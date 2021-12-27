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ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ລາວ ໄປສູ່ລະບົບດິຈິຕອລ ໃຫ້ໄດ້ໃນປີ 2025 ຍັງປະເຊີນບັນຫາຂາດແຄນ ດ້ານບຸກຄະລາກອນ ແລະ ເທັກໂນໂລຈີ

ບໍລິສັດ ລາວ ໂທລະຄົມ ເປີດຕົວລະບົບອິນເຕີເນັດ 5G.

ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ລາວ ໄປສູ່ລະບົບດິຈິຕອລ ໃຫ້ໄດ້ໃນປີ 2025 ຍັງປະເຊີນບັນຫາຂາດແຄນດ້ານບຸກຄະລາກອນ ແລະ ເທັກໂນໂລຈີ ຈຶ່ງຄາດຫວັງວ່າ ລາວ ຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອໃນທັງ 2 ດ້ານຈາກລັດຖະບານ ຈີນ.

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by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ທ່ານ ລິນຄຳ ດວງສະຫວັນ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ ແລະ ປະທານຄະນະກຳມາທິການ ເສດຖະກິດເທັກໂນໂລຈີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຖະແຫຼງວ່າແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດໄລຍະ 5 ປີຄັ້ງທີ 9 ທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຊ່ວງປີ 2021-2025 ນັ້ນໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍໄວ້ຢ່າງຊັດເຈນວ່າຈະພັດທະນາເສດຖະກິດ ລາວ ໄປສູ່ລະບົບດິຈິຕອລ ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງເປັນຮູບປະທຳພາຍໃນປີ 2025 ຫາກແຕ່ການທີ່ຈະສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງນັ້ນກໍບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍ ເພາະວ່າລັດຖະບານ ລາວ ຍັງຂາດແຄນທັງໃນດ້ານເງິນທຶນ, ດ້ານບຸກຄະລາກອນ ແລະ ເທັກໂນໂລຈີທັນສະໄໝ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການໄດ້ດຳເນີນໄປຢ່າງຊັກຊ້າ ແລະ ມີປະ ສິດທິພາບຕໍ່າ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ລິນຄຳ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ

“ການກຳນົດຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນງານການປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍເທັກໂນໂລຈີ ດິຈິຕອລ ເຫັນວ່າຍັງມີລັກສະນະກວມລວມ ການນຳໃຊ້ອິນເຕີເຮັດຄວາມໄວສູງ 4G-5G ຍັງຈຳກັດສ່ວນຫຼາຍໃຊ້ໄດ້ສະເພາະແຕ່ໃນຕົວເມືອງໃຫຍ່, ການກຳນົດຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການພັດທະນາຊັບພະ ຍາກອນມະນຸດທາງດ້ານດິຈິຕອລຍັງບໍ່ທັນມີຈຸດສຸມ ບໍ່ທັນກຳນົດເປົ້າໝາຍທີ່ເປັນບູລິມະສິດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນພະນັກງານລັດຖະກອນຂອງຂະແໜງການຄວນກຳນົດກົນໄກ, ວິທີການ ແລະ ການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ລະອຽດ-ຈະແຈ້ງ ເພື່ອສະດວກໃນການປະຕິບັດວຽກງານຕົວຈິງ.”

ໂດຍລັດຖະບານ ລາວ ຄາດຫວັງວ່າການຮ່ວມມືຢ່າງໃກ້ຊິດກັບ ຈີນ ທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ລາວ ຫຼາຍທີ່ສຸດທັງໃນດ້ານເງິນທຶນ ແລະ ດ້ານເທັກໂນໂລຈີການສື່ສານຢ່າງຄົບວົງຈອນນັ້ນ ຈະເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາ ແລະ ການນຳໃຊ້ລະບົບດິຈິຕອລໃນພາກທຸລະກິດຕ່າງໆໃນ ລາວ ມີການຂະຫຍາຍຕົວເພີ່ມຂຶ້ນນັບມື້ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຄືອຂ່າຍລະບົບສັນຍານໄຮ້ສາຍ ທັງໂຄງຂ່າຍໂທລະສັບມື ແລະ ລະບົບອິນເຕີແນັດ ໄດ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງວ່ອງໄວ ໂດຍເຄືອຂ່າຍໂທລະສັບມືຖືກວມເຖິງ 90 ເປີເຊັນຂອງບ້ານທັງໝົດ ແລະ ປະຊາກອນ ລາວ 95 ເປີເຊັນໄດ້ນຳໃຊ້ໂທລະສັບມືຖື ສ່ວນການນຳໃຊ້ລະບົບອິນເຕີແນັດເຖິງແມ່ນວ່າຈະຄິດເປັນ 57 ເປີເຊັນຂອງປະຊາ ກອນ ລາວ ແຕ່ກໍຖືເປັນພື້ນຖານສຳຄັນທີ່ຮອງຮັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ ລາວ ໄປສູ່ລະບົບດິຈິຕອລໃຫ້ໄດ້ຢ່າງເປັນຮູບປະທຳຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ໃນປີ 2025 ດັ່ງກ່າວ.

