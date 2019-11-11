ໃນການດໍາເນີນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອເກັບກູ້ລະເບີດທີ່ບໍ່ທັນແຕກ ຫລື UXO ແລະ
ວຽກງານການດູແລຄົນພິການນັ້ນ ລັດຖະບານລາວ ກໍໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫລືອຈາກ
ຫລາຍປະເທດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ສະຫະລັດອາເມຣິກາ ທີ່ມີຄວາມໝາຍໝັ້ນ ໃນ
ໄລຍະຍາວ ໃນການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານນີ້. ແຕ່ວ່າຣັດເຊຍກໍບໍ່ເຄີຍໄດ້ຍື່ນມືມາ
ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອລາວຈົນກວ່າມາຮອດໄລຍະມໍ່ໆມານີ້. ສະນັ້ນ ທາງວີໂອເອກໍໄດ້ສຳ
ພາດກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງລາວ ແລະຜູ້ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍຈາກລະເບີດທີ່ບໍ່ທັນແຕກຈຳ
ນວນນຶ່ງ. ລາຍລະອຽດຈະເປັນແນວໃດນັ້ນ ຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງ ຈາກກິ່ງສະຫວັນ ນັກ
ຂ່າວຂອງພວກເຮົາໄດ້ເລີຍ:
ຫລາຍທົດສະວັດມາແລ້ວ ທີ່ສົງຄາມແຫຼມອິນດູຈີນ (1964-1975) ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ ແຕ່ວ່າລະເບີດທີ່ຕົກຄ້າງຈາກປາງສົງຄາມນັ້ນກໍຍັງສືບຕໍ່ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຊີວິດຂອງ ປະ
ຊາຊົນຢູ່ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ຢ່າງໜ້ອຍ 20 ພັນຄົນຢູ່ໃນລາວ ເສຍຊີວິດ ຍ້ອນລະເບີດ ບໍ່ທັນ
ແຕກ ນັບແຕ່ສົງຄາມດັ່ງກ່າວສິ້ນສຸດລົງ, ອີງຕາມຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງອົງ ການ
Legacies of War ຫລື ສິ່ງຕົກຄ້າງຈາກສົງຄາມ, ອົງການບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ ທີ່ຕັ້ງ
ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ເພື່ອຫາທຶນສະໜັບສະໜຸນ ການເກັບກູ້ລະເບີດ ບໍ່ທັນ
ແຕກຢູ່ໃນລາວ ປະເທດທີ່ຖືກຖິ້ມລະເບີດໃສ່ຫຼາຍທີ່ສຸດປະເທດນຶ່ງໃນໂລກ.
ໃນຂະນະທີ່ລັດຖະບານລາວ ກໍາລັງດໍາເນີນຄວາມພະຍາມ ເຮັດໃຫ້ປະເທດຫລຸດ
ພົ້ນ ຈາກສະພາບຂອງປະເທດດ້ອຍພັດທະນາໃຫ້ໄດ້ໃນປີ 2020 ກໍຄືປີໜ້ານີ້ ລະ
ເບີດທີ່ຕົກຄ້າງກໍນອນຢູ່ໃນອຸປະສັກໃຫຍ່ ອັນນຶ່ງຕໍ່ການພັດທະນາປະເທດ ໃຫ້ບັນລຸ
ເປົ້າໝາຍນີ້ໄດ້. ດັ່ງການໃຫ້ສໍາພາດ ຂອງພໍ່ຕຽງລິນ ອະດີດນັກຮົບເກົ່າ ພະນັກ ງານ
ອາວຸດໂສ ຜູ້ເສຍອົງຄະຍ້ອນຖືກລະເບີດ ຊຶ່ງປະຈຸບັນແມ່ນຍ້າຍມາອາໄສຢູ່ ບ້ານຂຸດ
ສາມບາດ, ເມືອງທຸລະຄົມ ແຂວງວຽງຈັນ ຕາມການຈັດສັນທີ່ດິນຂອງລັດ ຖະບານ
ລາວສໍາລັບດິນບ້ານໃຫ້ຢູ່ອາໄສ ຂອງກຸ່ມຄົນເຫຼົ່ານີ້ວ່າ:
“ຂ້າພະເຈົ້າ ແມ່ນຄົນຊຽງຂວາງທີ່ເຄີຍຖືກລະເບີດ ຈົນເຮັດໃຫ້ເສຍອົງຄະ ແລະ ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວດີແລ້ວຫຼາຍປີ, ເສຍໃຈຢູ່ໃນອະດີີດຜ່ານມາ. ດຽວນີ້ໄດ້ຍ້າຍ
ມາຢູ່ບ້ານຂຸດສາມບາດ ເມືອງທຸລະຄົມ ໃນປະຈຸບັນ.”
ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນບັນຫາດັ່ງກ່າວ ທາງລັດຖະບານລາວ ກໍໄດ້ຂົນຂວາຍຊອກຫາທຶນ
ຊ່ວຍເຫລືອຈາກຕ່າງປະເທດ ຊຶ່ງອີງຕາມຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງຄະນະກໍາ ມະການ
ຄຸ້ມຄອງລະເບີດບໍ່ທັນແຕກແຫ່ງຊາດ ຫລື UXO-NRA ຊຶ່ງເປັນສະຖາ ບັນຂອງລັດ
ຖະບານລາວນັ້ນ ມີຊາວກວ່າປະເທດແລະຫຼາຍອົງການໃຫ້ຄວາມ ຊ່ວຍເຫລືອໃນ
ດ້ານນີ້ ນັບແຕ່ປີ 1990 ເປັນຕົ້ນມາ ຊຶ່ງນໍາໜ້າໂດຍສະຫະລັດ
ອາເມຣິກາ ຊຶ່ງໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫລືອທັງໝົດເກືອບຮອດ 51 ລ້ານ 500 ແສນໂດລາ ໃນ
ຊ່ວງປີ 1996 ຫາ 2013 . ພ້ອມກັນນີ້ ທ່ານຄຳແກ້ວ ແສນບຸນຄຸນໄຊ ຮອງລັດຖະມົນ
ຕີກະຊວງແຮງງານ ແລະສະວັດດີການສັງຄົມຢືນຢັນວ່າ ນັບແຕ່ປີ 1990 ເປັນຕົ້ນມາ
ລັດຖະບານສະຫະລັດ ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ລາວ ຄິດເປັນມູນຄ່າລວມຫຼາຍກວ່າ
135 ລ້ານໂດລາເພື່ອນຳໃຊ້ໃນການສໍາຫຼວດແລະເກັບກູ້ລະເບີດ UXO ແລະໃນປີ
2018 ທາງການສະຫະລັດ ຍັງໄດ້ສົ່ງມອບຍານພາຫານະ 15 ຄັນ ພ້ອມດ້ວຍອຸບປະ
ກອນສຳລັບນຳໃຊ້ໃນການສຳຫຼວດ ແລະເກັບກູ້ລະເບີດ UXO ຈຳນວນ 150 ຊຸດອີກ
ດ້ວຍ.
ແຕ່ວ່າຣັດເຊຍ ຊຶ່ງເປັນປະເທດໃຫຍ່ໃນອະດີດສະຫະພາບໂຊຫວຽດ ທີ່ເຄີຍໃຫ້ ການ
ຊ່ວຍເຫຼືອລາວ ໃນດ້ານອາວຸດຍຸດໂທປະກອນຕ່າງໆ ໃນການເຮັດສົງຄາມ ອິນດູຈີນ
ນັ້ນ ກໍບໍ່ເຄີຍຍື່ນມື ເຂົ້າມາ ຊ່ວຍເຫລືອລາວ ໃນດ້ານນີ້ ຈັກເທື່ອ ຈົນມາ ຮອດໄລຍະ
ໃກ້ໆນີ້.ອີງຕາມອົງການຂ່າວ ຊິນຫົວຂອງທາງການຈີນ ທີ່ເຜີຍແຜ່ ໃນວັນທີ 13 ພະ
ຈິກ 2018 ທີ່ອ້າງອີງເຖິງໜັງສືພິມວຽງຈັນທາມສ໌ ຂອງລາວນັ້ນ ທະຫານຂອງຣັດເຊຍ ແລະລາວໄດ້ຮ່ວມກັນ ເກັບກູ້ລະເບີດ ຢູ່ໃນແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ໄດ້ປະມານ 10 ເຮັກຕາ
ໂດຍໃຊ້ອຸປະກອນຂອງຣັດເຊຍ ພາຍໃຕ້ກອບການ ຮ່ວມມືລະຫວ່າງລັດຖະບານ ແລະ ກອງທັບຂອງສອງປະເທດ ລາວກັບ ຣັດເຊຍ ແລະຈະສິ້ນສຸດລົງໃນທ້າຍປີນີ້.
