ນາຍົກລັດຖະມົນຕີລາວ ແລະກຳປູເຈຍ ຕົກລົງຈະແກ້ໄຂບັນຫາຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບເຂດ
ແດນ ລະຫວ່າງກັນຢ່າງສັນຕິ ແລະຈະຮ່າງສົນທິສັນຍາ ເພື່ອກຳນົດເສັ້ນຊາຍແດນ
ລະຫວ່າງກັນໃຫ້ສຳເລັດໂດຍໄວດ້ວຍ.
ໂດຍອີງຕາມຖະແຫລງການຮ່ວມ ລະຫວ່າງລັດຖະບານ ລາວ ກັບກຳປູເຈຍ ທີ່ຈັດຂຶ້ນ
ໃນໂອກາດການເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມປະເທດກຳປູເຈຍ ຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍທ່ານ
ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີລາວ ຕາມການເຊີນຂອງ ທ່ານຮຸນ ເຊັນ ນາຍົກ
ລັດຖະມົນຕີກຳປູເຈຍ ໃນວັນທີ 12 ຫາ 13 ກັນຍາ 2019 ຜ່ານມາ. ນາຍົກລັດຖະມົນ
ຕີ ທັງສອງ ໄດ້ຕົກລົງຮ່ວມກັນຢ່າງຄັກແນ່ວ່າ ໃຫ້ຖືເອົາຈຸດຊາຍແດນ ທີ່ບໍລິເວນແກ້ງ
ຕໍມໍຄອຍ-ຫ້ວຍຕະເງົາເປັນຈຸດຊາຍແດນຄົງຄ້າງ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ ດັ່ງນັ້ນ
ຈຶ່ງເຫັນດີບໍ່ໃຫ້ມີກຳລັງທຫານຂອງຝ່າຍໃດຢູ່ໃນບໍລິເວນດັ່ງກ່າວ ທັງບໍ່ໃຫ້ມີປະຊາຊົນ
ອາໄສຢູ່ ຫຼືບໍ່ໃຫ້ດຳເນີນກິດຈະກຳໃດໆ ແລະໃຫ້ມີການກວດກາຮ່ວມກັນທັງທາງບົກ
ທາງນ້ຳ ແລະທາງອາກາດ ໂດຍການກວດການັ້ນ ກໍສາມາດດຳເນີນການໄດ້ ດ້ວຍການ
ໃຊ້ກຳລັງຄົນ ແລະການໃຊ້ເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ (Drone) ພ້ອມກັນນີ້ ທັງສອງຝ່າຍກໍຍັງ
ຈະຮ່ວມກັນຮ່າງສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍການກຳນົດເສັ້ນຊາຍແດນ ແລະການປັກຫລັກ
ໝາຍຊາຍແດນ ລະຫວ່າງກັນ ໃຫ້ສຳເລັດໂດຍໄວອີກດ້ວຍ.
ກ່ອນໜ້ານີ້ ກອງທັບປະຊາຊົນລາວ ແລະກອງທັບແຫ່ງຣາຊະອານາຈັກກຳປູເຈຍ ໄດ້
ຕົກລົງພ້ອມກັນຖອນກຳລັງທະຫານຂອງທັງສອງຝ່າຍອອກຈາກຈຸດຊາຍແດນຄົງຄ້າງ
ທີ່ຕິດຕໍ່ລະຫວ່າງເຂດເມືອງມູນລະປະໂມກ ແຂວງຈຳປາສັກ ກັບ ເມືອງຈອມກະສານ
ແຂວງພະວິຫານ ເມື່ອວັນທີ 29 ສິງຫາ 2019 ທີ່ຜ່ານມາ.
ຫລັງຈາກທີ່ກຳລັງທະຫານຂອງທັງສອງຝ່າຍໄດ້ປະເຊີນໜ້າກັນ ຢູ່ໃນພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວ
ເປັນເວລາເກືອບ 2 ສັບປະດາ ທັງຍັງຖືເປັນສາເຫດສຳຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານຮຸນ ເຊັນ ໄດ້
ເຊື້ອເຊີນໃຫ້ທ່ານທອງລຸນ ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມກຳປູເຈຍ ໃນຄັ້ງຫລ້າສຸດນີ້ ແລະດ້ວຍ
ການຕົກລົງຮ່ວມກັນດັ່ງກ່າວ ກໍເຮັດໃຫ້ສອງຝ່າຍໝັ້ນໃຈວ່າ ຈະແກ້ໄຂບັນຫາຊາຍແດນ
ຮ່ວມກັນໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ທອງລຸນ ໄດ້ຖະແຫລງວ່າ:
“ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າ ການແກ້ໄຂບັນຫາຊາຍແດນຂອງພວກເຮົາທັງສອງປະເທດນັ້ນ
ຈະເຕັມໄປດ້ວຍບົນພື້ນຖານຫລັກການແຫ່ງມິດຕະພາບ ສະເໝີພາບ ແລະບໍ່ໃຫ້ໃຜ
ໄດ້ ໃຜເສຍ ດັ່ງນັ້ນ ສອງນາຍົກ ກະໄດ້ເປັນເອກກະພາບກັນວ່າ ຈະປົກປັກຮັກສາ
ຄວາມສະຫງົບ ບໍ່ໃຫ້ມີຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃນເຂດຊາຍແດນ ທີ່ບໍ່ທັນໄດ້ຕົກລົງກັນ ດ້ວຍ
ຫລັກການທີ່ພວກເຮົາຕົກລົງກັນມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າ ເຊື່ອໝັ້ນທີ່ສຸດ ວ່າ ເສັ້ນຊາຍແດນ
ຂອງພວກເຮົາ ຈະໄດ້ຮັບການສືບຕໍ່ແກ້ໄຂຕໍ່ໄປ ພວກເຮົາຈະມີເສັ້ນຊາຍແດນ ທີ່ສົມ
ບູນແບບ.”