ທັງນີ້ເຄືອຂ່າຍໂທລະສັບມືຖື ແລະ ອິນເຕີແນັດໃນ ລາວ ໄດ້ນຳໃຊ້ລະບົບຮັບສົ່ງສັນຍານດາວທຽມ Lao Sat-1 ທີ່ບໍລິຫານໂດຍບໍລິສັດດາວທຽມ ລາວ ເອເຊຍ-ປາຊີຟິກ ຈຳກັດ ມີລູກຄ້າ 5 ລາຍທີ່ເຊົ່າໃຊ້ບໍລິການ 5 ຊ່ອງສັນຍານຈາກທັງໝົດ 22 ຊ່ອງສັນຍານ. ສ່ວນ 17 ຊ່ອງສັນຍານທີ່ເຫຼືອຈັດໄວ້ສຳລັບລູກຄ້າຢູ່ຕ່າງປະເທດ ທີ່ໄດ້ເຊົ່າໃຊ້ບໍລິການດາວທຽມ Lao Sat-1 ໃນການຮັບ-ສົ່ງສັນ ຍານໂທລະພາບຈຳນວນ 130 ຊ່ອງທີ່ຖ່າຍທອດອອກອາກາດ 9 ພາສາກໍຄື ອັງກິດ, ລາວ, ຈີນ, ໄທ, ກຳປູເຈຍ, ຫວຽດນາມ, ມຽນມາ, ຝຣັ່ງ ແລະ ສເປນ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ດາວທຽມ Lao Sat-1 ມີຄູ່ຮ່ວມການຄ້າ 200 ກວ່າລາຍໃນປັດຈຸບັນ.

ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ການແຂ່ງຂັນໃນທຸລະກິດດາວທຽມໃນປັດຈຸບັນນີ້ ກໍນັບເປັນປັດໄຈທີ່ທ້າທາຍ ຕໍ່ການສ້າງລາຍຮັບຂອງດາວທຽມ Lao Sat-1 ບໍ່ໜ້ອຍ ໂດຍສະເພາະດາວທຽມລຸ້ນໃໝ່ ທີ່ສາມາດຮອງຮັບການຮັບ-ສົ່ງສັນຍານໂທລະພາບ ທີ່ມີຄວາມຄົມຊັດສູງແລະສາມາດຕອບສະໜອງການຮັບ-ສົ່ງຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃນລະບົບ 5G ໄດ້ດ້ວຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນດາວທຽມໄທຄົມດວງທີ 6, 7 ແລະ 8 ນັ້ນ ກໍຄືຄູ່ແຂ່ງສຳຄັນ ທີ່ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການເພີ້ມຈຳນວນລູກຄ້າຂອງດາວທຽມ Lao Sat-1 ຢ່າງຫລີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້.

ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ລັດຖະບານລາວຍັງມີພັນທະທີ່ຈະຕ້ອງຊຳລະໜີ້ເງິນກູ້ພ້ອມດ້ວຍດອກເບ້ຍຄືນໃຫ້ກັບທະນາຄານ ຈີນ ຄິດເປັນມູນຄ່າລວມເຖິງ 341 ລ້ານໂດລາໃນປີ 2033 ໂດຍຫັກໃນອັດຕາ 80 ເປີເຊັນຈາກຜົນກຳໄລໃນແຕ່ລະປີ ດາວທຽມລາວ Lao sat-1 ມີ 22 ຊ່ອງສັນຍານທີ່ແບ່ງເປັນ C-Band ຈຳນວນ 14 ຊ່ອງສັນຍານ ແລະ KU-Band 8 ຊ່ອງສັນຍານມີອາຍຸການໃຊ້ງານ 16 ປີ ເຄິ່ງກໍຄືເຖິງປີ 2033 ນັ້ນເອງ.

ສ່ວນກະຊວງການເງິນກໍໄດ້ມີການຕິດຕັ້ງລະບົບ ເອເລັກໂທຣນິກ ທີ່ທັນສະໄໝເພື່ອນຳໃຊ້ໃນການຈັດເກັບລາຍຮັບຈາກພາສີອາກອນ ແລະ ບັນດາຄ່າທຳນຽມຕ່າງໆໄວ້ທີ່ດ່ານສາກົນ 24 ແຫ່ງ ແລະ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ 3​ ແຫ່ງທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບລະບົບຄວບຄຸມການບໍລິການແບບປະຕູດຽວ Single Window ຂອງກົມພາສີໄດ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນແລ້ວໃນປີ 2020 ທີ່ຜ່ານມາໂດຍແນໃສ່ການຈັດເກັບລາຍຮັບຈາກພາສີອາກອນ ແລະ ຄ່າທຳນຽມຕ່າງໆເຂົ້າງົບປະມານຂອງລັດຖະບານໃຫ້ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ ເພາະວ່າລະບົບດັ່ງກ່າວສາມາດຮອງຮັບການແຈ້ງເສຍພາສີຂອງນັກທຸລະກິດໄດ້ໂດຍລະບົບ ເອເລັກໂທຣນິກ ທີ່ດ່ານສາກົນທັງ 24 ແຫ່ງ ແລະ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ 3 ແຫ່ງທີ່ເຊື່ອມກັບລະບົບປະຕູດຽວຂອງກົມພາສີນັ້ນ.

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