ຕໍ່ສະພາບການທີ່ມີຫລາຍປະເທດໄດ້ຍື່ນມືເຂົ້າມາຊ່ວຍເກັບກູ້ລະເບີດຕົກຄ້າງນີ້ປະຊາ
ຊົນທີ່ເຄີຍໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກລະເບີດແຕກໃສ່ ເຊັ່ນພໍ່ຕຽງລິນ, ອະດີດນັກລົບເກົ່າ ເສຍອົງຄະນັ້ນ ກໍພາກັນດີໃຈຫລາຍ ຊຶ່ງພໍ່ຕູ້ໄດ້ເລົ່າສູ່ຟັງວ່າ.
“ດຽວນີ້ເຫັນວ່າມີຫຼາຍປະເທດມາຊ່ວຍເກັບກູ້ລະເບີດ ມີປະເທດ ອະເມລິກາ, ການາ
ດາ, ນີວເຊີແລນ, ອົດສະຕຣາລີ ພິເສດສຸດ ຄືປະເທດຣັດເຊຍໄດ້ສົ່ງທະ ຫານມາພ້ອມ. ດຽວນີ້ເນື້ອທີ່ຜະລິດຫຼາຍຂຶ້ນ ດີໃຈຫຼາຍ ຝາກເຖິງປະຊາຊົນ ໃຫ້ມີສະຕິລະວັງຕົວເພາະ
ຍັງມີລະເບີດຕົກຄ້າງຫຼວງຫຼາຍຢູ່ບ້ານເຮົາ”
ຍ້ອນການຊ່ວຍເຫລືອ ໃນທັງໃນດ້ານເງິນທຶນ ແລະອຸປະກອນ ພ້ອມທັງເຕັກນິກຕ່າງໆ
ຈາກຫຼາຍປະເທດ ເພື່ອເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກຈາກປາງສົງຄາມນີ້ ເປັນ ເວລາຫຼາຍ
ປີຜ່ານມາກໍເຮັດໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈເພີ້ມຂຶ້ນໃນໝູ່ປະຊາຊົນ ອາໄສຢູ່ ໃນເຂດທີ່ສ່ຽງໄພ
ສູງ ແລະເຮັດໃຫ້ຜູ້ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍ ຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ຫລຸດລົງດັ່ງການໃຫ້ສໍາ
ພາດຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງກະຊວງຂອງລາວໜ່ວຍງານ ຮັບຜິດຊອບວຽກງານການ
ເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ໃນ ສປປລາວ ທີ່ກ່າວວ່າ :
“ແຕ່ລະປີມັນຫຼຸດຜ່ອນ ອຸປະຕິເຫດມັນກໍ່ຫຼຸດລົງ ມັນມີໜ່ວຍໂຄສະນາເຮົາເດ ມັນ ເຂົ້າໄປເຖິງບ້ານ ບາງບ້ານເຂົ້າເຖິງມັນກໍ່ສະດວກ ບາງບ້ານກໍມີ ອສບ ອາສາສະ
ໝັກບ້ານ, ພະແນກໂຄສະນາສາຂາໜ່ວຍບ້ານ ເຂົາໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມື, ຄັນໄປ ກວດເຂົາກໍດີໃຈ ເຂົາດີໃຈຄັນໄປກວດໃຫ້ ຢູ່ພາກສະໜາມບາງແຂວງ ກໍບໍ່ໃຫ້ ຄວາມຮ່ວມມືຕ້ອງໄດ້ເຮັດເອງ ຄັນໄປກວດເຂົາກໍດີໃຈ ກວດແລ້ວເຂົາກໍເຮັດໄຮ່ ໃສ່ນາຫັ້ນໜາ.”
ສະຫລຸບແລ້ວ ການດໍາເນີນຄວາມພະຍາຍາມໃນການເກັບກູ້ລະເບີດທີ່ບໍ່ທັນແຕກ
ຫລື UXO ແລະວຽກງານການດູແລຄົນພິການນັ້ນ ລັດຖະບານລາວກໍໄດ້ຮັບການ
ຊ່ວຍເຫລືອ ຈາກຫລາຍປະເທດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ສະຫະລັດອາເມຣິກາ ທີ່ມີ ຄວາມໝາຍໝັ້ນໃນໄລຍະຍາວໃນການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫລືອດ້ານນີ້. ແຕ່ວ່າ ຣັດ
ເຊຍກໍບໍ່ເຄີຍໄດ້ຍື່ນມືມາ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອລາວຈົ ນກວ່າມາຮອດໄລຍະມໍ່ໆ ມານີ້.
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