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ທາງ​ການ ລາວ ຈະ​ເພີ່ມ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ ​ໃຫ້​ແກ່​ຄົນ​ພິ​ການ ຫຼື ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ເຄາະ​ ຈາກ​ລະ​ເບີດ ບໍ່ທັນແຕກ

ນັກ​ຮຽນ​ຍ່າງ​ຜ່ານ​ປ້າຍ​ເຕືອນ​ເຂດ​ທີ່​ກຳ​ລັງ​ຢູ່​ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ເກັບ​ກູ້​ລະ​ເບີດ ໂດຍ​ກຸ່ມ​ເກັບ​ກູ້​ລະ​ເບີດ UXO. ແຂວງ​ຊຽງ​ຂວາງ. 3 ເມ​ສາ 2008.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ທາງ​ການ ລາວ ຈະ​ເພີ່ມ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ໃຫ້​ແກ່​ຄົນ​ພິ​ການ ຫຼື ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ເຄາະ​ຈາກ​ລະ​
ເບີດບໍ່ທັນແຕກ ໂດຍສ້າງອາຊີບທີ່ລ້ຽງຕົນເອງໄດ້ຢ່າງຍືນຍົງ ດ້ວຍທຸນຊ່ວຍເຫຼືອ 5
ລ້ານ 5 ແສນໂດລາ ຈາກລັດຖະບານ ເກົາຫຼີໃຕ້.

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ຟັງ​ລາຍ​ງານ ທາງ​ການ ລາວ ຈະ​ເພີ່ມ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ ​ໃຫ້​ແກ່​ຄົນ​ພິ​ການ ຫຼື ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ເຄາະ​ ຈາກ​ລະ​ເບີດ ບໍ່ທັນແຕກ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ທ່ານ ບຸນ​ເພັງ ສີ​ສະ​ຫວາດ ຮັກ​ສາ​ການ​ຫົວ​ໜ້າ​ຫ້ອງ​ການ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​
ແຫ່ງຊາດ ເພື່ອການແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ໃນລາວ (UXO-
LAO) ຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າ ອົງການຮ່ວມມືສາກົນຂອງລັດຖະບານ ເກົາຫຼີໃຕ້
(KOICA) ໄດ້ຕົກລົງໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານງົບປະມານໃນມູນຄ່າ ຫ້າລ້ານຫ້າ
ແສນໂດລາ ສຳລັບນຳໃຊ້ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກລະເບີດ UXO ໃນ ລາວ ໃນ
ຊ່ວງປີ 2019-2022 ຊຶ່ງໃຫ້ຄວາມສຳຄັນເປັນພິເສດໃນການຊ່ວຍເຫຼືອບັນດາຄົນພິ
ການ ຫຼື ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບເຄາະຈາກລະເບີດ UXO ເປັນວຽກງານຫຼັກ ດ້ວຍການສ້າງອາຊີບ
ທີ່ລ້ຽງຕົນເອງໄດ້ຢ່າງຍືນຍົງໃຫ້ກັບບັນດາຄົນພິການໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະຫຼາຍ
ໄດ້ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ບຸນເພັງ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ

"ພິ​ເສດ​ຂອງ​ປີນີ້​ແມ່ນ​ວ່າ ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ໄດ້​ສ​ຸມ​ໃສ່​ວຽກ​ງານ​ຊ​່ວຍ​ເຫຼືອ​ຜູ້​ປະ​ສົບ​ເຄາະ​
ຮ້າຍ ທຶນສະໜັບສະໜູນກະແມ່ນຈຳນວນ ສອງລ້ານຫ້າແສນໂດລາ ຂອງຈຳນວນ
ຫ້າລ້ານຫ້າແສນໂດລາຫັ້ນ ທີ່ວ່າຈະໄດ້ຊ່ວຍຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍ ແລະ ໂຄງການລະ
ອຽດ ພວກເຮົາກະສິໄດ້ສືບຕໍ່ປຶກສາຫາລື ເປັນຕົ້ນລະແມ່ນເວົ້າເລື່ອງການຝຶກອົບຮົມ
ວິຊາຊີບໃຫ້ຜູ້ເຄາະຮ້າຍເນາະ ແລ້ວກະໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ຊຶ່ງໄລຍະຜ່ານມາ
ພວກເຮົາກະໄດ້ຝຶກອົບຮົມການລ້ຽງສັດໃຫຍ່ເປັນ ງົວ, ເປັນແບ້ ໃຫ້ຜູ້ເຄາະຮ້າຍ
ເພື່ອປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ໃຫ້ດີຂຶ້ນ ແລະ ນອກຈາກນັ້ນກະຊິເວົ້າເລື່ອງກອງທຶນ
ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ແລະ ພວກເຮົາຈະໄດ້ໃຫ້ທຶນປິ່ນປົວແກ່ເຂົາເຈົ້າ."

​ທາງ​ດ້ານ​ອົງ​ການ​ການ​ສຶກ​ສາ​ໂລກ​ປະ​ຈຳ​ ລາວ ລາຍ​ງານ​ວ່າ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ລະ​ຫວ່າງ​
ອົງການການສຶກສາໂລກ ກັບກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາຂອງ ລາວ ໃນຕະ
ຫຼອດປີ 2019 ຈະເນັ້ນໜັກໃນການໃຫ້ຄວາມຮູ້ ກ່ຽວກັບ ອັນຕະລາຍຈາກລະເບີດ
UXO ດ້ວຍການເສີມສ້າງຄວາມຮູ້ໃຫ້ກັບບັນດາຄູໃນ 88 ເມືອງໃນເຂດ 10 ແຂວງ
ເພື່ອທີ່ວ່າບັນດາຄູເຫຼົ່ານີ້ ຈະໄດ້ນຳເອົາຄວາມຮູ້ດັ່ງກ່າວໄປສອນໃນໂຮງຮຽນ ເພື່ອ
ເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນສາມາດຈະປ້ອງກັນອັນຕະລາຍຈາກລະເບີດ UXO ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງມີ
ປະສິດທິຜົນ ແລະ ຢ່າງກວ້າງຂວາງຕໍ່ໄປ.

