275 ລ້ານໂດລາ ສຳ​ລັບ​ນຳ​ໃຊ້ ເພື່ອຊຳ​ລະໜີ້ ຕ່າງປະເທດໃນປີ 2022 ໂດຍ​ຍັງ​ບໍ່ລວມເຖິງໜີ້​ສິນພາຍ​ໃນ​ປະ​ເທດເງິນ 15,500 ຕື້ກີບ ທີ່ຈະຕ້ອງ​ຊຳ​ລະໃນປີ 2022 ນີ້​ເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັນ.

ໃນໄລ​ຍະ 5 ເດືອນ​ຕົ້ນ​ປີ 2022 ນີ້ ລາວ​ສົ່ງ​ສິນ​ຄ້າ​ອອກໄດ້ ​ໃນ​ມູນ​ຄ່າ 2,622 ລ້ານໂດລາ ຊຶ່ງໃນນັ້ນ ບໍ່​ລວມ​ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ພະ​ລັງ​ງານ​ໄຟ​ຟ້າ ແລະມີ​ການນໍາເຂົ້າສິນ​ຄ້າ​ຈາກ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ໃນ​ມູນ​ຄ່າ​ລວມ​ເຖິງ 39 ລ້ານໂດລາ ແລະ​ຖ້າຫາກ​ລວມ​ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ກະ​ແສ​ໄຟ​ຟ້າ​ດ້ວຍ ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ລາວ​ໄດ້​ປຽບ​ດຸນ​ການ​ຄ້າ​ເພີ້ມຖິງຂຶ້ນ ແຕ່​ວ່າ​ລາຍ​ໄດ້​ຈາກ​ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ໄຟ​ຟ້ານັ້ນ ຕ້ອງ​ໄດ້​ນຳ​ໃຊ້​ເພື່ອ​ຊຳ​ລະ​ໜີ້ທີ່ບັນ​ດາ​ຜູ້ລົງ​ທຶນ​ກູ້​ຢືມ​ຈາກ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ເປັນ​ດ້ານ​ຫລັກຈຶ່ງບໍ່​ໄດ້ມີ​ການ​ໂອນເງິນ​ລາຍ​ໄດ້​ດັ່ງ​ກ່າວ ​ເຂົ້າໃນ​ລະ​ບົບ​ເງິນ​ຕາ ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ໃນ​ລາວ ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ.

ທັງນີ້ ລັດຖະບານລາວມີຄວາມຕ້ອງການເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ໃນມູນຄ່າໂດຍສະເລ່ຍ 4,000 ລ້ານໂດລາຕໍ່ປີ, ແຕ່ ກໍ​ສາ​ມາດ​ແລກ​ປ່ຽນ​ເງິນ​ຕາ ຈາກ​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ສົ່ງ​ອອກ​ສິນ​ຄ້າລາວ​ໄດ້ພຽງ 2,000 ລ້ານໂດລາ ເທົ່າ​ນັ້ນ​ ໃນແຕ່​ລະ​ປີ ຈຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຕ້ອງ​ປະ​ເຊີນ​ກັບການ​ຂາດ​ດຸນ ບັນ​ຊີ​ຊຳ​ລະ​ເງິນ​ຕາ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ເຖິງ 2,000 ລ້ານ​ໂດ​ລາ​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ປີ ອັນ ເປັນເຫດ ທີ່ເຮັດໃຫ້ສະຖາບັນ Moody’s Investor Service ໄດ້ປັບຫຼຸດລະດັບຄວາມ​ໜ້າ​ເຊື່ອ​ຖືດ້ານ​ສິນ​ເຊື່ອ ຂອງລັດ​ຖະ​ບານລາວ ຈາກລະດັບທີ່ມີ ຄວາມຫວັງວ່າຈະພັດທະນາໃຫ້ດີຂຶ້ນ ໄດ້ລົງມາເປັນລະດັບຕິດລົບນັບແຕ່ປີ 2019 ເປັນຕົ້ນມາ ທັງຍັງປະສົບຄວາມຫຼົ້ມແຫຼວໃນການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດຈາກບັນດາຜູ້ທີ່ສົ່ງ ອອກ ສິນຄ້າລາວໄປຕ່າງປະເທດອີກດ້ວຍ ຈຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ລາວ​ປະ​ເຊີນ​ກັບ ອັດ​ຕາ​ເງິນ​ເຟີ້​ສູງ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ອາ​ຊຽນ ໂດຍ​ມາ​ເລ​ເຊຍ ມີ​ອັດ​ຕາ​ເງິນ​ເຟີ້​ຕໍ່​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ລະ​ດັບ 2.3 ເປີ​ເຊັນ.

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