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ລາວ ຈະ​ສ້າງ​ຕັ້ງ ​ເຂດ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ພິ​ເສດ ໃນ​ພື້ນ​ທີ່​ຕິດ​ຕໍ່​ກັບ ​ເຂດກໍ່​ສ້າງ​ຂົວ​ຂ້າມ ​ນ້ຳ​ຂອງ ແຫ່ງ​ທີ 5 ໃນແຂວງ​ບໍ​ລິ​ຄຳ​ໄຊ

ແຜນ​ທີ່​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນຂົວ​ຂ້າມ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ​ແຫ່ງ​ທີ 5 ລະ​ຫວ່າງ ລາວ ແລະ​ ໄທ.

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ທາງ​ການ​ລາວ ຈະ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ເຂດ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ພິ​ເສດ ເພື່ອ​ຮອງ​ຮັບ​ເອົາ​ການ​ລົງ​ທຶນໃນ​ພື້ນ​ທີ່​ຕິດ​ຕໍ່​ກັບ​ເຂດກໍ່​ສ້າງ​ຂົວ​ຂ້າມ​ນ້ຳ​ຂອງ ແຫ່ງ​ທີ 5 ລະ​ຫວ່າງ ແຂວງ​ບໍ​ລິ​ຄຳ​ໄຊ ກັບ​ຈັງ​ຫວັດ​ບຶງ​ການ​ຂອງ​ໄທ​.

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by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ທ່ານ​ເລື່ອນ​ວິ​ໄລ ຈັນ​ທະ​ລ​ະ​ພັນ ຫົວ​ໜ້າ​ຮ້ອງ​ການ​ແຜນ​ການ​ແລະ​ການ​ລົງ​ທຶນ ແຂວງ​ບໍ​ລິ​ຄຳ​ໄຊ ຖະ​ແຫລງ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ ທາງ​ການ​ແຂວງ​ບໍ​ລິ​ຄຳ​ໄຊ ກຳ​ລັງ​ທຳ​ການ​ສຶກ​ສາ​ສຳຫຼວດ ເພື່ອ​ຈັດ​ສັນ​ພື້ນ​ທີ່​ຮອງ​ຮັບ​ການ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ເຂດ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ພິ​ເສດ​ໃນ​ພື້ນ​ທີ່​ຕໍ່​ເນື່ອງ​ກັບ​ເຂດກໍ່​ສ້າງ​ຂົວ​ຂ້າມ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ​ ແຫ່ງ​ທີ 5 ລະ​ຫວ່າງ ລາວ-ໄທ ທີ່​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ຈາກ ແຂວງ​ບໍ​ລິ​ຄຳ​ໄຊ ໄປ​ຍັງ​ຈັງ​ຫວັດ​ບຶງ​ການ ດ້ວຍ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ຈະ​ຮອງ​ຮັບ​ເອົາ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ທີ່​ຈະ​ເຂົ້າ​ມາ​ໃນ​ລາວເພີ້ມ​ຂຶ້ນ ພາຍ​ຫລັງ​ການກໍ່​ສ້າງ​ຂົວ​ຂ້າມ​ນ້ຳ​ຂອງ​ດັ່ງ​ກ່າວ ທີ່​ຈະ​ແລ້ວ​ເສັດ​ຕາມ​ແຜນ​ການ​ພາຍ​ໃນ​ປີ 2022 ຫາກ​ແຕ່​ວ່າ ຈົນ​ເຖິງ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້ ກໍ​ຍັງ​ບໍ່​ໄດ້​ມີ​ການ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ເຂດ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ພິ​ເສດ​ຂຶນ ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ ຈຶ່ງ​ຢ້ານ​ວ່າ ຈະ​ບໍ່​ທັນ​ກັບ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ຕ່າງ​ຊາດ ທີ່​ຈະ​ເຂົ້າ​ມາ​ໃນ​ແຂວງ​ບໍ​ລິ​ຄຳ​ໄຊນັ້ນ​ເອງ ດັ່ງ​ທີ່ ທ່ານ​ເລື່ອນ​ວິ​ໄລ ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ:

