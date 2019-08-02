ການກໍ່ສ້າງຂົວຂ້າມນ້ຳຂອງສຳລັບທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ຢູ່ທີ່ຫຼວງພະບາງ ໄດ້ເຊື່ອມ
ຈອດກັນແລ້ວ ທັງຍັງບຸກເບີກພື້ນທີ່ກໍ່ສ້າງສະຖານີລົດໄຟ ແລະ ການພັດທະນາເຂດ
ເສດຖະກິດພິເສດ.
ທ່ານ ຟະ ເປົ້າ ເຊ້ຍ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການບໍລິສັດວິສະວະກຳທາງລົດໄຟເລກ 8 ຈຳກັດ
ຊຶ່ງຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ຢູ່ເຂດແຂວງຫຼວງພະບາງ ຖະແຫຼງວ່າການ
ກໍ່ສ້າງຂົວຂ້າມນ້ຳຂອງ ສຳລັບທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່
2 ຝັ່ງເຂົ້າກັນແລ້ວໃນທ້າຍເດືອນກໍລະກົດ 2019 ແລະ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ຍັງໄດ້ເລັ່ງການ
ບຸກເບີກພື້ນທີ່ ສຳລັບຮອງຮັບການກໍ່ສ້າງສະຖານີລົດໄຟ ແລະ ການພັດທະນາເຂດ
ເສດຖະກິດພິເສດຢູ່ເຂດເມືອງຈອມເພັດ ອີກດ້ວຍ.
ຂົວລົດໄຟຂ້າມນ້ຳຂອງດັ່ງກ່າວນີ້ມີຄວາມຍາວ 1,458 ແມັດ ແລະ ມີເສົາຮອງຮັບໂຄງ
ສ້າງຂົວ 34 ເສົາ, ໃນນີ້ເປັນເສົາຫຼັກ 5 ເສົາ ແລະ ສຳເລັດກ່ອນກຳນົດເຖິງ 7 ເດືອນ
ດ້ວຍເຫດນີ້ຈຶ່ງເຊື່ອໝັ້ນວ່າການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ໃນແຂວງຫຼວງພະບາງ
ຈະສຳເລັດຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້ຢ່າງແນ່ນອນ ທັງນີ້ບໍລິສັດວິສະວະກຳທາງລົດໄຟ
ເລກ 8 ຈຳກັດເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ໄລຍະທາງຍາວ 37 ກິ
ໂລແມັດຢູ່ໃນເຂດແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ຍັງຈະຕ້ອງກໍ່ສ້າງຂົວຂ້າມແຫຼ່ງນ້ຳທຳມະ
ຊາດອີກ 24 ແຫ່ງກັບຂຸດເຈາະອຸໂມງ 10 ແຫ່ງໃຫ້ແລ້ວສຳເລັດພາຍໃນທ້າຍປີ 2021
ຕໍ່ໄປ.
ສ່ວນການກໍ່ສ້າງສະຖານີລົດໄຟຫຼວງພະບາງນັ້ນ ບໍລິສັດວິສະວະກຳທາງລົດໄຟເລກ
8 ໄດ້ຄັດເລືອກໃຫ້ບໍລິສັດນ້ຳທາກໍ່ສ້າງຂົວ-ທາງຈຳກັດຂອງເອກະຊົນ ລາວ ເປັນຜູ້
ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງບົນເນື້ອທີ່ 147 ກວ່າເຮັກຕາ ໃນນີ້ເນື້ອທີ່ກວ່າ 135 ເຮັກຕາເປັນທີ່ດິນ
ເວນຄືນຈາກປະຊາຊົນ ລາວ 143 ລາຍ ຊຶ່ງຈະຕ້ອງຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍໃນມູນຄ່າລວມ
24.6 ກວ່າຕືີ້ກີບ ໂດຍທີ່ຜ່ານມາໄດ້ມີການຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍໄປແລ້ວພຽງ 1.15 ກວ່າ
ຕື້ກີບ ສຳລັບຜູ້ເສຍຫາຍ 30 ລາຍເທົ່ານັ້ນ.
