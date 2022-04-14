ໃນສອງຄັ້ງທີ່ຜ່ານມາ ສປປ ລາວໄດ້ງົດອອກສຽງກ່ຽວກັບສົງຄາມໃນຢູເຄຣນ ຫລັງຈາກຣັດເຊຍເລີ້ມບຸກລຸກປະເທດດັ່ງກ່າວຢ່າງເຕັມສ່ວນນັບແຕ່ວັນທີ 24 ກຸມພາເປັນຕົ້ນມາ. ແຕ່ວ່າ ໃນວັທີ 7 ເມສາຜ່ານມານີ້ ສະມັດຊາໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ເອົາບາດກ້າວທີ່ບໍ່ຄ່ອຍເຫັນກັນດ້ວຍການຈັດໃຫ້ມີການລົງຄະແນນສຽງຕໍ່ຍັດຕິທີ່ສັ່ງໃຫ້ຣັດເຊຍໂຈະການເປັນສະມາຊິກຊົ່ວຄາວຢູ່ໃນສະພາສິດທິມະນຸດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ. ໃນການລົງຄະແນນສຽງຄັ້ງທີ 3 ລາວແມ່ນຮວມຢູ່ໃນ 24 ປະເທດທີ່ບໍ່ເຫັນດີນຳຍັດຕິດັ່ງກ່າວ ຂະນະທີ່ ມີ 93 ປະເທດທີ່ເຫັນດີນຳ ແລະ 58 ປະເທດບໍ່ອອກສຽງ. ນີ້ເປັນການສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງທ່າທີທາງການເມືອງຂອງລາວທີ່ໜັກແໜ້ນຂຶ້ນຕໍ່ເລື້ອງການບຸກລຸກຂອງຣັດເຊຍໃນຢູເຄຣນທີ່ເປັນການຂັດຕໍ່ສຽງສ່ວນຫລາຍໃນອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຊຶ່ງຄົນລາວບາງຄົນເຫັນວ່າມັນບໍ່ຖືກຕ້ອງເລີຍ ດັ່ງທີ່ພະນັກງານອາວຸໂສໃນອົງການສາກົນທ່ານນຶ່ງ ທີ່ຕິດຕາມເລື້ອງນີ້ມາຕະຫລອດໃຫ້ທັດສະນະວ່າ:
ທ່ານບອກອີກວ່າ ການລະເມີດສິດມະນຸດຂອງຣັດເຊຍໃນຢູເຄຣນນັ້ນ ເປັນການຈະແຈ້ງທີ່ສຸດ ເພາະມີການເກັບກຳຫລັກຖານມາຈາກຫລາຍແຫລ່ງ ແລະມີພາບທີ່ຖ່າຍຈາກດາວທຽມໃນມື້ທີ່ເກີດເຫດປະກອບໄປນ້ຳດ້ວຍ. ແຕ່ເນື່ອງຈາກການເສບຂ່າວຂອງຄົນລາວ ແລະການນຳບາງຄົນ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ມາຈາກຫລາຍແຫລ່ງ ທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ຈຶ່ງສະຫລຸບວ່າຢູເຄຣນເປັນຜູ້ເສກສັນປັ້ນເລື້ອງຂຶ້ນມາ ຊຶ່ງທ່ານອະທິບາຍວ່າ:
ທ່ານບອກວ່າມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ລັດຖະບານຢູເຄຣນຈະເອົາສົບຂອງປະຊາຊົນຂອງຕົນເອງມາຮວມກັນແລ້ວສ້າງວີດິໂອ ແລະພາບຂຶ້ນມາ ເພື່ອຈະໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີຢູເຄຣນໄດ້.
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