“ຄວາມ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ ພວກ​ເຮົາ​ນີ້​ນ່ະ ນັກ​ລົງ​ທຶນ​ມາ ຖ້າ​ເຮົາ​ບໍ່​ມີ​ສ​ະ​ຖານ​ທີ່​ວ່າ ເອົາ ເຈົ້າ​ຕ້ອງ​ການ​ທຶນນີ້ ໄປ​ລົງ​ທຶນ​ຢູ່​ບ່ອນນີ້​ເດີ້ ບ່ອນນັ້ນ​ເດີ້ ຄັນ​ເວົ້າ​ແນວ​ນຶ່ງ ເພິ່ນ​ເອີ້ນ​ວ່າ ປູ​ເສື່ອ​ໃຫ້​ນັກ​ລົງ​ທຶນ ເຮົາ​ກະ​ຍັງ​ເຮັດ​ບໍ່​ໄດ້ ຄັນ​ນັກ​ລົງ​ທຶນສົນ​ໃຈ​ໃນ​ດ້ານນັ້ນ ແລ້ວ​ຢາກ​ພາ​ນັກ​ລົງ​ທຶນນັ້ນ ໄປ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ເບິ່ງວ່າ ບ່ອນນີ້​ເໝາະ​ບໍ່ ບ່ອນນັ້ນ​ເໝາະ​ບໍ່ ກະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ມັນ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ​ຫັ້ນ​ແຫລະ ຄັນ​ເຮົາ​ມີ​ເນື້ອ​ທີ່​ກຳ​ນົດ​ໄວ້​ໂລດ ຄື​ເສ​ດ​ຖະ​ກິດ​ພິ​ເສດ​ບໍ ​ມັນກະ​ງ່າຍ ແລະ​ຜູ້​ປະ​ກອບ​ການ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່ ມາ​ບາງ​ເທື່ອ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ກໍ​ບໍ່​ທັນ​ໄດ້ ກຳ​ລະ​ບຽບ​ກົດ​ໝາຍ​ຂອງ​ລາວ​ເຮົາ​ປານ​ໃດ.”

ເຂດ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ພິ​ເສດ​ແຫ່ງ​ຕ່າງ​ໆ ຢູ່​ໃນ​ລາວ
ເຂດ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ພິ​ເສດ​ແຫ່ງ​ຕ່າງ​ໆ ຢູ່​ໃນ​ລາວ

ທັງ​ນີ້ ໂດຍ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ ກັບ​ໄທ ໄດ້​ຕົກ​ລົງ​ກັນ​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ​ວ່າ ຈະ​ຮ່ວມ​ມື​ກັນ​ດຳ​ເນີນ​ການກໍ່​ສ້າງ​ຂົວ​ຂ້າມ​ນ້ຳ​ຂອງ​ທີ 5 ໃຫ້​ເສັດ​ແລະ​ເປີດ​ນຳ​ໃຂ້​ໃນ​ປີ 2022 ແລະ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ສາ​ມາດ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໄດ້​ຕາມ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ຢ່າງ​ແທ້​ຈິງ ລັດ​ຖະ​ບານ​ໄທ ກໍ​ໄດ້​ອະ​ນຸ​ມັດ​ເງິນ​ທຶນ ສຳ​ລັ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ການກໍ່​ສ້າງ​ຂົວ​ຂ້າມ​ນ້ຳ​ຂອງ​ແຫ່ງ​ທີ 5 ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ​ແລ້ວ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ກະ​ຊວງ​ຄົມ​ມະ​ນາ​ຄົມ​ຂອງ​ໄທ ກໍ​ໄດ້​ທຳ​ການ​ສຶກ​ສາ​ອອກ​ແບບກໍ່​ສ້າງ​ຂົວ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ເສັດ​ແລ້ວ ຊຶ່ງ​ຈະ​ນຳ​ໃຊ້​ເງິນ​ທຶນ​ໃນ​ມູນ​ຄ່າ 3,930 ລ້ານ​ບາດ ແບ່ງ​ເປັນ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຂອງ​ທາງ​ການ​ລາວ ແລະ​ໄທ ໃນ​ມູນ​ຄ່າ 1,248 ລ້ານ​ບາດ ແລະ 2,630 ລ້ານ​ບາດ​ຕາມ​ລຳ​ດັບ ຊຶ່ງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ໄທ ໄດ້​ອະ​ນຸ​ມັດ​ງົບ​ປະ​ມານ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ເຕັມ​ຈຳ​ນວນ ດ້ວຍ​ການ​ຈັດ​ສັນເປັນ​ທຶນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ລ້າ ແລະ​ໃຫ້​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ ກູ້​ຢືມ​ຄິດ​ເປັນ​ສັດ​ສ່ວນ 30 ເປີ​ເຊັນ ກັບ 70 ເປີ​ເຊັນ​ ຂອງ​ເງິນ​ທຶນ​ໃນ​ມູນ​ຄ່າ 1,248 ລ້ານ​ບາດ​ດັ່ງ​ກ່າວ.