ທາງດ້ານທ່ານ ຈັນ ວັນນະສີ ເຈົ້າເມືອງໆຈອມເພັດ ຖະແຫຼງວ່າເມືອງຈອມເພັດ ທີ່ມີ
ທາງລົດໄຟຜ່ານ 19 ກິໂລແມັດນັ້ນ ໄດ້ຖືກຳນົດໃຫ້ເປັນພື້ນທີ່ຮອງຮັບການພັດທະ
ນາເຂດເສດຖະກິດພິເສດໃນພື້ນທີ່ 3,850 ເຮັກຕາໃນເຂດ 10 ບ້ານ ໂດຍຜ່ານມາ
ໄດ້ດຳເນີນການສຳຫຼວດແລ້ວ 1,694 ເຮັກຕາໃນເຂດ 6 ບ້ານຈຶ່ງຍັງເຫຼືອ 4 ບ້ານທີ່
ຈະຕ້ອງສຳຫຼວດເພື່ອປະເມີນຄ່າຊົດເຊີຍທີ່ຈະຕ້ອງຊຳລະໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ຖືກກະທົບ
ດັ່ງກ່າວຕໍ່ໄປ.
ຊຶ່ງຕໍ່ບັນຫາດັ່ງກ່າວທ່ານ ບຸນຈັນ ສິນທະວົງ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງໂຍທາທິ
ການ ແລະ ຂົນສົ່ງຢືນຢັນວ່າ ປະຊາຊົນ ລາວ ທີ່ຖືກກະທົບຈາກໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງ
ລົດໄຟ ລາວ ກັບ ຈີນ ຈະໄດ້ຮັບການຊົດເຊີນຕາມກົດໝາຍຢ່າງຄົບຖ້ວນ ໃນນີ້ລວມ
ເຖິງປະຊາຊົນທີ່ຖືກໂຍກຍ້າຍໄປຢູ່ເຂດຈັດສັນໃໝ່ທີ່ມີການສ້າງເຮືອນ ແລະ ສາທາ
ລະນຸປະໂພກຕ່າໆ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ບຸນຈັນ ຢືນຢັນວ່າ
"ພວກເຮົາຈະຕ້ອງໄດ້ກະກຽມວ່າ ເນື້ອທີ່ດິນນີ້ຢູ່ບ່ອນໃດ ກວ້າງເທົ່າໃດ ພ້ອມກັນນັ້ນ
ກະສິໄດ້ມີການກະກຽມສິ່ງປູກສ້າງທີ່ພວກເຮົາຈະໄດ້ໂຍກຍ້າຍໄປນັ້ນມີເຮືອນຈັກຫຼັງ
ມີສາທາລະນຸປະໂພກຕ່າງເປັນຕົ້ນແມ່ນ ໂຮງຮຽນ, ໂຮງໝໍ, ຫຼືວ່າສຸກສາລາ, ຕະຫຼາດ,
ວັດ, ນ້ຳປະປາ, ໄຟຟ້າ, ເສັ້ນທາງ ຫຼື ອື່ນໆທີ່ເຫັນວ່າບ້ານດັ່ງກ່າວໄດ້ມີການກໍ່ສ້າງ
ຜ່ານມາ."
ການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ໄດ້ຄືບໜ້າແລ້ວກວ່າ 70 ເປີເຊັນຂອງແຜນການ
ໂດຍມີໄລຍະທາງຍາວທັງໝົດ 414 ກິໂລແມັດ ຊຶ່ງການດຳເນີນງານນັບແຕ່ທ້າຍປີ
2016 ເປັນຕົ້ນມາໄດ້ນຳໃຊ້ນາຍຊ່າງ ແລະ ແຮງງານຈາກ ຈີນ ກວ່າ 30,000 ຄົນ
ເພື່ອໃຫ້ແລ້ວສຳເລັດຕາມກຳນົດໃນທ້າຍປີ 2021.
ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ກະທົບຕໍ່ປະຊາຊົນ ລາວ 4,411 ຄອບຄົວໃນ
ເຂດແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ, ອຸດົມໄຊ, ຫຼວງພະບາງ, ວຽງຈັນ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂດຍມີທີ່ດິນຖືກກະທົບ 3,832 ເຮັກຕາ, ສິ່ງປູກສ້າງ 3,346 ຫຼັງ ແລະ ຕົ້ນໄມ້ຕ່າງໆ
ກວ່າ 9 ແສນຕົ້ນ ໂດຍກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນທີ່ດິນລະບຸວ່າ ມີການຊົດເຊີຍຕ່ຳກວ່າ
ຄວາມເປັນຈິງ ເຊັ່ນທີ່ດິນເມືອງນາຊາຍທອງ ມີລາຄາສະເລ່ຍ 1.3 ລ້ານກີບ ແຕ່ໄດ້
ຄ່າຊົດເຊີຍພຽງ 137,000 ກີບຕໍ່ຕາແມັດເທົ່ານັ້ນ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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