ໂຮງ​ຮຽນ​ທີ່​ຢູ່​ໃນ​ເຂ​ດ​ເປົ້າ​ໝາຍ 88 ເມືອງ​ໃນ 10 ແຂວງ​ດັ່ງ​ກ່າວ ປະ​ກອບ​ດ້ວຍ​ແຂວງ
ຫຼວງພະບາງ 12 ເມືອງ, ຊຽງຂວາງ 7 ເມືອງ, ຫົວພັນ 10 ເມືອງ, ຄຳມ່ວນ 10 ເມືອງ,
ສະຫວັນນະເຂດ 15 ເມືອງ, ສາລະວັນ 8 ເມືອງ, ເຊກອງ 4 ເມືອງ, ຈຳປາສັກ 10
ເມືອງ, ອັດຕະປື 5 ເມືອງ, ບໍລິຄຳໄຊ 7 ເມືອງ ໂດຍໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຫຼາຍກວ່າ
17 ຕື້ກີບຈາກກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງ ສະຫະລັດ ອາເມຣິກາ.

ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ແຜນ​ການ​ສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບ​ກູ້​ລະ​ເບີດ UXO ທີ່​ເປັນ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ລະ
ຫວ່າງ ລັດຖະບານ ລາວ ກັບ ນານາຊາດໄລຍະທີ 3 ໄດ້ເລີ່ມປະຕິບັດນັບແຕ່ປີ 2017
ໄປຈົນເຖິງປີ 2021 ຍັງໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນເປັນພິເສດໃນການຂະຫຍາຍການຮ່ວມ
ມືລະຫວ່າງລັດຖະບານ ລາວ ກັບອົງການສາກົນ ທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ
ດ້ວຍ ເພາະເຊື່ອວ່າຈະເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມີປະສິດທິພາບສູງຂຶ້ນ ຊຶ່ງລວມ
ເຖິງການຮ່ວມມືກັບໜ່ວຍງານຂອງສະຫະລັດ ອາເມຣິກາ ດ້ວຍ.

ທັງ​ນີ້​ເພື່​ອ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ສາ​ມາດ​ບັນ​ລຸ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ທີ່​ທາງ​ການ ລາວ ໄດ້​ວາງໄວ້​ໃນ 3 ດ້ານ​
ດ້ວຍກັນຄື ການໂຄສະນາອົບຮົມກ່ຽວກັບ ອັນຕະລາຍຂອງລະເບີດ UXO ເພື່ອເຮັດ
ໃຫ້ອຸບັດຕິເຫດຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກຫຼຸດລົງໃຫ້ຕ່ຳກວ່າ 40 ກໍລະນີຕໍ່ປີ ການຊ່ວຍ
ເຫຼືອ-ປິ່ນປົວຜູ້ຖືກເຄາະຈາກລະເບີດ UXO ທີ່ມີຢູ່ກວ່າ 20,000 ຄົນ ລວມທັງການ
ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າ ແລະ ການກວດກູ້ລະເບີດ UXO ໃຫ້ໝົດໄປ
ຈາກບັນດາເຂດບູລິມະສິດສຳລັບໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານ ລາວ
ທັງໃນຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ 400 ກວ່າຈຸດສຸມໃນເຂດທີ່ມີລະເບີດ UXO ຕົກ
ຄັ້ງຢູ່ນັ້ນ.

ກ່ອນ​ໜ້ານີ້​ລັດ​ຖະ​ບານ ສະ​ຫະ​ລັດ ໄດ້​ໃຫ້​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ແກ່​ລັດ​ຖະ​ບານ ລາວ ໃນ​
ມູນຄ່າ ນຶ່ງລ້ານເຈັດແສນໂດລາ ສຳລັບນຳໃຊ້ໃນການສຳຫຼວດທີ່ບໍ່ແມ່ນວິຊາການ
ໃນພື້ນທີ່ 950 ບ້ານໃນເຂດແຂວງພາກໃຕ້ ໂດຍໄດ້ສຳຫຼວດຮ່ວມກັນລະຫວ່າງ Lao
UXO ກັບບັນດາອົງການທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານໃນ ລາວ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການສຳຫຼວດ
ມີປະສິດທິພາບສູງຂຶ້ນ ທັງຍັງໄດ້ສຳຫຼວດແບບວິຊາການໃນພື້ນທີ່ 338 ບ້ານພາຍ
ໃຕ້ເປົ້າໝາຍເພື່ອຈະເກັບກູ້ລະເບີດ UXO ໃຫ້ໝົດໄປຈາກເຂດຢູ່ອາໄສ ແລະ ທີ່ທຳ
ກິນຂອງປະຊາຊົນ ອັນເປັນສ່ວນນຶ່ງໃນເຂດບູລິມະສິດການພັດທະນາຂອງລັດຖະ
ບານ ລາວ ໃຫ້ໄດ້ຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ເປັນຮູບປະທຳ ໂດຍໃນຊ່ວງປີ 1990-
2018 ລັດຖະບານ ສະຫະລັດ ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ UXO-LAO ຫຼາຍກວ່າ
145 ລ້ານໂດລາ.

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