ຂົວ​ຂ້າມ​ນ້ຳ​ຂອງ​ແຫ່ງ​ທີ 5 ​ທີ່​ເຊື່ອມ​ຕໍ່ ລະ​ຫວ່າງ​ ຈັງ​ຫວັດ​ບຶງ​ການ​ກັບ​ແຂວງ​ບໍ​ລິ​ຄຳ​ໄຊ ດັ່ງ​ກ່າວ ຍັງ​ສາ​ມາດ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ໄປ​ຍັງ​ພາກ​ກາງ​ຂອງ​ຫວຽດ​ນາມໄດ້​ດ້ວຍ​ຖະ​ໜົນ​ເລກ 8 ໃນ​ລາວ ໂດຍ​ຈາກ​ກ​ານດຳ​ເນີນ​ງານ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຜ່ານ​ມາ ທີ່​ສຳ​ເລັດ​ທັງ​ການ​ສຳຫຼວດ ແລະ​ອອກ​ແບບກໍ່​ສ້າງ​ແລ້ວນັ້ນ ຈຶ່ງ​ຍັງ​ລໍ ຖ້າ​ພຽງ​ການ​ລົງ​ນາມ​ໃນ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງຮ່ວມ ລະ​ຫວ່າງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ ກັບ​ໄທ​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ຊຶ່ງ​ກໍ​ເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັນ ກັບ​ຂົວ​ຂ້າມ​ນ້ຳ​ຂອງ​ແຫ່ງ​ທີ 6 ທີ່​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ຈາກ​ອຳ​ເພີ​ນາ​ຕານ ຈັງ​ຫວັດ​ອຸ​ບົນ​ຣາ​ຊະ​ທາ​ນີ ໄປ​ທີ່​ເມືອງ ລະ​ຄອນ​ເພັງ ແຂວງ​ສາ​ລະ​ວັນ​ນັນ ກໍ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ເງິນ​ທຶນ ຈາກ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ໄທ ໃນ​ມູນ​ຄ່າ​ລວມ 4,300 ລ້ານ​ບາດ ຊຶ່ງ​ໃນ​ນີ້​ແບ່ງ​ເປັນ 2,400 ລ້ານ​ບາດ ທີ່​ເປັນ​ເງິນ​ທຶນ​ສຳ​ລັບ​ການກໍ່​ສ້າງ​ຂົວ​ໃນ​ເບື້ອງ​ໄທ ແລະ 1,900 ລ້ານ​ບາດ ເປັນ​ການ​ຊ່ອຍ​ເຫຼືອ ແລະ​ເງິນ​ກູ້​ທີ່​ຈັດ​ສັນ​ໃຫ້​ແກ່​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ ໃນ​ສັດ​ສ່ວນ 30 ເປີ​ເຊັນ ແລະ 70 ເປີ​ເຊັນ ຕາມ​ລຳ​ດັບ ໂດຍ​ຈະ​ກໍ່​ສ້າງ​ໃຫ້​ເສັດ​ໃນ​ປີ 2023.

ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້ ຢູ່​ລາວ ມີ​ຂົວ​ຂ້າມ​ນ້ຳ​ຂອງ​ທີ່ກໍ່​ສ້າງ​ເສັດ ແລະ​ໃຊ້​ເພື່ອ​ເຊື່ອ​ມຕໍ່ ການ​ຄົມ​ມະ​ນາ​ຄົມ​ຂົນ​ສົ່ງ​ແລ້ວ 10 ແຫ່ງ ໃນ​ນີ້ 5 ແຫ່ງ​ທີ່​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ກາ​ນ​ຄົມ​ມະ​ນາ​ຄົມ-ຂົນ​ສົ່ງ​ພາຍ​ໃນ​ລາວ ຄື​ຂົວ​ທີ່​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ເມືອງ​ປາກ​ເຊ ກັບ​ເມືອງ​ໂພນ​ທອງ ແຂວງ​ຈຳ​ປາ​ສັກ ຂົວ​ຂ້າມດອນ​ໂຂງ ທີ່​ເມືອງ​ໂຂງ ແຂວງ​ຈຳ​ປາ​ສັກ ຂົວ​ທີ່​ເມືອງ​ເງິນ ແຂວງ​ຫລວງ​ພະ​ບາງ ກັບ​ເມືອງ​ຕໍ່​ທ່າ​ເດື່ອ ແຂວງ​ໄຊ​ຍະ​ບູ​ລີ ແລະ​ຂົວທີ່​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ນະ​ຄອນ​ວຽງ​ຈັນ ກັບ​ໜອງ​ຄາຍ ສະ​ຫວັນ​ນະ​ເຂດ ກັບ​ມຸກ​ດາ​ຫານ ຄຳ​ມ່ວນ​ກັບ​ນະ​ຄອນ​ພະ​ນົມ ເມືອງ​ຫ້ວຍ​ຊາຍ ແຂວງບໍ່​ແກ້ວ ກັບ​ອຳ​ເພີ​ຊຽງ​ຂອງ ຈັງ​ຫວັດ​ຊຽງ​ຣາຍ ແລະ​ຂົວ​ທີ່​ເມືອງ​ທ່າ​ຂີ້​ເລັກ ໃນ​ເຂດ​ລັດ​ລັກ​ສານ​ຂອງ​ມຽນ​ມາ ກັບ​ເມືອງ​ຊຽງ​ກົກ ໃນ​ແຂວງ​ຫລວງ​ນ້ຳ​ທາ.

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