ທັງນີ້ ໂດຍເຂດຊາຍແດນ ທີ່ຂັດແຍ່ງກັນ ລະຫວ່າງລາວ ກັບກຳປູເຈຍ ທີ່ແກ້ງຕໍມໍຄອຍ
ກັບຫ້ວຍຕະເງົາ ເປັນເຂດຊາຍແດນລະຫວ່າງເມືອງສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື ແລະ
ເມືອງແສນປາງ ແຂວງສະຕຶງແຕຣັງຂອງກຳປູເຈຍ ມີເນື້ອທີ່ກວ້າງເຖິງ 550 ກິໂລແມັດ
ມົນທົນ ຊຶ່ງທາງການທັງສອງຝ່າຍ ໄດ້ອ້າງເຂດແດນໂດຍຖືຕາມແຜນທີ່ ທີ່ແຕກຕ່າງ
ກັນ ແລະຝ່າຍກຳປູເຈຍ ຍັງໄດ້ກໍ່ສ້າງທາງເຂົ້າມາໃນເຂດດັ່ງກ່າວດ້ວຍນັ້ນ ຈຶ່ງເກີດ
ການຂັດແຍ່ງ ແລະເກີດການປະເຊີນໜ້າກັນທາງທະຫານ ນັບແຕ່ເດືອນສິງຫາ 2017
ເປັນຕົ້ນມາ.
ສ່ວນການສຳຫຼວດເພື່ອປັກປັນເຂດແດນ ລະຫວ່າງລາວ ແລະກຳປູເຈຍ ນັ້ນ ໄດ້ເລີ້ມ
ດຳເນີນການເມື່ອປີ 2000 ໂດຍການປະຕິບັດຕາມຫລັກການ 4 ດ້ານ ທີ່ລັດຖະບານ
ສອງປະເທດ ໄດ້ຕົກລົງຮ່ວມກັນ ເມື່ອປີ 1995 ກໍຄືຫລັກການຮັບຮູ້ເຂດຊາຍແດນ ອີງ
ຕາມແຜນທີ່ມາດຕາສ່ວນ 1 ຕໍ່ 100,000 (ປີ 1993) ຫລັກການສາກົນ ກ່ຽວກັບການ
ຂີດເສັ້ນຊາຍແດນ ຫລັກການຄຸ້ມຄອງຂອງປະຊາຊົນ ທີ່ສືບທອດກັນມາ ແລະຫລັກ
ການຂອງຄວາມສະເໝີພາບ ການເຄົາລົບໃນສິດ ຜົນປະໂຫຍດທີ່ເປັນເອກະພາບກັນ
ຢ່າງສົມບູນ.
ທັງນີ້ທາງການລາວ ແລະກຳປູເຈຍ ໄດ້ຕົກລົງຮ່ວມກັນ ສຳຫຼວດເພື່ອການປັກປັນຫຼັກ
ໝາຍຊາຍແດນ ລະຫວ່າງກັນໃນປີ 1995 ແລະເລີ້ມການສຳຫຼວດຕົວຈິງນັບຈາກປີ
2000 ເປັນຕົ້ນມາ ໂດຍໃນປັດຈຸບັນ ສາມາດຕົກລົງປັກຫລັກໝາຍຊາຍແດນຮ່ວມກັນ
ໄດ້ແລ້ວ 121 ຫລັກ ໃນລະຍະທາງ 465 ກິໂລແມັດທີ່ຄິດເປັນ 87 ເປີເຊັນ ຂອງເສັ້ນ
ຊາຍແດນ ລະຫວ່າງລາວ-ກຳປູເຈຍ ທີ່ມີໄລຍະທາງຍາວທັງໝົດ 535 ກິໂລແມັດ ດັ່ງ
ນັ້ນ ຈຶ່ງຍັງເຫຼືອເສັ້ນຊາຍແດນອີກ 70 ກິໂລແມັດ ຫຼື 13 ເປີເຊັນ ທີ່ສອງຝ່າຍຈະຕ້ອງ
ເຈລະຈາຕົກລົງກັນຕໍ່ໄປ.
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